У РФ розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, росЗМІ повідомляють, що його збив свій же Су-35 (оновлено)

У РФ розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, росЗМІ повідомляють, що його збив свій же Су-35 (оновлено)

Винищувач Су-30 впав у Тверській області при здійсненні планового навчально-тренувального польоту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомляє пресслужба Західного військового округу РФ.

Зазначається, що екіпаж катапультувався і вже евакуйований на аеродром базування. Літак впав у лісистій місцевості, на землі руйнувань немає.

"Для встановлення причин і обставин події до місця аварії направлено комісію Західного військового округу", - повідомили в пресслужбі.

Водночас, деякі росЗМІ, які пишуть на військову тематику, повідомляють, що причиною аварії стала стрільба з Су-35С, що використовувався для тренувального бою.

"У Хотілово. Су-35С після бойового чергування поставили на польоти, ракети зняли, а гармату не роззброїли. Виконували ближній бій. Здійснював фотострільбу, а вийшло реально. Пів консолі зніс. Катапультуватися вдало. Обидва живі з 30-ки. З 35 -ки льотчик у жаху", - йдеться в повідомленні.

За словами місцевих жителів, що Су-30, який впав, летів у групі з трьох винищувачів. Після різкого маневру з підйомом вгору машина втратила швидкість, а після того, як льотчики катапультувалися, винищувач вирівнявся, пролетів пару кілометрів і потім почав падати.

росія (67230) літак (3004) розбиття (296)
+72
Практично ідеальна новина.
22.09.2020 15:56 Відповісти
+56
К сожалению,лётчики спаслись.
22.09.2020 16:08 Відповісти
+50
давно ждал хороших новостей и вот порадовали!!!
22.09.2020 15:56 Відповісти
Требитель Су- 30 , упал и разбился , , так как оказалось , что он тяжелее воздуха , 🤣какая жалость , я рыдаю 😂😂😂
22.09.2020 16:57 Відповісти
Истребитель ))
22.09.2020 16:58 Відповісти
Враховуючи давню традицію- ще мінімум 2 борти повинні гепнутись завтра-післязавтра.
22.09.2020 17:13 Відповісти
И с десяток трупов. Обычаи учений.
22.09.2020 17:38 Відповісти
и мост гденить...ну хоть один-два )))
23.09.2020 12:05 Відповісти
Подивіться статистику- у них мостопад регулярно.
23.09.2020 13:29 Відповісти
У Росії розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, екіпаж катапультувався - Цензор.НЕТ 5236
22.09.2020 17:19 Відповісти
це просто закон фізики - "притяженье земли"
22.09.2020 17:34 Відповісти
Ура !!! У РФ розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, росЗМІ повідомляють, що його збив свій же Су-35 - Цензор.НЕТ 3192
23.09.2020 12:03 Відповісти
Дурик. это просто результат интенсивных полетов. Гугли США. каждую неделю падает. как минимкм один боевой самолет. Не падают только там. где не летают
22.09.2020 17:37 Відповісти
И как это может повлиять на хорошее настроение от данной новости?
22.09.2020 17:39 Відповісти
