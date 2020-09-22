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Проти мільйонера Сейсембаєва, який допомагатиме з реформами в Україні, в Казахстані було порушено кримінальну справу, - Каленюк

Проти мільйонера Сейсембаєва, який допомагатиме з реформами в Україні, в Казахстані було порушено кримінальну справу, - Каленюк

Проти казахського мільйонера Маргулана Сейсембаєва, який буде допомагати підвищувати ефективність реформ і законодавства в Україні, на Батьківщині було порушено кримінальну справу про відмивання грошей.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила виконавча директорка "Центру протидії корупції" Дарина Каленюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Нас чекає казахське економічне диво! МВФ не присилає місію і нам не світить наступний транш в найближчі півроку. Західні інвестори виводять інвестиції із-за атак на незалежні інституції, як НБУ, НАБУ. ЄС всерйоз говорить про загрозу безвізовому режиму. Але в нас є вихід - економічні реформи, які були потрібні ще на вчора, допоможе прискорити "інвестор і громадський діяч з Казахстану Маргулан Сенсембай", - йдеться в повідомленні.

Каленюк зазначає, що проти Сейсембаєва в Казахстані була кримінальна справа з відмивання грошей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казахський мільйонер Сейсембаєв допомагатиме Зеленському впроваджувати реформи в Україні: "Президент сказав, що це їм потрібно ще "вчора"

"Мільйонер втік в Москву. Там він отримав якісь гарантії безпеки для себе і родини та повернувся зі спокійною душею в Казахстан. Ні, ну для чого нам Західні експерти, гроші МВФ та ЄС, огидні соросята, якщо в нас є Сенсембай! Зробимо Казахстан в Україні разом", - підсумувала виконавчий директор ЦПК.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що казахський мільйонер Маргулан Сейсембаєв зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та заявив, що буде допомагати главі держави підвищувати ефективність реформ і законодавства в Україні.

Автор: 

Казахстан (873) МВФ (3073) росія (65442) Євросоюз (13484) Центр протидії корупції (265)


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Топ коментарі
+38
Даже не удивила новость. Вокруг Нелоха только такие и кучкуются.
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22.09.2020 13:36
+36
К зебилу так и тянутся всякие жулики и моральные уроды с агентами кремля
Против казахского миллионера Сейсембаева, который будет помогать с реформами в Украине, на Родине было возбуждено головное дело, - Каленюк - Цензор.НЕТ 6181
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22.09.2020 13:36
+25
Против казахского миллионера Сейсембаева, который будет помогать с реформами в Украине, на Родине было возбуждено головное дело, - Каленюк - Цензор.НЕТ 6312

