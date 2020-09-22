COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 372, Тернопільщина - 293 та Львівщина - 275

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Харківській, Тернопільській та Львівській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 22 вересня в Харківській області на коронавірус захворіли 372 особи.

Загальна кількість інфікованих становить 15 505 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 308 осіб, за минулу добу - 7. Від початку епідемії одужали 4248 пацієнтів.

Станом на 22 вересня кількість активних хворих на Харківщині становить 10 949 осіб.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Тернопільська і Львівська області.

Так, на Тернопільщині добовий приріст хворих на коронавірус становить 293 особи. Загальна кількість інфікованих - 11 732. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 141 особа, за минулу добу - 2. Від початку епідемії одужали 5398 пацієнтів. Кількість активних хворих на Тернопільщині - 6193.

На Львівщині на коронавірус захворіли 275 осіб, що є найбільшим показником в області від початку пандемії. Загальна кількість інфікованих становить 18 793 особи. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 527 осіб, за минулу добу - 1. Від початку епідемії одужали 6188 пацієнтів. Кількість активних хворих на Львівщині становить 12 078 осіб.