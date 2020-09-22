УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7651 відвідувач онлайн
Новини
3 603 72

"ЄС" ініціювала альтернативу закону №1210, що дозволяє знизити податкове навантаження на бізнес

Бізнес-асоціації, представники експертного середовища та підприємці вимагають внесення змін до закону №1210, адже він спрямований на посилення впливу податкових органів та обмеження реалізації прав платниками податків під виглядом "боротьби з офшорами".

Про це йдеться в заяві партії "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

"Навколо цього скандального законопроєкту відбувалися дискусії, його норми викликали чимало критики. До того ж багато норм не містять ані логічної, ані економічної сутності, а антиофшорні заходи є надто складними для їхнього ефективного впровадження та адміністрування... Вже з 1 січня 2021 року набудуть чинності норми, які негативно позначаться на умовах ведення бізнесу в Україні", - йдеться в повідомленні.

У політсилі наголошують, аби цього не сталося, сьогодні "Європейська Солідарність" зареєструвала законопроєкт №4065-1, яким планує відновити законні права платників податків.

"Європейська Солідарність" пропонує, зокрема:

- скасування оцінки операцій з нерезидентами на предмет того, чи є в них економічний ефект (ділова мета), із залишенням застосування концепції ділової мети виключно для великих платників податків у межах трансфертного ціноутворення;
- скасування інституту вини, за якого податковий орган на власний розсуд зможе визначати, чи винен платник у порушенні податкового законодавства;
- виключення низки норм щодо посилення фінансової відповідальності платників податків;
- виключення положень щодо розширення застосування пені на суми штрафних (фінансових) санкцій, не сплачених у встановлені законодавством строки;
- скасування можливості внесення змін до річного плану-графіка проведення документальних планових перевірок тощо.

У політсилі наголошують, що в умовах падіння економіки, посиленого наслідками карантинних заходів, Україна не може собі дозволити збільшувати ні тиск, ні податкове навантаження на бізнес. Бізнес, навпаки, як ніколи, потребує підтримки держави або хоча б відсутності законодавчих змін на гірше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінфін цього року проводить незрозумілу політику: проєкт Держбюджету-2021 готувався без консультацій із Радою, - "слуга народу" Гетманцев

Автор: 

бізнес (2074) податки (3967) Податковий кодекс (432) Європейська Солідарність (1106)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Единственная проукраинская партия!
показати весь коментар
22.09.2020 15:01 Відповісти
+17
когда он был при власти бизнес не стоял на коленях и не тресся в ожидании новый карантинных мер.
показати весь коментар
22.09.2020 15:05 Відповісти
+10
Такие законы надо инициировать когда ты при власти а то как-то некрасиво получается ...
показати весь коментар
22.09.2020 15:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Единственная проукраинская партия!
показати весь коментар
22.09.2020 15:01 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2020 15:16 Відповісти
😂😂😂😂
показати весь коментар
22.09.2020 15:19 Відповісти
Пишеш сценарії для Кварталу? Дотепно!))))))))))
показати весь коментар
22.09.2020 15:21 Відповісти
Бугогаааааааааа
показати весь коментар
22.09.2020 15:27 Відповісти
Ну хоч поржи...
показати весь коментар
22.09.2020 21:30 Відповісти
що повним складом крала серед ночі ЗЕМЛЮ в українців ...
показати весь коментар
22.09.2020 15:53 Відповісти
Петро прагне збільшити дохідну частину..... олігархів за рахунок пенсіонерів і бюджетників.
показати весь коментар
22.09.2020 16:04 Відповісти
Такие законы надо инициировать когда ты при власти а то как-то некрасиво получается ...
показати весь коментар
22.09.2020 15:01 Відповісти
когда он был при власти бизнес не стоял на коленях и не тресся в ожидании новый карантинных мер.
показати весь коментар
22.09.2020 15:05 Відповісти
Сам хоч зрозумів, що бовкнув?
показати весь коментар
22.09.2020 15:17 Відповісти
ты это горюешь или хвастаешься(кто вас цапов знает) - номером 17 и т.д - это таки жена или всего лишь подруга с тобой так? - вот в чем вопрос))
показати весь коментар
22.09.2020 15:21 Відповісти
Що, дупка свербить- обмовляєшся за Фрейдом, пустунчику?)))
показати весь коментар
22.09.2020 15:23 Відповісти
еще раз - для острых - тебе жена или подруга изменили - три раза по семнадцать ? - bash171717 - сам написал)))
показати весь коментар
22.09.2020 15:28 Відповісти
разні случаї бувають в жизні ...
показати весь коментар
22.09.2020 20:21 Відповісти
я могу обьяснить людям все, но я не могу за них все это понять. в атрофированный мозг информацию не запихаешь.
показати весь коментар
22.09.2020 15:21 Відповісти
Як влучно ти описав свій діагноз, молодець! Поважаю самокритичних людей!
А про бізнес при потужному безальтернативцю ти бабцям на подвірʼї розказуй!
показати весь коментар
22.09.2020 15:24 Відповісти
а у тебя был бизнес ? ))))
показати весь коментар
22.09.2020 15:29 Відповісти
0 аргументов, только перевод стрелок, ты типичный оливьешник.
показати весь коментар
22.09.2020 15:29 Відповісти
# 1284 Петр Порошенко

СТОИМОСТЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
по состоянию на 22.09.20

1,4 млрд долларов

https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/#2f77868523be
показати весь коментар
22.09.2020 15:27 Відповісти
фу !

ссылаться на кацапский Форбс - это дно
показати весь коментар
22.09.2020 15:30 Відповісти
а цап на шо может еще ?
показати весь коментар
22.09.2020 15:31 Відповісти
Тобі краще розуміти, навіщо ти взагалі є!
показати весь коментар
22.09.2020 16:01 Відповісти
это не дно. это манипуляция. оно пишет, что это в реальном времени. на самом деле, под шапкой читаем: "On forbes lists

#1284 https://www.forbes.com/billionaires/ Billionaires 2014 Dropped off in 2015"
просто - мразь.
показати весь коментар
22.09.2020 15:34 Відповісти
Ще одне соєве невиліковне!

#1284 Petro Poroshenko

REAL TIME NET WORTH
$1.4B

as of 9/22/20

Просто гидота!
показати весь коментар
22.09.2020 15:58 Відповісти
с того же сайта.
https://www.forbes.com/billionaires/

875 Rinat Akhmetov $2.4 B 53 Ukraine steel, coal Metals & Mining
1613 Victor Pinchuk $1.3 B 59 Ukraine steel pipes, diversified Metals & Mining
1730 Henadiy ********** $1.2 B 58 Ukraine banking, investments Diversified
1851 Yuriy Kosiuk $1.1 B 51 Ukraine agribusiness Food & Beverage
1990 Ihor Kolomoyskyy $1 B 57 Ukraine banking, investments Diversified
1990 Kostyantin Zhevago $1 B 46 Ukraine mining Metals & Mining

ой. а где же Порошенко?!

просто гнида!
показати весь коментар
22.09.2020 16:21 Відповісти
Ой, а хто це тут такий?
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/#531e3e4123be

Просто соєве курво!
показати весь коментар
22.09.2020 16:45 Відповісти
THE REAL-TIME BILLIONAIRES LIST

884
https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/?list=rtb/ Rinat Akhmetov
$3.0 B
$0
54
steel, coal
Ukrainehttps://www.forbes.com/profile/victor-pinchuk/?list=rtb/ "ЄС" ініціювала альтернативу закону №1210, що дозволяє знизити податкове навантаження на бізнес - Цензор.НЕТ 9790
1812
https://www.forbes.com/profile/victor-pinchuk/?list=rtb/ Victor Pinchuk
$1.4 B
$0
60
steel pipes, diversified
Ukrainehttps://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/ "ЄС" ініціювала альтернативу закону №1210, що дозволяє знизити податкове навантаження на бізнес - Цензор.НЕТ 9790
1816
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/ Petro Poroshenko
$1.4 B
$0
55
confectionery
Ukrainehttps://www.forbes.com/profile/kostyantin-zhevago/?list=rtb/ "ЄС" ініціювала альтернативу закону №1210, що дозволяє знизити податкове навантаження на бізнес - Цензор.НЕТ 9790
1886
https://www.forbes.com/profile/kostyantin-zhevago/?list=rtb/ Kostyantin Zhevago
$1.3 B
$0
46
mining
Ukraine

