Глава дипломатії ЄС Боррель вперше з моменту вступу на посаду приїхав в Україну

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель почав візит до України із зустрічі з представниками громадянського суспільства і парламенту, на якій наголосив на важливості незалежних антикорупційних інституцій і судової реформи в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Боррель повідомив у соцмережі.

"Почав мій візит в Україну сьогодні із зустрічі з представниками громадянського суспільства і парламенту. Сильні, незалежні та ефективні антикорупційні інституції та судові реформи мають вирішальне значення для того, щоб задовольнити побажання українського народу", - написав віцепрезидент Єврокомісії.

В рамках візиту Борреля заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Андрієм Тараном.

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Також Боррель зустрінеться з колегами з Консультативної місії ЄС в Україні (European Union Advisory Mission).

Спочатку візит планувався в березні, але був відкладений у зв'язку з пандемією коронавірусу.