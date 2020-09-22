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Суд зобов'язав Нацбанк виплатити майже 130 млн грн власнику банку, який пов'язували із "сім'єю" Януковича

Суд зобов'язав Нацбанк виплатити майже 130 млн грн власнику банку, який пов'язували із

Північний апеляційний госпсуд своєю постановою від 8 вересня відмовився задовольнити апеляційну скаргу НБУ та залишив без змін рішення Господарського суду міста Києва від 21.01.2020 (у справі №910/9095/18), яким було задоволено позов ТОВ "Промислова інноваційна компанія" до Нацбанку та вирішено стягнути з відповідача на користь позивача 128,9 млн грн "майнової шкоди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Finbalance.

Як зазначається, ця справа розглядається в судах по другому колу. Так, 27.08.2019 Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу НБУ і скасував рішення судів нижчих інстанцій, якими було задоволено зазначений позов ТОВ "Промислова інноваційна компанія" (власник 71% акцій "Радикал Банку") та вирішено стягнути з Нацбанку на користь цієї фірми 128,9 млн грн відшкодування майнової шкоди, яка, на думку компанії-позивача, була завдана їй як акціонеру банку внаслідок позбавлення корпоративних прав через ухвалення Нацбанком у 2015 році "неправомірного рішення" (на думку позивача) про віднесення "Радикал Банку" до категорії неплатоспроможних. Тоді суд касаційної інстанції відправив цю справу на новий розгляд у суд першої інстанції (Госпсуд м. Києва).

У ході судового процесу ТОВ "Промислова інноваційна компанія" зазначало, що постанова НБУ №452/БТ від 09.07.2015 про віднесення Радикал Банку до категорії неплатоспроможних була визнана протиправною та скасована судовими рішеннями (в т.ч. рішенням Вищого адмінсуду, яке Верховний Суд відмовився переглядати) в межах розгляду іншої справи - №826/24203/15 (за відповідним позовом ТОВ "Промислова інноваційна компанія" до Нацбанку).

11.08.2020 Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити клопотання НБУ про призначення експертизи (оцінки) у цій справі. Своє клопотання Нацбанк мотивував законом про банки, який був прийнятий парламентом і підписаний президентом у травні (за наполяганням МВФ). НБУ наголошував, що відповідним законом встановлено особливий порядок відшкодування шкоди, заподіяної у разі скасування в судовому порядку рішення НБУ про виведення з ринку банків (від Finbalance: документом, зокрема, передбачено, що саме міжнародно визнана аудиторська фірма має підтвердити розмір шкоди, якщо така була завдана власникам виведеного з ринку банку. - Ред.).

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Натомість Північний апеляційний госпсуд зазначив, що відповідний закон встановлює "особливості визначення розміру шкоди (упущеної вигоди та реальних збитків)", причому "реальні збитки визначає саме як вартість акцій банку на день прийняття рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних" (цитата).

"Водночас, як вбачається із матеріалів справи та встановлено судом, предметом позову в даній справі є відшкодування шкоди, завданої позивачу у зв`язку із незаконним позбавленням його корпоративних прав, а не позбавленням його права власності на акції ПАТ "Радикал Банк"", - йшлося Північний апеляційний госпсуд в ухвалі від 11.08.2020.

Нагадаємо, що "Радикал Банк", як і низку інших фінустанов на ринку, неофіційно пов’язували з представниками "Сім’ї".

За даними НБУ, на 11.06.2015 бенефіціарами ТОВ "Промислова інноваційна компанія" були Шпак Максим Олександрович та Веремійченко Анрі Георгійович (наразі у держреєстрі кінцевими власниками фірми зазначені Шпак Олександр Григорович і Веремійченко Андрій Георгійович).

За даними ФГВФО, на 01.01.2020 вкладникам "Радикал Банку" в межах гарантійної суми були виплачені компенсації на 138,4 млн грн (81,1% запланованих виплат).

НБУ в заяві про віднесення Радикал Банку до категорії неплатоспроможних вказував, що за результатами перевірок операційних кас фінустанови та його відділень "було встановлено грубе порушення законодавства у сфері готівкового обігу, що створювало загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку" (цитата).

