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ЦПК про зустріч із главою дипломатії ЄС Боррелем: Він шокований сумою в $5 млрд, яку Коломойський вивів із "Приватбанку", і очікує на розслідування

ЦПК про зустріч із главою дипломатії ЄС Боррелем: Він шокований сумою в $5 млрд, яку Коломойський вивів із

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель вперше відвідав Україну. Свій візит єврочиновник розпочав із зустрічі з представниками парламенту та громадянського суспільства - головою правління Центру Протидії Корупції Віталієм Шабуніним та виконавчим директором ЦПК Дарією Каленюк.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба ЦПК, передає Цензор.НЕТ.

"Сильні, незалежні та ефективні антикорупційні інститути та судова реформа є ключовими для українського суспільства", - заявив Боррель.

У ЦПК зауважують, що Боррель "відверто шокований сумою в $5 млрд, яку олігарх Коломойський вивів із "Приватбанку", і очікує, аби Україна розслідувала цей злочин. 5 млрд доларів - це третина суми всієї допомоги, яку ЄС нам надав за останні 6 років".

"Я передала пану Боррелю детальний опис проросійських та проКоломойських сил у парламенті, котрі атакують прозахідний вибір України, але самі обирають компанії в ЄС задля ведення свого бізнесу", - розповіла про зустріч Каленюк.

Крім того, у Борреля сьогодні запланована зустріч із президентом України Зеленським.

"Сподіваємось, що Зеленський почує його", - додали в ЦПК.

Також читайте: Глава дипломатії ЄС Боррель вперше з моменту вступу на посаду приїхав в Україну

Автор: 

Коломойський Ігор (3123) Євросоюз (13484) Шабунін Віталій (534) Приватбанк (2435) Центр протидії корупції (265) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+19
Ага сдал Вовочкиного любимого Вора - Коломойского...Ганьба!!
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22.09.2020 12:23
+16
"Надеемся, что Зеленский услышит его"...

да-да, конечно "услышит")) а Каленюк не уточнила, что более 40 млн.долл из этих 5 млрд.долл - зелена шмаркля получил в виде откатов за свои счета в офшорах Кипра?))
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22.09.2020 12:24
+15
Иски поданы в Лондонские суды, процессы идут.
Судьи зафиксировали факты мошенничества со стороны коломойского, боголюбова.
И вы об этом знаете.
Зачем прикидываться очнувшимся из многолетнего летаргического сна?
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22.09.2020 12:34
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Шабунін - стукач !!!
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22.09.2020 12:20 Відповісти
Ага сдал Вовочкиного любимого Вора - Коломойского...Ганьба!!
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22.09.2020 12:23 Відповісти
Ганьба в том, что он всё сделал, чтобы напалечная кукла этого вора стала президентом Украины.

Шабунин до выборов не знал, что Коломойский спёр 5 лярдов ? Прекрасно знал.

Шабунин до выборов не знал, что Зеленский - это нанятый Коломойским актёр ? Знал.

Шо этот Шабунский хочет и почему он сейчас недоволен ?

Не заплатили ?
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22.09.2020 12:44 Відповісти
Бєня да, Бєня да.
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22.09.2020 12:22 Відповісти
А чё не 23 млрд? Зачем мелочиться?.Брехать,так брехать.
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22.09.2020 12:23 Відповісти
а ты это ФБР США расскажи, да Госдепу)) или у ватников/зебилов они тоже "брешут"?))
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22.09.2020 12:25 Відповісти
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.
Дело "Приватбанк против Коломойского и К
18.09.2020 г.
Сегодня в 10-00 по местному времени состоялось заседание Канцлерского суда (Court of Chancery) штата Делавер по иску "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, в рамках обычного судопроизводства.
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22.09.2020 12:26 Відповісти
Да разве ж только из Привата крал мохнорылый папик Зе?
Но Венедиктова в упор этого не видит и претензий не имеет.

https://twitter.com/77__ruslan
https://twitter.com/77__ruslan @77__ruslan

Этому Укрэнерго Коломойский должен млрды грн, но оплатим их мы, а не он.

