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Новини Коронавірус і карантин
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Медсестра на Львівщині повторно захворіла на коронавірус: "Була впевнена, що вдруге заразитися неможливо"

Медсестра на Львівщині повторно захворіла на коронавірус:

Медсестра добростанівської амбулаторії Яворівського району Львівської області вдруге інфікувалася коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила інфікована медсестра Ольга Тицейко.

"Перший раз позитивний ПЛР-тест виявили 18 травня, хвороба протікала в легкій формі, я була вдома на самоізоляції. Знову здала аналіз 1 червня, результат вчергове підтвердився, а 22 червня вже отримала негативний результат. Легко подолавши недугу, вийшла на роботу і була впевнена, що вдруге інфікуватися неможливо. Але на початку вересня, я втратила нюх, піднялася температура, були всі ознаки COVID-19, здала новий аналіз і він знову був позитивний", - розповіла медпрацівниця.

Вдруге перебіг хвороби став значно складнішим: висока температура, кашель. Зараз вона лікується вдома, лікарі кажуть, що вона вдруге інфікувалася через пониження імунітету.

За словами головного епідеміолога Львівщини Наталії Тимко, це не поодинокий випадок інфікування коронавірусом вдруге. На жаль, статистики таких хворих немає. Але, як зазначає лікарка, вона особисто знає чотирьох осіб, у яких повторно спостерігалися як клінічні прояви коронавірусу, так і підтверджені ПЛР-аналізом.

Читайте: Майже 2 мільйони за тиждень: ВООЗ повідомила про новий рекорд захворюваності на COVID-19 з початку епідемії

Автор: 

карантин (18172) медсестра (27) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2443)


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Топ коментарі
+8
Очередная антинаучная лякалка, хай лучше качество тестирования проверят и диагностики
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22.09.2020 14:09
+6
Этот не остается. Слишком оно чужеродное. Организм его истребляет в ноль.
Имунная реакция формируется к определённому вирусу.
Если пришёл другой штамм и имунный ключ к нему не подходит, тогда возможно повторное заражение. Этим и опасны всякие туристы. Они привозят издалека новые штаммы вируса, к которому может не сработать имунитет от предыдущего. Но это относительно редко бывает.
С гриппом эта история практически каждый год.
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22.09.2020 14:34
+4
Если посмотреть на цифру заболевших медработников, напрашивается вопрос защитная одежда это напрасно выкинутые деньги и как защищает маска?
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22.09.2020 14:19
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Очередная антинаучная лякалка, хай лучше качество тестирования проверят и диагностики
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22.09.2020 14:09 Відповісти
Могли і недолікувати або тест був хибнонегативний.
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22.09.2020 14:13 Відповісти
так вирус вроде и остается, не? как герпес.
эту медсестру я бы вышвырнул, но не за вирус, а за то шо она ТП.
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22.09.2020 14:17 Відповісти
Не, не остается, т.к. это ОРВИ.
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22.09.2020 14:21 Відповісти
Знаете, как сказал Антиколорадос?
- скажи.те шо "вирусанет" в очереди на кладбище в Бразилии....(заодно не надо будет платить за 2*2)
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22.09.2020 14:23 Відповісти
Где у меня про "вируса нет"?
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22.09.2020 14:32 Відповісти
ну так "это ОРВИ", вы сказал это тогда шо аж Трамп обосрался. Ну и шо? Я Трампу должен верить или вам?
орви, ага, тока все на ж. упали и уложили жителей на карантин. Кому надо шоб их тупо судили то?
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22.09.2020 14:50 Відповісти
Это ты так хотел доказать, шо это не орви?
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22.09.2020 15:36 Відповісти
Понимаешь ли, сколько политоты пойдет под суд, окажись вирус, как ты гришь - банальным ОРВИ?
Кому это надо? Им? Сомневаюсь. то есть, тысячи политиков се подписали выовор и суд? Вы поехавший? Иди, шоле, на Зетатолк, там такие же, если этот сайт еще есть, тусуются, ну, не то шо тусуются, там вроде бы чата не было.
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22.09.2020 15:54 Відповісти
Этот не остается. Слишком оно чужеродное. Организм его истребляет в ноль.
Имунная реакция формируется к определённому вирусу.
Если пришёл другой штамм и имунный ключ к нему не подходит, тогда возможно повторное заражение. Этим и опасны всякие туристы. Они привозят издалека новые штаммы вируса, к которому может не сработать имунитет от предыдущего. Но это относительно редко бывает.
С гриппом эта история практически каждый год.
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22.09.2020 14:34 Відповісти
Китайцы в самом начале тестировали вирус на макаках.
Заражаются они легко, болеют, а вот повторно их заразить никак не удалось.
Для этого вирус должен быть серьезно изменен, чтоб организм его не распознал сразу.
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22.09.2020 15:01 Відповісти
Пока что не изучили - остается ли. ибо не все определялки дают 100%.
Вирус кринжовый, может и с лаборатории, и неважно как там назвать - мутация ли, повторка ли. Остался ли, наконец то. чего мы будем спорить если дано: вирус+переболевший = (иногда) повторно заболевший.
Нам ли тут сраться то? Ну если вы вирусолог, тога щас возьму шляпу а потом сниму
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22.09.2020 15:05 Відповісти
https://nv.ua/ukraine/events/koronavirus-u-muzhchiny-podtverdili-v-tretiy-raz-novosti-ukrainy-50102998.html В Тернопольской области мужчина в третий раз заболел коронавирусом
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22.09.2020 14:14 Відповісти
Ничего антинаучного нет. Просто есть люди, организм которых после перенесенного вирусного заболевания не вырабатывает антитела. В случае с вирусами гриппа, который мутирует постоянно, со временем заболеть повторно, даже у тех, у кого антитела вырабатываются, не просто реально, а так и происходит.
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22.09.2020 15:13 Відповісти
почему? мог быть просто другой штамм, более опасный. и кто сказал, что иммунитет после коронавируса должен держаться больше месяца? (хотя то, что она нюх во втором случае потеряла это уж явный признак короны, а в первом случае - конечно могла быть хреновая диагностика)
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22.09.2020 18:08 Відповісти
Жально. Не сдавайся. Мочи урода!
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22.09.2020 14:12 Відповісти
и была уверена, что во второй раз заразиться невозможно. Источник: https://censor.net/ru/n3220639\\\\\\\\\\\

