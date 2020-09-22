Україна і МВФ працюють над можливістю візиту місії Фонду восени, - заступниця голови ОП Ковалів
Україна продовжує переговори з Міжнародним валютним фондом про фінансування, зокрема 21 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів телефонну розмову з керівництвом європейського департаменту МВФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця голови Офісу Президента України Юлія Ковалів.
"І ми працюємо спільно з МВФ, щоб місія МВФ приїхала в онлайн-місії - що буде по-новому в наших відносинах з Фондом - восени", - зазначила Ковалів.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін направив МВФ пропозицію про початок роботи в Україні в онлайн-режимі.
А міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що місія Міжнародного валютного фонду має прибути в Україну вже цієї осені, приблизно в жовтні-листопаді.
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https://youtu.be/yI1lnR2OfKo?t=17 Зеленський - МВФ: "Идите в жопу!"
МВФ демонстративно не ответило на предложение Украины начать миссию МВФ в режиме видеоконференции.
21.09.2020 г.
https://twitter.com/tZEinform/status/1308316601524125697?s=20 Это правда , что мы договоримся с МВФ по Скайпу?
Только МВФ, как тот мальчик с феноменальной памятью из анекдота - хорошо все помнит.
Справка:
Представление в цирке.
"А сейчас мальчик с феноменальной памятью обосцыт всех, кто сидит в первом ряду!!!"
Люди начинают пересаживаться в другие ряды...
"Господа, вы зря это делаете. У мальчика действительно феноменальная память".
https://biz.censor.net/news/3220434/iz_natsbanka_uvolilsya_esche_odin_direktor_departamenta.
https://biz.censor.net/news/3220434/iz_natsbanka_uvolilsya_esche_odin_direktor_departamenta
Это плохой знак ...
Вове ...😄
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1308317814080630784 4 ч
Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Боррель прибыв в Украину поехал прежде всего встречаться с антикоррупционными активистами и Порошенко.
Борель пойдет к Зеленскому требовать расследования дела Коломойского в котором фигурирует Зеленский в качестве соучастника. Это плохой знак ... Вове ...