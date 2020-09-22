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Новини Силовики
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Іноземець обкрадав відвідувачів спортзалів у Києві. Зловмисника затримано, йому загрожує до 6 років ув'язнення, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліцейські Солом'янського району столиці затримали іноземця, який обкрадав відвідувачів спортивних залів. Під виглядом клієнта клубу зловмисник проходив у роздягальню і викрадав цінні речі з шафок. Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, за який йому загрожує до шести років ув'язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До чергової частини Солом’янського управління поліції звернувся мешканець столиці та повідомив про те, що з шафи у спортивному клубі на вулиці Миколи Грінченка у нього викрали близько 19 тисяч гривень та 1200 доларів США. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група районного підрозділу для з’ясування усіх обставин події.

Прибувши на місце події поліцейські переглянули відео з камер спостереження даного закладу та встановили підозрюваного у скоєнні злочину. У ході слідчих дій з’ясувалося, що напередодні зловмисник вчинив аналогічну крадіжку у іншому районі столиці. Після вчинення злочинів зловмисник виїхав за місцем проживання у Львівську область.

Іноземець обкрадав відвідувачів спортзалів у Києві. Зловмисника затримано, йому загрожує до 6 років увязнення, - поліція 01

У подальшому, за погодженням із місцевою прокуратурою, оперативники провели невідкладний обшук у помешканні фігуранта та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також, під час обшуку працівники поліції виявили у 31-річного іноземця викрадені речі потерпілих: гроші, гаджети та цінні речі. Окрім цього, під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що чоловік перебуває у розшуку за вчинення аналогічного злочину у Харківській області.

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Іноземець обкрадав відвідувачів спортзалів у Києві. Зловмисника затримано, йому загрожує до 6 років увязнення, - поліція 02

За цим фактом слідчим Солом'янського управління поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловікові вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину і судом обрано запобіжний захід - утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 84 080 гривень. За скоєне фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

Іноземець обкрадав відвідувачів спортзалів у Києві. Зловмисника затримано, йому загрожує до 6 років увязнення, - поліція 03

Фото: сайт поліції

Автор: 

Київ (19542) пограбування (576) Нацполіція (15211) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+9
Іноземець обкрадав відвідувачів спортзалів у Києві. Зловмисника затримано, йому загрожує до 6 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 9561
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22.09.2020 11:54
+7
Тот спортзал наверное для прокурорских - наши люди со штукой баксов в кармане даже в булочную не ходят. Поэтому и срок большой лепят - как в наше время за убийство...
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22.09.2020 11:45
+4
Так качалки ж позакрывали на карантин или нет? Впаять штраф владельцу заведения
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22.09.2020 11:40
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Скорее всего грузин
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22.09.2020 11:40 Відповісти
Расеянский грузин
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22.09.2020 11:42 Відповісти
Іноземець обкрадав відвідувачів спортзалів у Києві. Зловмисника затримано, йому загрожує до 6 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 9561
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22.09.2020 11:54 Відповісти
Ви не зовсім праві, бо основним «товаром» Русского Міру є засирання сусідям мозку Кремлівською пропагандою у вигляді: Солов'йовщини, Скабеєвщини, Жиріновщини, відео та аудіопродукції. Саме тому вони будь що хочуть зберегти «Русскій Мір», щоб вливати цей русскій понос у голови виключно російською, бо ні китайцям, ні туркам, ні навіть полякам отой російськомовний понос у їх голови не зальєш!
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22.09.2020 21:38 Відповісти
головний товар на расєї - гарматне м'ясо для війн за інтереси інших держав
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29.09.2020 20:15 Відповісти
Гражданин Той Стороны.
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22.09.2020 12:07 Відповісти
Так качалки ж позакрывали на карантин или нет? Впаять штраф владельцу заведения
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22.09.2020 11:40 Відповісти
Всегда "восхищали" люди, оставляющие ценные вещи в подобных шкафчиках в спортклубах....
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22.09.2020 11:41 Відповісти
Тот спортзал наверное для прокурорских - наши люди со штукой баксов в кармане даже в булочную не ходят. Поэтому и срок большой лепят - как в наше время за убийство...
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22.09.2020 11:45 Відповісти
Схоже на те, що близькі до істини. Як людина "заробила" гроші, таке до них і відношення. Хабар отримав і одразу і пішов з ним до спортклубу ...
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22.09.2020 13:03 Відповісти
А украл бы 2 миллиарда как Насиров и отделался бы легким испугом а не тюрьмой
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22.09.2020 11:54 Відповісти
Воровать нужно вагонами и миллиардами, убивать нужно тысячами и тогда будешь в шоколаде и уважаемым человеком а не в тюрьме и уркой
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22.09.2020 11:56 Відповісти
Звичайно - сатані такі як Сталін конче потрібні на цьому світі
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22.09.2020 12:48 Відповісти
іноземець, мля...
до нашого берега - як не гімно, так тріска
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22.09.2020 12:20 Відповісти
Недавно в Спортлайфе потерял свои старые вонючие потные носки, теперь понятно куда они ушли....
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22.09.2020 12:51 Відповісти
Виявляється тепер це добре, що є відеокамери у роздягальні, а то меньше року назад такі https://focus.ua/politics/446875-sbu_prishla_v_fitnes-klub_poroshenko_5_element__biznesmen_korogodskii камери СБУ вилучала у фитнес-клуб Порошенка "5 элемент". Напевно, камери вилуалися тому що у Порошенка, а всім іншим дозволено, я так думаю
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22.09.2020 12:56 Відповісти
скандинавы совсем оборзели.
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22.09.2020 21:02 Відповісти
 
 