За минулу добу COVID-19 виявили у 206 дітей та 120 медиків, - Степанов

За час пандемії в Україні захворіли 181 237 осіб. З них 11 870 дітей, а також 14 025 медичних працівників.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Україні захворіли 2884 особи. З них 206 дітей, а також 120 медпрацівників. Госпіталізовано 504 особи. За минулу добу в Україні зафіксували 59 летальних випадків. Одужали 1717 пацієнтів. Це своєрідний рекорд, приємний рекорд", - зазначив міністр охорони здоров'я.

За час пандемії в Україні захворіли 181 237 осіб. З них 11 870 дітей, а також 14 025 медичних працівників.

"Загалом одужав 79 901 пацієнт, а летальних випадків - 3642", - додав Степанов.

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