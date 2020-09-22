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Гендиректор заводу на окупованій Луганщині підозрюється в сплаті "податків" окупантам, - СБУ

Гендиректор заводу на окупованій Луганщині підозрюється в сплаті

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру гендиректору промислового підприємства з Луганщини у масштабній сплаті "податків" на користь окупаційної адміністрації та незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За даними досудового слідства, після російської збройної агресії у 2014 році державне підприємство, яке спеціалізується на виготовленні промислових комплектуючих, захопили та "націоналізували" сепаратисти. У 2015 році завод поновив виробничу діяльність і був зареєстрований у фейкових податкових органах терористів. Встановлено, що протягом 6 років підприємство через фірми-прокладки поставляє свою продукцію до РФ та низки європейських країн, а рух коштів відбувається через так званий "держбанк ЛНР"", - йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Наразі гендиректору заводу заочно повідомлено про підозру, його оголошено в розшук. На майно фігуранта, яке розташовується на контрольованій урядом території, накладено арешт.

Тривають слідчі дії.

Читайте: СБУ вилучила контрабанду на 204 млн грн і почала 47 розслідувань фактів корупції на митниці. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

завод (1025) податки (3856) окупація (6719) СБУ (12860) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+8
Тоже мне открытие,начните с Королевской с ее молокозавода и черных копанок.
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22.09.2020 10:14
+4
Умники, что ему остаётся делать? Сказать нет и его найдут в на следующие утро в канаве?
Видимо откаты не передавал кому нужно на подконтрольную территорию.
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22.09.2020 10:26
+2
А в Крыму налоги кому платят, 150 тыщ уголовных дел в лом открывать? Перднуть в лужу, заочно
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22.09.2020 13:01
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Тоже мне открытие,начните с Королевской с ее молокозавода и черных копанок.
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22.09.2020 10:14 Відповісти
Не налоги, а благодарность за руский мир
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22.09.2020 10:18 Відповісти
А завести ещё одно дело на орков, которым он платил о вымогательстве кишка тонка?
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22.09.2020 10:26 Відповісти
такие дела СБУ заводит чтобы человек ходил и выкупал у них эти дела. У него - какие варинты? была возможность вывезти предприятие в Украину? нет.
Королевская успешно там бизнесом занимается и ходит в парламент - никто ее не сажает.
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22.09.2020 10:59 Відповісти
Умники, что ему остаётся делать? Сказать нет и его найдут в на следующие утро в канаве?
Видимо откаты не передавал кому нужно на подконтрольную территорию.
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22.09.2020 10:26 Відповісти
Подобные "дела" СБУ заводит с банальной целью вымагательства. Откупится от наших сбушных оперов - молодец.

Гораздо мудрее было бы просто сейчас наложить на таких санкции в виде запрета пользоваться загранпаспортом, а по возвращении территорий - крупный штраф.
Пусть лучше платят в бюджет Украины, чем сбушникам в карман.
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22.09.2020 10:58 Відповісти
Знов засекречене від публіки підприємство і засекречені люди.
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22.09.2020 11:01 Відповісти
тю, та папєрєднік - нікапітулянт регулярно платить налоги Кремлю - і не жужжит
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22.09.2020 12:38 Відповісти
а как не платить-то??? На его месте любой платил бы, что выбор есть??? Либо плати - либо отдавай весь бизнес "молодому правительству республики".
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22.09.2020 12:50 Відповісти
На его месте любой платил...

----------------------------------------------
Гммм...А як же патріотізм та "прощай немітая Россия" при "разріве пуповині"?
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22.09.2020 14:13 Відповісти
Вот представь ситуацию. Человек всю жизнь создавал определенный бизнес, вложил в него все - здоровье, годы жизни, кучу денег и т.д. И тут в стране происходит Майдан, меняется власть и т.д. ----- что делать этому человеку??? Бросить все- что нажито непосильным трудом???? Наверное как минимум это нелогично, большинство людей будут пытаться подстроиться под новые условия ведения бизнеса и под новых хозяев в частности. И это не стоит трактовать как однозначу "зраду", если он создавал бизнес до войны.... почему он обязан его закрывать в угоду Путлеру, Зе-сопле или Пороху с "Кровавым пастором" у которых бизнес только расцветает и расширяется.
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22.09.2020 14:55 Відповісти
А в Крыму налоги кому платят, 150 тыщ уголовных дел в лом открывать? Перднуть в лужу, заочно
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22.09.2020 13:01 Відповісти
у меня дача в Щелкино в АРК Крым - .. покупать никто не хочет, с оформлением документов тоже есть проблемы, там у меня участок не приватизирован,есть договор аренды на 49 лет, но пока вроде не отжимают пфу-пфу-пфу. Сам договор действителен, ничего не отменялось кстати, в местном БТИ РФ поставили штамп и все, договор заключен еще в 1997 году. Показал украинский паспорт, вообще никто вопросов не задавал.
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22.09.2020 15:00 Відповісти
Ну желающих будет мало купить на Азове когда на чёрном в абхазе в 5 раз дешевле
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22.09.2020 16:13 Відповісти
я выставил за 15 тыс. баксов, предлагают максимум 9. Морально пока не готов. Дача в 10 минутах ходьбы от моря, прекрасный пляж.. вообщем пока не реишлся на такую скидку.
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22.09.2020 16:19 Відповісти
 
 