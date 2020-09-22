В окупованому Криму "вимивають" проукраїнське населення, і в ООН в курсі цього, - посол Кислиця
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця назвав "величезною проблемою" демографічні зміни в окупованому Росією Криму. Він переконаний, що Росія намагається витіснити з півострова все проукраїнське населення, про що в ООН проінформовані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кислиця сказав в інтерв'ю Крим.Реалії.
Він висловив подяку тим українцям і кримським татарам, які, незважаючи ні на що, продовжують залишатися на півострові.
"В останній резолюції щодо Криму є пункт про демографічні зміни населення в Криму. І це величезна проблема. І тут я хочу віддати належне і подякувати кримськотатарським патріотам, які, незважаючи на всі утиски, залишаються в Криму. Тому що перспектива вимивання проукраїнського населення в Криму – вона реальна. І це те, чого домагається країна-окупант у Криму – максимально видавити будь-кого – чи це кримські татари або інша етнічна меншина", – сказав Кислиця.
За його словами, "йдеться про десятки тисяч, а то й сотні тисяч росіян", які були переселені до Криму за час анексії.
"В ООН знають про цю проблему, місія ООН з прав людини теж в курсі", – додав посол.
Керівник підконтрольного Росії управління статистики в Криму і Севастополі Ольга Балдіна раніше повідомляла, що кількість жителів анексованого Криму з 2014 року зросла приблизно на 20 тисяч осіб.
За інформацією Генеральної прокуратури України, за час анексії Криму Росією півострів залишили майже 48 тисяч осіб.
Прокуратура АР Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом геноциду кримськотатарського народу і представників інших національних груп (ч. 1 ст. 442 КК України) у 1944 році.
15 вересня в Женеві зробили спільну заяву щодо Криму представники 41-ої держави-члена ООН. У ній Росію засудили за порушення прав людини і міжнародного права на анексованому півострові.
Раніше перша заступниця голови МЗС України Еміне Джеппар повідомила, що найближчим часом будуть винесені на розгляд ООН оновлені резолюції з прав людини і мілітаризації в Криму. Водночас постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю Крим.Реалії ТБ підкреслив, що Україна виноситиме не менше двох проєктів резолюцій, що стосуватимуться анексованого Росією Криму на 75-й сесії Генасамблеї ООН.
На початку липня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, представляючи доповідь про стан прав людини в Криму, повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури й обмежувати свободу слова.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше стверджував, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – це вигадка.
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А собственно на что вы надеялись и что вы хотели чтобы окупанты проукраинское население подарками одаривали? На то они и окупанты чтобы все чуждое им уничтожать. Об етом нужно было думать когда крым без единого выстрела сдавали договорившись с окупантом, под аплодисменты Меркель и Оланда. И где теперь ети переговорщики? А теперь вы с той же компанией ведете точно такие же переговоры о сдаче дамбаса без единого выстрела. А потому будете опять визжать что окупанты зачищают территорию от всего украинского.