Представник окупантів Чегринець заявив, що на форумі ООН озвучив "основні тези" доповіді щодо Криму і "побачив підтримку з боку колег з інших країн"

Виступ Романа Чегринця - співголови проросійської Асамблеї слов'янських народів в окупованому Криму і голови місцевої проросійської білоруської громади - "обірвали за скаргою української сторони" на словах "російський Крим".

Як стверджує Чегринець, йому "вдалося взяти участь і виступити" в режимі відеоконференцзв'язку на Європейському регіональному форумі ООН з протидії розпалюванню ворожнечі в соціальних мережах і до національних меншин, який відбувається в Женеві, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Однак, за його словами, озвучити повну версію свого виступу на конференції він не зміг.

"На жаль, вчергове на словах "російський Крим" мій виступ обірвали за скаргою української сторони! Але основні тези свого виступу я озвучити встиг і дуже радує, що я побачив підтримку з боку колег з інших країн!" – повідомив він у Facebook, де опублікував повну версію свого виступу в межах форуму.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Ні українська сторона, ні організатор згаданого форуму повідомлення Чегринця не коментували.

Як писали раніше Крим.Реалії, крім громадської діяльності, Роман Чегринець має статус помічника депутатки Держдуми Росії Світлани Савченко. А до цього, з 2014 до 2016 року, він був позаштатним радником тепер уже ексвіцеспікера кримського парламенту Андрія Козенка, який тепер також став депутатом Держдуми Росії.

Це не перша спроба проросійських представників легітимізувати статус Криму на міжнародному рівні.

Так, у 2018 році на конференції ОБСЄ з питань людського виміру 11 вересня у Варшаві українська делегація не дала виступити двом російським "представникам" Криму. Пізніше, за даними російських ЗМІ, на конференції зміг виступити голова підконтрольної Росії болгарської національно-культурної автономії Криму Іван Абажер.

Пізніше, в листопаді цього ж року, на форумі ООН з питань прав людини, демократії та верховенства права в Женеві був присутній депутат Держдуми Росії від анексованого Криму Руслан Бальбек.