...рехформаторы... итить колотить!
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22.09.2020 13:37
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В заголовку помилка -справте.
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22.09.2020 13:35 Відповісти
Это просто "головняки" у редактора. Ну не может после энергетиков написать "уголовное", пусть бы писал "криминальное".
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22.09.2020 13:46 Відповісти
ДОСЬЕ:Мультимиллионер, рейдер и бывший член ОПГ Маргулан Сейсембаев, известный своей близостью к Дариге Назарбаевой - еще в начале года заявлял, что прекращает свою общественную деятельность, однако обещания своего не сдержал и заявления своего не дезавуировал.Для того, что бы понять, когда Сейсембаев почувствовав свою безнаказанность, перестал церемониться и начал лгать открыто и нагло, нужно немного отмотать назад. Сейсембаев строил всю свою карьеру на обмане. Еще начиная проворачивать первые свои бизнес-дела, он «кидал» партнеров практически во всех своих сделках (опираясь на близкие отношения с членами ОПГ «Четыре брата»).Самым громким делом его жизни стало воровство 900 млн. долларов США из АО «Альянс Банк», где он был председателем совета директоров. Тогда ему пришлось на время покинуть страну, но позже, откатив от этой суммы 250 млн. долларов США члену «шапраштинского клана» Ахметжану Есимову. Эти 900 млн. долларов США из АО «Альянс Банк», а также побочные убытки из-за краха банка, вызванного возникновением гигантской дыры в активах, затем возмещались из государственного бюджета - через фонд «Самрук-Казына».Племянник Назарбаева Ахметжан Есимов действовал не один, осуществляя защиту от уголовного преследования Сейсембаева совместно с близким другом Елбасы, одним из «столпов» казахстанской феодальной системы - Нуртаем Абыкаевым. Именно благодаря Есимову и Абыкаеву государство в лице фонда «Самрук-Казына» проиграло иски к Сейсембаеву во всех казахстанских судах (случай уникальный).https://compromat.group/main/politics/24868-politicheskiy-trup-margulan-seysembaev.html
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22.09.2020 13:52 Відповісти
Проти мільйонера Сейсембаєва, який допомагатиме з реформами в Україні, в Казахстані було порушено кримінальну справу, - Каленюк - Цензор.НЕТ 6479
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22.09.2020 14:30 Відповісти
Боюсь, что после выплат суркисам , банкам овоща и прочей звездоте, этому казахскому кидале нечем будет поживиться в нашем бюджете. Разве что, в золотовалютные резервы шмаркля запустит его "делать реформы"?
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22.09.2020 15:24 Відповісти
Так и у реформатора карлсона таже проблемка
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22.09.2020 13:36 Відповісти
Это олигархи так борются с реформаторами.
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22.09.2020 14:07 Відповісти
Даже не удивила новость. Вокруг Нелоха только такие и кучкуются.
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22.09.2020 13:36 Відповісти
Наличие уголовного дела у зеленой пошести как признак "я свой".
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22.09.2020 13:54 Відповісти
по статье "ку-ка-рi-ку" !
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22.09.2020 14:23 Відповісти
К зебилу так и тянутся всякие жулики и моральные уроды с агентами кремля
Против казахского миллионера Сейсембаева, который будет помогать с реформами в Украине, на Родине было возбуждено головное дело, - Каленюк - Цензор.НЕТ 6181
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22.09.2020 13:36 Відповісти
Він їх запрошує.
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22.09.2020 14:44 Відповісти
Очередной холуй от ротшильдов, похоже.
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22.09.2020 13:36 Відповісти
ну так подходит!!!! у наших-то почти у всех по одной-две ходки!!! подходит!
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22.09.2020 13:36 Відповісти
Реформатор по отмыванию денег зелёным в помощь...
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22.09.2020 13:37 Відповісти
Против казахского миллионера Сейсембаева, который будет помогать с реформами в Украине, на Родине было возбуждено головное дело, - Каленюк - Цензор.НЕТ 6312

...рехформаторы... итить колотить!
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22.09.2020 13:37 Відповісти
барыги
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22.09.2020 14:09 Відповісти
Настоящие барыги.
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22.09.2020 14:11 Відповісти
Встретились как-то грузин, казах и клоун ...
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22.09.2020 14:45 Відповісти
Будем собирать всех аферистов со всего СНГ? А если казахи попросят его депортировать, ещё с Казахстаном посрёмся, непонятно из-за кого?...
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22.09.2020 13:37 Відповісти
мае право на ашипку
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22.09.2020 13:37 Відповісти
блин, нашим еще и в отмывании денег надо помогать. Хоть бы что-то сами умели..
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22.09.2020 13:38 Відповісти
Против казахского миллионера Сейсембаева, который будет помогать с реформами в Украине, на Родине было возбуждено головное дело, - Каленюк - Цензор.НЕТ 7737
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22.09.2020 13:38 Відповісти
И о Героях капиталистического (социалистического) Труда...Більшовицька некрофілія: Міноборони пропонує поширити військовий поховальний ритуал на Героїв соцпраці потом герои КГБ и секретари Обкомов партии
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22.09.2020 13:38 Відповісти
А які битви тут відбувались, коли цього афериста Саакашвілі не могли випхати з країни! І коли Зеленський призначив його керівником на дуже високій платні, структури зі смішною і недолугою назвою! Скільки емоцій! Зараз він пхає в Україну ще одного афериста і це об являють як якусь перемогу діючої влади!
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22.09.2020 13:39 Відповісти
Скільки ж Україні відвертих дурнів, що вірять в таке? В Америці не менше.
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22.09.2020 13:41 Відповісти
В Америці можна мати 73% дурнів, там конституція незмінна 250 років та ніколи не було комунізма-ононізьма та розвинута демократія на рівні підсвідомості, а в нас *мудрий наріт* ,який марить совком ,халявой та вірить в дива та діда Отмороза...
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22.09.2020 18:21 Відповісти
т.е у нашихЗЕпрофи хреново выходит отмывать???? нужен спец ???
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22.09.2020 13:39 Відповісти
Больше АДА!
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22.09.2020 13:39 Відповісти
Против казахского миллионера Сейсембаева, который будет помогать с реформами в Украине, на Родине было возбуждено головное дело, - Каленюк - Цензор.НЕТ 1952
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22.09.2020 13:40 Відповісти
відправляйте цього чєбурєка на історчну батьківщину..
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22.09.2020 13:43 Відповісти
Будем делать из Украины заповедник. Заповедник зебилизма. Красная книга, то-се
Любой жулик на планете может приехать и иметь зебилов в любой позе.
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22.09.2020 13:44 Відповісти
Гімно до гімна!
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22.09.2020 13:44 Відповісти
Шо четырежды несудимый, шо четырежды уклонист - один и тот же почерк... Криминал начинает быковать.
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22.09.2020 13:44 Відповісти
А вообще интересно как это происходило... сидит такой миллионер Сейсембаев у себя на вилле, тут звонок от Зебила: "дорогой, спасай, экономика в жопе, надо на вчера" и Сейсембаев такой: "Да, конечно, я всегда хотел помогать украинцам выгребать из экономической жопы и помогу из чистого человеколюбия! Тем более, что я знаю - как. Казахстан моими трудами обогнал Эмираты и экономика живёт не только за счёт продажи нефти с газом." И Зебил: "Договорились, срочно приезжайте!"
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22.09.2020 13:45 Відповісти
https://censor.net/ru/user/473148

