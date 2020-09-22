Медсестра на Львівщині повторно захворіла на коронавірус: "Була впевнена, що вдруге заразитися неможливо"

Медсестра добростанівської амбулаторії Яворівського району Львівської області вдруге інфікувалася коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила інфікована медсестра Ольга Тицейко.

"Перший раз позитивний ПЛР-тест виявили 18 травня, хвороба протікала в легкій формі, я була вдома на самоізоляції. Знову здала аналіз 1 червня, результат вчергове підтвердився, а 22 червня вже отримала негативний результат. Легко подолавши недугу, вийшла на роботу і була впевнена, що вдруге інфікуватися неможливо. Але на початку вересня, я втратила нюх, піднялася температура, були всі ознаки COVID-19, здала новий аналіз і він знову був позитивний", - розповіла медпрацівниця.

Вдруге перебіг хвороби став значно складнішим: висока температура, кашель. Зараз вона лікується вдома, лікарі кажуть, що вона вдруге інфікувалася через пониження імунітету.

За словами головного епідеміолога Львівщини Наталії Тимко, це не поодинокий випадок інфікування коронавірусом вдруге. На жаль, статистики таких хворих немає. Але, як зазначає лікарка, вона особисто знає чотирьох осіб, у яких повторно спостерігалися як клінічні прояви коронавірусу, так і підтверджені ПЛР-аналізом.

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