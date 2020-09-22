Ізраїль підтримує починання міжнародних донорів зі створення музею Голокосту і освітнього центру на території Бабиного Яру в Києві

Влада Ізраїлю підтримує будівництво Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" (МЦГБЯ) і сподівається, що незабаром цей проєкт буде втілено в життя.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю LB.ua посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона.

"Головою наглядової ради цього центру є Натан Щаранський - людина широко відома, і ми повністю довіряємо йому в тому, що він робить. Так, ми підтримуємо цей проєкт. Ми бачимо важливість наявності такого освітнього проєкту в Бабиному Яру. Дуже добре, що є офіційний представник від України в Наглядовій раді. І я сподіваюся, що скоро цей проєкт буде втілено в життя", - заявив Ліон.

За словами дипломата, головна причина відсутності такого комплексу в Україні до сьогодні - зайві конфлікти й дискусії, які відбуваються навколо самого проєкту. Джоел Ліон зазначає: важливо, щоб у результаті Україна отримала не просто Меморіальний комплекс, але ще й освітній центр.

"Я бачу реальну причину в тому, що навколо нього багато конфліктів, дискусій з приводу того, яким він має бути, що там має бути тощо. Давно пора увічнити пам'ять багатьох тисяч євреїв, загиблих у Бабиному Яру. Я вважаю, що там має бути освітній центр, не просто меморіал, але й освітній центр", - сказав посол.

Нагадаємо, у вересні Центр "Бабин Яр" заявив про створення громадської ради, до якої увійшли відомі українські діячі культури, дипломати, громадські діячі та експерти. Члени ради обговорили та підтримали ключові, творчі, соціально-освітні проєкти і проєкти на території, над якими команда Меморіального центру працювала останні 9 місяців.

Раніше учасники Kyiv Jewish Forum 2020 також висловили свою підтримку проєкту будівництва меморіалу і музею на території Бабиного Яру у Києві, реалізацією якого займається команда Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" на кошти міжнародної групи єврейських донорів.