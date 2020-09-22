Голубовська про небезпечні особливості COVID-19 в Україні: Збільшується кількість смертей серед молодих людей

В Україні збільшується кількість смертей від коронавірусу серед молодих людей, на відміну від Італії, де COVID-19 був небезпечним насамперед для пенсіонерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" провідна інфекціоністка України Ольга Голубовська.

За словами лікарки, у різних народів різна чутливість до COVID-19.

"За оцінками вважається, що найлегше хворіють світлі жінки, найгірше - люди з Південно-Східної Азії. Є генетично детерміновані особливості. Сподіваюся, що у нас не буде італійського сценарію, але сезон буде важкий", - прогнозує вона.

Голубовська також навела тривожні дані щодо смертності від коронавірусу в Україні:

"У нас зараз, що мені не подобається і насторожує, збільшується кількість (смертей. - Ред.) молодих людей, не по 80-90 років, як в Італії. Багатьом вже від 40 до 60, і пік смертності 60-69 років. В цьому небезпека".

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