Тебе не плакать, а радоваться надо....Беги , собирай обломки - металлолом.... Клиент упал возле твоей деревни....
23.09.2020 11:57 Відповісти
чамор, а давай ти пруфи сюди кинеш?
23.09.2020 12:24 Відповісти
Влупить по самолету из неразряженной пушки-это от интенсивности полетов?А я думал от халатности и несоблюдения инструкций...А сравнение ВВС США и рф в твоем исполнении -просто фантастично
23.09.2020 14:05 Відповісти
У Росії розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, екіпаж катапультувався - Цензор.НЕТ 7395
22.09.2020 17:43 Відповісти
На бис.
22.09.2020 17:48 Відповісти
По-русски правильно писать "на России"
22.09.2020 17:56 Відповісти
реформа правописания
Кофе -оно
парашУт брошУра жУри
на России
23.09.2020 12:36 Відповісти
Не дурить людей!
Кофе - (чол.роду) ОН а не Оно
ПарашЮт, БрошЮра, жЮри а не У
Так зафіксовано в нормативному словнику -
С.И. Ожегов "Словарь Русского Языка" МОСКВА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 1982
23.09.2020 14:54 Відповісти
реформа правописания на России прошла
23.09.2020 15:09 Відповісти
Кацапи ремонтувати літак будуть?
22.09.2020 18:25 Відповісти
Як завжди подібні новини приносять і радість і сум.
22.09.2020 18:54 Відповісти
а, якби обидва наджорстко приземлились і без катапультування?
23.09.2020 11:48 Відповісти
Радість що наіпнувся а сум що сцуки живі залишились.
23.09.2020 12:44 Відповісти
битися- не перебитися.
22.09.2020 19:03 Відповісти
скрепненько так у кацапов учения проходят танк подбили литачьок тяжелее воздуха оказался.норм.
22.09.2020 19:29 Відповісти
Ти забув про КамАЗ із командно-штабним КУНГом... Гарно горів... Наче шини на Майдані...
23.09.2020 14:20 Відповісти
про самолет круто, про экипаж печаль (((
22.09.2020 21:02 Відповісти
ну хоть одна радостная новость. жаль летуны козлорылые не звшкварились .
22.09.2020 21:04 Відповісти
Хороший почин, пусть все руssкие самолеты попадуют.
22.09.2020 21:13 Відповісти
Если бы он не разбился, его бы все равно сбили бы самолеты НАТО.
22.09.2020 21:13 Відповісти
Катапульта не убережёт московитских авиаторов от идиотизма за рулём. или ещё где-то.
Дарвин аплодирует!
22.09.2020 22:46 Відповісти
У Росії розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, екіпаж катапультувався - Цензор.НЕТ 9152
23.09.2020 11:33 Відповісти
Цензор эту новость типа "на бис" повторил?
23.09.2020 11:34 Відповісти
Уж новость очень хороша. Жаль, конечно, что пилоты выжили и жаль, что только 1 самолет, но все равно хорошо.
23.09.2020 11:36 Відповісти
Не кажіть так, я, наприклад, задоволений тим що наросійські льотчики врятувались, їм скоро дадуть новий літак і вони зможуть повторити свій подвиг. )))
23.09.2020 11:40 Відповісти
", а после того, как лётчики катапультировались, истребитель выровнялся, пролетел пару километровИсточник: https://censor.net/ru/n3220668"

