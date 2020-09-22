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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 372, Тернопільщина - 293 та Львівщина - 275

COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 372, Тернопільщина - 293 та Львівщина - 275

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Харківській, Тернопільській та Львівській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 22 вересня в Харківській області на коронавірус захворіли 372 особи.

Загальна кількість інфікованих становить 15 505 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 308 осіб, за минулу добу - 7. Від початку епідемії одужали 4248 пацієнтів.

Станом на 22 вересня кількість активних хворих на Харківщині становить 10 949 осіб.

Також читайте: За добу в Україні на COVID-19 захворіли 2884 особи, одужали - 1717, померли - 59

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Тернопільська і Львівська області.

Так, на Тернопільщині добовий приріст хворих на коронавірус становить 293 особи. Загальна кількість інфікованих - 11 732. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 141 особа, за минулу добу - 2. Від початку епідемії одужали 5398 пацієнтів. Кількість активних хворих на Тернопільщині - 6193.

На Львівщині на коронавірус захворіли 275 осіб, що є найбільшим показником в області від початку пандемії. Загальна кількість інфікованих становить 18 793 особи. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 527 осіб, за минулу добу - 1. Від початку епідемії одужали 6188 пацієнтів. Кількість активних хворих на Львівщині становить 12 078 осіб.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2441) Тернопільська область (593)


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Шляются у Йивропу и приносят заразу.
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22.09.2020 09:47 Відповісти
беда...косит умы на всех *шинах*...
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22.09.2020 09:48 Відповісти
Хорьков...гепаведник скотов совковых. В автобусе из 30-40 пассажиров в масках- с десяток. В правильно надетой- трое. И кашляет активно с пяток.
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22.09.2020 09:58 Відповісти
Не нравится Харьков, вали тогда в село.
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22.09.2020 10:00 Відповісти
Валите найух, милейший зеофил
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22.09.2020 10:22 Відповісти
Общественный транспорт и медучреждения - самая высокая степень заражения, подальше надо всем бывать от мест скопления людей.
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22.09.2020 09:58 Відповісти
В Харькове ,как только больницу делают ковидной, медперсонал разбегается куда глаза глядят.Такое в 25 горбольнице на ХТЗ.Приняли 90 человек больных -медперсонала -0.Ни лечить,ни ухаживать.Больные люди ,как прокажённые, брошены на произвол судьбы.Геня - сепар и его клевреты разводят руками.Медперсонал надо лишать права лечить.Лишать дипломов.
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22.09.2020 10:17 Відповісти
А з тими хто розікрав ковідний фонд, і продав за кордон засоби медичного захисту, як?
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22.09.2020 11:34 Відповісти
Вилами по воде написано.
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22.09.2020 11:46 Відповісти
 
 