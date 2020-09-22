УКР
Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА

Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань

23 вересня президент України Володимир Зеленський ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.

"23 вересня 2020 року, в ході робочої поїздки до Миколаївської області, президент України Володимир Зеленський ознайомиться із ходом проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля - 2020", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Миколаївщині почався перший етап навчань "Об'єднані зусилля" в межах стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2020".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна уважно стежить за ходом російських військових навчань "Кавказ-2020", - Данілов

Зеленський Володимир (25104) Миколаївська область (2349) військові навчання (2794)
Топ коментарі
+18
Ни к добру это.
показати весь коментар
22.09.2020 15:30 Відповісти
+17
четырежды уклонист
показати весь коментар
22.09.2020 15:30 Відповісти
+12
Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2097
показати весь коментар
22.09.2020 15:39 Відповісти
Ни к добру это.
показати весь коментар
22.09.2020 15:30 Відповісти
четырежды уклонист
показати весь коментар
22.09.2020 15:30 Відповісти
от там йому п'яту повістку у пику!!!
показати весь коментар
22.09.2020 15:34 Відповісти
Кто ?

Хомчак ?
показати весь коментар
22.09.2020 15:35 Відповісти
А сегодня Боррель ознакомится со скоморохом.
показати весь коментар
22.09.2020 15:30 Відповісти
и всплакнул ...

Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 5906
показати весь коментар
22.09.2020 15:35 Відповісти
орнул
показати весь коментар
22.09.2020 16:06 Відповісти
Будет всех бамбить?
показати весь коментар
22.09.2020 15:31 Відповісти
Наверное будет пожар после показательных стрельб.
показати весь коментар
22.09.2020 16:02 Відповісти
і що воно розуміє у військовій справі?
показати весь коментар
22.09.2020 15:32 Відповісти
Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2097
показати весь коментар
22.09.2020 15:39 Відповісти
Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 6087
показати весь коментар
22.09.2020 15:58 Відповісти
Як, що! Косити, косячiти, та разводити! Ще ***** в очi поглянути!
показати весь коментар
22.09.2020 15:44 Відповісти
И он с Кличка "шутил"..... кстати, окопы поглубже,
Стволы покороче.
подствольник не надо,
Мам Римма не хочет....
показати весь коментар
22.09.2020 15:33 Відповісти
Он шо-то вообще делает кроме того, что каждый день по экскурсиям за деньги налогоплательщиков шляется ?
показати весь коментар
22.09.2020 15:33 Відповісти
Опять у воинов заберут рожки у автоматов!
показати весь коментар
22.09.2020 15:34 Відповісти
название супер - "усилия"
показати весь коментар
22.09.2020 15:34 Відповісти
Виде отчет для ***** решил снять?
показати весь коментар
22.09.2020 15:34 Відповісти
шо, насилие домашнее проблема №2 в стране уже шпингалета не тревожит, пашол сматреть на усилия
показати весь коментар
22.09.2020 15:38 Відповісти
Ну все. Опять у бойцов позабирают патроны, шоб никто случайно Ваву не напугал.
показати весь коментар
22.09.2020 15:38 Відповісти
Парашют нелоху, персональный, приготовили? И пасперсов, памперсов побольше!
показати весь коментар
22.09.2020 15:41 Відповісти
***** не потрібен
показати весь коментар
22.09.2020 15:43 Відповісти
Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 7884