2 июля 2009 года - государственный прокурор г. Лихтенштейн по заявлению третьих лиц инициировал уголовное расследование по подозрению в хищении и отмывании денежных средств АО «Альянс Банк»2 сентября 2009 М.Сейсембаев заявил «Решил пока не возвращаться, потому что нет реальных гарантий того, что ситуация будет развиваться справедливым образом. По-моему, есть принципиальная заинтересованность некоторых людей сделать меня в этой ситуации крайним…»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] .4 сентября 2009 года - государственный прокурор г. Цюрих инициировал расследование по подозрению в хищении и отмывании денежных средств АО «Альянс Банк».10 сентября 2009 - Швейцарская Федеральная Полиция обратилась с заявлением к Государственному Прокурору г. Цюрих с заданием начать уголовное расследование против Маргулана и Ерлана Сейсембаевых по подозрению в хищении и отмывании денежных средств АО «Альянс Банк».13 октября 2009 года в отношении Сейсембаева М. К. было возбуждено уголовное дело по обвинениям в организации и руководстве преступной группой с целью хищения средств АО «Альянс Банк» на основании статьи 235 Уголовного кодекса Республики Казахстан (создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией).28 октября 2009 года - Маргулану Сейсембаеву, его братьям и бывшему топ- менеджменту банка (в лице Ж.Ертаева, А.Агеева, Д.Керейбаева, И.Ивановой и др.) предъявлено обвинение в выдаче незаконных гарантий, хищении, отмывании денежных средств, превышении должностных полномочий, незаконного использования денежных средств банка, создании организованной преступной группы[9].4 ноября 2009 года - Государственный прокурор г. Цюрих направляет письмо в Банк HSBC с требованием, чтобы продолжил заморозку нескольких банковских счетов. В этом письме Государственный прокурор г. Цюрих также упомянул, что он тесно работает с Федеральным Офисом Департамента Юстиции Швейцарии с целью разобраться касс: действительных обвинений в адрес Маргулана Сейсембаева.27 декабря 2009 года, Маргулану Сейсембаеву его братьям и бывшему топ - менеджменту банка (в лице Ж.Ертаева, А.Агеева, Д.Керейбаева, И.Ивановой и др.) было предъявлено обвинение в преступлении согласно пункту «б» части 3 статьи 176 УК РК (присвоение, то есть хищение, чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере).10 апреля 2010 года Прокуратура Казахстана также возбудила в отношении Сейсембаева М. К. уголовное дело по пункту (3)(в) статьи 193 УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путём).
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22.09.2020 13:46 Відповісти
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22.09.2020 14:05 Відповісти
это было второе условие после "миллионер"
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22.09.2020 13:45 Відповісти
"былИ уголовнЫЕ делА"
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22.09.2020 13:45 Відповісти
У нас своїх таких помагальщиків хоч греблю гати.
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22.09.2020 13:47 Відповісти
все были..кроме казахов!)))
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22.09.2020 13:50 Відповісти
Очередной Саакашвили.
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22.09.2020 13:51 Відповісти
+100500.
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22.09.2020 14:03 Відповісти
рашистский валютный фонд(инвестор),через свой казахский филиал включается в гибридную войну и оккупацию финансового рынка Украины...гопники
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22.09.2020 13:51 Відповісти
Своего ворья бубочке мало, уже начал подтягивать казахов...
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22.09.2020 13:52 Відповісти
Не всі, кого переслідують диктатори, є борцями за свободу. Деякі звичайні злочинці.
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22.09.2020 13:54 Відповісти
Свистеть ,не мешки ворочать.Каленюк и Саакашвили.Я верю Михо .И не верю Каленюк.
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22.09.2020 13:55 Відповісти
Грузинские реформы делали не святые, но отмороженные парни
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22.09.2020 15:32 Відповісти
Ааатличный помощник Михеилу Никалозовичу в продвижении реформ в Украине! ящитаю.
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22.09.2020 13:57 Відповісти
Ну дік... Ктож сомневался бі!? Если не изнасиловал и пиво с гандонами по супермаркетам не тірил. то хотябі в Казахстане накосячил!!! Наш человек, правда, ЗЕ-билі!?!?
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22.09.2020 13:57 Відповісти
В принципі для Клоуна це корисний експонат - він його навчить як правильно відмити "ковідні", пардон, уже "дорожні", а також інші різні там "табачні" кошти.
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22.09.2020 13:58 Відповісти
Ще одну московську вошу єрмаки-зеленські тягнуть в Україну.