"Укренерго" пропонує з листопада підвищити тариф на транспортування електроенергії в 2,7 рази.

https://espreso.tv/news/2020/09/22/********************************************************************************************************
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22.09.2020 12:24 Відповісти
"Коломойський відмив через світові банки сотні мільйонів доларів."

https://finclub.net/ua/news/svitovi-banky-dopomohly-vidmyty-blyzko-usd2-trln.html




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22.09.2020 12:27 Відповісти
"Надеемся, что Зеленский услышит его"...

да-да, конечно "услышит")) а Каленюк не уточнила, что более 40 млн.долл из этих 5 млрд.долл - зелена шмаркля получил в виде откатов за свои счета в офшорах Кипра?))
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22.09.2020 12:24 Відповісти
Шабунін про зустріч із главою дипломатії ЄС Боррелем: Він шокований сумою в $5 млрд, яку олігарх Коломойський вивів із "Приватбанку", й очікує на розслідування - Цензор.НЕТ 2600

А як би на його місці був якийсь дурачок?
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22.09.2020 12:30 Відповісти
Не люблю Зеленского, но думаю, что это фейк.
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22.09.2020 15:25 Відповісти
https://inventure.com.ua/analytics/articles/rejting-forbes-ukraina-2020:-top-100-bogatejshij-lyudej-strany

точно фейк
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22.09.2020 15:30 Відповісти
ЗЕ услышит и даже пообещает, но все равно будет подмахивать Бене, разрушая антикоррупционные органы.
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22.09.2020 12:27 Відповісти
Коломойский вошел во вкус с поджогами. А тут главборцун с коррупцией решил пожаловаться на бабушку. Сярожа Лещ от зависти места себе не находит! Хотя, место у него сегодня обильно окладом подстелено.
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22.09.2020 12:27 Відповісти
У Серлеща теперь бабло в холодильнике хранится.

Так что у него сейчас с коррупцией все в порядке.
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22.09.2020 12:29 Відповісти
Такая сумма естественно удивит любого. Но еще больше удивит то, что не смотря на такую сумму оказывается за более чем пять лет расследования то и не было. Вот что удивительно так удивительно. Т.е. тот человек, который Беню в этом обвинил и тот кто из за этого национализировал банк так и не нашел времени за всю свою президентскую каденцию, чтобы провести расследование и осудить этого шельмеца. Действительно удивительно.
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22.09.2020 12:29 Відповісти
Иски поданы в Лондонские суды, процессы идут.
Судьи зафиксировали факты мошенничества со стороны коломойского, боголюбова.
И вы об этом знаете.
Зачем прикидываться очнувшимся из многолетнего летаргического сна?
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22.09.2020 12:34 Відповісти
зебилі как всегда - брешут))
https://finance.liga.net/bank/article/privatbank-pobejdaet-kolomoyskogo-v-londone-tri-argumenta-suda-i-tri-stsenariya-buduschego

....юристы ПриватБанка. Они выиграли апелляцию: дело остается в английском суде, арест активов Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова на $2,6 млрд сохранится в силе еще на несколько лет.
И главное - теперь решать, действительно ли крупнейший банк Украины стал жертвой одной из масштабнейших мошеннических схем в истории, будет не только украинское, но и британское правосудие.
Разбирательство грозит затянуться на годы, но Украина впервые получила реальный шанс взыскать с олигархов хотя бы часть из $5,5 млрд, потраченных на национализацию ПриватБанка в 2016 году.
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22.09.2020 12:37 Відповісти
Порошенко не хотел устраивать войну. Он вообще не такой политик. Если хотели выбрать Робеспьера, то надо было голосовать за кого-то другого. Порошенко отодвинул Коломойского не потому что у того руки были волосатые, а потому что он мешал развитию Украины. Иначе говоря, для Порошенка важно будущее страны, а не какая-то мифическая справедливость.
А вот Шабунин воюет не за Украину, а за справедливость. Так и выбирают Зеленских.
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22.09.2020 12:37 Відповісти
Порошенко не хотел устраивать войну. Он вообще не такой политик.