Вот оно как - без кацапских летчиков самолеты летают лучше, чем с ними...
23.09.2020 11:35 Відповісти
Зачёт, жаль что упал без русского мяса!
23.09.2020 11:35 Відповісти
Вначале над Ростовом отбомбиться.
23.09.2020 11:48 Відповісти
Занадто похмелились.
23.09.2020 11:38 Відповісти
Трепещи НАТО!!))
23.09.2020 11:42 Відповісти
Техніка і механіка розвальцюють))))
23.09.2020 11:43 Відповісти
Не-а. Трахнут пилота. Механики не при чем. Пушка при посадке не разоружается. а лишь блокируется. Ракеты они сняли. блокировку в кабине проверили. Долбень пилот снял в полете блокировку (кнопка под красным колпаком с контровкой) и нажал кнопку Главный вместе с фотофиксацией. Мутная история. На экране же крупным горит. что пушка заряжена и даже количество снарядов указано. Может у пилота сдвиг по фазе в мозгу пошел?
23.09.2020 11:49 Відповісти
У Росії розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, екіпаж катапультувався - Цензор.НЕТ 3829

У них всьо так. Як не в землю, так в стовб.
23.09.2020 11:43 Відповісти
летчик спешит на аэродром ? ))))
23.09.2020 12:06 Відповісти
23.09.2020 12:27 Відповісти
перший хлопець на сел1
23.09.2020 15:20 Відповісти
заправщик не поделили?
23.09.2020 11:45 Відповісти
Может нарисовать звездочку на борту и получить свои сто грамм за сбитый. Флаг им в руки.
23.09.2020 11:50 Відповісти
Учения, в обстановке максимально приближённой к боевой! Теперь сбившему пилоту военно-полевой трибунал и расстрел.
23.09.2020 11:50 Відповісти
Мутно там все.. Дя фотофиксации не обязательно разблокировать пушку. Да и количество снарядов высвечивается ярким в правом нижнем углу
23.09.2020 11:52 Відповісти
Мутно еще и потому, что с разнесенной к ..беням плоскостью пошел вверх, потом выровнялся, а затем уе...ался в землю. По идее, должен был свалиться на крыло. ХЗ.
Выравнивание по тангажу возможно за счет момента на пикирование от сработавших катапульт.
Все равно накиздят по выводам комиссии по ЛП, тьху по катастрофе.
23.09.2020 12:14 Відповісти
фантомычь - не придайся - гребанулся и гребанулся...
даже ведьмы с метл спадают - и они не летчики и метла не самолет...
23.09.2020 14:26 Відповісти
И фоторужье наградное от Шуйгу Кужугетовича на память...
23.09.2020 18:16 Відповісти
Браво! На бис!
23.09.2020 11:55 Відповісти
Нє, щоби ракети залишити...
23.09.2020 12:01 Відповісти
"После резкого маневра с подъёмом вверх машина потеряла скорость, а после того, как лётчики катапультировались, истребитель выровнялся, пролетел пару километров"
я правильно розумію, що літак без кацапських пілотів навіть краще справляється?
23.09.2020 12:02 Відповісти
Головне шо це зробили не яструби НАТО.
23.09.2020 12:02 Відповісти
секретная операция, о которой стало известно, считается проваленной
23.09.2020 12:37 Відповісти
"95 квартал" обязан показать издевательскую сценку на эту смешную тему..... Или они побоятся обидеть путенскую содержанку? Ту, которая выглядит, как бородатая свиная жопа....У которой клоун на коленях вымаливал прощения и пытался лизнуть промежность....
23.09.2020 12:06 Відповісти
У РФ розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, росЗМІ повідомляють, що його збив свій же Су-35 - Цензор.НЕТ 2360У РФ розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, росЗМІ повідомляють, що його збив свій же Су-35 - Цензор.НЕТ 7541У РФ розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, росЗМІ повідомляють, що його збив свій же Су-35 - Цензор.НЕТ 7541
23.09.2020 12:09 Відповісти
Про літак гарна новина, а от якби ще й катапульта не спрацювала то взагалі було б майже свято
23.09.2020 12:09 Відповісти
У РФ розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, росЗМІ повідомляють, що його збив свій же Су-35 - Цензор.НЕТ 8222У РФ розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, росЗМІ повідомляють, що його збив свій же Су-35 - Цензор.НЕТ 9212
23.09.2020 12:11 Відповісти
росСМИ сообщают, что его сбил свой же Су-35