"Миллионер убежал в Москву. Там он получил какие-то гарантии безопасности для себя и семьи и вернулся со спокойной душой в Казахстан.
Нет, ну зачем нам Западные эксперты, деньги МВФ и ЕС, отвратительные соросята, если у нас есть Сейсембаев! Сделаем Казахстан в Украине вместе", - подытожила исполнительный директор ЦПК.

Источник: https://censor.net/ru/n3220631
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22.09.2020 14:00 Відповісти
Интересно, а реформатор С(р)аакашвили уже смылся на родину? А этот прибыл вместо него? Или теперь будут в тандеме вместе с зельцманом продолжать что-то реформировать?
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22.09.2020 14:02 Відповісти
Та тю на вас... Быстрее всего, подельник по ЗЕофшорной движухе.
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22.09.2020 14:02 Відповісти
Предлагаю сорбрать ведущих экспертов-реформаторов со всего мира:
- из Сомали - экспертов по налоговому законодательству
- из Беларуси - по реформированию правоохранительных органов
- из Ирана - по реформе сил ПВО
- из Афганистана - экспертов по гендерному равноправию и домашнему насилию
- из Сев.Кореи - по правам человека
- из Зимбабве - по продовольствию
- из Индии - консультантов по гигиене.
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22.09.2020 14:03 Відповісти
И росии- по ущемлениям русского языка.
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22.09.2020 14:06 Відповісти
не, роисяне - эксперты по мирному сосуществованию с соседями.
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22.09.2020 14:18 Відповісти
Реформой под названием "не дають спАкойна гаварить на руском языке праклятые бандеравцы" должны заниматься представители малых российских княжеств "днр" и "лнр".... там куда не плюнь - одни специалисты.
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22.09.2020 15:26 Відповісти
Ща они бизи Сидят на кавказском бряцаньи оружием: пыня их перехватил - намечаются контракты по поставкам военного роисджермелля в недоразвитые страны. Им ща не до Украины.
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22.09.2020 14:07 Відповісти
+1.
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22.09.2020 14:10 Відповісти
Зимбабве еще славится экспертами в сфере монетарной политики.
Проти мільйонера Сейсембаєва, який допомагатиме з реформами в Україні, в Казахстані було порушено кримінальну справу, - Каленюк - Цензор.НЕТ 9987
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22.09.2020 14:21 Відповісти
Лайно в Україні майже все сповзлося в Зе-Ко, настав час шукати лайно по задвіркам планети.
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22.09.2020 14:09 Відповісти
если бы народ знал бы какая сейчас страшная ситуация в стране и какие дебилы рулят !!!!!
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22.09.2020 14:10 Відповісти
А Мавроди живой еще?Если живой,то надо срочно взять в команду реформаторов.Шоб уже полный сюр был,***
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22.09.2020 14:11 Відповісти
Приставился ,кажется ,но не уверен
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22.09.2020 18:35 Відповісти
Казахстан это не наша уровень давайте ОП приглашайте сразу из Севреной Кореи экспертов там опыт реформ такой, то Вацвел Гавел в гробу от зависти переворачивается.
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22.09.2020 14:12 Відповісти
Почему не наш? Наш! Точнее -- их: зеленского и ... кто там еще. Вспомните недавнее сияние "величайшего":
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13240872.html Вгадайте, чия це мудра промова?