"Радикал Банк" не забезпечував належним чином заходи охорони під час перевезення валютних цінностей, зберігання готівки у відділеннях банку та здійснення внутрішнього контролю за касовими операціями. Позиція Національного банку України полягає в жорсткому реагуванні на здійснення банками ризикових операцій, що можуть свідчити про загрозу збереження довірених ним коштів", - зазначав НБУ.

Нагадаємо також, що в 2010 році "Радикал" разом з іншим банком, який пов'язували із "сім'єю Януковича" - "Укрбізнесбанком" - був задіяний у сумнівних контрактах на суму понад 1,6 млрд грн.

Восени 2013 року "Радикал" почав обслуговувати співробітників "Танталіту" - компанії, у власності якої перебувало "Межигір'я". Крім того, деякі акціонери і посадові особи банку виявилися пов'язаними з групою Межигірських фірм.

Автор: 

банки (7749) НБУ (10412) суд (11703) Янукович Віктор (10782)


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Топ коментарі
+38
Суд обязал Нацбанк выплатить почти 130 млн грн владельцу банка, который связывали с "семьей" Януковича - Цензор.НЕТ 7951
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22.09.2020 14:08
+26
Суд зобов'язав Нацбанк виплатити майже 130 млн грн власнику банку, який пов'язували із "сім'єю" Януковича - Цензор.НЕТ 9835
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22.09.2020 14:25
+21
Суд обязал Нацбанк выплатить почти 130 млн грн владельцу банка, который связывали с "семьей" Януковича - Цензор.НЕТ 4348
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22.09.2020 14:16
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Суд обязал Нацбанк выплатить почти 130 млн грн владельцу банка, который связывали с "семьей" Януковича - Цензор.НЕТ 7951
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22.09.2020 14:08 Відповісти
Дякуємо Петру Олексійовичу за судову реформу!
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22.09.2020 14:12 Відповісти
за Петра Олексійовича такої фуйні не було
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22.09.2020 14:14 Відповісти
Потужно рехвормованого суду та переатестованих судей, котрі нині такі от рішення приймають?Суд обязал Нацбанк выплатить почти 130 млн грн владельцу банка, который связывали с "семьей" Януковича - Цензор.НЕТ 3499
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22.09.2020 14:17 Відповісти
таких рішень не було,дурнику,
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22.09.2020 14:18 Відповісти
Вумнєгу, так ці судді з неба звалились?
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22.09.2020 14:22 Відповісти
Суд зобов'язав Нацбанк виплатити майже 130 млн грн власнику банку, який пов'язували із "сім'єю" Януковича - Цензор.НЕТ 9835
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22.09.2020 14:25 Відповісти
чтобы понимать в чем заключалась реформа нужно иметь мозг в голове, а не серый понос, уметь читать, и воспринимать информацию. Реформа заключалась в создании ВСП который и будет ператестовывать судей, за время президенства порошенко было переатестовано 1/3 всех судей и еще пачка была люстрирована до реформы, но вот только люди с серым поносом вместо мозга не так давно выбрали себе в президенты клоуна процесс очистки остановился и все начало скатываться в обратную сторону. вернули портнова, отдали ему на откуп печерский суд, через который вся люстрированая срань сейчас восстанавливается в должностях с компенсацией.
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22.09.2020 14:30 Відповісти
Только вот странно получилось, что ВСП начал не с наиболее проблемных судей - известных миллионеров-коррупционеров, которые десятилетиями приковывали наше внимание к коррупционным скандалам, а с каких-то ноунеймов, о которых никто даже сегодня ничего не знает. Еще более странно то, что учитывая коррупцию с судейской системе, никто из люстрированных впоследствии не был под следствием, чтобы создать хоть какой-то прецедент для устрашения оставшихся судей-коррупционеров. Почему я должен считать, что коррупционеры из ВСП попросту не убрали неугодных власти, заменив их своими родственниками? Хоть что-то даем мне намек так не считать? Или у вас есть только сказки о том, как это должно было бы выглядеть для СМИ?
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22.09.2020 15:14 Відповісти
Ты будешь верить в то что вписывается в призму твоего восприятия мира, пропагандоны знают это и подсовывают тебе то что ты с радостью схаваешь. никакие намеки тебя не разубедят все обзоветься чоколядной сказкой и зароется в грязь.
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22.09.2020 15:19 Відповісти
Но это же касается и тебя. Я-то смотрю на реальное положение дел, которое мы имеем, а ты - на пресс-релизы и обещания на бумаге.
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22.09.2020 15:23 Відповісти
ты не смотришь на реальное положение дел. у тебя нет всех данных. ты видишь частный случай, он тебе нравится, и ты возводишь его в общий. я оталкиваюсь от личного опыта, что я делаю и как это видят со стороны люди которые не знают что я делаю.
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22.09.2020 15:27 Відповісти
Какой частный случай? То, что Украина на 130-х местах в индексе восприятия коррупции как была при Януковиче, так и осталась? Зачем мне все эти тасования коррупционных судей, если нет результата? Или нужно только немножко потерпеть?
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22.09.2020 15:31 Відповісти
