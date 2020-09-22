УКР
Ізраїль підтримує починання міжнародних донорів зі створення музею Голокосту і освітнього центру на території Бабиного Яру в Києві

Ізраїль підтримує починання міжнародних донорів зі створення музею Голокосту і освітнього центру на території Бабиного Яру в Києві

Влада Ізраїлю підтримує будівництво Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" (МЦГБЯ) і сподівається, що незабаром цей проєкт буде втілено в життя.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю LB.ua посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона.

"Головою наглядової ради цього центру є Натан Щаранський - людина широко відома, і ми повністю довіряємо йому в тому, що він робить. Так, ми підтримуємо цей проєкт. Ми бачимо важливість наявності такого освітнього проєкту в Бабиному Яру. Дуже добре, що є офіційний представник від України в Наглядовій раді. І я сподіваюся, що скоро цей проєкт буде втілено в життя", - заявив Ліон.

За словами дипломата, головна причина відсутності такого комплексу в Україні до сьогодні - зайві конфлікти й дискусії, які відбуваються навколо самого проєкту. Джоел Ліон зазначає: важливо, щоб у результаті Україна отримала не просто Меморіальний комплекс, але ще й освітній центр.

"Я бачу реальну причину в тому, що навколо нього багато конфліктів, дискусій з приводу того, яким він має бути, що там має бути тощо. Давно пора увічнити пам'ять багатьох тисяч євреїв, загиблих у Бабиному Яру. Я вважаю, що там має бути освітній центр, не просто меморіал, але й освітній центр", - сказав посол.

Нагадаємо, у вересні Центр "Бабин Яр" заявив про створення громадської ради, до якої увійшли відомі українські діячі культури, дипломати, громадські діячі та експерти. Члени ради обговорили та підтримали ключові, творчі, соціально-освітні проєкти і проєкти на території, над якими команда Меморіального центру працювала останні 9 місяців.

Раніше учасники Kyiv Jewish Forum 2020 також висловили свою підтримку проєкту будівництва меморіалу і музею на території Бабиного Яру у Києві, реалізацією якого займається команда Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" на кошти міжнародної групи єврейських донорів.

Бабин Яр (161) Ізраїль (1818)
Топ коментарі
+25
Признайте сначала голодомор, а потом поговорим
показати весь коментар
22.09.2020 14:48 Відповісти
+15
Пардоньте, но зачем кого-то снова образовывать Холокосту? Учебный центр геноцида как мне известно, находится на Лубянке.Кому интересно, туда.
показати весь коментар
22.09.2020 14:53 Відповісти
+12
А, может, его лучше в Бухенвальде или Освенциме построить? Или в Дахау и в Майданеке?
показати весь коментар
22.09.2020 14:58 Відповісти
Признайте сначала голодомор, а потом поговорим
показати весь коментар
22.09.2020 14:48 Відповісти
Израиль поддерживает начинания международных доноров по созданию музея и образовательного центра Холокоста на территории Бабьего Яра в Киеве - Цензор.НЕТ 6453
показати весь коментар
22.09.2020 14:50 Відповісти
На мыло! Кто такое говно будет есть?
показати весь коментар
22.09.2020 15:03 Відповісти
думаю даже падальщики побрезгуют таким кормом...
показати весь коментар
22.09.2020 15:28 Відповісти
нам Умани достаточно...
показати весь коментар
22.09.2020 14:57 Відповісти
С чего бы им его признавать ? Тогда ведь и компенсации платить придётся. Ведь из тех, кто служил в НКВД и устроил Голодомор, было до 70-80% жидов.
показати весь коментар
22.09.2020 15:32 Відповісти
Ну значит как сказал классик: "Первый тост за холокост" и никаких обучающих холокосту центров
показати весь коментар
22.09.2020 15:34 Відповісти
Пардоньте, но зачем кого-то снова образовывать Холокосту? Учебный центр геноцида как мне известно, находится на Лубянке.Кому интересно, туда.
показати весь коментар
22.09.2020 14:53 Відповісти
Випередили на одну хвилину. Теж одразу впало в очі - "освітній центр Холокосту" звучить як тренувальний центр у Райху, де навчають операторів газових камер/крематоріїв, охорону, кінологів та інших "електриків" (отих, що у касках з двома блискавками)...
показати весь коментар
22.09.2020 14:59 Відповісти
та водіїв газенвагенів
показати весь коментар
22.09.2020 15:02 Відповісти
фахівці-класіфікатори розвинутості щелепних коробок та каркасу в залежності від націі, пічник, хімік-органік, кочегар газових обладнань, науковець теорії арійського надпоходження, перукар, бульдозерист, оператор системи гучномовлення.
показати весь коментар
22.09.2020 15:14 Відповісти
анекдот в тему.
Поїхав Мойша в еміграцію до Німеччини, а його знайомий Йося - до Ізраїлю. Телефонує якось Мойша до Йосі та каже: ти не уявляєш, я працевлаштувався до крематорію, це дійсно фантастично! А Йося питає: і що у тому фантастичного? А Мойша відповідає: я німців спалюю кожен день..
показати весь коментар
22.09.2020 15:07 Відповісти
Алаверди:

