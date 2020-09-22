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Від маніпуляцій на тему екології на виборах можуть убезпечити лише якісні наукові дослідження, - Дячук

Від маніпуляцій на тему екології на виборах можуть убезпечити лише якісні наукові дослідження, - Дячук

Убезпечити себе від маніпуляцій на темі екології на місцевих виборах можна, якщо у відповідь на заяви політиків вимагати наукового і комплексного підходу до проблем.

Про це в коментарі УНІАН заявив провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, голова комітету Професійної асоціації екологів України Олександр Дячук, пише Гордон.

"Наука убезпечить від маніпуляцій. Можна розбивати всі маніпуляції в пух і прах, якщо вимагати аргументацію і посилання на джерела", - сказав учений.

Він зазначив, що якщо ті чи інші проблеми розглядати комплексно, то маніпулювати екологічною тематикою політикам буде складно.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Голосування проведуть по всій Україні, крім окупованого Росією Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.

 Фото: 24tv.ua

Автор: 

екологія (1355) Дячук (4)


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Комплексный подход - это когда врач, вместо помощи привезенному раненому, рассуждает о медицинской реформе. А спонсором демагогии выступает тот бандит, что с ножом
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22.09.2020 13:07 Відповісти
Я в шоке, увидев сюжет по ТВ: на пляже на юге Италии измерили температуру (100 град. С) на поверхности и в песке испекли картошку в кожуре до полной готовности. О каком будущем мы говорим, на какое чудо надеемся? Так продолжая, через несколько десятков лет над нескончаемыми пустынями будут носиться пыльные бури. У меня засохли почти все цветы, даже при поливе. Не выдерживают высокой температуры
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22.09.2020 14:39 Відповісти
 
 