о, супер! рейтинги! ты не заметил как резко они пропали из ленты новостей? раньше в день по три публиковали, хуже всех в европе коровы дояться, собаки родяться и мыши какают, ни дня без зрады, один приус разбивают целую неделю и никого не чешет это приус в кого то влетел или в него влетели. и с войной та же песня и с экономикой и с реформами, все не работает, все не так, все только хуже. срочно все сворачивайте пока Украинцы не вымерли полностью. и это при диссонансе с оценкой европейских партнеров. значит европейцы уроды тупые нихрена не понимают или хотят чтобы мы тут вымерли все. убирайте все это давайте нам нормальное. результат? зеленский. дыра в бюджете, сепарские настроения, откат реформ, и реальный ****** и ужас который твориться у нас прямо на глазах, без всяких политтехнологий. так это делается.
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22.09.2020 15:41 Відповісти
Не помню, чтобы эти рейтинги публиковали по три раза в день. Даже тут ими вообще никто не оперирует, все оперируют только лозунгами и прочим бредом. А я думаю, если бы рейтинги показывали по три раза в день, все бы в нашем государстве были большими реалистами и прагматиками. Ну а по поводу Зеленского - ну значит уйдет на такую же свалку истории, как и все предыдущие президенты. Никогда такого не было, и вот опять.
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22.09.2020 16:05 Відповісти
какая удобная потеря памяти, на этом же самом сайте всего 2-3 года назад царил срач которого не было ни до ни после. а все почему? а потому что был в Украине один президент который останется в истории, а не полетит на свалку как остальные, что бы ты по этому поводу не думал.
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22.09.2020 16:09 Відповісти
Что очередная новость с 500+ комментариев, которую забыли на следующий же день? Извини, за срачами ту не слежу.
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22.09.2020 16:12 Відповісти
ну это как стоять в лесу и не смотреть на деревья, и я не только об этом сайте говорю, телевизор и ленты всех соц сетей были завалены этим гноем, чтобы этого не заметить нужно было или под очень большим камнем сидеть или быть в потоке, думаю в твоем случае было как раз второе.
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22.09.2020 16:18 Відповісти
Ну раз ты так сказал, то ОК.
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22.09.2020 16:19 Відповісти
Так а в чому тоді складалася рехворма, якщо судді продовжували виконувати політичні рішення Порошенка, так само, як і за часів його попередників?
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22.09.2020 14:24 Відповісти
не виправдовую судову реформу Порошенко але за бзде судді взагалі офуїли.
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22.09.2020 14:27 Відповісти
а что ты не оправдываешь если даже не понимаешь в чем она заключалась?
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22.09.2020 14:31 Відповісти
Для них реформа - это поменять людей на должностях. Пора привыкнуть.
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22.09.2020 14:35 Відповісти
всех выгнать (и похер что в стране несколько месяцев суды тупо не будут работать) и набрать новых!!! да из университета!!! судей!!! в университетах же учат на судью!!! как нет??? ну пусть тогда учат, а суды пусть не работают! - как то так...
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22.09.2020 14:38 Відповісти
Плохо лечат врачи , ну так нужно взять студента , плохой президент ну так нужно взять клоуна вместо президента, он усех посодит как тока наступит весна и разгонит олигархов.
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22.09.2020 14:59 Відповісти
не хватает студентов на технические должности? надо набрать гуманитариев!!!
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22.09.2020 15:02 Відповісти
👏👏👏👏👏
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22.09.2020 17:19 Відповісти
Кто то забыл на Насирова?
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22.09.2020 15:39 Відповісти
Суд обязал Нацбанк выплатить почти 130 млн грн владельцу банка, который связывали с "семьей" Януковича - Цензор.НЕТ 4348
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22.09.2020 14:16 Відповісти
работник очистки
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22.09.2020 15:23 Відповісти
Суд обязал Нацбанк выплатить почти 130 млн грн владельцу банка, который связывали с "семьей" Януковича - Цензор.НЕТ 289
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22.09.2020 14:21 Відповісти
Суд зобов'язав Нацбанк виплатити майже 130 млн грн власнику банку, який пов'язували із "сім'єю" Януковича - Цензор.НЕТ 9239
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22.09.2020 14:22 Відповісти
Погано виглядаєш- все на Цензорі повітря псуєш!
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22.09.2020 15:03 Відповісти
Перестань розмовляти з дзеркалом. 😊
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22.09.2020 17:21 Відповісти
Ни звизди, плесень поганвя! При Порохе эти деньги а бюджет пошли. При вас, бюджет снова олигархи деребанят! Ваш Зе все вернул им и с лихвой.
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22.09.2020 14:24 Відповісти
Понять, что судебная реформа и кадры не одно и то же - не судьба? Или Порошенко должен был не обязанности президента исполнять, а сам, лично проводить переаттестацию? Ну откуда вы такие беретесь, умные?