Стоп, причем тут Порошенко и Беня и их отношения. Беня, на сколько понимаю не Порошенко обокрал, а государство Украина. Должен действовать Закон. Єто не междусобойчик Порошенко-Коломойский.
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22.09.2020 13:01 Відповісти
А где был этот закон когда Коломойский обкрадывал? Где закон когда сейчас Коломойский обкрадывает? Где он. Закон молчит.
Знаешь почему? Потому что у Порошенка был выбор - ты или пытаешься наказать за прошлое или попытаешься сделать так чтобы в будущем это не повторялось. И Порошенко работал во втором направлении. Шабунин же этого не понимает.
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22.09.2020 14:36 Відповісти
Иначе говоря "должен действовать Закон". Да, должен. Но он не действует. А значит это в любом случае свелось бы к междусобойчику.
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22.09.2020 14:38 Відповісти
А так это свелось к пародии, где Беня с Суркисами еще и в выиграше, что кстати и доказывает в судах теперь. И небезуспешно для себя. А нам через бюджет им теперь еще и выплачивать. Очень умно.
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22.09.2020 14:41 Відповісти
Так ты за это голосовал. Чтобы выплачивать Коломойскому. За всё. Не только за это.
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22.09.2020 14:43 Відповісти
Ну вот не надо этой всей предвыборной херни из методичек. Остоелозило. Весь этот сыр бор и все эти выплаты заложены были еще задолго до прихода Зеленского к власти.
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22.09.2020 14:51 Відповісти
Эти выплаты связаны с тем, что олигархи хотят кушать как раньше. Вот и всё. А ты голосовал за то чтобы они так кушали. Зеленский это был реванш антимайдана. О чем я писал на цензоре год назад. Кто этого не понимал - тот дурачок.
А ты можешь дальше булькать о том что "Должен действовать закон". Как он должен действовать мы видим сейчас.
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22.09.2020 14:55 Відповісти
Вот свежая новость, что Януковичу выдали 140 миллионов. Все хотят кушать. Если наш народ такой добрый, что хочет кормить олигархов и жить в нищете - это его право как бы.
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22.09.2020 14:56 Відповісти
Новости не увидел.
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22.09.2020 15:38 Відповісти
А вам, шановний, не спадає на думку, що "той, що звинуватив Бєню" все ж не втручався в роботу судової гілки влади, як це робиться зараз? Ну а банк був націоналізований, звісно, особисто Порошенком, а не незалежним від влади НБУ!
Ну і, якщо вже бути зовсім об`єктивним, то де (за більш, ніж рік нинішнього і двох його "100% своїх" прокурорів) хоч якийсь натяк на початок кримінального провадження? А от преференцій Бєня від нинішнього отримав мільярди!
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22.09.2020 12:44 Відповісти
Мені, шановний, спадає на думку, що якщо сказав "А" кажи "Я". І подібне звинувачення автоматично за собою тягне розслідування. І щоб це розслідування зупинити дійсно повинний бути вплив на відповідні гілки влади. І банк звісно не був власне Порошенком націоналізований, бо то б була б вже не націоналізація, а приватизація новим власником, але з його ініціативи було проведено так званий аудит компанією Кролл (хоча здається на аудиторську діяльність в неї ліцензії немає), держава з бюджету за той аудит заплатила їй гроші і власне цей аудит і став підставю для націоналізації банку. На скільки памʼятаю так було. Але потім чомусь держава втратила інтерес до Беніної персони і ніяких впровадженнь не робила. Чи це не дивина?
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22.09.2020 13:00 Відповісти
А засідання в лондонських судах на пустому місці виникли, без будь-яких матеріалів розслідування? Як ви казали: "сказав "А", кажи і "Я"
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22.09.2020 13:54 Відповісти
Розслідування в лондонських судах якщо і стосуються Привату, то тільки опосередковано а не прямо. І там ніхто не буде ставити питання повернення тих грошей в Україну і це ще якщо доведуть, що ці гроші з України було виведено саме з Привату.
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22.09.2020 14:30 Відповісти
Трохи вище в цій гілці є відповідь на ваш допис користувача https://censor.net/ua/user/383632 з посиланням на Лігу.нет про справи Привату в лондонських судах. Якщо пряма згадка банку, його власників і можливість повернення грошей то "опосередковано", тоді я не знаю як буде виглядати "безпосередньо"!
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22.09.2020 15:41 Відповісти
Діло в тому що Коломойський і Порошенко давні друзі. Вони являються засновниками корупціі на Украіні. Тому Порошенко його і не тронув, бо боіться що ми багато " взнаємо" новин, які він старано приховує...
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22.09.2020 13:59 Відповісти
От про що і промова. І взагалі діло Привату дуже мутне з самого початку. Мені досі незрозуміло для чого треба було перекладати забовʼязання Коломойського перед вкладниками на бюджет, якщо про банкрутство банку мова взагалі не йшла. У всякому випадку до останнього Приват не відмовлявся від своїх забовʼязаннь перед вкладниками. Нашо було допомагати Бені та зводити цей гармидер. Всім відомо як важливо тримати банківську тайну. Вчинений гвалт сам по собі негативно впливає на довіру банку та може його обвалити. Націоналізувати його можна б було в будь який час. Хай би Беня звернувся до держави за допомогою. Хай би сам запропонував його віддати. Можна б було завести зовнішню адміністрацію в правління та не приватизувати його, а просто тримати на контролі всі його активи доки ситуація з ним не виправилась би. Так шо власне мені досі це все незрозуміло.
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22.09.2020 14:39 Відповісти
Хай би Беня звернувся до держави за допомогою. Хай би сам запропонував його віддати.