https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#56a2e6a03d78

Що зайвий раз доводить- брехня та образи- сутність казкового свідка секти 8 відсотків! Лайно!!!
показати весь коментар
22.09.2020 16:51 Відповісти
представлять данные за 2014 год как текущие может только моральный урод.
показати весь коментар
23.09.2020 08:41 Відповісти
Ти настільки тупий, що не в змозі збагнути що означає THE REAL-TIME BILLIONAIRES LIST?
Це є лише підтвердженням того, що Петро Олексійович винаймає найдешевших (найтупіших) ботів, тому жо заощадливий!
Йди з богом, тут горілки немає!
показати весь коментар
23.09.2020 10:10 Відповісти
не можешь заработать - и считаешь чужие деньги - а не ЦАП ли ты? - это их привычка)))))))
показати весь коментар
22.09.2020 15:30 Відповісти
Бідолашне- я не лізу у президенти!
показати весь коментар
22.09.2020 16:00 Відповісти
Ото і не лізь.. Напиши що шмаркля зробила для України, хоча б як меценат.
показати весь коментар
22.09.2020 17:02 Відповісти
Ти просто тупий, чи за гроші?
www.forbes.com
показати весь коментар
22.09.2020 15:56 Відповісти
Это да ,тогда Пэтин бизнес стоял нехило ,клепали катера из фольги и продавали как авианосцы из золота а уж сколько стоил миномёт Молот это вооообще жесть ...
показати весь коментар
22.09.2020 15:34 Відповісти
что то катера из фольги до сих пор не утонули, по молотам все сходилось, зато сейчас нихера не делают но деньги куда-то исчезают.
показати весь коментар
22.09.2020 15:45 Відповісти
Та какие там деньги после Барыги то слёзы , как говорится ,Всё украдено до нас ...
показати весь коментар
22.09.2020 15:47 Відповісти
Тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит(с)
Премьер министр новой зеленой власти Гончарук.
показати весь коментар
22.09.2020 15:51 Відповісти
А что, когда он был при власти существовал этот бред, который приняла новая Рада?
показати весь коментар
22.09.2020 15:18 Відповісти
Тоді нецікаво- бо бізнес партнери будуть ображатись. Популізм- він такий!
показати весь коментар
22.09.2020 15:18 Відповісти
та да. этот закон же был принят в 2015. правда?
показати весь коментар
22.09.2020 15:26 Відповісти
Этот закон принят согласно плану BEPS для Украины. Подписали его при Януковиче. Вернее, заставили подписать это международное соглашение. Кто бы ни был президентом, обратного пути не будет!
показати весь коментар
22.09.2020 15:41 Відповісти
закон 1210? точно при Януковиче?
показати весь коментар
23.09.2020 08:42 Відповісти
ПЄС виступає на захист шахраїв і злісних неплатників податків. Так і запишемо.
показати весь коментар
22.09.2020 15:02 Відповісти
Смотрите, а то арестуют! Как никак назвали преЗЕдента псом
показати весь коментар
22.09.2020 15:05 Відповісти
Почему молчишь об этом цензор ?
История скреп
@Skrepo_history
22 сентября-красная дата каждого "победуина" с надписью "Можем повторить".
В этот день в 1939 году в Бресте союзники РККА и вермахта скрепили свой союз совместным парадом в честь окончания раздела Польши.

