Ізраїль підтримує починання міжнародних донорів зі створення музею Голокосту і освітнього центру на території Бабиного Яру в Києві
Влада Ізраїлю підтримує будівництво Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" (МЦГБЯ) і сподівається, що незабаром цей проєкт буде втілено в життя.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю LB.ua посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона.
"Головою наглядової ради цього центру є Натан Щаранський - людина широко відома, і ми повністю довіряємо йому в тому, що він робить. Так, ми підтримуємо цей проєкт. Ми бачимо важливість наявності такого освітнього проєкту в Бабиному Яру. Дуже добре, що є офіційний представник від України в Наглядовій раді. І я сподіваюся, що скоро цей проєкт буде втілено в життя", - заявив Ліон.
За словами дипломата, головна причина відсутності такого комплексу в Україні до сьогодні - зайві конфлікти й дискусії, які відбуваються навколо самого проєкту. Джоел Ліон зазначає: важливо, щоб у результаті Україна отримала не просто Меморіальний комплекс, але ще й освітній центр.
"Я бачу реальну причину в тому, що навколо нього багато конфліктів, дискусій з приводу того, яким він має бути, що там має бути тощо. Давно пора увічнити пам'ять багатьох тисяч євреїв, загиблих у Бабиному Яру. Я вважаю, що там має бути освітній центр, не просто меморіал, але й освітній центр", - сказав посол.
Нагадаємо, у вересні Центр "Бабин Яр" заявив про створення громадської ради, до якої увійшли відомі українські діячі культури, дипломати, громадські діячі та експерти. Члени ради обговорили та підтримали ключові, творчі, соціально-освітні проєкти і проєкти на території, над якими команда Меморіального центру працювала останні 9 місяців.
Раніше учасники Kyiv Jewish Forum 2020 також висловили свою підтримку проєкту будівництва меморіалу і музею на території Бабиного Яру у Києві, реалізацією якого займається команда Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" на кошти міжнародної групи єврейських донорів.
Бернар-Анрі Леві
Французький філософ, письменник, публіцист, громадський діяч
Построить мемориальный комплекс рядом с местом массовых расстрелов в Бабьем Яру украинские власти планируют уже много лет. Часть земель урочища в середине 2000-х были переданы в аренду Фонду памяти "Бабий Яр", который до недавнего времени возглавлял украинский бизнесмен Вадим Рабинович, один из сопредседателей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", среди лидеров которой - Виктор Медведчук, кум Владимира Путина. Рабинович якобы собирался построить на полученных землях мемориальный комплекс, но за семь лет, пока он распоряжался ими, не построил ничего. Ответственный секретарь Общественного комитета для увековечения памяти жертв Бабьего Яра Виталий Нахманович и директор Центра исследования иудаики и благотворительной организации "Еврейское возрождение" Мейлах Шойхет заявили тогда, что строить на месте еврейского захоронения не позволяет еврейское религиозное право.
Тем не менее в декабре 2015 года мэр Киева Владимир Кличко продлил договор аренды, после чего Рабинович вышел из состава директоров фонда. В то время СМИ https://strana.ua/news/157081-nardep-vadim-rabinovich-i-biznesmen-moshennnicheskim-putem-prodali-zemlju-v-babem-jaru.html писали , что за это Рабинович якобы получил 2,7 миллиона долларов, потому что впоследствии выяснилось, что в руководстве благотворительной организации появились в том числе российские олигархи Михаил Фридман и Герман Хан, которые объявили о строительстве в Бабьем Яру мемориального центра, стоимостью в несколько десятков миллионов долларов. С этой целью летом этого года был проведен http://babynyar.org/ru/byhmc-news/posts/news/obrano-peremozca-arhitekturnogo-konkursu-na-krasij-proekt-memorialnogo-centru-golokostu-v-kievi архитектурный конкурс . Имена Фридмана и Хана https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/30/749370-kto-popal-kremlevskii-doklad внесены в так называемый кремлевский список, составленный в Минфине США в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Нахождение в этом списке подразумевает, что в отношении этих российских олигархов могут быть введены санкции.
Фридмана называют человеком из близкого окружения Путина. В структурах принадлежащей олигарху "Альфа-групп" работал Александр Абрамов, занимавший до 2013 года пост помощника президента РФ, а также Владислав Сурков, который поныне является помощником российского президента. Фридман и Сурков учились вместе в МИСиС, жили в одном общежитии. О том, что их общение продолжается и поныне, свидетельствует https://www.svoboda.org/a/28076558.html обнародование некоторое время назад переписки Суркова. Эксперт международной исследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов тогда в интервью Радио Свобода рассказывал, что в феврале 2014 года, во время протестов на Майдане, помощник главы "Альфа-Групп" Михаила Фридмана https://twitter.com/Mortis_Banned/status/791057241008906240 отправил в приемную Суркова ссылку на статью об отмене концерта в Санкт-Петербурге украинской группы "Океан Эльзы". Вакарчук, фронтмен "Океана Эльзы", и Фридман - в хороших отношениях, у них есть http://i.lb.ua/splash/037/42/************.jpg совместные фотографии на "Джазфесте" во Львове, который финансирует "Альфа-Групп", а сейчас оба они http://babynyar.org/ru/foundation/supervisory заседают в наблюдательном совете Мемориального центра "Бабий Яр". По словам директора центра Геннадия Вербиленко, "мы не видим причин отказываться от той помощи, которую нам предлагают доноры Фридман и Хан. Но этот проект финансируется и гражданами Украины, и гражданами Соединенных Штатов, и гражданами Евросоюза. И если он будет финансироваться в том числе теми, у кого часть бизнеса находится в России, мы не видим в этом проблемы". Вербиленко говорит, что у обоих олигархов есть личные основания финансировать этот проект и никаких правовых последствий этого он не видит.