Україна. 1942 рік. На узліссі в кущах сидять два партизани і спостерігають у бінокль, як німці геноцидять євреїв: ведуть колонами до рову, розстрілюють з машинових ґверів, скидають у рів - і цикл повторюється, колона за колоною.
Один партизан іншому:
- Бачиш, Василю, що кляті фашисти з нашими жидами роблять?
- Та вже ж бачу, Миколо... Але запам'ятай мої слова: чуйка в мене є, що колись ми до Берліна дійдемо. Отоді з їхніми жидами ще й не таке зробимо!..
показати весь коментар
22.09.2020 16:34 Відповісти
Яка гидота твій анекдот. Зараз тобі українців розстрілюють на Донбасі - а ти все під ліжком хіхікаєш із своїми совковими анекдотами. Хохол ти і єсть.
показати весь коментар
22.09.2020 18:37 Відповісти
Chill the fuck out. Трохи цинізму - зайде і не таке.
А щодо українців... хто був, ті з Домбасу виїхали ще у 2014.
Зараз там одна бавовна проспиртована лишилася.
показати весь коментар
22.09.2020 19:01 Відповісти
"Образовательного центра Холокоста" - звучить двозначно і зловісно. Можна зрозуміти це формулювання так, наче у цьому центрі навчають теорії та практиці геноциду.
показати весь коментар
22.09.2020 14:54 Відповісти
Да они должны благодарить дядюшку Адика, что сделал с них мучеников и теперь им весь мир должен. И не дай Бог слово плохое кто скажет
показати весь коментар
22.09.2020 14:57 Відповісти
Згадав чомусь класику:

На уроке истории учительница рассказывает детям о концлагерях и Холокосте.
- А мой дедушка погиб в Освенциме, - вдруг говорит Вовочка.
Учительница удивлённо:
- Правда? Ничего себе, ты же никогда не говорил... Его замучили гитлеровцы?
- Нет, он напился шнапса и упал со сторожевой вышки...
показати весь коментар
22.09.2020 15:06 Відповісти
Так они и до Алоизыча вечно ныли о притеснениях со стороны неБогоизбранных.
показати весь коментар
22.09.2020 15:06 Відповісти
Но Адик подошел к этому делу фундаментально и методично, так сказать поставил на поток
показати весь коментар
22.09.2020 15:08 Відповісти
вдавил педаль газа до упора.
показати весь коментар
23.09.2020 00:41 Відповісти
Якось давно, ще у 90-і, під час розпивання пива у нашій студентській компанії в якомусь контексті згадали Богдана Хмельницького - і один єврей, що був у компанії, аж стрепенувся: "ребята, очень всех умоляю, НЕ НАДО ЕГО ПРИ МНЕ ДАЖЕ УПОМИНАТЬ!" Спитали - чому це раптом? Виявилося, що євреї вважають Хмельницького "Адольфом на мінімалках" - бо під час війни 1648-1654 козаки і селяни вчиняли погроми.
Ось так. Причому не береться до уваги той факт, що сам Хмель не віддавав таких наказів, а погроми були стихійними діями інсургентів. "Виновен в геноциде, и ниипет".
показати весь коментар
22.09.2020 15:23 Відповісти
такие приказы отдают молча.
показати весь коментар
22.09.2020 17:37 Відповісти
Або воно без наказів якось само виходить усе оце...
показати весь коментар
22.09.2020 18:08 Відповісти
Уже тогда пращуры Гейтса чипировали козаков..
показати весь коментар
22.09.2020 18:15 Відповісти
Гы, Рабинович уже половину яра застроил многоэтажками.
Стесняюсь спросить, кириловскую церковь и психбольницу не придется сносить под мемориал?
показати весь коментар
22.09.2020 14:55 Відповісти
https://ru.krymr.com/a/news-kislica-rossija-dolzna-poprosit-vody-dla-kryma/30851920.html Если Россия хочет днепровскую воду для Крыма, она должна попросить - посол Украины в ООН
Вот так... Зелёные твари!
показати весь коментар
22.09.2020 14:56 Відповісти
хай просять, але якщо зелені захочуть дати у Крим воду, то самі перетворяться на корм для риб
показати весь коментар
22.09.2020 15:09 Відповісти
А, может, его лучше в Бухенвальде или Освенциме построить? Или в Дахау и в Майданеке?
показати весь коментар
22.09.2020 14:58 Відповісти
Україну вони вже вважають своєю власністю, хто ж їм в Польщі дозволить. Польща таки полякам належить.
показати весь коментар
22.09.2020 15:25 Відповісти
Позором , и лицемерством есть для каждого украинцы построения в Бабьем Яру еврейского центра , если там не будем места памяти украинцам , если там не будет памяти цыганам , если там не будет памяти другим национальностям , а для евреев это будет нацизм .
показати весь коментар
22.09.2020 14:59 Відповісти
Там стоит памятник цыганам в виде кибитки...
показати весь коментар
22.09.2020 15:11 Відповісти
И музей и образовательный центр цыганский есть или строиться или только еврейский ?
показати весь коментар
22.09.2020 15:15 Відповісти
Цыганский музей и образовательный центр!
показати весь коментар
22.09.2020 15:24 Відповісти
"Цыганский образовательный центр" - як пафосно назвали лікбез
показати весь коментар
22.09.2020 15:29 Відповісти
Нацист ?
показати весь коментар
22.09.2020 15:34 Відповісти
не, скорее фошизд. По крайней мере вы так называете нас, украинцев.
показати весь коментар
22.09.2020 16:02 Відповісти
Гадаю, частина читачів форуму знайома із класикою філологічної наркоманії - "Лингвистическими сказками" Людмили Петрушевської. Хто не в курсі - рекомендую ознайомитися https://omiliya.org/article/puski-byatye-lyudmila-petrushevskaya.html за посиланням , залікова тема (обережно, моск! Ізраїль підтримує починання міжнародних донорів зі створення музею і освітнього центру Голокосту на території Бабиного Яру в Києві - Цензор.НЕТ 5853 ) Так ось, у цьому циклі одна з частин варта того, щоб її тут запостити. В тему про звинувачення у "нацизмах", "расизмах", "агентсмітизмах" (коли насправді причина негативу - в конкретних паскудствах, а не расі та національності)