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22.09.2020 14:34 Відповісти
Дякуйте ВАЗеленскому за знищення судовох реформи Порошенко.
https://www.dw.com/uk/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E/a-51560179 Венеціанська комісія: Судова реформа Зеленського ставить під незалежність судоустрою
Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи.
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22.09.2020 14:56 Відповісти
Неля Штепа дивиться на тебе як на лайно!
Суд зобов'язав Нацбанк виплатити майже 130 млн грн власнику банку, який пов'язували із "сім'єю" Януковича - Цензор.НЕТ 15
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22.09.2020 15:02 Відповісти
И суркисам выплатите реще 350 млн долларов, а то Динамо Киев укреплять нада!!!
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22.09.2020 14:12 Відповісти
У Квартала шутки кончились... Ржать больше не над чем... готовят площадочку под Овоща... Мать , перемать!!!
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22.09.2020 14:13 Відповісти
Под путлера.
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22.09.2020 14:15 Відповісти
Плюс минус штаф Теддиса в размере 3,4 ярда гривень.
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22.09.2020 14:15 Відповісти
копейки... ща по 5 грн скинемся и заплатим)))) на какой номер смс отправлять Давайте еще побольше решений судов!!!
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22.09.2020 14:17 Відповісти
смс на номер 959595 с текстом "я дыбил" , но это для выборцов зеленских
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22.09.2020 14:21 Відповісти
Северный суд ?Так и хочется запеть
Владимирский централ ветер Северный
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22.09.2020 14:17 Відповісти
У зебилов роспродажа.
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22.09.2020 14:19 Відповісти
Діло, по суті, шите білими нитками. Якщо банк неплатеспроможний - він не може заплатити по зобов'язанням. Тут доказувати нічого. Бо якщо може сплатити - то його неможливо визнати неплатеспроможним. Тому, апріорі, Нацбанк правий. Це отим судом якийсь хорий головою чорт крутить. Йому б рога обламати, та найчисельніша поліція Європи під керовництвом Авакова обкурилась конфіскованими сигаретами, скошеною на лісових галявинах коноплею, й обпилася несертифікованим спиртом.
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22.09.2020 14:23 Відповісти
Дерибан!
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22.09.2020 14:24 Відповісти
Сатановська-Гонтарєва разом із Свином накрутила, намахінаторствувала, а тепер заплатить за це держава, тобто кожен з нас. Це вже не зелень винна, це хвости ****** Потроха рубають.
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22.09.2020 14:27 Відповісти
Через недельку судья Северного апелляционного суда прикупит очередную виллу в Испании.
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22.09.2020 14:29 Відповісти
А судьям что, свой откат они получили, а что там налогоплательщик заплатит из бюджета их не колышет в принципе.А зелень вообще ни что не колышет им даже выборы местные не нужны все равно все бабки с регионов в Киев стекутся.
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22.09.2020 14:30 Відповісти
Ти зелень не згадуй, тут сучі діти Потрох та Сатановська шулери, і ніхто інший. У зелені свої гріхи, у свинарчуків свої. Я б посадив і тих, і інших, а ще краще розстріляти - не треба буде годувати покидьків, хоч щось зекономимо.
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22.09.2020 14:33 Відповісти
Та не може бути. Плеснева всіх людей Петі прибрала, а суддів залишила, як і Авакова. Чому? та й вирок зараз, а не за Порохом. то ж не треба з хворої на здорову
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22.09.2020 14:45 Відповісти
Пропоную всі такі рішення судів автоматично переадресовувати на прєпіздєнта. Він же у нас за все тепер відповідає, от хай і платить сам.
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22.09.2020 14:40 Відповісти
А мо на того *хетьмана Пецю * при якому Лерка *аблігація * приймала рішення по банках !?
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22.09.2020 14:47 Відповісти
Скоро зеленые из нашего кармана будут платить за "эксплуатацию" Крыма в составе Украины. пенсии боевикам дырляндии и доплачивать Газпрому за транзит газа. И поделом. Дважды голосовать за клоуна и идиотов - это же надо быть такими лохами - дегенератами
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22.09.2020 14:41 Відповісти
Не забуваймо історію з "дваждынесудимым"...
Теж наш віборець за нього голосував.
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22.09.2020 14:57 Відповісти
Треба запасатися необхідним, бо весною почнеться дефіцит.
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22.09.2020 18:52 Відповісти
виплатить, виплатить... обов'язково виплатить, але завтра!
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22.09.2020 14:47 Відповісти
Наши суды - это преступные решалы для коррупционеров, мошенников и бандюканов, и на хорошем прикорме у всей этой своры. Десятину, если не больше, от каждой мошеннической операции имеют. И уже давно не боятся внаглую доить государственные финансы. А кто их за это накажет ? Ну не они же, - сами себя.
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22.09.2020 14:48 Відповісти
Щось Лерка ..не хоче назад в Україну .

