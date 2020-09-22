Проти мільйонера Сейсембаєва, який допомагатиме з реформами в Україні, в Казахстані було порушено кримінальну справу, - Каленюк

Проти казахського мільйонера Маргулана Сейсембаєва, який буде допомагати підвищувати ефективність реформ і законодавства в Україні, на Батьківщині було порушено кримінальну справу про відмивання грошей.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила виконавча директорка "Центру протидії корупції" Дарина Каленюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Нас чекає казахське економічне диво! МВФ не присилає місію і нам не світить наступний транш в найближчі півроку. Західні інвестори виводять інвестиції із-за атак на незалежні інституції, як НБУ, НАБУ. ЄС всерйоз говорить про загрозу безвізовому режиму. Але в нас є вихід - економічні реформи, які були потрібні ще на вчора, допоможе прискорити "інвестор і громадський діяч з Казахстану Маргулан Сенсембай", - йдеться в повідомленні.

Каленюк зазначає, що проти Сейсембаєва в Казахстані була кримінальна справа з відмивання грошей.

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"Мільйонер втік в Москву. Там він отримав якісь гарантії безпеки для себе і родини та повернувся зі спокійною душею в Казахстан. Ні, ну для чого нам Західні експерти, гроші МВФ та ЄС, огидні соросята, якщо в нас є Сенсембай! Зробимо Казахстан в Україні разом", - підсумувала виконавчий директор ЦПК.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що казахський мільйонер Маргулан Сейсембаєв зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та заявив, що буде допомагати главі держави підвищувати ефективність реформ і законодавства в Україні.