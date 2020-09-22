Суд у Чехії засудив до чотирьох з половиною років в'язниці білоруса Фадєєва за участь у війні на Донбасі на стороні терористів, - Перебийніс

Міський суд Праги у вівторок призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4,5 року Олексію Фадєєву - громадянину Білорусі, який має посвідку на проживання в Чеській Республіці, за "участь в організованому злочинному угрупованні" на Донбасі.

"Йдеться про залучення цього любителя "русского мира" до діяльності російських окупаційних військ на Донбасі. Протягом 2014-2016 рр він неодноразово через Росію виїжджав в ОРДЛО, де брав участь у злочинних діях, підтвердженням чого є відео, які він оприлюднив в соцмережах. Каже, що надивився новин (вгадайте яких) і поїхав допомагати в "боротьбі проти фашистів". Звичайно", - повідомив Перебийніс.

За інформацією посла, прокурор зажадав покарати Фадєєва за статтею участь в здійсненні терористичного акту (за це йому б загрожувало від 12 до 20 років), проте довести це не вдалося, оскільки сам обвинувачений стверджував, що стріляв тільки на навчаннях, але не під час реальних боїв.

"Тим не менше, суд визнав його винним у скоєнні злочину участі в діяльності організованого злочинного угруповання, що, в принципі, також не далеко від істини, бо ті, хто захопив нашу територію, поза всяким сумнівом, є злочинними угрупованнями. Ось тільки покарання за цією статтею істотно менше, ніж за тероризм. Проте, і прокурор, і засуджений подали проти цього рішення апеляцію, тому ще є надія, що покарання, врешті-решт, буде жорсткіше", - написав Перебийніс.

Він зазначив, що це вже не перший вирок чеських судів проти тих, хто воював на Донбасі проти України на боці Росії.

"Але і не останній. Чеські правоохоронні органи у співпраці з українськими системно працюють над доказом провини таких осіб і, за наявною інформацією, ще кілька судових справ на підході", - додав дипломат.