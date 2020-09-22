За добу в Україні на COVID-19 захворіли 2884 особи, одужали - 1717, померли - 59
В Україні станом на ранок вівторка, 22 вересня, зафіксовано 2884 нові випадки зараження. При цьому 59 раніше захворілих померли.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні, 21 вересня повідомлялося про 2675 нових випадків, 20 вересня - про 2966, 19 вересня - про 3240, 18 вересня - про 3228, 17 вересня - про 3584, 16 вересня - про 2958, 15 вересня - про 2905, 14 вересня - про 2462, 13 вересня - про 2476, 12 вересня - про 3103, 11 вересня - про 3144 інфікованих, 10-го - про 2582, 9 вересня - про 2551, 8 вересня - про 2411.
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок вівторка 181 237 осіб, померли від початку пандемії 3642 особи (за добу 59), видужали - 79 901 (за добу - 1717). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 97 694 особи.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (372), Тернопільській (293) та Львівській (275) областях.
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Загиблі в Україні:
- ДТП - 3454 (2019)
- туберкульоз - 3695 (2018)
- кор - 41 (перші 8 місяців 2019)
- грип - 64 (минулий епід сезон)
- ковід - 3642 (березень-вересень 2020)
При это госпожа Голубовская либо лжет, либо медицинский профан. Думаю, что скорей второе, уже не первый раз это якобы мега- врач демонстрирует незнание фундаментальных медицинских истин. Всегда при вирусных эпидемиях вирусы мутируют и с развитием эпидемии эти мутации ослабляют патогенность вируса, ему "невыгодно" убивать носителя, а выгодней не взывать тяжелых симптомом и быстрей передаваться новым хозяевам. Поэтому вирус в целом по планете ослабевает и смертность потихоньку снижается, о чем пишут серьезные ученые во всех странах. (только в новости они редко попадают)
А по поводу вины украинцев - это просто издевательство. На страницах Цензора достаточно материалов от тех кто болел, чтобы понять что медики часто не торопятся оказывать помощь, и стараются дистанцироваться от КОвид.
В этой связи, высокая сметрность в Украине - следствите халатности и непрофессионализма медиков и системы, а не вина украинцев и якобы страшных мутаций. Там все пишут Фонд по Ковиду разворовали. Ау Голубовская, не пора ли и вам тоже к судам будущим готовиться?