АНТИБУТЯВКА

Сяпала Калуша по напушке и увазила Бутявку. Бутявка же не вазит Калушу, а шмерендит:
- Куги-туги… буду-вуду… Ам-лям-лям!
Клямсы разбызила - шмерендит и шмерендит:
- Ам-лям-лям!
А Калуша волит:
- Оее, бутявище некузявое! Да забызь клямсы-то! Не ам-лям-лямкай! А ну, не шмерендеть!
А Бутявка шмерендит, инда в пшах у Калуши свирикает:
- Муги-буги… Ам-тям-тям!
А Калуша сяпалками пши запритюкнула и как забирит:
- Оее! О, пши калушины! Оее, яко в пшах свирикает!
А ну, не шмерендеть! А то как стрямкаю! А ну, бутявище некузявое, с напушки - тырсь!
А Бутявка шмерендеть презяла и бирит:
- О-е-е! О индякие! Калуша - некузявая! Калуша бутявок трямкает! Калуша - антибутявка!
Индякие присяпали и вазят то на Бутявку, то на Калушу. Некузяво вазят на Калушу. А Калуша вазит на индяких и волит:
- Ни! (волит Калуша). Не антибутявка! Но антишмерендя… Антишмерендявка.
показати весь коментар
22.09.2020 16:13 Відповісти
образовательный центр цыганский

...
А в інших місцях вчити воше... пардон, "ромів" читати і писати не варіант? Ізраїль підтримує починання міжнародних донорів зі створення музею і освітнього центру Голокосту на території Бабиного Яру в Києві - Цензор.НЕТ 5232
показати весь коментар
22.09.2020 15:28 Відповісти
Надо признать , что Украина оккупированная евреями , что власть в Украине еврейская , а украинцы в Украине батраки которые батрачат на евреев
показати весь коментар
22.09.2020 15:01 Відповісти
Так ненавидять, що бидло обрало своїм президентом єврея-клоуна Зеленського.
показати весь коментар
22.09.2020 15:03 Відповісти
А кого неєврея ви бачили серед кандидатів? Хіба що Кошулинський.
показати весь коментар
22.09.2020 15:30 Відповісти
А може Кошулинський теж ... того ? )))
показати весь коментар
22.09.2020 15:31 Відповісти
Т'Не знаю,а Тягнибок і Фаріон, схоже, того
показати весь коментар
22.09.2020 15:36 Відповісти
Ніт! Фаріон - єгиптянка! Була Фараон, а в Україні стала відповідно Фаріон! Ізраїль підтримує починання міжнародних донорів зі створення музею і освітнього центру Голокосту на території Бабиного Яру в Києві - Цензор.НЕТ 1994
показати весь коментар
22.09.2020 15:48 Відповісти
Петро 100%
показати весь коментар
22.09.2020 15:37 Відповісти
Єврей той кого антисеміт вважає євреєм.(с)
Антисеміт ненавидить всіх євреїв і називає євреями всіх кого ненавидить. (с)
Тому навіть ви можете стати єврейкою. ))
показати весь коментар
22.09.2020 16:00 Відповісти
Я не проти)
показати весь коментар
22.09.2020 17:36 Відповісти
після інтерв'ю з гравцем на піаніно-------''Адже все ж таки це дивовижно, що тепер можливий наступний президент країни, де відбувалися масові розстріли євреїв і Бабин Яр, не приховує, що він єврей. Він виходець із родини вцілілих євреїв із Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині, цій землі погромів. Його обрання, можливо, стане своєрідним колективним покаянням України за Махна та Степана Бандеру?''----''Мої дві години з Володимиром Зеленським''-
Бернар-Анрі Леві
Французький філософ, письменник, публіцист, громадський діяч
показати весь коментар
22.09.2020 15:14 Відповісти
Ще з часів СРСР Україна їм належить. І під час голодомору переважна більшість у владі була саме єврейської національності. Тому то вони і не визнають геноцид українців.
показати весь коментар
22.09.2020 15:33 Відповісти
Бабин Яр - це багатонаціональна могила !
показати весь коментар
22.09.2020 15:02 Відповісти
100 % . И комплекс памяти должен быть многонациональным , а не только еврейским
показати весь коментар
22.09.2020 15:05 Відповісти
так там сейчас и есть многонациональный комплекс.
показати весь коментар
22.09.2020 15:17 Відповісти
Где там ? В опе ?
показати весь коментар
22.09.2020 15:19 Відповісти
там где и новый "мемориал" собираются поставить. В Бабьем яру.
показати весь коментар
22.09.2020 15:27 Відповісти
Хочуть побудувати пропагандистський центр, а не науково-історичний.
показати весь коментар
22.09.2020 15:06 Відповісти
Коммерческий. Они за свою "образовательную работу" будут деньги брать, с государства.
показати весь коментар
23.09.2020 00:45 Відповісти
Хтось підкаже, чому будівництвом цього "центру", на сьомому році війни, зайнялись кацапські іудеї?
показати весь коментар
22.09.2020 15:12 Відповісти
Холокост - це тільки частина історії Бабиного Яра. Науковий підхід висвітлює всю історію, а пропагандистський лише її частину.
показати весь коментар
22.09.2020 15:28 Відповісти
"Сзади стоят Путин и Сурков". Кто финансирует мемориал в урочище Бабий Яр

