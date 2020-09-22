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Новини Коронавірус і карантин
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Голубовська про небезпечні особливості COVID-19 в Україні: Збільшується кількість смертей серед молодих людей

Голубовська про небезпечні особливості COVID-19 в Україні: Збільшується кількість смертей серед молодих людей

В Україні збільшується кількість смертей від коронавірусу серед молодих людей, на відміну від Італії, де COVID-19 був небезпечним насамперед для пенсіонерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" провідна інфекціоністка України Ольга Голубовська.

За словами лікарки, у різних народів різна чутливість до COVID-19.

"За оцінками вважається, що найлегше хворіють світлі жінки, найгірше - люди з Південно-Східної Азії. Є генетично детерміновані особливості. Сподіваюся, що у нас не буде італійського сценарію, але сезон буде важкий", - прогнозує вона.

Голубовська також навела тривожні дані щодо смертності від коронавірусу в Україні:

"У нас зараз, що мені не подобається і насторожує, збільшується кількість (смертей. - Ред.) молодих людей, не по 80-90 років, як в Італії. Багатьом вже від 40 до 60, і пік смертності 60-69 років. В цьому небезпека".

Також читайте: За добу в Україні на COVID-19 захворіли 2884 особи, одужали - 1717, померли - 59

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Дебилы, у нас 60, как у них 80.
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22.09.2020 09:03
+5
Так у них здоровый образ жизни в приоритете,а не бухло ,наркотик и сигареты
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22.09.2020 09:06
+5
https://censor.net/ru/user/151514 - мы жрем помои?

да ладно..
с сколькими иностранцами не общался - почти все они в восторге от качества наших продуктов..
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22.09.2020 09:19
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Сторінка 2 з 2
Для меня сейчас жарка малоактуальна. Впринципе вторые блюда или гриль или духовка. Гриль немного смазываю оливковым для жарки. В духовку потребности нет или в фольге или в рукаве в маринаде. Картошку жарим редко. Для зажарки в борщ и подсолнечного рафинированного хватает - добавляем минимально, потом воду и дотушиваем. Так что как-то так. Животные жиры уже давно для жарки не используем.
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22.09.2020 12:34 Відповісти
Вот боритесь с холестерином 😀😀😀
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22.09.2020 12:55 Відповісти
Мне просто так вкуснее. Никогда на эту тему не задумывался. Кста, считаю наиболее здоровой пищей (на сколько возможно об этом говорить, учитывая ингридиенты) шаурму собственного приготовления на гриле. Только мясо, овощи, немного соуса для вкуса и немного лаваша. Естественно наиболее здоровой из бутербродов. А так лучше всего стейк мясной или рыбный неважно. Сейчас вообще вторые блюда не наготавливаем. Просто в маринаде в судочках держим в холодильнике. Сколько нужно взял и приготовил. 2 минуты на разогрев гриля плюс пять-семь минут собственно сама готовка стейка в зависимости от толщины.
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22.09.2020 13:14 Відповісти
В оливковом масле нет омега-3.
Омега-3 есть в самом дешевом масле в Европе - рапсовом.
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22.09.2020 10:28 Відповісти
это у итальянцев, да?
кофе и сигареты нон-стоп + грязнули мама не горюй...
+ сумасшедшая кухня - сначала салат, потом второе и на последок жидкое и кофе с сигаретой как точка , прямо не выходя со стола.. - прощай желудок..
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22.09.2020 09:16 Відповісти
Ну не думаю.что у итальянцев все так запущено.Пару лет назад дочка на выставке керамической продукции неделю в Италии жила,и ничего, нормалек.В кафе-ресторанах питались,все ништяк.В особенности мореподукты и вино.Ассортемен морепродуктов такой,что нам и не снилось.И вино опупительное.Проехалась по местным винзаводам,отдегустировалась так сказать.Потом рюкзак и чемодан еле доволокла,бутылки боялась побить.
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22.09.2020 09:41 Відповісти
Вы неправильно сравниваете
Когда я как турист была в Европе , то естественно питалась в ресторане . А когда стали жить в Братиславе постоянно , то в ресторане питаться нет смысла . Все готовится дома из нормальных качественных продуктов . И ВОТ ТУТ ПРОДУКТЫ ЕСТЬ СМЫСЛ СРАВНИВАТЬ .
В Словакии как-то неделю была проблема с яйцами , потому что словаки отказались от польских яиц из-за плохого питания кур . Яйца покупают в Австрии .

В Словакии как то был скандал - комиссия ЕС проверила продукты в Австрии и Словакии и оказалось , что продукты под одной маркой имеют разное качество . Естественно в Австрии качество безупречное.