Проти мільйонера Сейсембаєва, який допомагатиме з реформами в Україні, в Казахстані було порушено кримінальну справу, - Каленюк - Цензор.НЕТ 3839

Проти мільйонера Сейсембаєва, який допомагатиме з реформами в Україні, в Казахстані було порушено кримінальну справу, - Каленюк - Цензор.НЕТ 5730
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22.09.2020 14:18 Відповісти
І цей Цюцюрон ще зовсім недавно сміявся з Кличка.
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22.09.2020 14:21 Відповісти
дык, это же вылитый залдостанов ... руководитель "Ночных чертей" Владимир "Хирург" , его часом не мадам Тюссо сваяла из подручного ватоматериала... Боже-Боже... яке воно убоге на мiзки...
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22.09.2020 14:37 Відповісти
Це ж треба такому, бiльше трьох слiв зенелох не годен мовити... Це всесвiтнi жахи... БОЖЕ !ЧИМ Я ПЕРЕД ТОБОЮ ТАК ПРОВИНИВСЯ? СПАСИ МЕНЕ ВiД ЛУКАВОГО, ОДВЕДИ ЙОГО ВIД МЕНЕ Й ЗБЕРЕЖИ МЕНЕ.
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22.09.2020 14:48 Відповісти
не лишайте Сааку спонсора - ему деньги нужны - привык хорошо жить
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22.09.2020 14:14 Відповісти
З яким лайном Зеленський ще не зустрічався? Може йому час зустрітись з Хусейном чи Каддафі? Бо задовбав кретин.
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22.09.2020 14:29 Відповісти
Пора порушувати кримінальну справу і проти мільйонера Зеленського.
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22.09.2020 14:39 Відповісти
Есть ли пределы *********** зебуинов?
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22.09.2020 14:43 Відповісти
На нем этих уголовных дел, как зубов акулы на ожерелье вождя племени мумбо-юмбо, если говорить правду.
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22.09.2020 14:46 Відповісти
https://youtu.be/X9byduVsPqY ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОХОДИТ ПО ДЕЛУ КОЛОМОЙСКОГО В США. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ УКРАИНЫ?
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22.09.2020 15:09 Відповісти
Иногда меня посещает мысль, что зелёная шмаркля испытывает нервы трезвых граждан.
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22.09.2020 15:19 Відповісти
Проти мільйонера Сейсембаєва, який допомагатиме з реформами в Україні, в Казахстані було порушено кримінальну справу, - Каленюк - Цензор.НЕТ 1429
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22.09.2020 15:28 Відповісти
При нинішній владі вся мерзота сюди зїжаєтся,ось тільки нормальний інвестор не приїде,через корупцію.
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22.09.2020 15:36 Відповісти
Закон вселенной работает!,гавно к гавну липнет!
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22.09.2020 16:58 Відповісти
Чем блазень хуже беса путлера, путлер принимает и дает крышу ворам и бандитам со всего мира, естественно, если есть хорошее бабло, а у блазня это дебют, но как говорится, первый блин комом.
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22.09.2020 17:45 Відповісти
Всякое уголовное шобло из Казахстана, лезет в Украину , легализоваться, а потом и права будет качать, о русском языке, так как украинский учить не захочет!! Второй Новинский блин!! нам это надо?? Конечно нет!!!!
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22.09.2020 17:50 Відповісти
Что ни говнолюдь, все до зеленой плесени...
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22.09.2020 18:09 Відповісти
Путин сказал, казах сделал.
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22.09.2020 18:11 Відповісти
Соромно за Україну. Ну навіщо так підставлятись? Це ж не раптом стало відомо.
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22.09.2020 19:26 Відповісти
во первых уже закрыто. а во вторых, хорошо, что открыли.
Вон сколько против потужного понаокрывали, а тут визжат "политычни рэпрэсии".
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22.09.2020 22:12 Відповісти
 
 