ЦПК про зустріч із главою дипломатії ЄС Боррелем: Він шокований сумою в $5 млрд, яку Коломойський вивів із "Приватбанку", і очікує на розслідування
Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель вперше відвідав Україну. Свій візит єврочиновник розпочав із зустрічі з представниками парламенту та громадянського суспільства - головою правління Центру Протидії Корупції Віталієм Шабуніним та виконавчим директором ЦПК Дарією Каленюк.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба ЦПК, передає Цензор.НЕТ.
"Сильні, незалежні та ефективні антикорупційні інститути та судова реформа є ключовими для українського суспільства", - заявив Боррель.
У ЦПК зауважують, що Боррель "відверто шокований сумою в $5 млрд, яку олігарх Коломойський вивів із "Приватбанку", і очікує, аби Україна розслідувала цей злочин. 5 млрд доларів - це третина суми всієї допомоги, яку ЄС нам надав за останні 6 років".
"Я передала пану Боррелю детальний опис проросійських та проКоломойських сил у парламенті, котрі атакують прозахідний вибір України, але самі обирають компанії в ЄС задля ведення свого бізнесу", - розповіла про зустріч Каленюк.
Крім того, у Борреля сьогодні запланована зустріч із президентом України Зеленським.
"Сподіваємось, що Зеленський почує його", - додали в ЦПК.
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Шабунин до выборов не знал, что Коломойский спёр 5 лярдов ? Прекрасно знал.
Шабунин до выборов не знал, что Зеленский - это нанятый Коломойским актёр ? Знал.
Шо этот Шабунский хочет и почему он сейчас недоволен ?
Не заплатили ?
Дело "Приватбанк против Коломойского и К
18.09.2020 г.
Сегодня в 10-00 по местному времени состоялось заседание Канцлерского суда (Court of Chancery) штата Делавер по иску "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, в рамках обычного судопроизводства.
Но Венедиктова в упор этого не видит и претензий не имеет.
https://twitter.com/77__ruslan
https://twitter.com/77__ruslan @77__ruslan
Этому Укрэнерго Коломойский должен млрды грн, но оплатим их мы, а не он.
"Укренерго" пропонує з листопада підвищити тариф на транспортування електроенергії в 2,7 рази.
https://espreso.tv/news/2020/09/22/********************************************************************************************************
https://finclub.net/ua/news/svitovi-banky-dopomohly-vidmyty-blyzko-usd2-trln.html
да-да, конечно "услышит")) а Каленюк не уточнила, что более 40 млн.долл из этих 5 млрд.долл - зелена шмаркля получил в виде откатов за свои счета в офшорах Кипра?))
А як би на його місці був якийсь дурачок?
точно фейк
Так что у него сейчас с коррупцией все в порядке.
Судьи зафиксировали факты мошенничества со стороны коломойского, боголюбова.
И вы об этом знаете.
Зачем прикидываться очнувшимся из многолетнего летаргического сна?
https://finance.liga.net/bank/article/privatbank-pobejdaet-kolomoyskogo-v-londone-tri-argumenta-suda-i-tri-stsenariya-buduschego
....юристы ПриватБанка. Они выиграли апелляцию: дело остается в английском суде, арест активов Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова на $2,6 млрд сохранится в силе еще на несколько лет.
И главное - теперь решать, действительно ли крупнейший банк Украины стал жертвой одной из масштабнейших мошеннических схем в истории, будет не только украинское, но и британское правосудие.
Разбирательство грозит затянуться на годы, но Украина впервые получила реальный шанс взыскать с олигархов хотя бы часть из $5,5 млрд, потраченных на национализацию ПриватБанка в 2016 году.
А вот Шабунин воюет не за Украину, а за справедливость. Так и выбирают Зеленских.
Стоп, причем тут Порошенко и Беня и их отношения. Беня, на сколько понимаю не Порошенко обокрал, а государство Украина. Должен действовать Закон. Єто не междусобойчик Порошенко-Коломойский.
Знаешь почему? Потому что у Порошенка был выбор - ты или пытаешься наказать за прошлое или попытаешься сделать так чтобы в будущем это не повторялось. И Порошенко работал во втором направлении. Шабунин же этого не понимает.
А ты можешь дальше булькать о том что "Должен действовать закон". Как он должен действовать мы видим сейчас.
Ну і, якщо вже бути зовсім об`єктивним, то де (за більш, ніж рік нинішнього і двох його "100% своїх" прокурорів) хоч якийсь натяк на початок кримінального провадження? А от преференцій Бєня від нинішнього отримав мільярди!
1. Беня звернувся до держави за допомогою.
2. Беня сам запропонував його віддати.
