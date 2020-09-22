УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15031 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
623 6

За минулу добу COVID-19 виявили у 206 дітей та 120 медиків, - Степанов

За минулу добу COVID-19 виявили у 206 дітей та 120 медиків, - Степанов

За час пандемії в Україні захворіли 181 237 осіб. З них 11 870 дітей, а також 14 025 медичних працівників.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Україні захворіли 2884 особи. З них 206 дітей, а також 120 медпрацівників. Госпіталізовано 504 особи. За минулу добу в Україні зафіксували 59 летальних випадків. Одужали 1717 пацієнтів. Це своєрідний рекорд, приємний рекорд", - зазначив міністр охорони здоров'я.

За час пандемії в Україні захворіли 181 237 осіб. З них 11 870 дітей, а також 14 025 медичних працівників.

"Загалом одужав 79 901 пацієнт, а летальних випадків - 3642", - додав Степанов.

Читайте також: Скасування ПЛР-тесту за відсутності симптомів на 14-й день самоізоляції дозволить розвантажити лабораторії, - Степанов

Автор: 

діти (5099) карантин (18172) лікарі (1288) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что, этот "эээээ, ммммм, ыыыыы" "господинчик", не сказал скока тестов делается?
при том шо мусорам и "политикам" едва ли не каждый день делают. че ты своими цифрами бросаешься то, если надо сообщить и о тестах - как, кому и по какой причине делают, а вот и пишут шо люди за свои деньги делают - учитывается ли это?
В Канаде мэром одного города вообще кота избрали, так и тут, поставь на месте этого мущинки табуретку = даже лучше
показати весь коментар
22.09.2020 09:30 Відповісти
Опять куча медиков болеет!
А Зе-наркомана вместо обеспечения их нормальной защитой - распиливает деньги на "стройке" дорог!
показати весь коментар
22.09.2020 09:33 Відповісти
да ему-по роялю...
показати весь коментар
22.09.2020 09:44 Відповісти
В деяких класах третина дітей перезаразилась. Гарно, що діти більш-менш легко переносять, але вони ж несуть це у сім.ї, до бабусів та дідусів. А якщо дитина, не дай Боже, загине від ковід? Хто буде відповідати за це ?!
показати весь коментар
22.09.2020 09:45 Відповісти
не дай Боже\\\\\\\\\\\

Браток, а это же не тот "Боше" шо дал убить и часть из них - пойти на жаркое, 1-2 или больше миллионам детей в 32-33-х??
к чему эти слюни о божках таких то? ну я просто натурально приравниваю верунов к комми. правда последние хотя бы более логично думают.
показати весь коментар
22.09.2020 10:13 Відповісти
00:52 https://censor.net/ru/news/3220558/moe_prebyvanie_deputatom_v_odesskom_oblsovete_ne_povliyaet_na_rabotu_v_minzdrave_stepanov

"Кую, лужу, паяю. Хочу жениться"В медицині хаос, медики не захищені, а воно ще й в облраду лізе. Мабуть, у пошуку депутатської недоторканості.
Швидкого одужання малечі та лікаря.
показати весь коментар
22.09.2020 10:09 Відповісти
 
 