1. Беня звернувся до держави за допомогою.


2. Беня сам запропонував його віддати.


3. Діло Привату дуже мутне лише для тих, хто не хоче прочитати навіть статтю в вікіпедії
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22.09.2020 14:46 Відповісти
Невеличке питання, а після чого Беня звернувся до держави за допомогою? Що тому зверненню передувало? Коли після гвалту в пресі і масованої інформ атаки звели довіру до нього нанівець? Коли вкладники почали гроші забирати з банку після цього всього?
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22.09.2020 14:54 Відповісти
Я не знаю, шо ти називаєш гвалтом у пресі, але НБУ мав і зобов'язаний був перевіряти власний капітал Привату.

Так от саме перевірка і встановила, що :

«Інспекційні перевірки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НБУ виявили нестачу капіталу https://uk.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%C2%BB "ПриватБанку" . На 1 квітня 2015 року вона становила 113 млрд гривень, до чого призвела криза в українській економіці і неправильна кредитна політика https://uk.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%C2%BB "ПриватБанку" . Понад 97 % корпоративного портфеля, який становив 150 млрд грн на 1 квітня 2015 року, були кредити, пов'язані з акціонерами компанії. Менеджмент банку склав план докапіталізації і скорочення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80 інсайдерських кредитів . Акціонер банку надав особисту гарантію за цією програмою, але виконати її не вдалося. Лише за 2016 рік Національний банк провів понад 30 зустрічей з власниками та керівництвом фінансової установи. Національний банк неодноразово продовжував термін докапіталізації. У результаті станом на 1 грудня 2016 року нестача в капіталі банку зросла до 148 млрд гривень, а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C ліквідність банку істотно знизилася. Банк майже рік не виконував нормативу обов'язкового резервування, а прострочена заборгованість перед регулятором за стабілізаційними кредитами склала 14 млрд гривень, загальна заборгованість - 19 млрд гривень»
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22.09.2020 15:17 Відповісти
Саме це.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%C2%BB В 2016м году НБУ и "заинтересованные лица" проводят массированную информационную атаку на банк, в результате которой экс-владельцы направили письма в правительство и НБУ, в которых просили государство войти в капитал банка и провести его оздоровление, а со своей стороны гарантировали невмешательство в этот процесс и обязывались провести реструктуризацию кредитного портфеля банка до середины 2017 года.
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22.09.2020 15:32 Відповісти
А він не - шокірован твоєю брехнею в сторону Порошенка , Шабуня ?? У Европі до сих пір до нього привітно ставляться . Як же ж так ," барига - ворюга - **********" , і всі подають йому руку .? І не відкривають на нього жодних справ , на відміну в каломойші ,, на такого суперзлодія ( з твоїх же слів ) , Шабунчик . .
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22.09.2020 12:37 Відповісти
Так і ***** подають руку. А барига ще й обнімається з ним
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22.09.2020 13:47 Відповісти
Не знаю кто чего вывел- если знают пусть накажут и введут обратно!!!!
Нам нужно в НАТО!!!!
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22.09.2020 12:48 Відповісти
со Львова до НАТО километров 50-60.