Еще один будущий филантроп мемориального центра в Бабьем Яру - миллиардер Павел Фукс, основной бизнес которого до событий 2014 года находился в России. Радио Свобода ранее писало о проблемах, возникших у последнего девелоперского проекта Фукса в России из-за того, что Правительство Москвы, в числе прочих финансировавшее строительство, в 2014 году потребовало https://www.svoboda.org/a/29684109.html выплатить свою долю (35 млн долларов) в этом проекте. Генеральным подрядчиком Sky House была компания "Аркс", среди собственников которой до недавнего времени был Геннадий Тимченко - олигарх, близкий к Владимиру Путину. Не совсем понятно, уехал ли Фукс из России, скрываясь от кредиторов (он https://www.kommersant.ru/doc/4010849 объявлен в розыск в июне 2019 года), либо его финансовые проблемы начались из-за того, что, как он https://www.epravda.com.ua/publications/2019/02/6/645001/ утверждает , его считали "агентом Коломойского", однако на протяжении последних пяти лет миллиардер ведет свой бизнес в Украине и вышел из гражданства России (документ есть в распоряжении редакции). В нулевых Фукс занимался строительством двух небоскребов в Москва-Сити: "Евразия" и "Империя", и его бизнес-партнером в то время, https://www.epravda.com.ua/publications/2019/02/6/645001/ по его словам , был Александр Тер-Аванесов, член Совета Федерации с 2006 по 2015 годы. Фукс вел переговоры с нынешним президентом США о строительстве Trump Tower в Москве.
Критики планирующегося мемориала Холокоста обращают внимание на закрытость проекта и на то, что к нему практически никакого отношения не имеет украинское государство: оно лишено возможности контролировать как то, каким будет мемориал, так и то, какой будет музейная экспозиция. При этом речь идет о земле, права собственности на которую имеет Киевская городская администрация.
Концепция мемориального комплекса, финансируемого в том числе российскими олигархами, подразумевает сделать главный акцент на Холокосте. Это подтвердил в разговоре с Радио Свобода и Геннадий Вербиленко. И этот подход критикуют ряд украинских историков. Два года назад они написали http://www.istpravda.com.ua/articles/2017/03/28/149652/ открытое письмо о том, что в случае трагедии в Бабьем Яру не стоит устраивать войны исторической памяти, а почтить память всех погибших. По мнению подписантов, еврейские жертвы - это https://www.yadvashem.org/ru/holocaust/lexicon/babi-yar.html половина расстрелянных в урочище. Украинский историк Татьяна Пастушенко в интервью изданию "День" объясняла: "Мы знаем, что здесь казнили еще и пленных красноармейцев, советских партийных деятелей, ромов, пациентов психиатрической клиники им. Павлова, участников разных групп движения Сопротивления: коммунистического, украинских националистов, очевидно, и польских националистов (на это указывают надписи 1942-1943 гг. в камерах киевских тюрем), многочисленных жителей Киева, ставших случайными заложниками карательных акций оккупантов. И как мы можем забыть жертв Куреневской катастрофы 1961 года (тогда в устроенном в Бабьем Яру резервуаре, где хранились отходы кирпичных заводов, прорвало дамбу, погибли сотни людей. - Прим. РС), когда советская власть в очередной раз пыталась уничтожить само место расстрелов в Бабьем Яру и память об этих событиях. Такой сложной и неоднозначной выглядит история Бабьего Яра". Сегодня рядом с урочищем находится несколько небольших памятников погибшим: жертвам Куреневской трагедии, расстрелянным мирным киевлянам еврейской национальности, православным священникам, ромам, украинским националистам (некоторые историки ставят под сомнение расстрелы ОУН непосредственно в Бабьем Яру: они говорят, что националисты содержались в киевских тюрьмах и вероятно их казнили прямо в заключении).
Украинские власти подписали сразу два меморандума о сотрудничестве по увековечению памяти жертв Бабьего Яра. Причем сторонами обеих является министерство культуры Украины и Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр". Один из этих меморандумов с большой торжественностью http://babynyar.org/byhmc-news/posts/news/ukrainian-government-officially-supported-babi-yar-holocaust-memorial-center был подписан в марте 2018 года и предполагает создание Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", а другой, подписанный годом ранее, в августе 2017 года, предусматривает создание Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра. Оба этих проекта сейчас существуют отдельно друг от друга, хотя имеют одинаковые цели - увековечение памяти погибших. Йосиф Зисельс, глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, которая содействует проекту создания музея в Бабьем Яру, говорит, что он предлагал объединить усилия всех, кто хотел бы увековечить память погибших. Речь идет о создании мемориального парка "Бабий яр - Дорогожицкий некрополь" на территории 70 гектаров с включением в него всех кладбищ, расположенных в этом районе: еврейского, мусульманского, караимского, военного, православного и других, а также о создании двух музеев не на местах захоронений, а рядом с ними: Музея памяти жертв Бабьего яра и Украинского музея Холокоста:
- Я не против того, чтобы российские олигархи, даже близкие к Путину, как те, о которых мы говорим, Фридман, Хан и Фукс, финансировали мемориал Бабий Яр, если это украинский проект. Но нам навязывают проект из России, и я рассматриваю его как "троянского коня". Потому что, когда Россия воюет с Украиной, когда каждый день у нас есть убитые и раненые, вы можете себе представить добрую волю, что Путин разрешит своим "шестеркам" вложить здесь 100 миллионов долларов в нужный для всех проект мемориала и музея Бабьего Яра, что никакой задней мысли нет, никакого подвоха, никакой подлости нет в таком проекте? Я ви