Построить мемориальный комплекс рядом с местом массовых расстрелов в Бабьем Яру украинские власти планируют уже много лет. Часть земель урочища в середине 2000-х были переданы в аренду Фонду памяти "Бабий Яр", который до недавнего времени возглавлял украинский бизнесмен Вадим Рабинович, один из сопредседателей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", среди лидеров которой - Виктор Медведчук, кум Владимира Путина. Рабинович якобы собирался построить на полученных землях мемориальный комплекс, но за семь лет, пока он распоряжался ими, не построил ничего. Ответственный секретарь Общественного комитета для увековечения памяти жертв Бабьего Яра Виталий Нахманович и директор Центра исследования иудаики и благотворительной организации "Еврейское возрождение" Мейлах Шойхет заявили тогда, что строить на месте еврейского захоронения не позволяет еврейское религиозное право.
Тем не менее в декабре 2015 года мэр Киева Владимир Кличко продлил договор аренды, после чего Рабинович вышел из состава директоров фонда. В то время СМИ https://strana.ua/news/157081-nardep-vadim-rabinovich-i-biznesmen-moshennnicheskim-putem-prodali-zemlju-v-babem-jaru.html писали , что за это Рабинович якобы получил 2,7 миллиона долларов, потому что впоследствии выяснилось, что в руководстве благотворительной организации появились в том числе российские олигархи Михаил Фридман и Герман Хан, которые объявили о строительстве в Бабьем Яру мемориального центра, стоимостью в несколько десятков миллионов долларов. С этой целью летом этого года был проведен http://babynyar.org/ru/byhmc-news/posts/news/obrano-peremozca-arhitekturnogo-konkursu-na-krasij-proekt-memorialnogo-centru-golokostu-v-kievi архитектурный конкурс . Имена Фридмана и Хана https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/30/749370-kto-popal-kremlevskii-doklad внесены в так называемый кремлевский список, составленный в Минфине США в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Нахождение в этом списке подразумевает, что в отношении этих российских олигархов могут быть введены санкции.
Фридмана называют человеком из близкого окружения Путина. В структурах принадлежащей олигарху "Альфа-групп" работал Александр Абрамов, занимавший до 2013 года пост помощника президента РФ, а также Владислав Сурков, который поныне является помощником российского президента. Фридман и Сурков учились вместе в МИСиС, жили в одном общежитии. О том, что их общение продолжается и поныне, свидетельствует https://www.svoboda.org/a/28076558.html обнародование некоторое время назад переписки Суркова. Эксперт международной исследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов тогда в интервью Радио Свобода рассказывал, что в феврале 2014 года, во время протестов на Майдане, помощник главы "Альфа-Групп" Михаила Фридмана https://twitter.com/Mortis_Banned/status/791057241008906240 отправил в приемную Суркова ссылку на статью об отмене концерта в Санкт-Петербурге украинской группы "Океан Эльзы". Вакарчук, фронтмен "Океана Эльзы", и Фридман - в хороших отношениях, у них есть http://i.lb.ua/splash/037/42/************.jpg совместные фотографии на "Джазфесте" во Львове, который финансирует "Альфа-Групп", а сейчас оба они http://babynyar.org/ru/foundation/supervisory заседают в наблюдательном совете Мемориального центра "Бабий Яр". По словам директора центра Геннадия Вербиленко, "мы не видим причин отказываться от той помощи, которую нам предлагают доноры Фридман и Хан. Но этот проект финансируется и гражданами Украины, и гражданами Соединенных Штатов, и гражданами Евросоюза. И если он будет финансироваться в том числе теми, у кого часть бизнеса находится в России, мы не видим в этом проблемы". Вербиленко говорит, что у обоих олигархов есть личные основания финансировать этот проект и никаких правовых последствий этого он не видит.