Вин в Словакии немеряно ( и своих тоже ) и дешевых и дорогих. ВОПРОСА ПОРОШКОВЫХ ВИН НЕ СУЩЕСТВУЕТ . В Украине большая часть - порошковые , т к виноградников мало .
В Украине алкоголь вообще не понятно где мешают - сплошной фальсификат
Мясная продукция - коров практически нет , молочная продукция- все порошковое,

Овощи- сплошные нитраты , бо иначе урожая не будет, кондитерка ВСЯ на пальмовом масле
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22.09.2020 10:12 Відповісти
Вы так обо всем этом безапелляционно рассуждаете, что складывается впечатление, что Вы лично сами на всех заводах в Словакии и у нас проверку проводили.
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22.09.2020 10:51 Відповісти
Вы даже логику не включаете. У нас на наших черноземах в мягких климатических условиях урожая без нитратов не будет, а на европейских землях в резко континентальном климате и более худшего качества земли урожай без нитратов больше нашего получается. Просто цикаво про это читать. Зачем же тогда Гитлер во вторую мировую из Украины землю составами вывозил? У нас в землю черенок от лопаты воткни и по весне он прорастет.
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22.09.2020 10:54 Відповісти
Мы обсуждаем присутствие вредных веществ в продуктах . В ЕС нормы соблюдают , в Украине - нет
Есть такой НИИ пестицидов и полимерных масс - поедьте и пообщайтесь - Вы розовые очки сразу снимите
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22.09.2020 11:16 Відповісти
Откуда у Вас уверенность, что и кто где соблюдает, а где нет? Наши продукты присутствуют в магазинах ЕС. ЕС на них глаза закрывает? Или как-то по-другому к их качеству относится?
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22.09.2020 12:09 Відповісти
Кстати, Вы в курсе сколько меда экспортируется от нас к примеру в Европу? Украина вообще-то лидер по производству меда в Европе. Тоже низкого качества мед? Ведь, по-вашему получается собран с медоносов, обработанных пестицидами.
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22.09.2020 12:11 Відповісти
У меня своя пасека в Карпатах - я в курсе
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22.09.2020 12:14 Відповісти
Иии? Кушаете низкокачественный мед с пестицидами?
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22.09.2020 12:21 Відповісти
ну так то у вас высоко в горах. а откуда основная масса меда? с Полтавщины, Сумщины, Черкасчины. где там горы? вывозят пчеловоды пасики к полям - подсолнечниковым, гречаным, к липовым, акациевым лесам. И потом этот мед поставляется в Европу, проходит все проверки и все ок. У меня тоже пасека есть, на Сумщине.
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22.09.2020 12:34 Відповісти
В ЕС В СУПЕРМАРКЕТАХ полно китайского гадкого дешевого мёда
Они скупают у венгров акациевый мёд и мешают со своим И продают как венгерский
Украинцам в супермаркетах конкурировать не приходится
За рубеж , подозреваю , украинский мёд тоже забирают какие-то барыги , мешают с Китаем и продают как украинский но подешевле
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22.09.2020 12:58 Відповісти
кстати никакой Гитлер никакой земли эшелонами из Украины не вывозил, это совковый фейк
а так да, поддерживаю
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22.09.2020 12:31 Відповісти
Ну в Италии дочка была не туристом,а на работе на выставке от ХПЗ,и питание оплачивала фирма.Но это не важно.Тут же разговор зашел о никудышнем качестве итальянской кухни.И как говорится на вкус-цвет таварищей нет,а у нее по этой теме остались положительные эмоции.
Другой пример ******* столица Словении.Посидеть в кафе на 20 евро сноса и наесться от пуза(салат,морепродукты,по два бокала пива),нет проблем,и финансово,и по качеству.Все это на относительно небольшую зарплату 1500 евро чистыми.
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22.09.2020 16:02 Відповісти
В Словении очень вкусная кухня и не дорого
Я согласна с Вами
Зарплата 1500 - жто хорошая зарплата для восточной Европы , даже для Австрии . Если эту тему дальше обсуждать , то я Вам кинула ссылку на тему. Просто эта « голубовская» уже далеко и все труднее находить ответы в ленте и на них отвечать
https://censor.net/ru/comments/locate/3076099/01921615-8fd6-73df-8257-34ca91780cb9
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22.09.2020 16:38 Відповісти
Так это зарплата подруги дочери, инженера-химика на керамическом заводе.У дочери в Харькове зарплата поменьше в районе тысченки баксов.Просто хорошие специалисты-химики сейчас в цене.Ну а в Словении после оплаты аренды за жилье (450 евро не большая 2-х комн квартира),остается на жизнь 1050 евро.На то,что бы посидеть в кафе, хватает.
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22.09.2020 16:50 Відповісти
В нас намагаються до останнього працювати та/або не звертатись до лікаря. Тому під загрозою саме такий вік...
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22.09.2020 09:27 Відповісти
Звертайся до лікаря, не звертайся до лікаря...
У мене знайома, в Києві ходила до лікаря, викликала лікаря, лежала в лікарні (пхали то в кардіологію, то в пульманологію...) в результаті діагноз поставили аж за три тижні до смерті і виявився раком шлунка.
Причому всі ознаки були на виду, прямо як прописано в медичній енциклопедії !
Ще з одним сусідом була подібна історія, рак легень...
Але зараз ситуація звісно покращилась, сімейний лікар почав взагалі лікувати по тЫльофону!..
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22.09.2020 10:14 Відповісти
Для ковіда є об'єктивний аналіз.
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22.09.2020 10:32 Відповісти
А які супутні захворювання? У нас на роботі років 7-8 тому у двох співробітників з різницею в декілька місяців померли 30-річні діти від діабету без КОВІДу.
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22.09.2020 09:05 Відповісти
Правда,у нас за 80 лет единицы .
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22.09.2020 09:05 Відповісти
https://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index ООН. РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ. 2019.

