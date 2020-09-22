Гендиректор заводу на окупованій Луганщині підозрюється в сплаті "податків" окупантам, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру гендиректору промислового підприємства з Луганщини у масштабній сплаті "податків" на користь окупаційної адміністрації та незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За даними досудового слідства, після російської збройної агресії у 2014 році державне підприємство, яке спеціалізується на виготовленні промислових комплектуючих, захопили та "націоналізували" сепаратисти. У 2015 році завод поновив виробничу діяльність і був зареєстрований у фейкових податкових органах терористів. Встановлено, що протягом 6 років підприємство через фірми-прокладки поставляє свою продукцію до РФ та низки європейських країн, а рух коштів відбувається через так званий "держбанк ЛНР"", - йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Наразі гендиректору заводу заочно повідомлено про підозру, його оголошено в розшук. На майно фігуранта, яке розташовується на контрольованій урядом території, накладено арешт.

Тривають слідчі дії.

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