Ну видать в церквушку сходила и приложилась к ..... кхм.... Да к ыконкам, а не то шо вы подумали - щас же нету "причастия" то

Каждый солдик мечтает стать генералом = читает, общается, узнает чет новое. А тут - медсестра - открой Интернет и посмотри шо да! вирусом уже давно как повторно "заряжаются".
И в эту больницу я пойду? Нееее, "нуивонапутина"
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22.09.2020 14:15 Відповісти
Да уж... Это ж насколько надо быть ТУПОЙ , что бы быть уверенной в невозможность повторного заражения !
При таком мышлении мед.персонала повышается риск заразится от самих мёд работников придя в поликлинику за анализами или талончиком например. Да они там все потенциальные распространители , не соблюдающие нормы и протоколы безопасности.
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22.09.2020 14:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wUTmDJBid30 все так как вы сказала, но...

самих мёд работников\\\\\\\\\

не використовуйте недобукву, а то можна так зробити як я й процитував вас. мед, мммм, сам би зараз пожував(ну, коли збирати мед - то вощину мона пожувать - найкраща жувачка, корисно)

вон, тупим дзвонить хрипляк, ну, пранк стрім зараз, якщо "зайде"(сподобається) -
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22.09.2020 14:59 Відповісти
Мёд и мЕд (сокращённое) два разных слова в двух языках. 😜
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22.09.2020 16:35 Відповісти
чего мне языки, если с недобуквой грамотеи , я не о вас, высерают чет наподобие: "моя сёстра".
ну я это просто замечаю всегда и плююсь.
недобукву сделала - Екатеринка же. т.е., приказала рабам шоб ее юзали. а мне то зачем напрягаться и печатать эту шнягу то?
по контексту всегда понятно и так. 1, вроде тут "грамотей" у.муд.рился высрать чет по-нашему, но с недобуквой, я долго захлебывался от "лучей добра".
да не, это кринж, я не хочу писать так как сказала немецкая..... ну... та шо выше написал. чего под чью-то дудку плясать то? тем более - а давайте еще с 5 букв лишних?
то же самое про г(ну, "гава", то "г" с хвостиком) - то же - кому нужно кривляться и вышукувать эти анахронизмы то?
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22.09.2020 16:45 Відповісти
Как можно быть уверенной, если врачи сказали. что повторное заражение возможно?
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22.09.2020 14:17 Відповісти
Ей некогда повышать свои проф.знания, у неё огород , дети, свиньи, куры, корова. 😝
Сразу ж видно, что это случайный человек в медицине...
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22.09.2020 14:54 Відповісти
Хто маску не носить - того четверо виносять....
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22.09.2020 14:18 Відповісти
Если посмотреть на цифру заболевших медработников, напрашивается вопрос защитная одежда это напрасно выкинутые деньги и как защищает маска?
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22.09.2020 14:19 Відповісти
Тут другой вопрос напрашивается - пора прекращать доплаты.
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22.09.2020 14:25 Відповісти
Понимешь - размеры вируса 100 нм.
Оно в тысячу раз меньше пыли и вполне себе может летать с потоками воздуха.
Сейчас пока солнечная погода и оно не может распространяться на улице, так на солнце ему трындец за минуту от ультрафиолета. Поэтому как только станет пасмурно ,прохладно и сыро ожидаются дополнительные проблемы. Так как оно может летать с туманом
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22.09.2020 14:54 Відповісти
медсестра... После таких заявлений нужно пересмотреть её квалификацию.
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22.09.2020 14:21 Відповісти
Таке враження, що лікарі складають більше половини захворівших. Статистику псують. Наводить на роздуми
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22.09.2020 14:27 Відповісти
гриппом можно заразиться втрой раз, а почему этим вирусом нельзя? Это тот же грипп и с этим надо свыкнуться. Никаких вакцин и волшебных таблеток не будет скорее всего.
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22.09.2020 14:42 Відповісти
Сколько всего медиков переболело и сколько из них умерло за весь карантин?
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22.09.2020 14:47 Відповісти
ну декілька тижнів назад писали, що на Тернопільщині ТРИ РАЗИ заражався якийсь мужик, тому рекорд сьогодні НЕ ПОБИТИЙ! А віруси взагалі такі штуки, що можуть ЖИТИ В ЛЮДИНІ ВСЕ ЖИТТЯ!!!! Наприклад, вірус герпесу є у всіх 100% людей, але в дуже малих кількостях і імунна система кожної людини постійно тримає його кількість під контролем, але ніколи не може побороти повністю... так і живемо!
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22.09.2020 14:50 Відповісти
Вiрус не може жити - це не жива iстота , це механiчний робот ....
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22.09.2020 17:42 Відповісти
Это всё что... Вот у нас был случай: Одна девка дважды замуж выходила, дважды разводилась, и девственницей таки осталась. Чесслово!
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22.09.2020 14:54 Відповісти
Дай угадаю, Баба Юля... Сколько её на выборах не пЭратрахивают, а она всё политическая дЭвсвЭница...
Вот хоть у івана суліми, спроси, он подтвердит...
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22.09.2020 16:13 Відповісти
Ну, возможно она несколько неправильно понимала лозунг чЛенина "Мы пойдем другим путем!"
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22.09.2020 20:19 Відповісти
Та не... Просто не повезло девахе... Первый,- оказался нетрадиционно-ориентированным, а второй - политиком. Он ей только мозги е&ал...
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22.09.2020 20:36 Відповісти
"Медсестра на Львовщине повторно заболела коронавирусом: "Была уверена, что во второй раз заразиться невозможно"

