Суд у Чехії засудив до чотирьох з половиною років в'язниці білоруса Фадєєва за участь у війні на Донбасі на стороні терористів, - Перебийніс

Міський суд Праги у вівторок призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4,5 року Олексію Фадєєву - громадянину Білорусі, який має посвідку на проживання в Чеській Республіці, за "участь в організованому злочинному угрупованні" на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"Йдеться про залучення цього любителя "русского мира" до діяльності російських окупаційних військ на Донбасі. Протягом 2014-2016 рр він неодноразово через Росію виїжджав в ОРДЛО, де брав участь у злочинних діях, підтвердженням чого є відео, які він оприлюднив в соцмережах. Каже, що надивився новин (вгадайте яких) і поїхав допомагати в "боротьбі проти фашистів". Звичайно", - повідомив Перебийніс.

За інформацією посла, прокурор зажадав покарати Фадєєва за статтею участь в здійсненні терористичного акту (за це йому б загрожувало від 12 до 20 років), проте довести це не вдалося, оскільки сам обвинувачений стверджував, що стріляв тільки на навчаннях, але не під час реальних боїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обладнали нові укріплення біля Ужівки. За добу - три порушення припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

"Тим не менше, суд визнав його винним у скоєнні злочину участі в діяльності організованого злочинного угруповання, що, в принципі, також не далеко від істини, бо ті, хто захопив нашу територію, поза всяким сумнівом, є злочинними угрупованнями. Ось тільки покарання за цією статтею істотно менше, ніж за тероризм. Проте, і прокурор, і засуджений подали проти цього рішення апеляцію, тому ще є надія, що покарання, врешті-решт, буде жорсткіше", - написав Перебийніс.

Він зазначив, що це вже не перший вирок чеських судів проти тих, хто воював на Донбасі проти України на боці Росії.

"Але і не останній. Чеські правоохоронні органи у співпраці з українськими системно працюють над доказом провини таких осіб і, за наявною інформацією, ще кілька судових справ на підході", - додав дипломат.

суд (11812) Чехія (1697) Донбас (22359) Перебийніс Євген (67)
А у нас этим уродам по 2 года условно дают!
22.09.2020 15:10 Відповісти
Вот что значит не сепарские правоохранительные органы и суд.
22.09.2020 15:15 Відповісти
В этом году летом на аналогичный условный срок был осужден в Чехии некий Кафка, тоже чех.
22.09.2020 15:29 Відповісти
А у нас этим уродам по 2 года условно дают!
22.09.2020 15:10 Відповісти
БЫЛ БЫ ОН ЧЕХ, ПОЛУЧИЛ БЫ УСЛОВНО. Чешский суд приговорил к 3 годам условно военнослужащего Эшту, воевавшего за наемников РФ на Донбассе. https://censor.net/ru/news/3127492/***********************************************************************************************************
22.09.2020 15:11 Відповісти
В этом году летом на аналогичный условный срок был осужден в Чехии некий Кафка, тоже чех.
22.09.2020 15:29 Відповісти
На стороне оккупанта расии, идиот а не каких-то "террористов". Напала на нас расия!
22.09.2020 15:12 Відповісти
Вот что значит не сепарские правоохранительные органы и суд.
22.09.2020 15:15 Відповісти
https://www.newsru.co.il/world/22sep2020/su30_119.html В Тверской области разбился самолет Су-30, летчики выжили
22.09.2020 15:20 Відповісти
наш потворний суд того пітора б виправдав і призначив компенсацію
22.09.2020 15:27 Відповісти
Сейчас кацапы схватят у себя первого подвернувшегося под руку чеха и в чем-нибудь обвинят, чтобы осудить и потом обменять.
22.09.2020 15:25 Відповісти
Суд в Чехии /Нетаньяху в Украине похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее./ Израильские наёмники из террористических формирований ДНР Израилем не преследуются.В отличие от Чехии.
22.09.2020 15:43 Відповісти
Во дундук! Не мог в Киеве схорониться, на крайняк депортировали б в ОРДЛО.
22.09.2020 15:55 Відповісти
В Украине его бы выпустили, а потом начали бы раскручивать в депутаты от СН.
22.09.2020 16:48 Відповісти
Обменяют
22.09.2020 16:49 Відповісти
 
 