Ну не будут же они правду сообщать...
Про Зоряна и Шкиряка.
23.09.2020 12:16 Відповісти
хорошо, что свои сбили, могли бы и чужие...
23.09.2020 12:21 Відповісти
добре що, не ната.
23.09.2020 12:35 Відповісти
Теперь только осталось дело за малым, - выяснить как за штурвалом Су-35 оказался Ярош?
23.09.2020 12:21 Відповісти
Почались казки про "гарні кацапські літаки, що влучно стріляють". Він впав тому, що перероблена конструкція Су-27 з новим, менш надійним двигуном (старий років 15 "доводили", доки отримали ресур у ТРЕТИНУ ресурса того ж F-16), з втраченим навченим персоналом і недосконалими технологіями виробництва просто не витримує навантажень на начебто "робочих" режимах польоту. Оце і все.
23.09.2020 12:22 Відповісти
По-перше, це красиво. "а система свій-чужий? -навіщо вона свнсбкам і так гарно виходить".
23.09.2020 12:23 Відповісти
ОНА ТОЛЬКО ДЛЯ РАКЕТ. ДЛЯ СТРЕЛКОВКИ ЗАЩИТІ ОТ ДУРАКА ПОКА ЕЩЕ НЕ ПРИДУМАЛИ
23.09.2020 12:53 Відповісти
во всем виноваты диспетчер карлос и пилот волошин, да
23.09.2020 12:23 Відповісти
"С 35-ки летчик в ужасе" теперь он как настоящий ахфицер должен застрелиться
23.09.2020 12:24 Відповісти
Зі своєї штатної зброї СУ-35
23.09.2020 12:28 Відповісти
Льотчіку від Яроша сто грамів за збитий. Погано що, два інших втікли, міг би отримати 300 грамів для заспокоєння.
23.09.2020 12:33 Відповісти
Хотели убедиться, что СУ 35 может-таки стрелять
23.09.2020 12:38 Відповісти
кацапы как всегда в жопе . жаль что летуны не попали под снаряд . весело бы разлетались кацапские ошметки по закоулкам а вообще то очень даже радостная новость
23.09.2020 12:39 Відповісти
В Лівії розбився парашний вертоліт із парашниками.
https://libya.liveuamap.com/en/2020/23-september-spokesman-for-the-sirte-and-aljufrah-operations
23.09.2020 13:12 Відповісти
Вот это, я считаю, по-мужски.
Воронеж, приготовиться.
Хватит уже с nuнgосами играться. Пусть знают.
23.09.2020 13:36 Відповісти
Ну прально, решили на лету легенду склепать. "Подбили", вроде не так позорно как "сам упал", опять же винуватець есть, а не рукожопые конструкторы пепелаца))
Отличные учения. Танк, камаз, сушка. Еще 3 дня учений. Есть время для хороших новостей))
23.09.2020 13:40 Відповісти
Его сбили свои, чтобы не сбили чужие - это кацапская логика

У РФ розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, росЗМІ повідомляють, що його збив свій же Су-35 - Цензор.НЕТ 9520У РФ розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, росЗМІ повідомляють, що його збив свій же Су-35 - Цензор.НЕТ 2398
23.09.2020 14:07 Відповісти
Если бы его не сбили свои, его бы сбили НАТО
23.09.2020 16:51 Відповісти
Трепещи НАТО !!!
23.09.2020 14:21 Відповісти
Пресс-служба Балтийского флота подтвердила сообщения СМИ Дании о том, что российский военный корабль столкнулся с контейнеровозом в водах Дании.
Как говорится в заявлении, столкновение малого противолодочного корабля Балтийского флота "Казанец" с рефрижераторным судном "Айс Роуз", которое шло под флагом Маршалловых островом, произошло сегодня утром в условиях плохой видимости при прохождении Балтийской проливной зоны.
23.09.2020 14:22 Відповісти
Радостная новость, жаль только что у нас
Вместо пушки охметовский клован на верёвке
23.09.2020 14:26 Відповісти
Жаль парней... Не успели по Воронежу отстреляться...
23.09.2020 14:32 Відповісти
Не теряйте время - ищите визитку Яроша, а то не ровён час он вас порешит и в мавзолей уложит штабелем.
23.09.2020 16:47 Відповісти
Енот сегодня устал...
23.09.2020 16:47 Відповісти
На фоне американских птичек над Киевом, просто великолепно!
23.09.2020 17:13 Відповісти
.....как этот МУСОР может вести ВОЗДУШНЫЙ БОЙ с ф-35 ??!!!! реально их учат по ВОЙНЕ 41 года !!! ))))) пипец !!! своих ГАНДОШАТ асы !!!
23.09.2020 17:25 Відповісти
ну,армейцы с зауяренным танком и лёДчЕги со сбитой Сушкой отличились - ждём отжига от краснофлотцев
23.09.2020 17:47 Відповісти
От если бы он в ангаре стоял, то точно бы не разбился. А так летают, бьются иногда, но приобретают жопыт.
23.09.2020 22:07 Відповісти
