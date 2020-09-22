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Новини
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Україна не отримувала від ЄС інформації про можливий перегляд безвізу, - заступниця глави МЗС Джапарова

Україна не отримувала від ЄС інформації про можливий перегляд безвізу, - заступниця глави МЗС Джапарова

Україна не отримувала від представників Європейського Союзу на офіційному рівні інформацію про перегляд безвізової політики щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці Міністерства закордонних справ в мережі Facebook повідомила заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова.

"Останні шість років ЄС чимало інвестував як в економіку, так і в систему верховенства права в Україні. Київ, в свою чергу, завжди прислуховується до думки міжнародних партнерів. Україна не отримувала від представників Європейського Союзу на офіційному рівні інформацію щодо перегляду безвізової політики по відношенню України. Певні заяви, які можуть лунати, це заяви політичних фігур", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками", - Шабунін пояснив заяви президента про безвіз

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада прийняла постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від нинішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

ЄС і США спільно заявили, що від прозорості обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП) буде залежати подальша підтримка України.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо інформації про можливе скасування безвізу з ЄС для українців, Зеленський заявив, що це Порошенко лякає втратою безвізу, оскільки "вважає себе монархом".

Автор: 

безвізовий режим (1340) Євросоюз (13472) Джапарова Еміне (179) Джепар Еміне (23)


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Топ коментарі
+16
Ну да. Европарламент для ЗЕленых обизян - место пустое.
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22.09.2020 10:31
+12
Просто письмо до инфузории идет Укр почтой
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22.09.2020 10:36
+9
А пусть Владимир Александрович им в глаза посмотрит
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22.09.2020 10:33
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Ну да. Европарламент для ЗЕленых обизян - место пустое.
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22.09.2020 10:31 Відповісти
А пусть Владимир Александрович им в глаза посмотрит
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22.09.2020 10:33 Відповісти
а шахта-то Бенина
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22.09.2020 11:13 Відповісти
это шо,напоминание ЕС,шоб побыстрее реагировали на беспредел? ***** ждет результатов работы зелени?
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22.09.2020 10:35 Відповісти
Украина не получала от ЕС информацию о возможном пересмотре безвиза, - замглавы МИД Джапарова - Цензор.НЕТ 3482
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22.09.2020 10:36 Відповісти
Просто письмо до инфузории идет Укр почтой
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22.09.2020 10:36 Відповісти
самокритично
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22.09.2020 10:41 Відповісти
Пацаны, атас, тут мальчик для битья вылез
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22.09.2020 10:43 Відповісти
самокритично-2
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22.09.2020 10:47 Відповісти
Обережно, це не просто мазохіст. Це досвідчений і підлий провокатор-кляузник.
Не реагуємо і не контактуємо - є кніпка "Спам".
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22.09.2020 10:54 Відповісти
Та я в курсі, уже мотав бан із-за нього по малолєткє
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22.09.2020 10:55 Відповісти
Стащу в норку. Хорошая пикча.
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22.09.2020 11:34 Відповісти
Обосновались вже конкретно - навіть шпалери покліїли?
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22.09.2020 12:35 Відповісти
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22.09.2020 21:11 Відповісти
P.S.: https://censor.net/ru/forum/2008573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru/sortby/tree/order/asc/page/1041#comments - все за схемою. Куди подівалося усе хамство і борзість?
"Товарищ милиционе-е-ер, что эти хулиганы себе позволя-я-яют? убедительно прошу принять ме-е-еры..."
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22.09.2020 11:00 Відповісти
Вашій арахамії вже відповіли, персонально. Чекаєте, поки кожного з вас носом тиконуть, чи коли офіційно отримаєте відмову?
Ну а тоді ...
" Дивіться, як "кляті європейці" не хочуть "нас" підтримувати та штовхають в обійми "нашихбратьев". Безвіз забрали, позики розкрадати не дають, принижують, вимагають звітувати за використання ЇХ грошей."
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22.09.2020 10:38 Відповісти
Ситуація: експерт, з огляду на обставини, попереджає про прийдешнє лихо (аваріювідміну безвізу чи ще щось). Розумна людина дослухається і уникне лиха. Ідіот скаже, що "Украина не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики в отношении Украины" Источник: https://censor.net/ru/n3220589
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22.09.2020 10:38 Відповісти
"Ідіот скаже, що "Украина не получала..." - Или враг.
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22.09.2020 11:00 Відповісти
Украина не получала от ЕС информацию о возможном пересмотре безвиза, - замглавы МИД Джапарова - Цензор.НЕТ 3681
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22.09.2020 10:39 Відповісти
Не курите письма...наймите умеющего читать на англицком....прекратите долбиться в шарий и теребонькать гужву...нюхайте кокос только после работы. Это только поверхностные советы. Хотя именно Кулеба один из последних приличных людей в этом позорном стаде зеофилов.
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22.09.2020 10:42 Відповісти
А зеленая гниль ждет не дождется подобной информации ?..
Судя по их делам и речам, у них это в одном из первых приоритетов.
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22.09.2020 10:42 Відповісти
Когда будет такое письмо, уже будет піздно.
Зеленые прикидываются дурачками.
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22.09.2020 10:47 Відповісти
Почему это прикидываются? Правда что они не дурачки а идиоты ( но это уже совсем другая история)
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22.09.2020 11:06 Відповісти
потому что их цель - рассорить Украину и Еаропу, чтобы у Украины остался только 1 выход - упасть в "дружеские" объятия Раши. Все они прекрасно знают и понимают.
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22.09.2020 11:13 Відповісти
Я хотя и человек почти пенсионного возраста, но думаю что молодежь здесь такой бунт подымет, а зная что наш главнокомандующий всегда ходит в памперсах, то думаю что все закончится очень плачевно для « хуженебудет»
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22.09.2020 12:33 Відповісти
Бунт может и поднимут, и Зелю сметут, но будет уже поздно. Надо понимать, что Зеля - всего лишь "президент" переходного правительства. Его руками сделают "грязную" работу, и поедет он жить на свою виллу в Италии. А Украина, с дефолтом, разваленной экономикой, разорванными отношениями с ЕС и США, будет корячиться в конвульсиях в объятияъ Раши.
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22.09.2020 13:32 Відповісти
Ну так этого же хотело 73% ? И я таки сомневаюсь что оно доедет до Италии
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22.09.2020 14:31 Відповісти
а это уже его хозяев волновать не будет. Даже лучше чтоб не доехал, чтобы народ выалеснул гнев на Вовочку и расслабился, как в 2014.
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22.09.2020 15:11 Відповісти
эта зелень нмеков не понимает. Ну что же ЕС дождется пока они наламают дров, а потом вдарят по полной.
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22.09.2020 11:15 Відповісти
А народ України заявляє що від підтримки ЄС і США залежить цілісність тушок зеленої влади та їх близького оточення. Розстрілювати їх будуть сім'ями як інших чушок наприклад Чаушеску.
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22.09.2020 16:26 Відповісти
И что вы будете делать, если вас потом поставят просто перед , не дай бог, случившимся фактом !?
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22.09.2020 17:37 Відповісти
 
 