Нобелевку авторам "вакцины от ковида"!
Повторно даже оспой не заражаются!
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22.09.2020 16:31 Відповісти
Была в Ланцете статья о повторных заражениях корью. Именно повторных, а не о рецидивах недолеченной болезни.
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22.09.2020 20:21 Відповісти
Ипанько Степанова, от кори после прививки бустер делают!

Но ты не волнуйся, ИВЛ для сявок Слуг Народа готовы:
"Реанимировать не удалось, оба умерли: второй день подряд из окна столичной больницы, где лечат COVID-19, выпрыгивают люди."
https://censor.net/ru/news/3220622/reanimirovat_ne_udalos_oba_umerli_vtoroyi_den_podryad_iz_okna_stolichnoyi_bolnitsy_gde_lechat_covid19/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_74693158

После убийства больных "зачистят" убивавших из медработников.

ОПЖЗ вас всех "вылечит", и прививка тебе будет росийская, забористая, проверена на Навальном.
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23.09.2020 03:29 Відповісти
И. Степанова, наконец-то Вы представились по имени и фамилии. В статье Ланцета речь идет о повторном заболевании, а не о заболевании после прививки. Каким боком там бустер?
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23.09.2020 13:31 Відповісти
И что ?!
Обычной простудой ТОЖЕ можно заболевать МНОГОКРАТНО и что !?
Это НЕ ДЕЛАЕТ ковид более опасным, чем сезонный грипп или чем то сверх естественным !?
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22.09.2020 16:55 Відповісти
Багато помирає від простуди? Ідіот.
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22.09.2020 19:22 Відповісти
А вы приведите сравнительную таблицу смертей и причин смертей за 5 лет ! И увидим, на что повлиял и и НЕ ПОВЛИЯЛ ковид !
Уверен - вы СИЛЬНО УДИВИТЕСЬ, если не д.рак...

Окажется, что число смертей в принципе как им было таким и осталось... Просто почему то будет, что по каким то причинам смерти - цифра станет ниже имено на величину смертей ЯКОБЫ от "от ковида"... !

И специально для тебя, лаптя я процитирую : "Это НЕ ДЕЛАЕТ ковид более опасным, чем сезонный ГРИПП или чем то сверх естественным !?"
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22.09.2020 19:28 Відповісти
картина протилежна тому що малюють.
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22.09.2020 22:28 Відповісти
Ждём вакцину от covid-19 или уже не ждём?
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22.09.2020 17:42 Відповісти
Повторно заразитись грипом тіпа свинячим можна чи ні? наївність , признак розвинутості?
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22.09.2020 22:18 Відповісти
А найдутся долбодятлы которые снова будут все уверять что вирус этот ерунда...
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23.09.2020 00:44 Відповісти
 
 