если не хочешь ничего знать, а просто хочешь в НАТО - купи билет и едь
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22.09.2020 12:54 Відповісти
Какая наивность. Это один из эпизодов. Хоть и довольно крупный.
Схему придумал и реализовал фирташ. В 2009-2015 годах он стырил из банка "Надра" около 4 млрд долларов. Раз всё осталось безнаказанным, значит будет и повтор. В 2015 году по той же схеме разворовали сотню банков. В сумме там гораздо больше млрд. И ничего.
Шум вокруг "Привата" поднялся только потому, что петя решил кинуть беню. А беня отомстил на выборах.
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22.09.2020 12:53 Відповісти
кидалово в пользу государственной казны - это как ?
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22.09.2020 12:55 Відповісти
"Віджав" Приват на користь держави , це по зебільному - злочин . Це для них норма . .
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22.09.2020 13:02 Відповісти
Віджав - це кримінал.
Державі це обійшлось в 5 млрд долларів.
Де тут "на користь" я навіть не знаю.
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22.09.2020 13:15 Відповісти
Якби не" віджав" ,державі це обійшлося б набагато дорожче - можливо навіть крахом фінансової системи країни . Гроші 5 млрд вкрав Беня , і хто б віддавав ці гроші вкладникам , як не держава . ? . Тепер держава має їх повернути , забраши у Бені , ( хоча б у вигяді його бізнес - активів ) .
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22.09.2020 13:34 Відповісти
Ви пропонуєте провернути оборудку взад?
Беня забирає банк і повертає 5 млрд.?
Він можливо навіть погодиться. Банк приносить більше 1 млрд долларів прибутків на рік.
Інакше нічого не вийде. Суть націоналізації - держава забирає всі активи і борги.
Якщо ви хочете, щоб беня сплатив борги, то треба повернути йому банк.
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22.09.2020 13:50 Відповісти
Беня банк не повертає ,, банк уже- всьо .!! Як кажуть - поєзд ушол . .!! Не треба було займатись махінаціями .

Він повертає лише державні гроші ,, тобто ті гроші які держава завела в порожній банк .
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22.09.2020 13:57 Відповісти
У вас логіка гопніка.
Гоп-стоп відберемо банк. Заберемо активи і примусимо власника платити борги.
Ще раз намагаюсь поянити - націоналізація це угода при якій банк, борги і активи переходять у власність держави. Забираючи банк на це погодились. Той банк вже встиг навіть заробити прибутків кілька млрд долларів.Угоду мабуть можна і відмінити (але це не вигідно). Інакше це гоп-стоп
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22.09.2020 14:10 Відповісти
Чхати на це , як воно там називається . Хоча - гоп-стоп , з чужими грошима , зробив якраз таки беня , за що й поплатився банком ..
Вкрав , мусиш повернути втричі більше , і сісти у в'язницю крапка .
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22.09.2020 14:20 Відповісти
Казну в любом случае обчистили. Петино кидалово совершенно о другом.
Суть схемы -
1. Собственник обчищает свой банк.
2.делится с петей за гарантии безопасности.

3.И линяет куда хочет.

В случае с "Приватом" петя передумал насчёт гарантий. Поэтому и возник конфликт.
А первопроходцем был фирташ. До него никому и в голову не приходило что можно украсть вообще весь банк до копейки. Взять у НБУ кредитов на 2-3 млрд и тоже тупо украсть.
https://biz.censor.net/news/3028542/natsbank_poteryal_poruchitelstvo_firtasha_po_dolgam_banka_nadra_rojkova
Обрати внимание, что оно получало рефинанс и спокойно воровало в 2015 году
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22.09.2020 13:06 Відповісти
Животное, ты само читаешь то, что постишь ?

"Поручительство Фирташа было, но оно было потеряно в 2012 или 2013 году при реструктуризации (задолженности, - ред.", - сообщила Рожкова.
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22.09.2020 13:13 Відповісти
Ты сам то почитай что написал. Оказывается в НБУ можно "потерять" поручительство на 2 млрд долларов и никому за это ничего не будет.
А знаешь почему так?
- Потому, что главой совета НБУ в 2012 году был всё тот же петя. И я думаю что он и организовал эту "потерю"
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22.09.2020 13:19 Відповісти
в начале 2012 года главой НБУ стал Игорь Просолов (однопартиец Фирташа),

а документы исчезли в 2012-2013 году.

Но даже Прасолов их не крал. Глава НБУ физически их не мог держать в руках, разве шо ночью сейф взломал

Ты очень тупой
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22.09.2020 14:09 Відповісти
Это без разницы кто там крал. Главное, кто это всё покрывал в 2015 году, когда разворованный в ноль банк решили по-тихому закрыть, а вкладчикам или компенсировать из бюджета/фонда или послать нах.
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22.09.2020 14:23 Відповісти
почему "по-тихому" ?

