У РФ розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, росЗМІ повідомляють, що його збив свій же Су-35 (оновлено)
Винищувач Су-30 впав у Тверській області при здійсненні планового навчально-тренувального польоту.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомляє пресслужба Західного військового округу РФ.
Зазначається, що екіпаж катапультувався і вже евакуйований на аеродром базування. Літак впав у лісистій місцевості, на землі руйнувань немає.
"Для встановлення причин і обставин події до місця аварії направлено комісію Західного військового округу", - повідомили в пресслужбі.
Водночас, деякі росЗМІ, які пишуть на військову тематику, повідомляють, що причиною аварії стала стрільба з Су-35С, що використовувався для тренувального бою.
"У Хотілово. Су-35С після бойового чергування поставили на польоти, ракети зняли, а гармату не роззброїли. Виконували ближній бій. Здійснював фотострільбу, а вийшло реально. Пів консолі зніс. Катапультуватися вдало. Обидва живі з 30-ки. З 35 -ки льотчик у жаху", - йдеться в повідомленні.
За словами місцевих жителів, що Су-30, який впав, летів у групі з трьох винищувачів. Після різкого маневру з підйомом вгору машина втратила швидкість, а після того, як льотчики катапультувалися, винищувач вирівнявся, пролетів пару кілометрів і потім почав падати.
Кофе -оно
парашУт брошУра жУри
на России
Кофе - (чол.роду) ОН а не Оно
ПарашЮт, БрошЮра, жЮри а не У
Так зафіксовано в нормативному словнику -
С.И. Ожегов "Словарь Русского Языка" МОСКВА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 1982
Дарвин аплодирует!
Вот оно как - без кацапских летчиков самолеты летают лучше, чем с ними...
У них всьо так. Як не в землю, так в стовб.
Выравнивание по тангажу возможно за счет момента на пикирование от сработавших катапульт.
Все равно накиздят по выводам комиссии по ЛП, тьху по катастрофе.
даже ведьмы с метл спадают - и они не летчики и метла не самолет...
я правильно розумію, що літак без кацапських пілотів навіть краще справляється?
Ну не будут же они правду сообщать...
Про Зоряна и Шкиряка.
https://libya.liveuamap.com/en/2020/23-september-spokesman-for-the-sirte-and-aljufrah-operations
Воронеж, приготовиться.
Хватит уже с nuнgосами играться. Пусть знают.
Отличные учения. Танк, камаз, сушка. Еще 3 дня учений. Есть время для хороших новостей))
Вместо пушки охметовский клован на верёвке