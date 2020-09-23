У РФ розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, росЗМІ повідомляють, що його збив свій же Су-35 (оновлено)

Винищувач Су-30 впав у Тверській області при здійсненні планового навчально-тренувального польоту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомляє пресслужба Західного військового округу РФ.

Зазначається, що екіпаж катапультувався і вже евакуйований на аеродром базування. Літак впав у лісистій місцевості, на землі руйнувань немає.

"Для встановлення причин і обставин події до місця аварії направлено комісію Західного військового округу", - повідомили в пресслужбі.

Водночас, деякі росЗМІ, які пишуть на військову тематику, повідомляють, що причиною аварії стала стрільба з Су-35С, що використовувався для тренувального бою.

"У Хотілово. Су-35С після бойового чергування поставили на польоти, ракети зняли, а гармату не роззброїли. Виконували ближній бій. Здійснював фотострільбу, а вийшло реально. Пів консолі зніс. Катапультуватися вдало. Обидва живі з 30-ки. З 35 -ки льотчик у жаху", - йдеться в повідомленні.

За словами місцевих жителів, що Су-30, який впав, летів у групі з трьох винищувачів. Після різкого маневру з підйомом вгору машина втратила швидкість, а після того, як льотчики катапультувалися, винищувач вирівнявся, пролетів пару кілометрів і потім почав падати.