закрыли в полном соответствии с законом
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22.09.2020 14:27 Відповісти
Кстати, рефинанс в 2008 фирташу выдавал всё тот же петя с той самой должности+ тогда он был еще президентский кум.
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22.09.2020 13:21 Відповісти
Глава НБУ физически не может выдавать рефинанс.

Ты очень тупой.
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22.09.2020 14:11 Відповісти
Были бы доказательства на преступную деятельность Коломойского, то он бы уже давно сидел. Сказки для дилетантов, деньги банка всегда в работе, а не просто в ячейках на хранении, а порох думал иначе и просчитался отжимая банк у Коломойского и Боголюбова.
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22.09.2020 13:00 Відповісти
большая цифирь монет в гражданина страны ,которая есть в числе мировых корумпированых лидеров сама указывает на их отмывание ,не волновайся.Порох не просчитался ,если взялись штаты...
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22.09.2020 13:46 Відповісти
А 41 миллион долларов США выведеных Беней при помощи ЗЕ не шокировала данного представителя ЕС?
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22.09.2020 13:02 Відповісти
Откуда Беня вывел 41 млн дол??? И как Зе мог ему в этом помочь?
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22.09.2020 13:49 Відповісти
ЕСЛИ НЕ ХВАТИТ, Я ДОБАВЛЮ.

Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
18.09.2020 г.
Сегодня в 10-00 по местному времени состоится заседание Канцлерского суда (Court of Chancery) штата Делавер по иску "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, в рамках обычного судопроизводства.
21.06.2020 г.
10.06.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,

провел специальное заседание суда по вопросу оформления юридического факта принятия доказательств полученных по акту-требованию судебного решения Канцлерского суда (Court of Chancery) штата Делавер в рамках процедуры "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO, борьба с организованной преступностью, международная юрисдикция) от соответствующих органов республики Кипр.

Суд удостоверил получение 286 страниц финансовой документации о движении средств шести учреждений зарегистрированных в установленном порядке в офшорной зоне республики Кипр, заверенных нотариально в соответствии с условиями судопроизводства. . [Перечень данных учреждений закрыт для оглашения ]

20.05.2020 г.

18.05.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное заседание суда по вопросу оформления юридического факта принятия свидетельских показаний от фигуранта дела RS09 в рамках обычного судопроизводства.
Суд удостоверил получение 312 страниц показаний заверенных нотариально в соответствии с временными условиями судопроизводства в период чрезвычайных мер.
Суд ознакомился с предварительным заключением о предоставленных свидетельских показаниях и принял решение о приобщении показаний в рамках действующей процедуры.
Суд предупредил фигуранта дела RS09 о возможной необходимости его личного опроса и получил согласие фигуранта дела RS09 на вызов по упрощенной процедуре.

*наш комментарий

Данные показания - это показания [ фамилия не разглашается], в прошлом одного из ближайших соратников лиц-ответчиков по данному делу. Фамилия этого человека всплыла в результате глобального расследования по акту RICO. Его показания - результат сделки со следствием по которой он выводится из-под действия акта RICO и обеспечивается защитой американского правосудия как свидетель обвинения. Показания содержат точные схемы и документальные подтверждения факта вывода денег, списки подставных фирм на счета которых они выводились и документальное подтверждение факта использования этих фирм для приобретения недвижимости в США. Для Украины важно то, что суд в рамках обычного судопроизводства, получил документальные данные свидетельствующие об использовании для этих операций фирм принадлежащих гражданину Украины имеющему высокий государственный статус [ фамилия не разглашается]. Согласно законодательству США в случае принятия судом в рамках обычного судопроизводства решения о виновности этого лица данное решение автоматически становится решением по акту RICO c выдвижением обвинения не зависимо от статуса обвиняемого лица.

25.03.2020 г.

