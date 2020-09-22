"ЄС" ініціювала альтернативу закону №1210, що дозволяє знизити податкове навантаження на бізнес
Бізнес-асоціації, представники експертного середовища та підприємці вимагають внесення змін до закону №1210, адже він спрямований на посилення впливу податкових органів та обмеження реалізації прав платниками податків під виглядом "боротьби з офшорами".
Про це йдеться в заяві партії "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.
"Навколо цього скандального законопроєкту відбувалися дискусії, його норми викликали чимало критики. До того ж багато норм не містять ані логічної, ані економічної сутності, а антиофшорні заходи є надто складними для їхнього ефективного впровадження та адміністрування... Вже з 1 січня 2021 року набудуть чинності норми, які негативно позначаться на умовах ведення бізнесу в Україні", - йдеться в повідомленні.
У політсилі наголошують, аби цього не сталося, сьогодні "Європейська Солідарність" зареєструвала законопроєкт №4065-1, яким планує відновити законні права платників податків.
"Європейська Солідарність" пропонує, зокрема:
- скасування оцінки операцій з нерезидентами на предмет того, чи є в них економічний ефект (ділова мета), із залишенням застосування концепції ділової мети виключно для великих платників податків у межах трансфертного ціноутворення;
- скасування інституту вини, за якого податковий орган на власний розсуд зможе визначати, чи винен платник у порушенні податкового законодавства;
- виключення низки норм щодо посилення фінансової відповідальності платників податків;
- виключення положень щодо розширення застосування пені на суми штрафних (фінансових) санкцій, не сплачених у встановлені законодавством строки;
- скасування можливості внесення змін до річного плану-графіка проведення документальних планових перевірок тощо.
У політсилі наголошують, що в умовах падіння економіки, посиленого наслідками карантинних заходів, Україна не може собі дозволити збільшувати ні тиск, ні податкове навантаження на бізнес. Бізнес, навпаки, як ніколи, потребує підтримки держави або хоча б відсутності законодавчих змін на гірше.
"Номер, дата реєстрації:1210 від 30.08.2019 Номер, дата акту
https://zakon.rada.gov.ua/go/466-IX 466-IX від 16.01.2020Сесія реєстрації:1 сесія IX скликанняВключено до порядку денного: https://zakon.rada.gov.ua/go/36-IX 36-ІХ від 10.09.2019 Редакція законопроекту:ОсновнийРубрика законопроекту:Економічна політикаСуб'єкт права законодавчої ініціативи:Народний депутат УкраїниІніціатор(и) законопроекту: https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21023 Гетманцев Данило Олександрович (IX скликання)