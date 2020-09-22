Глава дипломатії ЄС Боррель вперше з моменту вступу на посаду приїхав в Україну
Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель почав візит до України із зустрічі з представниками громадянського суспільства і парламенту, на якій наголосив на важливості незалежних антикорупційних інституцій і судової реформи в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Боррель повідомив у соцмережі.
"Почав мій візит в Україну сьогодні із зустрічі з представниками громадянського суспільства і парламенту. Сильні, незалежні та ефективні антикорупційні інституції та судові реформи мають вирішальне значення для того, щоб задовольнити побажання українського народу", - написав віцепрезидент Єврокомісії.
В рамках візиту Борреля заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Андрієм Тараном.
Також Боррель зустрінеться з колегами з Консультативної місії ЄС в Україні (European Union Advisory Mission).
Спочатку візит планувався в березні, але був відкладений у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/tZEinform
@tZEinform
Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Боррель прибыв в Украину поехал прежде всего встречаться с антикоррупционными активистами и Порошенко.