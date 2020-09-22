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Новини Боротьба з корупцією
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Глава дипломатії ЄС Боррель вперше з моменту вступу на посаду приїхав в Україну

Глава дипломатії ЄС Боррель вперше з моменту вступу на посаду приїхав в Україну

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель почав візит до України із зустрічі з представниками громадянського суспільства і парламенту, на якій наголосив на важливості незалежних антикорупційних інституцій і судової реформи в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Боррель повідомив у соцмережі.

"Почав мій візит в Україну сьогодні із зустрічі з представниками громадянського суспільства і парламенту. Сильні, незалежні та ефективні антикорупційні інституції та судові реформи мають вирішальне значення для того, щоб задовольнити побажання українського народу", - написав віцепрезидент Єврокомісії.

В рамках візиту Борреля заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Андрієм Тараном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станом на кінець 2018-го в українців було 1,18 млн легальних посвідок на проживання в ЄС, - Боррель

Також Боррель зустрінеться з колегами з Консультативної місії ЄС в Україні (European Union Advisory Mission).

Спочатку візит планувався в березні, але був відкладений у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Автор: 

візит (1594) корупція (4690) судова реформа (1459) Євросоюз (13472) Боррель Жозеп (1074)


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Кремлевское падло которое ждет недождется когда Украина капитулирует чтобы получить акции Газпрома.
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22.09.2020 10:50 Відповісти
Сейчас будет уговаривать пойти на очередные уступки кремлю чтобы получить очередной кредит МВФ.
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22.09.2020 10:51 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
@tZEinform

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Боррель прибыв в Украину поехал прежде всего встречаться с антикоррупционными активистами и Порошенко.
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22.09.2020 11:31 Відповісти
Для европейцев Зеленский такой же подозреваемый в воровстве как и Беня.
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22.09.2020 17:30 Відповісти
 
 