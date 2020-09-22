СБУ вилучила контрабанду на 204 млн грн і почала 47 розслідувань фактів корупції на митниці. ІНФОГРАФІКА

Від початку року Служба безпеки України вилучила предметів контрабанди та виявила порушень митних правил на 204 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, ці вилучення відбувалися, зокрема, у межах 38 досудових розслідувань, а фігурантам справ оголошено підозри за ст. 201 Кримінального кодексу України ("Контрабанда").

Зазначається, що серед предметів контрабанди трапляються зброя, заборонені речовини, культурні цінності, деревина тощо.

Так, нещодавно СБУ затримала організатора каналу збуту вогнепальної зброї. Зловмисники замовляли комплектуючі на спеціалізованих сайтах в одній із країн Північної Америки. Сервіси доставки надсилали їх в Україну, як спортивне спорядження. Тут зброю збирали і продавали на інтернет аукціонах.

Також Служба заблокувала вивезення контрабандою до Литви партії бурштину вагою 113,5 кг.

Крім вилучень і порушення справ про контрабанду, також застосовуються механізми штрафів та донарахування митних платежів. Зокрема, за цей період за матеріалами СБУ накладено майже 32 млн штрафів, а 91,6 млн гривень - сума додаткового мита, яку мають сплатити порушники.

СБУ почала 47 досудових розслідувань про корупцію на митному кордоні. Нині 53 особам повідомлено про підозру.

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Наприклад, незаконні схеми із розмитнення автомобілів були викриті на Поліській, Галицькій та Буковинській митницях. А співробітники постів "Чорноморськ" та "Одеса" Одеської митниці вимагали кошти від підприємця за безперешкодне проходження митного контролю.

Також підозру оголошено в.о. начальника Житомирської митниці, який спричинив розтрату бюджетних коштів.

З початку 2020 року судові вироки отримали 9 посадовців Держприкордонслужби, митних і контролюючих органів.