Позорная страница истории в современной Германии, но не в путинской России
показати весь коментар
22.09.2020 15:03 Відповісти
А ти відзначаєш? То "накаті" глоду за "дідов", та заспокойся!
показати весь коментар
22.09.2020 15:19 Відповісти
Мокша, не мечи , скажи что хотело сказать .
показати весь коментар
22.09.2020 15:32 Відповісти
Чого рохкаєш- на глод ще не заробив?)))
показати весь коментар
22.09.2020 16:02 Відповісти
А де ж песики були роком раніше, коли вони були нібито коаліцією в ВР?
показати весь коментар
22.09.2020 15:10 Відповісти
От навіщо ти знущаєшся- отримаєш позов від Товариства захисту тварин!)))
показати весь коментар
22.09.2020 15:20 Відповісти
Закон №1210 приняли в мае этого года. Что нужно было старой коалиции менять? Или абы ляпнуть?
показати весь коментар
22.09.2020 15:21 Відповісти
не були коаліцією. ЄС одразу була в опозиціі, всі інші зливались в екстазі жабогадюки.
показати весь коментар
22.09.2020 15:22 Відповісти
не балуйся - пиши правду)))
показати весь коментар
22.09.2020 15:23 Відповісти
песики, осторожно ,а то выйдите прямо на себя))))! !!
показати весь коментар
22.09.2020 15:22 Відповісти
мадам - простите пожалуйста - у меня к вам вопрос - а Вы красивая или умная? вопрос понятен?))
показати весь коментар
22.09.2020 15:24 Відповісти
уж точно не второе.
что интересно, как они все, в унисон, вещают, что 1210 был принят ещё старой радой. похоже на разнарядку из ОПы - снова валить всё на Пороха, даже собственные про*бы и зашквары.
показати весь коментар
22.09.2020 15:30 Відповісти
особенно свои проибы и зашквары)))) а там валить и валить, как сибирские леса)
показати весь коментар
22.09.2020 15:55 Відповісти
А ты до сих пор на дереве сидишь,всё те же спонсоры))))
показати весь коментар
22.09.2020 15:30 Відповісти
А ты, шваль кремлевская, до сих пор в опе у *****? И как, вкусно? Так и оставайся там, шалава придурочная.
показати весь коментар
22.09.2020 16:07 Відповісти
Только кремлевский- провокатор,с помойкой-ртом,может так говорить!!!!
показати весь коментар
22.09.2020 19:05 Відповісти
трольня зебилов примитивна как всегда))))
все плохое это Порошенко, все харошее Зеленский))))
классика)
зеленые подсосы протянули 1210 = виноват Порошенко
ЕС хочет убрать этот абсурд = а надо было не принимать (зеленым)
не кажется это абсурдом?)
показати весь коментар
22.09.2020 15:31 Відповісти
да вот ниже сразу вот такое чудо пишет про бпп-шни помылкы)
ну реально же это просто дно)
показати весь коментар
22.09.2020 15:54 Відповісти
Свої, бппешні, помилки(??) виправьяєте, фарисеї??
))
показати весь коментар
22.09.2020 15:32 Відповісти
ещё один.
"Номер, дата реєстрації:1210 від 30.08.2019 Номер, дата акту
https://zakon.rada.gov.ua/go/466-IX 466-IX від 16.01.2020Сесія реєстрації:1 сесія IX скликанняВключено до порядку денного: https://zakon.rada.gov.ua/go/36-IX 36-ІХ від 10.09.2019 Редакція законопроекту:ОсновнийРубрика законопроекту:Економічна політикаСуб'єкт права законодавчої ініціативи:Народний депутат УкраїниІніціатор(и) законопроекту: https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21023 Гетманцев Данило Олександрович (IX скликання)
показати весь коментар
22.09.2020 15:38 Відповісти
Будут все мутить лиш бы налогов не платить. Государство не может существовать без налога----прогрессивного налога, ясное дело продуманного и взвешенного. В нашей стране основная часть бизнеса это Воровайки разных калибров, так что нечего пищать.
показати весь коментар
22.09.2020 17:10 Відповісти
 
 