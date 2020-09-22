Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА

23 вересня президент України Володимир Зеленський ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.

"23 вересня 2020 року, в ході робочої поїздки до Миколаївської області, президент України Володимир Зеленський ознайомиться із ходом проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля - 2020", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Миколаївщині почався перший етап навчань "Об'єднані зусилля" в межах стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2020".

