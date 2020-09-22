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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Києві виявили 270 випадків COVID-19, серед захворілих 33 дітей, семеро людей померли, - Кличко

За минулу добу в Києві виявили 270 випадків COVID-19, серед захворілих 33 дітей, семеро людей померли, - Кличко

На сьогодні в столиці зафіксовано 20 028 випадків захворювання на COVID-19.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Коронавірус не відступає. Упродовж минулої доби у Києві виявили 270 хворих. З них - 33 дитини. 7 осіб померли. Всього коронавірус забрав життя 325 киян. А підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 20 028", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 136 жінок віком від 19 до 85 років, 111 чоловіків віком від 18 до 85 років, 11 дівчаток від 2 до 16 років і 22 хлопчики від 7 місяців до 16 років. Захворіли також 8 медиків.

У лікарні столиці госпіталізовано 52 пацієнти. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Видужала за минулу добу 61 осіб. Загалом коронавірус побороли 5 929 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 43, в Дарницькому - 39, а також 38 випадків в Дніпровському районі столиці.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19542) Кличко Віталій (3519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Реальный коечный фонд в большинстве регионов уже заполнен. Из 28 840 единиц "коечного фонда под эпидемию Covid-19" определенные приказами Минздрава, 5800 - нуждается в переоборудовании под эти цели, а 9886 - являются действующими другого профиля для освобождения и переоборудования которых нужно от 10 до 20 суток.(с) Нас ждет коронаАд..
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22.09.2020 12:15 Відповісти
 
 