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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов про ситуацію з коронавірусом в Україні: Доволі напружена, зайнято більш ніж третину ліжок

Степанов про ситуацію з коронавірусом в Україні: Доволі напружена, зайнято більш ніж третину ліжок

У Міністерстві охорони здоров'я України назвали ситуацію з поширенням коронавірусу в країні "доволі напруженою". Нині зайнято майже половину ліжок, передбачених для хворих на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава міністерства Максим Степанов в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Він зазначив, що станом на ранок 21 вересня було зайнято більш як 13 тисяч ліжок у лікарнях на території країни.

"Ми розцінюємо ситуацію (з коронавірусом. - Ред.) як доволі напружену. Тому що із 30 тисяч ліжок, передбачених для хворих на коронавірус, сьогодні вранці було зайнято 13 108", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моє перебування депутатом в Одеській облраді не вплине на роботу в МОЗ, - Степанов

Нагадаємо, в Україні підтвердили 2675 випадків коронавірусу за останню добу.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5399) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Степанов, трымай лайвхацк, как можна увелиичть количество коек в три раза
Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине: Достаточно напряженная, занято более трети коек - Цензор.НЕТ 8012
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22.09.2020 08:19
+3
Це так в концтаборах німці збільшуали кількість в"язнів.
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22.09.2020 08:59
+2
Через 2 недели?
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22.09.2020 08:54
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Степанов, трымай лайвхацк, как можна увелиичть количество коек в три раза
Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине: Достаточно напряженная, занято более трети коек - Цензор.НЕТ 8012
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22.09.2020 08:19 Відповісти
Це так в концтаборах німці збільшуали кількість в"язнів.
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22.09.2020 08:59 Відповісти
в тєснатє, да нє в абідє ...
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22.09.2020 09:01 Відповісти
Народ без масок ходит ,никто не контролирует. Когда дохнуть начнут тогда поверят.
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22.09.2020 08:19 Відповісти
Через 2 недели?
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22.09.2020 08:54 Відповісти
Нова статистика від зелених мудреців в ліжках: типу СНІД - 30 000 ліжок, інфарти 40 000 ліжок, туберкульоз 50 000 ліжок, ковидла 13 000. Ітого ліжок за 2020 - 102950, а за такий період 2019 без ковидла ліжок- 108038.
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22.09.2020 08:35 Відповісти
Нова статистика багатогранна. І це лише одна з граней. Інша полягає в тому, що діагностування саме КОВІД-19 проводиться вкрай важко. А ще важче - оформлення захворювання у лікарів на робочому місці. Робиться все, щоб цього не фіксувати і не показувати. Про виплати лікарям мовчу. Влада серйозно хоче, щоб лікарі подалися на будівництво доріг. І то поки є можливість - за кордон.
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22.09.2020 09:22 Відповісти
А медики пишут, что в областях уже под самую завязку.

Кто врет?
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22.09.2020 09:34 Відповісти
Хіба Степашка винуватий що Зебобіки дурнуваті зкомуніздили 35 млрд.і закопали, а тепер грошей немає.
І хто це у нас корупцію "подолав" - най-най-най прозорливіший, видатніший довбодятел бубочка в його пахан резидент Козир.
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22.09.2020 09:45 Відповісти
А сколько коек у нас заполнено больными онкологией, а какой прирост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Украине, пан Министр ??? Носитесь с этим ковидом как дурень со ступой.
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22.09.2020 10:38 Відповісти
Почему именно "коек"?
Не мест, не кроватей, а блть коек... чтобы было поущербней?
Нары в лазаретах заняты на треть
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22.09.2020 18:34 Відповісти
 
 