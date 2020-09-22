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АМКУ змусив "Метінвест" взяти занадто жорсткі зобов'язання щодо ШУ "Покровське", - експерт

АМКУ змусив

Антимонопольний комітет змусив "Метінвест" взяти занадто жорсткі зобов'язання щодо концентрації ШУ "Покровське".

Про це заявили народні депутати і учасники ринку в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Обозреватель.

За словами народного депутата Муси Магомедова, вимоги щодо концентрації ШУ "Покровське" гіпертрофовані. "Велике-велике питання, чи зможе на цих умовах компанія "Метінвест" зробити концентрацію шахтоуправління "Покровське". І я скажу, чому. Коли ти будуєш бізнес-план на 5-10-15 років, ти виходиш із можливості видобутку, із власного споживання", – пояснив Магомедов.

Зі свого боку президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що умови знижують зацікавленість інвестора в цьому підприємстві. "Вони (вимоги, які АМКУ змусив "Метінвест" взяти на себе, - ред.) зменшують вартість компаній для інвестора і ринку, і робить інвестиції в цю компанію більш ризикованими, менш ефективними. Особливо враховуючи, що інтереси інших гравців ринку тут ніяк не задіяні, тому що мова йде про сировину, що імпортується Україною в достатніх обсягах. Йдеться про глобальний ринок цієї сировини", – розповів Каленков.

Нагадаємо, "Метінвест", найбільший гірничо-металургійний холдинг України, під тиском Антимонопольного комітету вимушено погодився взяти на себе добровільні обмеження для отримання опосередкованого контролю над ЗАТ "Шахтоуправління" Покровське "(Покровск), ТОВ "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська" (с. Сергіївка) і ТОВ "шахтобудівних компанія" (м. Покровск, все – Донецька обл.).

Раніше ЗМІ повідомляли, що "Метінвест" готовий інвестувати 4 млрд грн у розвиток ШУ "Покровське" після придбання контрольного пакета акцій компанії. І відзначали, що після того як "Метінвест" в 2018 році увійшов до складу акціонерів ШУ "Покровське", викупивши 24,9% його акцій, підприємство зі збиткового стало прибутковим – 2019 рік воно закінчило з чистим прибутком у 925 млн грн, тоді як 2018 був чистий збиток 988 млн грн.

Раніше народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявив, що дозвіл Антимонопольного комітету компанії "Метінвест" на концентрацію шахтоуправління "Покровське", яке видобуває дефіцитне в Україні коксівне вугілля, забезпечить зростання виробництва в металургії.

Автор: 

шахта (703) Антимонопольний комітет (1771)


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Правильно, сливки сняли, хату во Франции за 200 лямов хапнули, а теперь неликвид можно и обратно государству скинуть, пусть налогоплатильщики скидываются. Волынец уже из каждой дырки вещает, кто там спонсор такой гиперактивности?
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22.09.2020 13:15 Відповісти
Ну так их насильно купить заставили что ли? Смешной такой защитничек у Рината нашелся.
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22.09.2020 13:21 Відповісти
Коли рудий що виконував? Дасть хабаря у кращому випадку. У гіршому- краще і не згадувати.
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22.09.2020 13:24 Відповісти
Тут не во взятках вопрос, а в том, что государство ставит жесткие условия по ведению бизнеса. И это не только ахметова касается. При катострофической нехватке денег шкуры драть будут со всех и акцент именно на этом ставится.
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22.09.2020 18:58 Відповісти
Самое интересное, что єта шахта была построена в 90 х на деньги государственные а потом она чудом , когда ее запустили, стала частной! Хорошая "инвестиция" государства!
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22.09.2020 13:33 Відповісти
При таком "сотрудничестве" с бизнесом мы скоро как Англия позакрываем нахрен все шахты. Понятное дело, что в казне нет денег для совместных с бизнесом проектов, как практикуют все страны мира, но ведь это не значит что нужно ставить бизнес раком?
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22.09.2020 19:01 Відповісти
 
 