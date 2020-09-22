Кислиця про подачу води в окупований Крим: РФ має визнати себе окупантом і звернутися з офіційним проханням, а не з істериками

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця вважає, що обговорювати відновлення поставок дніпровської води в окупований Крим можна лише в тому випадку, якщо Росія офіційно звернеться з таким проханням до влади України і при цьому визнає себе країною-окупантом.

"Для того щоб почати розмову про постачання води, вона (влада Росії. - Ред.), по-перше, має визнати, що вона країна-окупант і офіційно звернутися як країна-окупант, згідно з гуманітарним правом. Вона має звернутися до влади України з офіційним проханням, а не з погрозами, з істериками, розумієте. І тоді будемо дивитися, тоді відповідні міністерства і відомства будуть дивитися, якою має бути наша реакція", - зазначив посол.

За його словами, на сьогодні країна-окупант ніколи не зверталася до України з проханням почати діалог про цю проблему.

"Замість цього ми бачимо багато суєти й істерик за лаштунками цієї проблеми", - додав Кислиця.

Нагадаємо, раніше МЗС України звинуватив російських пропагандистів у спотворенні позиції ООН щодо постачання води в окупований Крим.

