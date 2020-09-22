УКР
Представник окупантів Чегринець заявив, що на форумі ООН озвучив "основні тези" доповіді щодо Криму і "побачив підтримку з боку колег з інших країн"

Представник окупантів Чегринець заявив, що на форумі ООН озвучив
Фото: Крым.Реалии

Виступ Романа Чегринця - співголови проросійської Асамблеї слов'янських народів в окупованому Криму і голови місцевої проросійської білоруської громади - "обірвали за скаргою української сторони" на словах "російський Крим".

Як стверджує Чегринець, йому "вдалося взяти участь і виступити" в режимі відеоконференцзв'язку на Європейському регіональному форумі ООН з протидії розпалюванню ворожнечі в соціальних мережах і до національних меншин, який відбувається в Женеві, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Однак, за його словами, озвучити повну версію свого виступу на конференції він не зміг.

"На жаль, вчергове на словах "російський Крим" мій виступ обірвали за скаргою української сторони! Але основні тези свого виступу я озвучити встиг і дуже радує, що я побачив підтримку з боку колег з інших країн!" – повідомив він у Facebook, де опублікував повну версію свого виступу в межах форуму.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Ні українська сторона, ні організатор згаданого форуму повідомлення Чегринця не коментували.

Як писали раніше Крим.Реалії, крім громадської діяльності, Роман Чегринець має статус помічника депутатки Держдуми Росії Світлани Савченко. А до цього, з 2014 до 2016 року, він був позаштатним радником тепер уже ексвіцеспікера кримського парламенту Андрія Козенка, який тепер також став депутатом Держдуми Росії.

Це не перша спроба проросійських представників легітимізувати статус Криму на міжнародному рівні.

Так, у 2018 році на конференції ОБСЄ з питань людського виміру 11 вересня у Варшаві українська делегація не дала виступити двом російським "представникам" Криму. Пізніше, за даними російських ЗМІ, на конференції зміг виступити голова підконтрольної Росії болгарської національно-культурної автономії Криму Іван Абажер.

Пізніше, в листопаді цього ж року, на форумі ООН з питань прав людини, демократії та верховенства права в Женеві був присутній депутат Держдуми Росії від анексованого Криму Руслан Бальбек.

+10
Как выпью бояры, так сразу вижу поддержку коллег.
22.09.2020 16:00 Відповісти
+7
З якого переляку його взагалі запросили на відеоконференцію та давали слово?
22.09.2020 16:17 Відповісти
+5
Из северной кореи и Сирии?
22.09.2020 16:00 Відповісти
Из северной кореи и Сирии?
22.09.2020 16:00 Відповісти
еще лукашеску.
22.09.2020 16:05 Відповісти
Вот пускай коллеги и дают воду )))
22.09.2020 16:31 Відповісти
Как выпью бояры, так сразу вижу поддержку коллег.
22.09.2020 16:00 Відповісти
Сам Кин Чен Ын подмигнул 3 раза!
22.09.2020 16:05 Відповісти
Так его глаза по жизни в состоянии подмигивания, это у него наследственное.
22.09.2020 16:13 Відповісти
_Врёт, поди. Хотя после олландов, саркозей, микронов и макрелей, берлусконов и тальявиней с лопоухими пустомелями-перезагрузчиками, подельниками и соватниками путлера шредерастами и трумпами... в общем, я бы не удивился.
22.09.2020 16:05 Відповісти
22.09.2020 16:11 Відповісти
Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично!
(Войнович, Москва-2042)
22.09.2020 16:14 Відповісти
не біда, фкус фекалій можна легко міняти, так шо тримайтеся там і смачного.
22.09.2020 17:13 Відповісти
Наверное то было гамно, что ж ещё может содержать такой вкус.
22.09.2020 17:21 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3220670/predstavitel_okkupantov_chegrinets_zayavil_chto_na_forume_oon_ozvuchil_osnovnye_tezisy_doklada_po_krymuПредставитель оккупантов Чегринец заявил, что на форуме ООН озвучил "основные тезисы" доклада по Крыму и "увидел поддержку со стороны коллег из других стран"

Cо стороны коллег-оккупантов?
22.09.2020 16:15 Відповісти
З якого переляку його взагалі запросили на відеоконференцію та давали слово?
22.09.2020 16:17 Відповісти
Вон турки отжали часть Кипра - Северный Кипр это остров невезения - а турки до сих пор ха это выгребают регулярно - а греки киприоты уже и не хотят их брать обратно - референдум ООН в 2007 год подтвердил - с Крымом будет так же )))))
22.09.2020 16:19 Відповісти
Они даже больше сделали. Кипр ввел уголовную ответственность за покупку недвижимости (http://www.zagranitsa.info/article.php?new=358&idart=3588 ). Это значит, что иностранец совершил уголовное деяние в Евросоюзе. А теперь с 3-х раз догадайтесь какова вероятность получения не то что ПМЖ/ВНЖ, но даже визы в таком случае?
Если бы наши ввели тоже самое, что с Крымом у представителей народа-избавителя было бы ОЧЕНЬ много проблем, т.к. при получении визы или ВНЖ/ПМЖ всегда (!!!!) задается вопрос об уголовной ответственности и принадлежности к террористическим организациям.
22.09.2020 21:24 Відповісти
А чому представник окупантів приймає участь у форумі ООН?
Це, те ж налагоджування стосунків, що й з терористами на донбасі? Чому "українська" сторона приймала участь в форумі, на якому були присутні окупанти? Нічого не розумію.
22.09.2020 17:16 Відповісти
А что за фашистская организация"ассамблея славянских нароТов"? Шо за элита этого мира? Где ассамблея франко-германских народов, англо-саксов и остальных азиато-африкано-латиносов, и вообще где ассоциация неадертальцев?
22.09.2020 18:07 Відповісти
Петушок прокукарекал "русский Крым" и его отключили
22.09.2020 18:29 Відповісти
 
 