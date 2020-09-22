Від маніпуляцій на тему екології на виборах можуть убезпечити лише якісні наукові дослідження, - Дячук
Убезпечити себе від маніпуляцій на темі екології на місцевих виборах можна, якщо у відповідь на заяви політиків вимагати наукового і комплексного підходу до проблем.
Про це в коментарі УНІАН заявив провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, голова комітету Професійної асоціації екологів України Олександр Дячук, пише Гордон.
"Наука убезпечить від маніпуляцій. Можна розбивати всі маніпуляції в пух і прах, якщо вимагати аргументацію і посилання на джерела", - сказав учений.
Він зазначив, що якщо ті чи інші проблеми розглядати комплексно, то маніпулювати екологічною тематикою політикам буде складно.
Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Голосування проведуть по всій Україні, крім окупованого Росією Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.
Фото: 24tv.ua
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