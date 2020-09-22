ЦПК про зустріч із главою дипломатії ЄС Боррелем: Він шокований сумою в $5 млрд, яку Коломойський вивів із "Приватбанку", і очікує на розслідування

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель вперше відвідав Україну. Свій візит єврочиновник розпочав із зустрічі з представниками парламенту та громадянського суспільства - головою правління Центру Протидії Корупції Віталієм Шабуніним та виконавчим директором ЦПК Дарією Каленюк.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба ЦПК, передає Цензор.НЕТ.

"Сильні, незалежні та ефективні антикорупційні інститути та судова реформа є ключовими для українського суспільства", - заявив Боррель.

У ЦПК зауважують, що Боррель "відверто шокований сумою в $5 млрд, яку олігарх Коломойський вивів із "Приватбанку", і очікує, аби Україна розслідувала цей злочин. 5 млрд доларів - це третина суми всієї допомоги, яку ЄС нам надав за останні 6 років".

"Я передала пану Боррелю детальний опис проросійських та проКоломойських сил у парламенті, котрі атакують прозахідний вибір України, але самі обирають компанії в ЄС задля ведення свого бізнесу", - розповіла про зустріч Каленюк.

Крім того, у Борреля сьогодні запланована зустріч із президентом України Зеленським.

"Сподіваємось, що Зеленський почує його", - додали в ЦПК.

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