Рятувальники третій день гасять пожежу на звалищі в Дарницькому районі Києва, - КМДА

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують гасити пожежу на стихійному звалищі в Дарницькому районі Києва.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на інформацію Головного управління ДСНС України в Києві, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що станом на вівторок, 22 вересня, триває гасіння пожежі на звалищі.

"Учора, 21 вересня, у деяких районах міста спостерігалося значне задимлення через те, що під час ліквідації пожежа частково перекинулася на торфовища. Відкритого вогню немає. Триває проливання окремих осередків тління на загальній площі 1000 кв. м", - йдеться в повідомленні .

Від Головного управління ДСНС України у м. Києві працюють 3 пожежні автоцистерни, 2 рукавних автомобіля, пожежна насосна станція та 21 вогнеборець. Також на місці працюють 2 колісні екскаваторів і 8 вантажних самоскидів для підвезення землі. Робота з ліквідації пожежі поки триває.

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Нагадаємо, перше повідомлення про пожежу на вул. Колекторній в Дарницькому районі надійшло в оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України в м.Києві ще 20 вересня о 12:45. До місця виклику негайно було направлено рятувальне відділення 24 Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши до місця події, пожежники встановили, що горить звалище на площі 500 кв. м. О 17:00 пожежу вдалося локалізувати.