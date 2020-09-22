Голубовська про небезпечні особливості COVID-19 в Україні: Збільшується кількість смертей серед молодих людей
В Україні збільшується кількість смертей від коронавірусу серед молодих людей, на відміну від Італії, де COVID-19 був небезпечним насамперед для пенсіонерів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" провідна інфекціоністка України Ольга Голубовська.
За словами лікарки, у різних народів різна чутливість до COVID-19.
"За оцінками вважається, що найлегше хворіють світлі жінки, найгірше - люди з Південно-Східної Азії. Є генетично детерміновані особливості. Сподіваюся, що у нас не буде італійського сценарію, але сезон буде важкий", - прогнозує вона.
Голубовська також навела тривожні дані щодо смертності від коронавірусу в Україні:
"У нас зараз, що мені не подобається і насторожує, збільшується кількість (смертей. - Ред.) молодих людей, не по 80-90 років, як в Італії. Багатьом вже від 40 до 60, і пік смертності 60-69 років. В цьому небезпека".
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Омега-3 есть в самом дешевом масле в Европе - рапсовом.
кофе и сигареты нон-стоп + грязнули мама не горюй...
+ сумасшедшая кухня - сначала салат, потом второе и на последок жидкое и кофе с сигаретой как точка , прямо не выходя со стола.. - прощай желудок..
Когда я как турист была в Европе , то естественно питалась в ресторане . А когда стали жить в Братиславе постоянно , то в ресторане питаться нет смысла . Все готовится дома из нормальных качественных продуктов . И ВОТ ТУТ ПРОДУКТЫ ЕСТЬ СМЫСЛ СРАВНИВАТЬ .
В Словакии как-то неделю была проблема с яйцами , потому что словаки отказались от польских яиц из-за плохого питания кур . Яйца покупают в Австрии .
В Словакии как то был скандал - комиссия ЕС проверила продукты в Австрии и Словакии и оказалось , что продукты под одной маркой имеют разное качество . Естественно в Австрии качество безупречное.
Вин в Словакии немеряно ( и своих тоже ) и дешевых и дорогих. ВОПРОСА ПОРОШКОВЫХ ВИН НЕ СУЩЕСТВУЕТ . В Украине большая часть - порошковые , т к виноградников мало .
В Украине алкоголь вообще не понятно где мешают - сплошной фальсификат
Мясная продукция - коров практически нет , молочная продукция- все порошковое,
Овощи- сплошные нитраты , бо иначе урожая не будет, кондитерка ВСЯ на пальмовом масле
Есть такой НИИ пестицидов и полимерных масс - поедьте и пообщайтесь - Вы розовые очки сразу снимите
Они скупают у венгров акациевый мёд и мешают со своим И продают как венгерский
Украинцам в супермаркетах конкурировать не приходится
За рубеж , подозреваю , украинский мёд тоже забирают какие-то барыги , мешают с Китаем и продают как украинский но подешевле
а так да, поддерживаю
Другой пример ******* столица Словении.Посидеть в кафе на 20 евро сноса и наесться от пуза(салат,морепродукты,по два бокала пива),нет проблем,и финансово,и по качеству.Все это на относительно небольшую зарплату 1500 евро чистыми.
Я согласна с Вами
Зарплата 1500 - жто хорошая зарплата для восточной Европы , даже для Австрии . Если эту тему дальше обсуждать , то я Вам кинула ссылку на тему. Просто эта « голубовская» уже далеко и все труднее находить ответы в ленте и на них отвечать
https://censor.net/ru/comments/locate/3076099/01921615-8fd6-73df-8257-34ca91780cb9
У мене знайома, в Києві ходила до лікаря, викликала лікаря, лежала в лікарні (пхали то в кардіологію, то в пульманологію...) в результаті діагноз поставили аж за три тижні до смерті і виявився раком шлунка.
Причому всі ознаки були на виду, прямо як прописано в медичній енциклопедії !
Ще з одним сусідом була подібна історія, рак легень...
Але зараз ситуація звісно покращилась, сімейний лікар почав взагалі лікувати по тЫльофону!..
1. Гонконг -84.7
....
114. Украина -72
115. Египет - 71.8
116. Молдова -71.8
...
191. Центрально-Африканская Республика -52.8
Украина -72
Открытое игнорирование требований Минздрава самими же представителями властей Украины и самовольный выход из карантина миллионов людей вызвали новую вспышку СOVID-19 в стране, пишет Сергей Руденко.
Сложно её понять.
утопающих. Не будем ждать разумных ,спасающих наши жизни , действий от властей !
Одеваем маски,как положено ,не на шею , и не на руку , убедительно просим этого же от
окружающих . Соблюдаем дистанцию. Требуем введения жёстких ,ощутимых штрафов
для физических лиц нарушающих правила карантина .
І якщо в Києві, розтягнення кількості хворих в часі ще має якийсь сенс, то в провінції, медицина знаходиться в такому стані, що скільки-б там хворих не було (багато чи мало) все одно не допоможе!
повторне зараження коронавірусом.