Еще один будущий филантроп мемориального центра в Бабьем Яру - миллиардер Павел Фукс, основной бизнес которого до событий 2014 года находился в России. Радио Свобода ранее писало о проблемах, возникших у последнего девелоперского проекта Фукса в России из-за того, что Правительство Москвы, в числе прочих финансировавшее строительство, в 2014 году потребовало https://www.svoboda.org/a/29684109.html выплатить свою долю (35 млн долларов) в этом проекте. Генеральным подрядчиком Sky House была компания "Аркс", среди собственников которой до недавнего времени был Геннадий Тимченко - олигарх, близкий к Владимиру Путину. Не совсем понятно, уехал ли Фукс из России, скрываясь от кредиторов (он https://www.kommersant.ru/doc/4010849 объявлен в розыск в июне 2019 года), либо его финансовые проблемы начались из-за того, что, как он https://www.epravda.com.ua/publications/2019/02/6/645001/ утверждает , его считали "агентом Коломойского", однако на протяжении последних пяти лет миллиардер ведет свой бизнес в Украине и вышел из гражданства России (документ есть в распоряжении редакции). В нулевых Фукс занимался строительством двух небоскребов в Москва-Сити: "Евразия" и "Империя", и его бизнес-партнером в то время, https://www.epravda.com.ua/publications/2019/02/6/645001/ по его словам , был Александр Тер-Аванесов, член Совета Федерации с 2006 по 2015 годы. Фукс вел переговоры с нынешним президентом США о строительстве Trump Tower в Москве.
Критики планирующегося мемориала Холокоста обращают внимание на закрытость проекта и на то, что к нему практически никакого отношения не имеет украинское государство: оно лишено возможности контролировать как то, каким будет мемориал, так и то, какой будет музейная экспозиция. При этом речь идет о земле, права собственности на которую имеет Киевская городская администрация.
Концепция мемориального комплекса, финансируемого в том числе российскими олигархами, подразумевает сделать главный акцент на Холокосте. Это подтвердил в разговоре с Радио Свобода и Геннадий Вербиленко. И этот подход критикуют ряд украинских историков. Два года назад они написали http://www.istpravda.com.ua/articles/2017/03/28/149652/ открытое письмо о том, что в случае трагедии в Бабьем Яру не стоит устраивать войны исторической памяти, а почтить память всех погибших. По мнению подписантов, еврейские жертвы - это https://www.yadvashem.org/ru/holocaust/lexicon/babi-yar.html половина расстрелянных в урочище. Украинский историк Татьяна Пастушенко в интервью изданию "День" объясняла: "Мы знаем, что здесь казнили еще и пленных красноармейцев, советских партийных деятелей, ромов, пациентов психиатрической клиники им. Павлова, участников разных групп движения Сопротивления: коммунистического, украинских националистов, очевидно, и польских националистов (на это указывают надписи 1942-1943 гг. в камерах киевских тюрем), многочисленных жителей Киева, ставших случайными заложниками карательных акций оккупантов. И как мы можем забыть жертв Куреневской катастрофы 1961 года (тогда в устроенном в Бабьем Яру резервуаре, где хранились отходы кирпичных заводов, прорвало дамбу, погибли сотни людей. - Прим. РС), когда советская власть в очередной раз пыталась уничтожить само место расстрелов в Бабьем Яру и память об этих событиях. Такой сложной и неоднозначной выглядит история Бабьего Яра". Сегодня рядом с урочищем находится несколько небольших памятников погибшим: жертвам Куреневской трагедии, расстрелянным мирным киевлянам еврейской национальности, православным священникам, ромам, украинским националистам (некоторые историки ставят под сомнение расстрелы ОУН непосредственно в Бабьем Яру: они говорят, что националисты содержались в киевских тюрьмах и вероятно их казнили прямо в заключении).
