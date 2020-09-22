За минулу добу COVID-19 виявили у 206 дітей та 120 медиків, - Степанов
За час пандемії в Україні захворіли 181 237 осіб. З них 11 870 дітей, а також 14 025 медичних працівників.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу в Україні захворіли 2884 особи. З них 206 дітей, а також 120 медпрацівників. Госпіталізовано 504 особи. За минулу добу в Україні зафіксували 59 летальних випадків. Одужали 1717 пацієнтів. Це своєрідний рекорд, приємний рекорд", - зазначив міністр охорони здоров'я.
За час пандемії в Україні захворіли 181 237 осіб. З них 11 870 дітей, а також 14 025 медичних працівників.
"Загалом одужав 79 901 пацієнт, а летальних випадків - 3642", - додав Степанов.
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при том шо мусорам и "политикам" едва ли не каждый день делают. че ты своими цифрами бросаешься то, если надо сообщить и о тестах - как, кому и по какой причине делают, а вот и пишут шо люди за свои деньги делают - учитывается ли это?
В Канаде мэром одного города вообще кота избрали, так и тут, поставь на месте этого мущинки табуретку = даже лучше
А Зе-наркомана вместо обеспечения их нормальной защитой - распиливает деньги на "стройке" дорог!
Браток, а это же не тот "Боше" шо дал убить и часть из них - пойти на жаркое, 1-2 или больше миллионам детей в 32-33-х??
к чему эти слюни о божках таких то? ну я просто натурально приравниваю верунов к комми. правда последние хотя бы более логично думают.
"Кую, лужу, паяю. Хочу жениться"В медицині хаос, медики не захищені, а воно ще й в облраду лізе. Мабуть, у пошуку депутатської недоторканості.
Швидкого одужання малечі та лікаря.