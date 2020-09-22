УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15031 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 570 7

За добу в Україні на COVID-19 захворіли 2884 особи, одужали - 1717, померли - 59

За добу в Україні на COVID-19 захворіли 2884 особи, одужали - 1717, померли - 59

В Україні станом на ранок вівторка, 22 вересня, зафіксовано 2884 нові випадки зараження. При цьому 59 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 21 вересня повідомлялося про 2675 нових випадків, 20 вересня - про 2966, 19 вересня - про 3240, 18 вересня - про 3228, 17 вересня - про 3584, 16 вересня - про 2958, 15 вересня - про 2905, 14 вересня - про 2462, 13 вересня - про 2476, 12 вересня - про 3103, 11 вересня - про 3144 інфікованих, 10-го - про 2582, 9 вересня - про 2551, 8 вересня - про 2411.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про ситуацію з коронавірусом в Україні: Доволі напружена, зайнято більш ніж третину ліжок

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок вівторка 181 237 осіб, померли від початку пандемії 3642 особи (за добу 59), видужали - 79 901 (за добу - 1717). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 97 694 особи.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (372), Тернопільській (293) та Львівській (275) областях.

За добу в Україні на COVID-19 захворіли 2884 особи, одужали - 1717, померли - 59 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давайте збережу час ботам
Загиблі в Україні:
- ДТП - 3454 (2019)
- туберкульоз - 3695 (2018)
- кор - 41 (перші 8 місяців 2019)
- грип - 64 (минулий епід сезон)
- ковід - 3642 (березень-вересень 2020)
показати весь коментар
22.09.2020 09:19 Відповісти
59 человек умерших, такого ещё не было.
показати весь коментар
22.09.2020 09:22 Відповісти
Треба негайно вводити карантин для освіти, інакше буде багато померлих. Але зеленському байдуже, головне що своїх людей пристроїв до кормушки.
показати весь коментар
22.09.2020 09:36 Відповісти
А не заразна ли эта кормушка?
показати весь коментар
22.09.2020 11:59 Відповісти
Врач Голубовская по поводу высокой смертности от Ковид сегодня заявила, что это видите ли вирус мутирует и украинцы сами виноваты, что не вовремя обращаются за помощью . Она часто публиковалась на Цензоре наверняка еще и тут появится.
При это госпожа Голубовская либо лжет, либо медицинский профан. Думаю, что скорей второе, уже не первый раз это якобы мега- врач демонстрирует незнание фундаментальных медицинских истин. Всегда при вирусных эпидемиях вирусы мутируют и с развитием эпидемии эти мутации ослабляют патогенность вируса, ему "невыгодно" убивать носителя, а выгодней не взывать тяжелых симптомом и быстрей передаваться новым хозяевам. Поэтому вирус в целом по планете ослабевает и смертность потихоньку снижается, о чем пишут серьезные ученые во всех странах. (только в новости они редко попадают)
А по поводу вины украинцев - это просто издевательство. На страницах Цензора достаточно материалов от тех кто болел, чтобы понять что медики часто не торопятся оказывать помощь, и стараются дистанцироваться от КОвид.
В этой связи, высокая сметрность в Украине - следствите халатности и непрофессионализма медиков и системы, а не вина украинцев и якобы страшных мутаций. Там все пишут Фонд по Ковиду разворовали. Ау Голубовская, не пора ли и вам тоже к судам будущим готовиться?
показати весь коментар
22.09.2020 12:58 Відповісти
 
 