Украинские власти подписали сразу два меморандума о сотрудничестве по увековечению памяти жертв Бабьего Яра. Причем сторонами обеих является министерство культуры Украины и Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр". Один из этих меморандумов с большой торжественностью http://babynyar.org/byhmc-news/posts/news/ukrainian-government-officially-supported-babi-yar-holocaust-memorial-center был подписан в марте 2018 года и предполагает создание Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", а другой, подписанный годом ранее, в августе 2017 года, предусматривает создание Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра. Оба этих проекта сейчас существуют отдельно друг от друга, хотя имеют одинаковые цели - увековечение памяти погибших. Йосиф Зисельс, глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, которая содействует проекту создания музея в Бабьем Яру, говорит, что он предлагал объединить усилия всех, кто хотел бы увековечить память погибших. Речь идет о создании мемориального парка "Бабий яр - Дорогожицкий некрополь" на территории 70 гектаров с включением в него всех кладбищ, расположенных в этом районе: еврейского, мусульманского, караимского, военного, православного и других, а также о создании двух музеев не на местах захоронений, а рядом с ними: Музея памяти жертв Бабьего яра и Украинского музея Холокоста:
- Я не против того, чтобы российские олигархи, даже близкие к Путину, как те, о которых мы говорим, Фридман, Хан и Фукс, финансировали мемориал Бабий Яр, если это украинский проект. Но нам навязывают проект из России, и я рассматриваю его как "троянского коня". Потому что, когда Россия воюет с Украиной, когда каждый день у нас есть убитые и раненые, вы можете себе представить добрую волю, что Путин разрешит своим "шестеркам" вложить здесь 100 миллионов долларов в нужный для всех проект мемориала и музея Бабьего Яра, что никакой задней мысли нет, никакого подвоха, никакой подлости нет в таком проекте? Я ви
показати весь коментар
22.09.2020 15:30 Відповісти
Власти Израиля поддерживают ... - все? Или это мнение одного.
У нас тоже, мнение одного-двухдепутатов = мнение всей Украины?
показати весь коментар
22.09.2020 15:42 Відповісти
И як им друга дружки не стыдно, что они уси жыды? © 1991 http://lurkmore.to/%D0%9E%D0%91%D0%A1 Одна украинская бабушка
показати весь коментар
22.09.2020 16:17 Відповісти
Щаранский - старая КГБшная консерва.
показати весь коментар
22.09.2020 16:32 Відповісти
Поганые большевики Ленин и Сталин, точнее - их прислужники по их указаниям - уничтожили гораздо больше людей разных национальностей, чем нацисты евреев во время ВМВ.Только в Украине в Бабьем Яру в 1930... 1941 годах были расстреляны и захоронены убитые НКВД 200...300 тысяч украинцев, во всей Украине - миллионы умерших от Голодомора, погибших в войнах 1918...1923 г. и лагерях в 1937...1953 г. В орде правят нынешние чекисты, которые всячески скрывают факты геноцида народов большевиками, поэтому выпячивать страдания только евреев,убитых фашистами - как-то неправильно. В орде чекисты Путина, преемники большевиков, не хотят признать злодеяния большевизма - непонятно, почему нельзя провести этот суд в Украине.
показати весь коментар
22.09.2020 17:15 Відповісти
созданию образовательного центра/ Надо понимать это будет второе учебное заведение.Раз есть «керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Антон Дробович, етнічний єврей, директор Українського інституту національної пам'яті.»
показати весь коментар
