"Пишуть заяви, бо їм страшно": з опорної лікарні в Харкові почали масово звільнятися медики
З опорної лікарні №25 у Харкові почали звільнятися медики. Заяви на звільнення після початку прийому пацієнтів із коронавірусом написали 25 медсестер цієї міськлікарні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це журналістам 21 вересня розповіла заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.
За її словами, 25 лікарня приймала пацієнтів три дні поспіль, 16-18 вересня. За ці дні медзаклад, розрахований на 100 пацієнтів із COVID, прийняв 96 хворих.
"25 людей на сьогодні, я розмовляла з головним лікарем, подали заяви на звільнення. Він з ними працює, обговорює, просить залишитися, тому що у нас немає іншого виходу. Кадрів немає. Медичних кадрів, які нам сьогодні потрібні, в тій кількості, їх на сьогодні немає", - сказала Горбунова-Рубан.
У дефіциті — медсестри, анестезіологи, терапевти.
"Будемо набирати, будемо розмовляти, просити, ми ж лікарню не залишимо... Це дуже важкі моменти, зрозумійте. Люди, які мають працювати з COVID-хворими, розуміють, що вони можуть захворіти. Вони пишуть заяви, бо їм страшно за себе, за своїх близьких", - сказала заступниця мера.
За її словами, для медперсоналу початок роботи з COVID-хворими був великим стресом і навантаженням.
"У дворі 25 лікарні стояло 63 машини швидкої допомоги! І 15 людей прийшли самі за направленнями поліклінік. І, на жаль, це було таке чергування, коли не було підтримки обласної інфекційної лікарні. І вони були сам на сам з містом. З усього міста їм везли людей", - повідомила Горбунова-Рубан.
За словами заступниці мера, в місті "підготувалися, як змогли".
"Ми зібрали для персоналу засоби індивідуального захисту, недавня постанова Кабміну пояснила нам, що це може одноразовий халат і маска... Але ми хочемо, щоб у наших лікарів були комбінезони, окуляри, щитки, це все є. Ми підготувалися. Ми запаслися трошки ліками. Ми відпрацювали з персоналом. Персонал був згоден працювати доти, поки не потрапив у сам процес", - сказала заступниця мера.
Нагадаємо, 16 вересня стало відомо, що опорні лікарні Харкова і області будуть по черзі приймати хворих з коронавірусом. Таке рішення затвердили через зростання кількості госпіталізацій.
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А який режим роботи у медсестер ?
Проблема в тому що Україна з кожним роком починає все менше і менше виробляти товарів. Грошей медперсоналу добавити можна легко, але від цього в Україні не стане більше молока, мяса, риби не з"явиться більше одягу і тому подібне.
Тож для того аби більше заробляти, треба більше виробляти товарів а не займатися різноманітними спекуляціями під гучною назвою "бізнес".
Прикладом чого є піднебесна.
Китай, піднявся саме на виробництві ширпотребу, а не на "приватизаціях" державного майна, "розпаюванню" державних земель, тощо.
На початок 1992, китайський ВВП був лише в чотири рази більший за український, але в Україні було 25 млн робітників а в Китаї 625 млн робітників, а зараз, китайська економіка друга в світі, а українська, друга в дупі!..
Правда не фашистам, а нацистам. Фашисти були в Італії.
Источник: https://censor.net/ru/n3220617
Так может земрази вспомнят, где деньги из КОВИД-фонда? А как там выдающийся управленец? Трудно ему, наверное, приходится в "Шарите"? Теперь харьковчанам осталось хлебать то, что они заварили, избрав Гепу мэром.
П.С. Мэр улетает лечиться в проклятую Европу.
А кордон у Штати закритий: наскільки я знаю, вони покривають окремі речі по канадській мед.страховці.
І вже скільки вмерло людей через ненадання мед.допомоги ... Особливо ті, хто чекав на операції на серці, нирках ... Їх просто повикидали з лікарень.
Бо лікуватися мають право тільки ковідні, а решта - хай мруть.
Це не що інше, як легалізоване державою вбивство своїх громадян. І ці істоти ще сміють говорити, що вони =захищають= людей, діють в їхніх інтересах і т.д. Вбивці.
В іншої знайомої у родички знайшли рак, вони чекають на рандеву з лікарем. Почую, що скаже: коли робитимуть операцію чи інший курс лікування.
Сначала прочитайте, а потом пишите ересь.
Или лучше не пишите.
За ДВОЕ суток лечения от COVID и вызванных им осложнений одного Очень важного пациента - клинике "Шарите" выплачено 4 124 665 гривен.
Перелет в страну Успешной медицины обошелся - 1 748 137 грн.
Вы ЗДЕСЬ (за Берлинской стеной) держитесь !
хто ж їх прийме, сіромах безгрошівних?
Так здесь с конца апреля.
Имеется так же амбулаторный центр для пц ковид, с электрокардиографом, экографом (ваш УЗИ), радиографом (RX - рентген) , забором материала для молекулярного / серологич.иссл.
Так решили именно для лимитирования заражения ковид медперсонала. Т.е. ограничить помещение ковид-пц в стационары.
"Реанимировать не удалось, оба умерли: второй день подряд из окна столичной больницы, где лечат COVID-19, выпрыгивают люди."
https://censor.net/ru/news/3220622/reanimirovat_ne_udalos_oba_umerli_vtoroyi_den_podryad_iz_okna_stolichnoyi_bolnitsy_gde_lechat_covid19/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_74693158
После убийства больных "зачистят" убивавших из медработников.
Не забываем, что после того, как Гепа уехал на вечное лечение в Германию, в Харькове власть перешла к ОПЗЖ, а ОПЗЖ, наверное, своих политических протовников "судить" будет, верно?
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
А пожалуйте под ИВЛ.
Лексусным чистоплюям, политикам из бандитских 90х и моноклавишным зе невдомек, что как вы относились к медицине, так нынче она относится к вам..
Серая масса безмолствует.
Теперь вот выздоровеет и опять станет мэром
И будет ещё один срок втирать, что он любит Харьков и жить долго, потому как лечится исключительно в лучших клиниках мира. Вот папе Суркиса , например, уже больше 90 лет. А ещё говорят, что здоровье не купишь
Лексусным чистоплюям, политикам из бандитских 90х и зеклавишным невдомек, что как они относились к медицине, так нынче она относится к ним..
Серая масса безмолствует. Ибо пофиг.
За ДВОЕ суток лечения от COVID и вызванных им осложнений одного Очень важного пациента - клинике "Шарите" выплачено 4 124 665 гривен.
Перелет в страну Успешной медицины обошелся - 1 748 137 грн.
Вы ЗДЕСЬ (за Берлинской стеной) держитесь !