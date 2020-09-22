За добу в Україні на COVID-19 захворіли 2884 особи, одужали - 1717, померли - 59

В Україні станом на ранок вівторка, 22 вересня, зафіксовано 2884 нові випадки зараження. При цьому 59 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 21 вересня повідомлялося про 2675 нових випадків, 20 вересня - про 2966, 19 вересня - про 3240, 18 вересня - про 3228, 17 вересня - про 3584, 16 вересня - про 2958, 15 вересня - про 2905, 14 вересня - про 2462, 13 вересня - про 2476, 12 вересня - про 3103, 11 вересня - про 3144 інфікованих, 10-го - про 2582, 9 вересня - про 2551, 8 вересня - про 2411.

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Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок вівторка 181 237 осіб, померли від початку пандемії 3642 особи (за добу 59), видужали - 79 901 (за добу - 1717). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 97 694 особи.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (372), Тернопільській (293) та Львівській (275) областях.