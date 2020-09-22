Іноземець обкрадав відвідувачів спортзалів у Києві. Зловмисника затримано, йому загрожує до 6 років ув'язнення, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліцейські Солом'янського району столиці затримали іноземця, який обкрадав відвідувачів спортивних залів. Під виглядом клієнта клубу зловмисник проходив у роздягальню і викрадав цінні речі з шафок. Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, за який йому загрожує до шести років ув'язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До чергової частини Солом’янського управління поліції звернувся мешканець столиці та повідомив про те, що з шафи у спортивному клубі на вулиці Миколи Грінченка у нього викрали близько 19 тисяч гривень та 1200 доларів США. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група районного підрозділу для з’ясування усіх обставин події.

Прибувши на місце події поліцейські переглянули відео з камер спостереження даного закладу та встановили підозрюваного у скоєнні злочину. У ході слідчих дій з’ясувалося, що напередодні зловмисник вчинив аналогічну крадіжку у іншому районі столиці. Після вчинення злочинів зловмисник виїхав за місцем проживання у Львівську область.

У подальшому, за погодженням із місцевою прокуратурою, оперативники провели невідкладний обшук у помешканні фігуранта та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також, під час обшуку працівники поліції виявили у 31-річного іноземця викрадені речі потерпілих: гроші, гаджети та цінні речі. Окрім цього, під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що чоловік перебуває у розшуку за вчинення аналогічного злочину у Харківській області.

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За цим фактом слідчим Солом'янського управління поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловікові вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину і судом обрано запобіжний захід - утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 84 080 гривень. За скоєне фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

Фото: сайт поліції