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Новини Коронавірус і карантин
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Майже 2 мільйони за тиждень: ВООЗ повідомила про новий рекорд захворюваності на COVID-19 з початку епідемії

Майже 2 мільйони за тиждень: ВООЗ повідомила про новий рекорд захворюваності на COVID-19 з початку епідемії

За останній тиждень коронавірусом у світі заразилися майже 2 млн - це рекордне зростання захворюваності з початку пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты", про це йдеться на сайті ВООЗ.

За даними ВООЗ, приріст становив 6%, якщо порівнювати з попереднім тижнем.

"Йдеться про найбільшу кількість випадків зараження за тиждень з самого початку епідемії", - йдеться в повідомленні.

При цьому смертність в результаті ускладнень COVID-19 зменшилася.

Станом на ранок 22 вересня у світі зареєстровано 31 201 975 випадків зараження COVID-19.

Серед антилідерів - США, де інфіковано 6 833 931 осіб, Індія (5 487 580) і Бразилія (4 544 629).

Найбільше смертей від коронавірусу також в цих країнах.

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Загальна кількість летальних випадків наближається до мільйона - померли вже 963 068 пацієнтів.

Коронавірус в Україні підтвердили у 181 237 осіб, за добу - 2 884 нові випадки.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Почти 2 миллиона за неделю: ВОЗ сообщила о новом рекорде по заболеваемости COVID-19 с начала эпидемии - Цензор.НЕТ 9984
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22.09.2020 13:33 Відповісти
Нужно просто переболеть.
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22.09.2020 13:56 Відповісти
Это должна быть цитата Кличка )
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22.09.2020 15:28 Відповісти
 
 