1. Гонконг -84.7
....
114. Украина -72
115. Египет - 71.8
116. Молдова -71.8
...
191. Цент­рально-Афри­кан­ская Респуб­лика -52.8
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22.09.2020 09:38 Відповісти
60-69 - молодые люди???? что вы там курите с утреца? У нас люди не доживают даже до 70 в большинстве своём, какая там Италия с её 80-90... спуститесь на землю..
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22.09.2020 09:06 Відповісти
Від 40 до 60. Це є в тексті. Чи нема?
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22.09.2020 09:29 Відповісти
молодец, ты умеешь читать, а я получается - нет. Это ты хотел мне рассказать? А вараинт того, что на момент написания моего коммента этого там небыло ты даже не рассматрвиаешь? Иди в школу готовься, Шерлок.
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22.09.2020 18:02 Відповісти
https://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index ООН. РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ. 2019.



Украина -72
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22.09.2020 11:07 Відповісти
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5-%D1%81-covid-19-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC/a-53953176 Комментарий: "Мастер" по борьбе с COVID-19 Зеленский оказался дилетантом

Открытое игнорирование требований Минздрава самими же представителями властей Украины и самовольный выход из карантина миллионов людей вызвали новую вспышку СOVID-19 в стране, пишет Сергей Руденко.


Голубовская об опасных особенностях COVID-19 в Украине: Увеличивается количество смертей среди молодых людей - Цензор.НЕТ 376
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22.09.2020 09:08 Відповісти
Цей майстер звозив сюди заразу з усього світу заради піару.
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22.09.2020 09:14 Відповісти
Можно бессимптомно перенести а потом крякнуть от ВНЕЗАПНОГО кровоизлияния - и это же не запишут на вирус. Интересно - какие заклинания знает Филарет, что аж опустил вирус, который немедленно свалил от этого опытного мага?)))
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22.09.2020 09:10 Відповісти
Зелень казала шо в першу чергу вимруть пенси, а вони жівєє всєх жівих.
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22.09.2020 09:12 Відповісти
Кто-то напутал ,то ли Голубовская ,то ли Цензор относительно возрастных категорий.
Сложно её понять.
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22.09.2020 09:19 Відповісти
Бойтесь жить, люди!
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22.09.2020 09:20 Відповісти
Всем нам надо ,наконец - то понять ,что спасение утопающих -дело рук самих
утопающих. Не будем ждать разумных ,спасающих наши жизни , действий от властей !
Одеваем маски,как положено ,не на шею , и не на руку , убедительно просим этого же от
окружающих . Соблюдаем дистанцию. Требуем введения жёстких ,ощутимых штрафов
для физических лиц нарушающих правила карантина .
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22.09.2020 09:27 Відповісти
Рукавички теж важливі. Зараз, можливо, це важливіше ніж маска. Отаке...
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22.09.2020 09:31 Відповісти
Згодна.
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22.09.2020 09:44 Відповісти
Ковід, це інфекційна хвороба, ніякі маски її не зупинять, перехворіють всі. Питання лише часу.
І якщо в Києві, розтягнення кількості хворих в часі ще має якийсь сенс, то в провінції, медицина знаходиться в такому стані, що скільки-б там хворих не було (багато чи мало) все одно не допоможе!
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22.09.2020 10:03 Відповісти
Так і не зрозуміло чи залишається в тих ,хто перехворів ,стійкий емунітет і чи можливе
повторне зараження коронавірусом.
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22.09.2020 15:37 Відповісти
В пенсионном фонде праздник
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22.09.2020 09:39 Відповісти
по сути нас много молодых людей от 40 до 60 болеют. Что это? Это та жвачка к которой нас приучают наши керманычи .
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22.09.2020 09:46 Відповісти
Голубовська про небезпечні особливості COVID-19 в Україні: Збільшується кількість смертей серед молодих людей - Цензор.НЕТ 5112
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22.09.2020 09:51 Відповісти
Ну, если гражданин Левенов питается помоями, то это его проблемы. Есть граждане, которые жрут кал, так называемые копрофилы. Советую этому товарищу сменить помои на новый субстрат. Может понравится...
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22.09.2020 12:00 Відповісти
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