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Степанов про ситуацію з коронавірусом в Україні: Доволі напружена, зайнято більш ніж третину ліжок
У Міністерстві охорони здоров'я України назвали ситуацію з поширенням коронавірусу в країні "доволі напруженою". Нині зайнято майже половину ліжок, передбачених для хворих на COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава міністерства Максим Степанов в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
Він зазначив, що станом на ранок 21 вересня було зайнято більш як 13 тисяч ліжок у лікарнях на території країни.
"Ми розцінюємо ситуацію (з коронавірусом. - Ред.) як доволі напружену. Тому що із 30 тисяч ліжок, передбачених для хворих на коронавірус, сьогодні вранці було зайнято 13 108", - сказав Степанов.
Нагадаємо, в Україні підтвердили 2675 випадків коронавірусу за останню добу.
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Кто врет?
І хто це у нас корупцію "подолав" - най-най-най прозорливіший, видатніший довбодятел бубочка в його пахан резидент Козир.
Не мест, не кроватей, а блть коек... чтобы было поущербней?
Нары в лазаретах заняты на треть