17.03.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное заседание суда по вопросу определения проведения дальнейших действий в рамках обычного судопроизводства. Суд принял решение выписать специальную повестку-уведомление фигуранту дела RA01 с указанием министерству юстиции США обеспечить передачу данной повестки фигуранту. Суд также принял решение о необходимости проведения судебного допроса фигуранта дела RK02 с указанием министерству юстиции США обеспечить передачу данной повестки фигуранту. Дата следующего заседания будет объявлена позднее.
*Мы категорически заявляем, что не знаем и не желаем знать кто скрывается за судебными аббревиатурами (ибо это наказуемо). Но мы не можем запретить другим нехорошим людям это делать. Мы не знаем куда ведет эта https://1.bp.blogspot.com/-Mg45nlQS5dM/XSrREVYaidI/AAAAAAAAAAo/RHycpW-X4689s2DjIxeCzW1TPFvc-aBwACLcBGAs/s1600/www.png ссылка.

13.03.2020 г.

12.03.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,

в условиях закрытого заседания закончил рассмотрение и вынес решение о предъявлении предварительного обвинения нескольким фигурантам данного процесса в процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO). Время следующего заседания по делу, которое будет проводится в обычной процедуре назначено на 17 марта 2020 года.
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22.09.2020 14:26 Відповісти
Какова роль ЗЕ??? Ведь Беня вывел активы из Привата во время правления барыги. Из приведенных простыней не понятно- имеет ли Гонтарева какое то отношение к выводу денег из Привата? Поясню- Гонтарева в то время была Главой НБУ. А без ведома Нацбанка нельзя было вывести такую огромную сумму за границу. Гонтарева креатура барыги... Так каким боком тут клоун???
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22.09.2020 14:59 Відповісти
Вы, что, не читали то что я вам ответил? Там всё написано, ЧЕРНЫМ по БЕЛОМУ. ЗЕлёным по белому это только фигляр сотоварищи может. Ну, хорошо, ещё раз прочтите, повнимательнее.

Суд удостоверил получение 286 страниц финансовой документации о движении средств шести учреждений зарегистрированных в установленном порядке в офшорной зоне республики Кипр, заверенных нотариально в соответствии с условиями судопроизводства.

Для Украины важно то, что суд в рамках обычного судопроизводства, получил документальные данные свидетельствующие об использовании для этих операций фирм принадлежащих гражданину Украины имеющему высокий государственный статус [ фамилия не разглашается]. Согласно законодательству США в случае принятия судом в рамках обычного судопроизводства решения о виновности этого лица данное решение автоматически становится решением по акту RICO c выдвижением обвинения не зависимо от статуса обвиняемого лица.
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22.09.2020 15:07 Відповісти
А ЭТО НА ДЕСЕРТ.
2019 год. январь.

"Лондонский суд закрепил в решении список фирм и оффшорных счетов участвующих в отмывании денег Коломойского и огласил это для непосредственных участников процесса.
Интересующих нас объектов минимум четыре. Две фирмы и два оффшора. Из этого следует важный вывод - монополия на эту информацию до сего момента принадлежащая Баканову\Коломойскому потеряна. Неприкасаемость обоих более не есть абсолютной. Любой из них может стать в ближайшие два месяца либо показательной жертвой, либо сброшенной с доски фигурой.

Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения."Нагел Херр.
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22.09.2020 15:10 Відповісти
Где можно ознакомиться с официальным решением Лондонского суда, признающим Зеленского преступником? Кто такой этот Херр Нагель? Еще раз спрашиваю- бабло выведенное из Привата ВО ВРЕМЯ Президенства барыги выведено законно или нет? Порошенко с Гонтаревой причастны к этому?
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22.09.2020 15:18 Відповісти
Что вы повторяете ЗЕлёную мантру о том, что при Порохе Беня и Зеля выводили бабло? Разве Порох в 2008 по 2014 гг. был президентом, а Гонтарева руководила Нацбанком?
А ознакомится вы можете вот здесь.

