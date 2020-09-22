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Новини Окуповані території
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Окупанти в Криму планують опріснювати морську воду для забезпечення водою мешканців окупованого півострова

Окупанти в Криму планують опріснювати морську воду для забезпечення водою мешканців окупованого півострова

Так звана "влада" окупованого Криму планує вирішити проблему нестачі води на півострові за допомогою опріснення морської води.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це повідомив так званий "голова Держкомітету з водного господарства та меліорації республіки" Ігор Вайль.

"Влада" Криму розглядає можливість застосування установок з опріснення морської води для забезпечення населення питною водою", - повідомив Вайль.

За його словами, водосховища природного стоку в окупованому Криму, які наповнюються за рахунок опадів і річок, заповнені лише на 25%.

Нагадаємо, з 7 вересня в окупованому Криму, в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водоймищ почався жорсткий етап обмежень подачі води.

Із 23 вересня в Алушті, Партеніті та Малому Маяку в окупованому Криму запроваджують обмеження на подачу води.

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Автор: 

Крим (14176) водопостачання (834) вода (1180)


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Топ коментарі
+33
Окупанти в Криму планують опріснювати морську воду для забезпечення водою мешканців окупованого півострова - Цензор.НЕТ 6425
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22.09.2020 13:10
+31
Вперёд. В очень многих странах так делают. Какие проблемы сделать это в стране, где даже у населения есть лишняя хромосома.
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22.09.2020 12:49
+28
Оккупанты в Крыму планируют опреснять морскую воду для обеспечения водой жителей оккупированного полуострова - Цензор.НЕТ 6394
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22.09.2020 12:48
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Насколько я изучал, то для обеспечения опреснения електрикой лаптеногим нужно строить АЕС, на что нужно лет 8-10.
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22.09.2020 15:55 Відповісти
Редактора, будьте внимательны....
Зачем перепечатывать новости 14-15 го ?
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22.09.2020 16:01 Відповісти
Как ноу хау - есть еще ледяные кольца Сатурна!!!!
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22.09.2020 16:05 Відповісти
Когда строили Керченский мост мы все с них смеялись... я в том числе. Когда тянули этлектричество - тоже смеялись. Однако сейчас я бы не стал строить из себя умника, и вам не советую.
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22.09.2020 16:32 Відповісти
Пускай строят. Нам же лучше. Зело дорого это.
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22.09.2020 16:55 Відповісти
Вот что Б-52 животворящие делают! А еще месяц назад собирались шлюзы каховские захватывать...
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22.09.2020 16:54 Відповісти
Так що? і гівно у воді на пляжах по фільтрують? Я почав би з цього.
Весь півострів зливається у море, яке копали мої предки.
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22.09.2020 20:45 Відповісти
Окупанти в Криму планують опріснювати морську воду для забезпечення водою мешканців окупованого півострова - Цензор.НЕТ 2751
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22.09.2020 22:22 Відповісти
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