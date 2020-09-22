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Новини Боротьба з корупцією
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СБУ вилучила контрабанду на 204 млн грн і почала 47 розслідувань фактів корупції на митниці. ІНФОГРАФІКА

СБУ вилучила контрабанду на 204 млн грн і почала 47 розслідувань фактів корупції на митниці. ІНФОГРАФІКА

Від початку року Служба безпеки України вилучила предметів контрабанди та виявила порушень митних правил на 204 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, ці вилучення відбувалися, зокрема, у межах 38 досудових розслідувань, а фігурантам справ оголошено підозри за ст. 201 Кримінального кодексу України ("Контрабанда").

Зазначається, що серед предметів контрабанди трапляються зброя, заборонені речовини, культурні цінності, деревина тощо.

Так, нещодавно СБУ затримала організатора каналу збуту вогнепальної зброї. Зловмисники замовляли комплектуючі на спеціалізованих сайтах в одній із країн Північної Америки. Сервіси доставки надсилали їх в Україну, як спортивне спорядження. Тут зброю збирали і продавали на інтернет аукціонах.

Також Служба заблокувала вивезення контрабандою до Литви партії бурштину вагою 113,5 кг.

СБУ вилучила контрабанду на 204 млн грн і почала 47 розслідувань фактів корупції на митниці 01

Крім вилучень і порушення справ про контрабанду, також застосовуються механізми штрафів та донарахування митних платежів. Зокрема, за цей період за матеріалами СБУ накладено майже 32 млн штрафів, а 91,6 млн гривень - сума додаткового мита, яку мають сплатити порушники.

СБУ почала 47 досудових розслідувань про корупцію на митному кордоні. Нині 53 особам повідомлено про підозру.

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Наприклад, незаконні схеми із розмитнення автомобілів були викриті на Поліській, Галицькій та Буковинській митницях. А співробітники постів "Чорноморськ" та "Одеса" Одеської митниці вимагали кошти від підприємця за безперешкодне проходження митного контролю.

Також підозру оголошено в.о. начальника Житомирської митниці, який спричинив розтрату бюджетних коштів.

З початку 2020 року судові вироки отримали 9 посадовців Держприкордонслужби, митних і контролюючих органів.

СБУ вилучила контрабанду на 204 млн грн і почала 47 розслідувань фактів корупції на митниці 02

Автор: 

контрабанда (1823) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12860) силовики (2514)


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Хочте щоб Пудрик схуднув?!
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22.09.2020 09:06 Відповісти
Вот-вот, як же він тоді "годуватися" буде і інших "підгодовувати".
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22.09.2020 09:29 Відповісти
Бла-бла-бла! Вся наша таможня - тотальна корупція.
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22.09.2020 09:22 Відповісти
113 кг янтаря?! ))) .всего ?!!!

да не смешите меня
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22.09.2020 09:28 Відповісти
а Скурвленым Бездарным Уродам не стыдно показывать эти цифры?

куры от смеха передохли
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22.09.2020 09:29 Відповісти
Від кількості розпочатих розслідувань на митниці кількість винесених вироків чомусь не збільшується.Український парадокс сьогодення.
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22.09.2020 14:03 Відповісти
 
 