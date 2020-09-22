Із січня по серпень поточного року на Донбасі було вбито 18 цивільних осіб, ще 87 - поранено, - місія ООН

За час пандемії COVID-19 ООН зафіксувала зростання загиблих серед цивільного населення на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер.

"В ході пандемії наша місія зафіксувала зростання загиблих серед цивільного населення в березні і травні цього року. З 1 січня по 31 липня наша місія зафіксувала 107 постраждалих цивільних осіб. 18 людей були вбиті: 10 чоловіків, 7 жінок і 1 хлопчик. 89 - поранені : 49 чоловіків, 30 жінок, 6 дівчаток, 4 хлопчики. Це на 10% менше, ніж за той же період минулого року", - сказала Богнер на пресконференції в Києві у вівторок, презентуючи результати 30-го регулярного звіту місії за період від 16 лютого по 31 липня 2020 року.

За її словами, з моменту початку конфлікту загальна кількість загиблих цивільних осіб досягла 3 тис. 367 осіб, понад 7 тис. - дістали травми і поранення.

Також читайте: Зеленський - ООН: окупація Криму й агресія РФ на Донбасі - схожі на спробу повернутися до розподілу сфер впливу у світі

"Ми визнаємо, що пакет додаткових заходів щодо підтримки припинення вогню, який був задіяний 27 липня, привів до того, що це полегшило становище в конфлікті для цивільного населення і на неконтрольованих, і на підконтрольних територіях країни. З 1 серпня ми не зареєстрували жодного загиблого цивільного і жодного руйнування цивільних об'єктів за результатами проведених військових дій. Це демонструє, що є можливість досягти нульового показника загиблих серед цивільних осіб", - підкреслила Богнер.

Вона закликала сторони конфлікту продовжувати поважати припинення вогню і повністю відповідати положенням міжнародного гуманітарного права.

"Загальний ефект від конфлікту і COVID дуже ускладнив становище для тих, кому доводиться перетинати контактну лінію. По особах, які стикаються з такими обмеженнями у перетинанні контактної лінії, це ще більш болісно вдарило. Хворі люди також мають труднощі з доступу до основних медичних послуг, сім'ї розділені, особам похилого віку й так було непросто перетинати цю контактну лінію ще до пандемії, а тепер у них взагалі немає доступу до пенсій. Молоді люди мають труднощі з тим, щоб подати документи до ВНЗ", - пояснила Богнер.

Глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні звернула увагу на те, що сторони конфлікту повинні подбати про те, щоб відновити спосіб перетину лінії розмежування, щоб при цьому шанувалася людська гідність і люди могли мати доступ до базових послуг, мали рівні права і не було дискримінації.

"Ми занепокоєні інформацією від Офісу омбудсмена про те, що не виконуються заходи щодо COVID-19 в установах утримання. Було 120 підтверджених випадків COVID-19 в тюрмах, і одна людина навіть померла. Однак тестування дуже обмежене, може бути більше випадків. У відповідь на це ми закликаємо, щоб було вжито заходів, щоб скоротити тюремне населення шляхом запровадження законопроєкту за амністією, і слід більше використовувати вироки, які не передбачають ув’язнення", - додала вона.

Крім того, Богнер вказала на важливість того, щоб міжнародні організації якнайшвидше отримали безперешкодний доступ до ув'язнених і місцях позбавлення волі на території самопроголошених республік на Сході України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2019 році на Донбасі вбито 26 цивільних, 136 - поранено, - глава Місії ООН в Україні Богнер

За її словами, Covid-19 також вплинув на судочинство в Україні.

"Ми опитали 121 юриста. Через COVID-19 зараз важче отримати доступ до судових відомостей, також важко проводити конфіденційні зустрічі з клієнтами. Ми також бачимо, що журналісти скаржаться на те, що у них немає доступу до судових слухань через те, що почався карантин ... Також є затримки в розгляді кримінальних справ. На 40% не заповнені ще робочі місця в судових установах", - зазначила вона.

Богнер також вказала, що в ООН занепокоєні у зв'язку з нападами на журналістів, політичних діячів, членів меншин, таких як роми, ЛГБТІ в Україні.

"Ми стурбовані тим, що це і також безкарність тих, хто нападає на журналістів, політичних діячів, а також членів меншин, як-от роми, ЛГБТІ, створює клімат, де більше таких нападів можна очікувати. Кілька фізичних нападів було зафіксовано проти журналістів. Принаймні два журналісти, один політичний експерт отримали в онлайні погрози і залякування. Більшість таких випадків були спрямовані проти журналістів, які пишуть про те, як влада реагує на COVID-19. П'ять нападів були зафіксовані проти людей ЛГБТІ і людей, які вважаються належними до ЛГБТІ", - додала вона.

Глава Моніторингової місії вказала на те, що напередодні місцевих виборів в жовтні влада повинна запобігти таким нападам. Також вона зазначила, що місія продовжує фіксувати порушення міжнародних положень з прав людини і гуманітарного права в АР Крим та місті Севастополь, тимчасово окупованих РФ.