Україна і МВФ працюють над можливістю візиту місії Фонду восени, - заступниця голови ОП Ковалів

Україна продовжує переговори з Міжнародним валютним фондом про фінансування, зокрема 21 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів телефонну розмову з керівництвом європейського департаменту МВФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця голови Офісу Президента України Юлія Ковалів.

"І ми працюємо спільно з МВФ, щоб місія МВФ приїхала в онлайн-місії - що буде по-новому в наших відносинах з Фондом - восени", - зазначила Ковалів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін направив МВФ пропозицію про початок роботи в Україні в онлайн-режимі.

А міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що місія Міжнародного валютного фонду має прибути в Україну вже цієї осені, приблизно в жовтні-листопаді.

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