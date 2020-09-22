"Пишуть заяви, бо їм страшно": з опорної лікарні в Харкові почали масово звільнятися медики

З опорної лікарні №25 у Харкові почали звільнятися медики. Заяви на звільнення після початку прийому пацієнтів із коронавірусом написали 25 медсестер цієї міськлікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це журналістам 21 вересня розповіла заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, 25 лікарня приймала пацієнтів три дні поспіль, 16-18 вересня. За ці дні медзаклад, розрахований на 100 пацієнтів із COVID, прийняв 96 хворих.

"25 людей на сьогодні, я розмовляла з головним лікарем, подали заяви на звільнення. Він з ними працює, обговорює, просить залишитися, тому що у нас немає іншого виходу. Кадрів немає. Медичних кадрів, які нам сьогодні потрібні, в тій кількості, їх на сьогодні немає", - сказала Горбунова-Рубан.

У дефіциті — медсестри, анестезіологи, терапевти.

"Будемо набирати, будемо розмовляти, просити, ми ж лікарню не залишимо... Це дуже важкі моменти, зрозумійте. Люди, які мають працювати з COVID-хворими, розуміють, що вони можуть захворіти. Вони пишуть заяви, бо їм страшно за себе, за своїх близьких", - сказала заступниця мера.

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За її словами, для медперсоналу початок роботи з COVID-хворими був великим стресом і навантаженням.

"У дворі 25 лікарні стояло 63 машини швидкої допомоги! І 15 людей прийшли самі за направленнями поліклінік. І, на жаль, це було таке чергування, коли не було підтримки обласної інфекційної лікарні. І вони були сам на сам з містом. З усього міста їм везли людей", - повідомила Горбунова-Рубан.

За словами заступниці мера, в місті "підготувалися, як змогли".

"Ми зібрали для персоналу засоби індивідуального захисту, недавня постанова Кабміну пояснила нам, що це може одноразовий халат і маска... Але ми хочемо, щоб у наших лікарів були комбінезони, окуляри, щитки, це все є. Ми підготувалися. Ми запаслися трошки ліками. Ми відпрацювали з персоналом. Персонал був згоден працювати доти, поки не потрапив у сам процес", - сказала заступниця мера.

Нагадаємо, 16 вересня стало відомо, що опорні лікарні Харкова і області будуть по черзі приймати хворих з коронавірусом. Таке рішення затвердили через зростання кількості госпіталізацій.