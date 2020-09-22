Майже 2 мільйони за тиждень: ВООЗ повідомила про новий рекорд захворюваності на COVID-19 з початку епідемії
За останній тиждень коронавірусом у світі заразилися майже 2 млн - це рекордне зростання захворюваності з початку пандемії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты", про це йдеться на сайті ВООЗ.
За даними ВООЗ, приріст становив 6%, якщо порівнювати з попереднім тижнем.
"Йдеться про найбільшу кількість випадків зараження за тиждень з самого початку епідемії", - йдеться в повідомленні.
При цьому смертність в результаті ускладнень COVID-19 зменшилася.
Станом на ранок 22 вересня у світі зареєстровано 31 201 975 випадків зараження COVID-19.
Серед антилідерів - США, де інфіковано 6 833 931 осіб, Індія (5 487 580) і Бразилія (4 544 629).
Найбільше смертей від коронавірусу також в цих країнах.
Загальна кількість летальних випадків наближається до мільйона - померли вже 963 068 пацієнтів.
Коронавірус в Україні підтвердили у 181 237 осіб, за добу - 2 884 нові випадки.
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