..
.
.Суд зобов'язав Нацбанк виплатити майже 130 млн грн власнику банку, який пов'язували із "сім'єю" Януковича - Цензор.НЕТ 421...
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22.09.2020 14:49 Відповісти
Навіщо? Щоб знову вас, лохів, від дефолту рятувати?
Навибирали? Жрі.Те!!!
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22.09.2020 14:58 Відповісти
"Кінець епохи бідності." (с) ЗЕ-нарік.
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22.09.2020 14:50 Відповісти
Український письменник Олесь Гончар у своєму нотатнику у червні 1993 року зробив запис, який цензор, коли виходив друком тритомник щоденника, без відома автора вилучив, "Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж", - пророче писав великий письменник за два десятки років до початку російського вторгнення.
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22.09.2020 15:05 Відповісти
ще 91-го вчителька англійської з Донецька жалілась мені, що тілько кожна шоста школа виконує шкільну програму, решта - неповноцінні діти шахтарів, зачаті в нетверезому стані, гончар правду написав
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22.09.2020 22:35 Відповісти
А Венеціанська комісія попердяжала, що судова реформа зеленського робить суди керованими. І керувати ними буде той, хто і писав цю "реформу" зеленському, риг- підкацапник портнов.
Ось і прийшов час лохам ще й заплатити овочу за те, що він їх обкрадав.
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22.09.2020 15:06 Відповісти
Ви зробили себе ще раз і так будете робити кожного дня. Кінець епохи бідності Бені і йому тут все по фені, а також регіоналам, і все за твій рахунок дебіле.
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22.09.2020 15:52 Відповісти
каждая страна заслуживает то правительство которое ее потом имеет!
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22.09.2020 18:53 Відповісти
Разогнать к чертям собачьим эти так называемые "суды".
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22.09.2020 20:22 Відповісти
Діяльністьпорошнківського НБУ це суцільне рейдерство. Шкода, що теперішня влада обдурилавиборців і не притягнула до відповідальності шоколадних мародерів.
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22.09.2020 20:27 Відповісти
потужно реформированный уже 6 лет суд.
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22.09.2020 22:15 Відповісти
6 лет, а методички у вас так и не поменялись
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23.09.2020 09:04 Відповісти
точно. 6 лет, а методички у вас так и не поменялись.
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26.09.2020 22:57 Відповісти
Яка була мародерна поро-система-така і лишилася -зелепух щось там тужився,та так і впав в унітаз.
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23.09.2020 05:23 Відповісти
Да здравствует "наш" суд, самый гуманный суд в мире.
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23.09.2020 06:13 Відповісти
 
 