22.09.2020 17:21 Відповісти
А де написано що Драбович єврей ?
показати весь коментар
22.09.2020 17:56 Відповісти
А де написано що Драбович єврей ?/ Ивана Петровича Сидорова хлебом не корми а дай ответить вопросом на вопрос: А кем ещё может быть Керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»? Гуглим: ЗЕголова УІНП про Бандеру: Не треба нікому нав'язувати героїв 15.12.2019
показати весь коментар
22.09.2020 18:16 Відповісти
І тут не написано, що він єврей.
показати весь коментар
22.09.2020 18:19 Відповісти
Хоча Іван Петрович Сидоров вже добряче підтоптаний та клепку в голові ще має.Дивимося абзац під світлиною Дробовича.
показати весь коментар
22.09.2020 18:31 Відповісти
Израэль поддерживает,международные доноры платят - какая красота,а киевлян и остальных украинцев кто нибудь спросит нуждаются ли они в израэльско-международных центрах на своей территории,или, как и холокост, это произойдет помимо их воли.
показати весь коментар
22.09.2020 18:26 Відповісти
-Ізраїль підтримує починання міжнародних донорів зі створення музею Голокосту і освітнього центру на території Бабиного Яру в Києві - Цензор.НЕТ 1358Ізраїль підтримує починання міжнародних донорів зі створення музею Голокосту і освітнього центру на території Бабиного Яру в Києві - Цензор.НЕТ 1358ОКРЫТЫЙ АРХИВ и как показывают его подлинные секретные материалы про кровавый геноцид в Бабьем Яру, и участие в нём националистов подло выдумывают кремлёвские - коммуно - фашисты, и их наследники фашисты )(уйла. Правда в этих сохранившихся подлинных документам полностью отрицает подлый миф кремлёвских коммуно - фашистов о кровожадности и варварстве украинских националистов, и якобы их участии в уничтожении евреев в Бабьем Яре. Так как там всеми расстрелами занимались исключительно только немецкие зондер - команды СС, СД, полицейских полков и войск Вермахта и Айнзацгрупп, отвечавших за уничтожение евреев. И только некоторые вспомогательные функции, такие как охрана, конвоирование, оцепление...выполняли местные украинские полицейские разных национальностей - бывшие красноармейцы, коммуняки и комиссары вставшие на путь предательства. Но не украинские националисты которых многие сотни патриотов ОУН - УПА были тоже расстреляны в Бабьем Яру. 621 член националистов ОУН (фракция С. Бандеры), среди них выдающиеся украинские патриоты поэтесса Елена Телига и её муж, у которых была возможность спастись, но они предпочел остаться с женой и друзьями по редакции «Украинского слова» для подпольной борьбы с оккупантами. и их расстреляли фашисты вместе со всеми в Бабьем Яру. Вот такая истина, и она прежде всего....А можно ли вообще представить такой выдуманный бред кремлёвских коммуно - фашистов сталина и фашистов ....уйла -путлина что патриоты воины УПА сотнями расстреливали своих боевых побратимов которые тоже были из УПА, расстреливали не только с Юдами а со всеми в Бабьем Яру.
показати весь коментар
22.09.2020 18:57 Відповісти
Євреї користуються моментом, поки слабка українська нація дозволила перетворити Україну на Євреїну. Не думала, що доживу до цього. Аби тільки не було бумерангу.
показати весь коментар
22.09.2020 19:12 Відповісти
А каг насчьот створення музею Голодомору в Ізраїлі, чи від нього ніхто з ізраїльтян не постраждав?
показати весь коментар
22.09.2020 19:24 Відповісти
На деньги руSSни, нельзя ничего хорошего построить.
показати весь коментар
22.09.2020 21:23 Відповісти
московитам потрібна па бєда . Це буде всесвітній центр пропаганди па бєди в 1.41-1.45, про 1939 просто запишуть на УМ. Просто і зрозуміло.
показати весь коментар
22.09.2020 22:16 Відповісти
А о украинцах, убитых в Бабьем Яре, нынешняя власть помнит?
показати весь коментар
23.09.2020 00:43 Відповісти
 
 