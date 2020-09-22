Майже 2 мільйони за тиждень: ВООЗ повідомила про новий рекорд захворюваності на COVID-19 з початку епідемії

За останній тиждень коронавірусом у світі заразилися майже 2 млн - це рекордне зростання захворюваності з початку пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты", про це йдеться на сайті ВООЗ.

За даними ВООЗ, приріст становив 6%, якщо порівнювати з попереднім тижнем.

"Йдеться про найбільшу кількість випадків зараження за тиждень з самого початку епідемії", - йдеться в повідомленні.

При цьому смертність в результаті ускладнень COVID-19 зменшилася.

Станом на ранок 22 вересня у світі зареєстровано 31 201 975 випадків зараження COVID-19.

Серед антилідерів - США, де інфіковано 6 833 931 осіб, Індія (5 487 580) і Бразилія (4 544 629).

Найбільше смертей від коронавірусу також в цих країнах.

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Загальна кількість летальних випадків наближається до мільйона - померли вже 963 068 пацієнтів.

Коронавірус в Україні підтвердили у 181 237 осіб, за добу - 2 884 нові випадки.