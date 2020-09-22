Проти мільйонера Сейсембаєва, який допомагатиме з реформами в Україні, в Казахстані було порушено кримінальну справу, - Каленюк
Проти казахського мільйонера Маргулана Сейсембаєва, який буде допомагати підвищувати ефективність реформ і законодавства в Україні, на Батьківщині було порушено кримінальну справу про відмивання грошей.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила виконавча директорка "Центру протидії корупції" Дарина Каленюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Нас чекає казахське економічне диво! МВФ не присилає місію і нам не світить наступний транш в найближчі півроку. Західні інвестори виводять інвестиції із-за атак на незалежні інституції, як НБУ, НАБУ. ЄС всерйоз говорить про загрозу безвізовому режиму. Але в нас є вихід - економічні реформи, які були потрібні ще на вчора, допоможе прискорити "інвестор і громадський діяч з Казахстану Маргулан Сенсембай", - йдеться в повідомленні.
Каленюк зазначає, що проти Сейсембаєва в Казахстані була кримінальна справа з відмивання грошей.
"Мільйонер втік в Москву. Там він отримав якісь гарантії безпеки для себе і родини та повернувся зі спокійною душею в Казахстан. Ні, ну для чого нам Західні експерти, гроші МВФ та ЄС, огидні соросята, якщо в нас є Сенсембай! Зробимо Казахстан в Україні разом", - підсумувала виконавчий директор ЦПК.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що казахський мільйонер Маргулан Сейсембаєв зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та заявив, що буде допомагати главі держави підвищувати ефективність реформ і законодавства в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...рехформаторы... итить колотить!
Любой жулик на планете может приехать и иметь зебилов в любой позе.
2 июля 2009 года - государственный прокурор г. Лихтенштейн по заявлению третьих лиц инициировал уголовное расследование по подозрению в хищении и отмывании денежных средств АО «Альянс Банк»2 сентября 2009 М.Сейсембаев заявил «Решил пока не возвращаться, потому что нет реальных гарантий того, что ситуация будет развиваться справедливым образом. По-моему, есть принципиальная заинтересованность некоторых людей сделать меня в этой ситуации крайним…»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] .4 сентября 2009 года - государственный прокурор г. Цюрих инициировал расследование по подозрению в хищении и отмывании денежных средств АО «Альянс Банк».10 сентября 2009 - Швейцарская Федеральная Полиция обратилась с заявлением к Государственному Прокурору г. Цюрих с заданием начать уголовное расследование против Маргулана и Ерлана Сейсембаевых по подозрению в хищении и отмывании денежных средств АО «Альянс Банк».13 октября 2009 года в отношении Сейсембаева М. К. было возбуждено уголовное дело по обвинениям в организации и руководстве преступной группой с целью хищения средств АО «Альянс Банк» на основании статьи 235 Уголовного кодекса Республики Казахстан (создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией).28 октября 2009 года - Маргулану Сейсембаеву, его братьям и бывшему топ- менеджменту банка (в лице Ж.Ертаева, А.Агеева, Д.Керейбаева, И.Ивановой и др.) предъявлено обвинение в выдаче незаконных гарантий, хищении, отмывании денежных средств, превышении должностных полномочий, незаконного использования денежных средств банка, создании организованной преступной группы[9].4 ноября 2009 года - Государственный прокурор г. Цюрих направляет письмо в Банк HSBC с требованием, чтобы продолжил заморозку нескольких банковских счетов. В этом письме Государственный прокурор г. Цюрих также упомянул, что он тесно работает с Федеральным Офисом Департамента Юстиции Швейцарии с целью разобраться касс: действительных обвинений в адрес Маргулана Сейсембаева.27 декабря 2009 года, Маргулану Сейсембаеву его братьям и бывшему топ - менеджменту банка (в лице Ж.Ертаева, А.Агеева, Д.Керейбаева, И.Ивановой и др.) было предъявлено обвинение в преступлении согласно пункту «б» части 3 статьи 176 УК РК (присвоение, то есть хищение, чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере).10 апреля 2010 года Прокуратура Казахстана также возбудила в отношении Сейсембаева М. К. уголовное дело по пункту (3)(в) статьи 193 УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путём).
показать весь комментарий
ковідні", пардон, уже "дорожні", а також інші різні там "табачні" кошти.
"Миллионер убежал в Москву. Там он получил какие-то гарантии безопасности для себя и семьи и вернулся со спокойной душой в Казахстан.
Нет, ну зачем нам Западные эксперты, деньги МВФ и ЕС, отвратительные соросята, если у нас есть Сейсембаев! Сделаем Казахстан в Украине вместе", - подытожила исполнительный директор ЦПК.
Источник: https://censor.net/ru/n3220631
- из Сомали - экспертов по налоговому законодательству
- из Беларуси - по реформированию правоохранительных органов
- из Ирана - по реформе сил ПВО
- из Афганистана - экспертов по гендерному равноправию и домашнему насилию
- из Сев.Кореи - по правам человека
- из Зимбабве - по продовольствию
- из Индии - консультантов по гигиене.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13240872.html Вгадайте, чия це мудра промова?
Вон сколько против потужного понаокрывали, а тут визжат "политычни рэпрэсии".