...
показати весь коментар
22.09.2020 15:44 Відповісти
я понимаю,шо 73% ошиблись в своем выборе,но его принимать ,за главнокомандующего не могу,ну не как не могу - как хотите
показати весь коментар
22.09.2020 15:48 Відповісти
Вова, а может не надо? Может тебе лучше УКЛОНИТЬСЯ? Опыт в этом у тебя есть.
показати весь коментар
22.09.2020 15:50 Відповісти
В программе учений: танцы, игра на пианино без рук, выход на сцену, поедание шаурмы и бег в мешках от повесток !
Стрелять - ни-ни !!!
показати весь коментар
22.09.2020 15:53 Відповісти
четырежды уклонист решил в Зарницу поиграть? Снова солдатики с автоматами без магазинов бегать будут...
показати весь коментар
22.09.2020 15:58 Відповісти
Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 5925
показати весь коментар
22.09.2020 16:13 Відповісти
Для Зеленского это просто очередной скучный корпоратив.
показати весь коментар
22.09.2020 16:21 Відповісти
не пускайте на учения этого петуха!!!!
он же все руским доложит!!!!
показати весь коментар
22.09.2020 16:23 Відповісти
Мля, нах він тут треба. І так нелегко тужити, так ще й бідоносець припреться.
показати весь коментар
22.09.2020 16:30 Відповісти
Представляю, что в ходе учений зеленский наговорит. Ознакомится, и еще раз скажет какую-то хрень. Чисто, дякую-дякую, и я не знал, мне не говорили, когда я шел в президенты, что я не могу...
показати весь коментар
22.09.2020 16:31 Відповісти
Лучше не надо.
показати весь коментар
22.09.2020 16:36 Відповісти
Пусть сначала дезертир пойдет в военкомат и получит повестку гнида трусливая
показати весь коментар
22.09.2020 16:37 Відповісти
У всех участников учений на время посещения главнокомандующего оружие необходимо изъять. А то ведь у кого нибудь нервы могут не выдержать.
показати весь коментар
22.09.2020 17:28 Відповісти
зеля, возможно будем отстреливаться, я вам дам парабеллум.
показати весь коментар
22.09.2020 17:47 Відповісти
типа экспэрт !!!
показати весь коментар
22.09.2020 18:22 Відповісти
Подивився нарізку кацапських новин про наші військові навчання і отримав велике-превелике задоволення.

"Ядерные удары по Севастополю. Все три раза натовские стратеги выходили с территории Украины, которую теперь официально можна считать задним двором для тяжелой авиации США.
Целей никто не скрывает, напугать россию, послать четкий сигнал путину: «Мы у ваших границ». В небе над Украиной, это не фантастика, впервые уже не один и не два, а сразу три стратегических B52 отрабатывают ядерные удары по Севастополю. У ВСУ праздник, такие маневры будут регулярными".

Дивіться відео, отримуйте задоволення:

https://www.facebook.com/MyrotvoretsUA/posts/3265392563548310
показати весь коментар
22.09.2020 18:42 Відповісти
http://lviv1256.com/news/unikalni-amerykanski-konvertoplany-pryzemlylysia-bilia-lvova/?fbclid=IwAR2O8It0bVmdvnphptvFIMB45BWq0U-fnt1SFWiYB6f3PDjoTCl2hAnboB4 Унікальні американські конвертоплани приземлилися біля Львова

Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 8189 Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 8

Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 8189

Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 7001

Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 7001
показати весь коментар
22.09.2020 18:46 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/news-54178419?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom3=BBC+News+Ukraine&at_campaign=64&at_custom4=378D10CC-FA54-11EA-B397-9B2C16F31EAE&at_custom2=facebook_page&fbclid=IwAR3hb5ayVPO9Xbuyg0AcUtaA6ik8vPTfWt8Cd8DKo8SYPva6FpR-RnVY3_o Найбільша британська десантна операція на Миколаївщині. Що це було
Сотні британських десантників висадились на Миколаївщині в рамках навчань "Об'єднані зусилля-2020". Як пишуть британські медіа - це найбільші десантні навчання для Британії за понад 20 років.
Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 1304
показати весь коментар
22.09.2020 18:48 Відповісти
https://savelife.in.ua/ua/combined-resolve-xiv-mizhnarodni-navchannya-za-uchastyu-ukraini-u-20-foto-/?fbclid=IwAR2vZ8YrmuAbJfncNIOr5LVzea8m_J94nmAaHdp8moSADmpo18y6l_N38p8 Combined Resolve XIV: міжнародні навчання за участю України Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 3213 Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 9035
показати весь коментар
22.09.2020 18:52 Відповісти
Завтра дезертир и уклонист Зеленский, вместе с агентурой России (Ермак) будет инспектировать международные военные учения.

И во всем этом виноваты работники Криворожского военкомата, которые не выполнили свой служебный долг !!
показати весь коментар
22.09.2020 20:19 Відповісти
А у цього допуск до державно1 таемниц1 е? Зв1дки,би в1н в нього взявся? гон1ть його НХЙ.
показати весь коментар
22.09.2020 22:09 Відповісти
 
 