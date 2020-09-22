Окупанти в Криму планують опріснювати морську воду для забезпечення водою мешканців окупованого півострова

Так звана "влада" окупованого Криму планує вирішити проблему нестачі води на півострові за допомогою опріснення морської води.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це повідомив так званий "голова Держкомітету з водного господарства та меліорації республіки" Ігор Вайль.

"Влада" Криму розглядає можливість застосування установок з опріснення морської води для забезпечення населення питною водою", - повідомив Вайль.

За його словами, водосховища природного стоку в окупованому Криму, які наповнюються за рахунок опадів і річок, заповнені лише на 25%.

Нагадаємо, з 7 вересня в окупованому Криму, в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водоймищ почався жорсткий етап обмежень подачі води.

Із 23 вересня в Алушті, Партеніті та Малому Маяку в окупованому Криму запроваджують обмеження на подачу води.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН ніхто не вважає Поклонську представником Криму, - посол Кислиця