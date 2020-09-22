Україна не отримувала від ЄС інформації про можливий перегляд безвізу, - заступниця глави МЗС Джапарова

Україна не отримувала від представників Європейського Союзу на офіційному рівні інформацію про перегляд безвізової політики щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці Міністерства закордонних справ в мережі Facebook повідомила заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова.

"Останні шість років ЄС чимало інвестував як в економіку, так і в систему верховенства права в Україні. Київ, в свою чергу, завжди прислуховується до думки міжнародних партнерів. Україна не отримувала від представників Європейського Союзу на офіційному рівні інформацію щодо перегляду безвізової політики по відношенню України. Певні заяви, які можуть лунати, це заяви політичних фігур", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада прийняла постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від нинішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

ЄС і США спільно заявили, що від прозорості обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП) буде залежати подальша підтримка України.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо інформації про можливе скасування безвізу з ЄС для українців, Зеленський заявив, що це Порошенко лякає втратою безвізу, оскільки "вважає себе монархом".