3. Діло Привату дуже мутне лише для тих, хто не хоче прочитати навіть статтю в вікіпедії
Так от саме перевірка і встановила, що :
«Інспекційні перевірки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НБУ виявили нестачу капіталу https://uk.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%C2%BB "ПриватБанку" . На 1 квітня 2015 року вона становила 113 млрд гривень, до чого призвела криза в українській економіці і неправильна кредитна політика https://uk.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%C2%BB "ПриватБанку" . Понад 97 % корпоративного портфеля, який становив 150 млрд грн на 1 квітня 2015 року, були кредити, пов'язані з акціонерами компанії. Менеджмент банку склав план докапіталізації і скорочення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80 інсайдерських кредитів . Акціонер банку надав особисту гарантію за цією програмою, але виконати її не вдалося. Лише за 2016 рік Національний банк провів понад 30 зустрічей з власниками та керівництвом фінансової установи. Національний банк неодноразово продовжував термін докапіталізації. У результаті станом на 1 грудня 2016 року нестача в капіталі банку зросла до 148 млрд гривень, а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C ліквідність банку істотно знизилася. Банк майже рік не виконував нормативу обов'язкового резервування, а прострочена заборгованість перед регулятором за стабілізаційними кредитами склала 14 млрд гривень, загальна заборгованість - 19 млрд гривень»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%C2%BB В 2016м году НБУ и "заинтересованные лица" проводят массированную информационную атаку на банк, в результате которой экс-владельцы направили письма в правительство и НБУ, в которых просили государство войти в капитал банка и провести его оздоровление, а со своей стороны гарантировали невмешательство в этот процесс и обязывались провести реструктуризацию кредитного портфеля банка до середины 2017 года.
Нам нужно в НАТО!!!!
если не хочешь ничего знать, а просто хочешь в НАТО - купи билет и едь
Схему придумал и реализовал фирташ. В 2009-2015 годах он стырил из банка "Надра" около 4 млрд долларов. Раз всё осталось безнаказанным, значит будет и повтор. В 2015 году по той же схеме разворовали сотню банков. В сумме там гораздо больше млрд. И ничего.
Шум вокруг "Привата" поднялся только потому, что петя решил кинуть беню. А беня отомстил на выборах.
Державі це обійшлось в 5 млрд долларів.
Де тут "на користь" я навіть не знаю.
Беня забирає банк і повертає 5 млрд.?
Він можливо навіть погодиться. Банк приносить більше 1 млрд долларів прибутків на рік.
Інакше нічого не вийде. Суть націоналізації - держава забирає всі активи і борги.
Якщо ви хочете, щоб беня сплатив борги, то треба повернути йому банк.
Він повертає лише державні гроші ,, тобто ті гроші які держава завела в порожній банк .
Гоп-стоп відберемо банк. Заберемо активи і примусимо власника платити борги.
Ще раз намагаюсь поянити - націоналізація це угода при якій банк, борги і активи переходять у власність держави. Забираючи банк на це погодились. Той банк вже встиг навіть заробити прибутків кілька млрд долларів.Угоду мабуть можна і відмінити (але це не вигідно). Інакше це гоп-стоп
Вкрав , мусиш повернути втричі більше , і сісти у в'язницю крапка .
Суть схемы -
1. Собственник обчищает свой банк.
2.делится с петей за гарантии безопасности.
3.И линяет куда хочет.
В случае с "Приватом" петя передумал насчёт гарантий. Поэтому и возник конфликт.
А первопроходцем был фирташ. До него никому и в голову не приходило что можно украсть вообще весь банк до копейки. Взять у НБУ кредитов на 2-3 млрд и тоже тупо украсть.
https://biz.censor.net/news/3028542/natsbank_poteryal_poruchitelstvo_firtasha_po_dolgam_banka_nadra_rojkova
Обрати внимание, что оно получало рефинанс и спокойно воровало в 2015 году
"Поручительство Фирташа было, но оно было потеряно в 2012 или 2013 году при реструктуризации (задолженности, - ред.", - сообщила Рожкова.
А знаешь почему так?
- Потому, что главой совета НБУ в 2012 году был всё тот же петя. И я думаю что он и организовал эту "потерю"
а документы исчезли в 2012-2013 году.
Но даже Прасолов их не крал. Глава НБУ физически их не мог держать в руках, разве шо ночью сейф взломал
Ты очень тупой
закрыли в полном соответствии с законом
Ты очень тупой.
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
18.09.2020 г.
Сегодня в 10-00 по местному времени состоится заседание Канцлерского суда (Court of Chancery) штата Делавер по иску "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, в рамках обычного судопроизводства.
21.06.2020 г.
