АМКУ змусив "Метінвест" взяти занадто жорсткі зобов'язання щодо ШУ "Покровське", - експерт

Антимонопольний комітет змусив "Метінвест" взяти занадто жорсткі зобов'язання щодо концентрації ШУ "Покровське".

Про це заявили народні депутати і учасники ринку в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Обозреватель.

За словами народного депутата Муси Магомедова, вимоги щодо концентрації ШУ "Покровське" гіпертрофовані. "Велике-велике питання, чи зможе на цих умовах компанія "Метінвест" зробити концентрацію шахтоуправління "Покровське". І я скажу, чому. Коли ти будуєш бізнес-план на 5-10-15 років, ти виходиш із можливості видобутку, із власного споживання", – пояснив Магомедов.

Зі свого боку президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що умови знижують зацікавленість інвестора в цьому підприємстві. "Вони (вимоги, які АМКУ змусив "Метінвест" взяти на себе, - ред.) зменшують вартість компаній для інвестора і ринку, і робить інвестиції в цю компанію більш ризикованими, менш ефективними. Особливо враховуючи, що інтереси інших гравців ринку тут ніяк не задіяні, тому що мова йде про сировину, що імпортується Україною в достатніх обсягах. Йдеться про глобальний ринок цієї сировини", – розповів Каленков.

Нагадаємо, "Метінвест", найбільший гірничо-металургійний холдинг України, під тиском Антимонопольного комітету вимушено погодився взяти на себе добровільні обмеження для отримання опосередкованого контролю над ЗАТ "Шахтоуправління" Покровське "(Покровск), ТОВ "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська" (с. Сергіївка) і ТОВ "шахтобудівних компанія" (м. Покровск, все – Донецька обл.).

Раніше ЗМІ повідомляли, що "Метінвест" готовий інвестувати 4 млрд грн у розвиток ШУ "Покровське" після придбання контрольного пакета акцій компанії. І відзначали, що після того як "Метінвест" в 2018 році увійшов до складу акціонерів ШУ "Покровське", викупивши 24,9% його акцій, підприємство зі збиткового стало прибутковим – 2019 рік воно закінчило з чистим прибутком у 925 млн грн, тоді як 2018 був чистий збиток 988 млн грн.

Раніше народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявив, що дозвіл Антимонопольного комітету компанії "Метінвест" на концентрацію шахтоуправління "Покровське", яке видобуває дефіцитне в Україні коксівне вугілля, забезпечить зростання виробництва в металургії.