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-courts-and-tribunals-service
Поройтесь, ЗЕлёный вы наш. Там всё есть.
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22.09.2020 15:37 Відповісти
Напомню- "мантра" про выведение средств из Привата возникла не на пустом месте и задолго До появления ЗЕлени. Порох был Президентом в 2014-2019 годах. Гонтарева главой НБУ в 2014-2018 годах Банк был национализирован в декабре 2016 года уже "пустым". Барыга со свей подельницей наполнили Приват деньгами налогоплательщиков. Соевый вы наш, в третий раз спрашиваю- ваш бох со своей ручной банкиршей разве не виноваты в выводе средств из банка за рубеж???
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22.09.2020 16:00 Відповісти
Ещё раз, в последний, поясняю, в виду вашей умственной отсталости и зашоренной ЗЕлёной узколобости, что деньги выводились начиная с 2008 года. НАЧИНАЯ С 2008 ГОДА!!!
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22.09.2020 16:02 Відповісти
Еще раз спрашиваю- Где можно ознакомиться с официальным решением Лондонского суда, признающим Зеленского преступником?
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22.09.2020 16:01 Відповісти
Вы идиот от рождения или это в вас приобретённое? Я вам скинул сайт Лондонского суда. ПЕРВОИСТОЧНИК. Поищите по датам. Или вы только парусски понимаете?
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22.09.2020 16:03 Відповісти
Понятно. Да я и не ждал от соевого хунвейбина ничего иного кроме неуклюжих попыток выгородить мальдивскую свинью. Ума то нету. Умный в порохоботы не пойдет. Правда, порохнявый ************?)))
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22.09.2020 16:19 Відповісти
Зебуина видно издалека! Благодаря наличию тупой рожи и красной задницы !
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22.09.2020 16:23 Відповісти
т.е. в зеркале ты видишь Зебуина?
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22.09.2020 16:26 Відповісти
Странно, ЗеДятел и вдруг что то понятно. Сайт суда города Лондона это понятно? А год 2008 это то же понятно? Или ни то не другое не понятно? Да чего же вы убогие, работающие тут за бабло и ЗеДятлы. И умственно и морально убогие. Прощайте, деффективный.
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22.09.2020 16:51 Відповісти
Привет *****, ущербный!
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22.09.2020 16:54 Відповісти
Я с вашим папой не знаком, что бы ему ваши приветы передавать.
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22.09.2020 16:57 Відповісти
Дык ***** это же ваш отец родной, пригожинец!)))
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22.09.2020 17:43 Відповісти
Шановний! Да что Вы на этого деграданта нервы переводите??!! Его из бурсы за неуспеваемость погнали со специальности маляр-штукатур!
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22.09.2020 17:55 Відповісти
Нешановний, а ты закончил эту бурсу и теперь работаешь соевым псом?)))
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23.09.2020 09:47 Відповісти
Бабло Беня с сотоварищи и ЗЕ выводили начиная с 2008 года. Так, что вы за барИгу, тут мимо.
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22.09.2020 15:11 Відповісти
Героически усадить Зе в кресло, шоб героически бороцца за вынимание Зе из кресла.
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22.09.2020 13:11 Відповісти
ЦПК про зустріч із главою дипломатії ЄС Боррелем: Він шокований сумою в $5 млрд, яку Коломойський вивів із "Приватбанку", і очікує на розслідування - Цензор.НЕТ 5142
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22.09.2020 13:20 Відповісти
ЦПК про зустріч із главою дипломатії ЄС Боррелем: Він шокований сумою в $5 млрд, яку Коломойський вивів із "Приватбанку", і очікує на розслідування - Цензор.НЕТ 794
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22.09.2020 13:21 Відповісти
ЦПК про зустріч із главою дипломатії ЄС Боррелем: Він шокований сумою в $5 млрд, яку Коломойський вивів із "Приватбанку", і очікує на розслідування - Цензор.НЕТ 9743
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22.09.2020 13:23 Відповісти
Шабунину вместо подожженного дома отдать дом Коломойши.
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22.09.2020 13:40 Відповісти
Бубочка и не услышит и не увидит. Коломоша - это святое.
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22.09.2020 15:09 Відповісти
Як же Коломойський міг вивести 5лярдів з України без допомоги"патріотичного"НБУ?
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22.09.2020 15:16 Відповісти
Що Боррель сподівається почути від Зеленського, якщо той сам допомагав Коломойському грабувати Приватбанк через свої офшори?
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22.09.2020 15:22 Відповісти
Проти Бені ніззя. Він що не розуміє, що беніни слуги його мають тільки захищати від злюків Порошенко і баньоровців. От проти них і справи, а Бені відкати і гроші із бюджету. Не для цього він вклав кошти у "Свати" і "Голобородько", щоб відповідати за крадені людські гроші 5,5 млрд.доларів США.
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22.09.2020 15:57 Відповісти
Кстати, вы заметили, как повылазило гнилье Зечмокремлевско-коломойское. Наверное, выборы скоро. Примета)
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23.09.2020 15:05 Відповісти
 
 