10.06.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное заседание суда по вопросу оформления юридического факта принятия доказательств полученных по акту-требованию судебного решения Канцлерского суда (Court of Chancery) штата Делавер в рамках процедуры "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO, борьба с организованной преступностью, международная юрисдикция) от соответствующих органов республики Кипр.
Суд удостоверил получение 286 страниц финансовой документации о движении средств шести учреждений зарегистрированных в установленном порядке в офшорной зоне республики Кипр, заверенных нотариально в соответствии с условиями судопроизводства. . [Перечень данных учреждений закрыт для оглашения ]
20.05.2020 г.
18.05.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное заседание суда по вопросу оформления юридического факта принятия свидетельских показаний от фигуранта дела RS09 в рамках обычного судопроизводства.
Суд удостоверил получение 312 страниц показаний заверенных нотариально в соответствии с временными условиями судопроизводства в период чрезвычайных мер.
Суд ознакомился с предварительным заключением о предоставленных свидетельских показаниях и принял решение о приобщении показаний в рамках действующей процедуры.
Суд предупредил фигуранта дела RS09 о возможной необходимости его личного опроса и получил согласие фигуранта дела RS09 на вызов по упрощенной процедуре.
*наш комментарий
Данные показания - это показания [ фамилия не разглашается], в прошлом одного из ближайших соратников лиц-ответчиков по данному делу. Фамилия этого человека всплыла в результате глобального расследования по акту RICO. Его показания - результат сделки со следствием по которой он выводится из-под действия акта RICO и обеспечивается защитой американского правосудия как свидетель обвинения. Показания содержат точные схемы и документальные подтверждения факта вывода денег, списки подставных фирм на счета которых они выводились и документальное подтверждение факта использования этих фирм для приобретения недвижимости в США. Для Украины важно то, что суд в рамках обычного судопроизводства, получил документальные данные свидетельствующие об использовании для этих операций фирм принадлежащих гражданину Украины имеющему высокий государственный статус [ фамилия не разглашается]. Согласно законодательству США в случае принятия судом в рамках обычного судопроизводства решения о виновности этого лица данное решение автоматически становится решением по акту RICO c выдвижением обвинения не зависимо от статуса обвиняемого лица.
25.03.2020 г.
17.03.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное заседание суда по вопросу определения проведения дальнейших действий в рамках обычного судопроизводства. Суд принял решение выписать специальную повестку-уведомление фигуранту дела RA01 с указанием министерству юстиции США обеспечить передачу данной повестки фигуранту. Суд также принял решение о необходимости проведения судебного допроса фигуранта дела RK02 с указанием министерству юстиции США обеспечить передачу данной повестки фигуранту. Дата следующего заседания будет объявлена позднее.
*Мы категорически заявляем, что не знаем и не желаем знать кто скрывается за судебными аббревиатурами (ибо это наказуемо). Но мы не можем запретить другим нехорошим людям это делать. Мы не знаем куда ведет эта https://1.bp.blogspot.com/-Mg45nlQS5dM/XSrREVYaidI/AAAAAAAAAAo/RHycpW-X4689s2DjIxeCzW1TPFvc-aBwACLcBGAs/s1600/www.png ссылка.
13.03.2020 г.
12.03.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
в условиях закрытого заседания закончил рассмотрение и вынес решение о предъявлении предварительного обвинения нескольким фигурантам данного процесса в процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO). Время следующего заседания по делу, которое будет проводится в обычной процедуре назначено на 17 марта 2020 года.
Суд удостоверил получение 286 страниц финансовой документации о движении средств шести учреждений зарегистрированных в установленном порядке в офшорной зоне республики Кипр, заверенных нотариально в соответствии с условиями судопроизводства.
Для Украины важно то, что суд в рамках обычного судопроизводства, получил документальные данные свидетельствующие об использовании для этих операций фирм принадлежащих гражданину Украины имеющему высокий государственный статус [ фамилия не разглашается]. Согласно законодательству США в случае принятия судом в рамках обычного судопроизводства решения о виновности этого лица данное решение автоматически становится решением по акту RICO c выдвижением обвинения не зависимо от статуса обвиняемого лица.
2019 год. январь.
"Лондонский суд закрепил в решении список фирм и оффшорных счетов участвующих в отмывании денег Коломойского и огласил это для непосредственных участников процесса.
Интересующих нас объектов минимум четыре. Две фирмы и два оффшора. Из этого следует важный вывод - монополия на эту информацию до сего момента принадлежащая Баканову\Коломойскому потеряна. Неприкасаемость обоих более не есть абсолютной. Любой из них может стать в ближайшие два месяца либо показательной жертвой, либо сброшенной с доски фигурой.
Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения."Нагел Херр.
А ознакомится вы можете вот здесь.
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-courts-and-tribunals-service
Поройтесь, ЗЕлёный вы наш. Там всё есть.