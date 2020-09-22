УКР
Кислиця про подачу води в окупований Крим: РФ має визнати себе окупантом і звернутися з офіційним проханням, а не з істериками

Кислиця про подачу води в окупований Крим: РФ має визнати себе окупантом і звернутися з офіційним проханням, а не з істериками

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця вважає, що обговорювати відновлення поставок дніпровської води в окупований Крим можна лише в тому випадку, якщо Росія офіційно звернеться з таким проханням до влади України і при цьому визнає себе країною-окупантом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Крим.Реалії".

"Для того щоб почати розмову про постачання води, вона (влада Росії. - Ред.), по-перше, має визнати, що вона країна-окупант і офіційно звернутися як країна-окупант, згідно з гуманітарним правом. Вона має звернутися до влади України з офіційним проханням, а не з погрозами, з істериками, розумієте. І тоді будемо дивитися, тоді відповідні міністерства і відомства будуть дивитися, якою має бути наша реакція", - зазначив посол.

За його словами, на сьогодні країна-окупант ніколи не зверталася до України з проханням почати діалог про цю проблему.

"Замість цього ми бачимо багато суєти й істерик за лаштунками цієї проблеми", - додав Кислиця.

Нагадаємо, раніше МЗС України звинуватив російських пропагандистів у спотворенні позиції ООН щодо постачання води в окупований Крим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Криму планують опріснювати морську воду для забезпечення водою мешканців окупованого півострова

Автор: 

Крим (14217) росія (67219) Кислиця Сергій (219) вода (1194)
Топ коментарі
+67
Кислица, зеленое ты недоразумаения, запомни слова главного Москаля Украины:
Кислица подаче воды в оккупированный Крым: РФ должна признать себя оккупантом и обратиться с официальной просьбой, а не с истериками - Цензор.НЕТ 6408
показати весь коментар
22.09.2020 16:16 Відповісти
+41
Нет. Пусть раша признает себя оккупантом, но это не будет гарантировать подачу в Крым воды.
Решение вопроса воды в Крыму будет совсем другой - сначала де-оккупация, потом вода.
показати весь коментар
22.09.2020 16:18 Відповісти
+27
То есть если россия признает что ее войска находятся в Крыму то Власти Зеленского будут оккупантов поддерживать водой?

Кислица зачем россия должна признавать себя оккупантом? Оккупация Крыма и так признанный и очевидный факт. Или может в Крыму находятся Марсианские войска?
показати весь коментар
22.09.2020 16:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Кислица!
Вот по буквам. И-д-и Н-А Х-У-Й!
Урод зеленый.
показати весь коментар
22.09.2020 20:34 Відповісти
підірвати на ХЕР той канал і на цьому закрите це питання
показати весь коментар
22.09.2020 21:07 Відповісти
Зебіли таки хочуть повністю "злити" Крим кацабам...фіг їм- ніякої води хай пьють "камни с неба"...
показати весь коментар
22.09.2020 21:50 Відповісти
Он дурачок? Ты дядя совсем еп..нтый??? Это ТУПО проблема ОКУПАНТА. ГДЕ (ХДЕ) опреснительные заводы? Руцкие свиньи прекрасно знали ДЕСЯТКИ лет ОТКУДА в Крым подается вода. Пусть вынут из кубышки бабки и опресняют морскую воду. В чем трудность?
ДОРАГА? Так нехер было красть чужое.
показати весь коментар
22.09.2020 23:19 Відповісти
Правильно, пусть сначала обратятся, а мы не дадим.
показати весь коментар
22.09.2020 23:25 Відповісти
Мудро.
показати весь коментар
22.09.2020 23:26 Відповісти
😉
показати весь коментар
23.09.2020 01:14 Відповісти
Так держать, кислица ! Следующий шаг - обязать маскалей направить нам требование о компенсации затрат на патроны и снаряды, израсходованные на уничтожение граждан Украины. С полной калькуляцией расходов ! Не иначе !
показати весь коментар
22.09.2020 23:57 Відповісти
Що за дебілізм, окупант самим фактом окупації визнає себе окупантом... Як казав Мальдівськтий Барига - Кислиця, яких тобі ще визнань від окупанта не вистачає?
показати весь коментар
22.09.2020 23:58 Відповісти
Еще один зебил взял у кацапов.
показати весь коментар
23.09.2020 00:24 Відповісти
цікаво чи заплатила срана москальня йому чи він просто корисний даун для них???? КРИМ МОЖЕ ОТРИМАТИ ВОДУ ТІЛЬКИ, ЯКЩО КАЦАПСТАН ЗАБЕРЕТЬСЯ ЗВІДТИ І КОМПЕНСУЄ ВСІ ЗБИТКИ ВІД СВОГО ПЕРЕБУВАННЯ ТАМ!!!!!!!!! і ще одне - вивід чорноморського коритного кацапського флоту з криму...
показати весь коментар
23.09.2020 01:56 Відповісти
У нас патриоты тоже ТЫПИЛЫ!
Пишут в коментах такую ДИЧЬ!
Все он правильно говорит:
Рашка должна официально признать себя агрессором и оккупантов, что бы ПРОСИТЬ воду.
А мы уж потом рассмотрим эту просьбу... когда нибуть... если время найдётся...
Или вы думаете, что "просто так" Рашка этого делать не хочет?
И думаете "просто так" у нас даже Зе-наркомана не хочет говорить слова "агрессор" и "оккупация"?
показати весь коментар
23.09.2020 02:13 Відповісти
Все починається з істерії.10-ть років без води і окупант там завиє вовком.
показати весь коментар
23.09.2020 03:53 Відповісти
Прочитал комменты. Диванным теоретикам международного права напоминаю: Госдума и правительство РФ приняли решение о приоритете законов РФ над международными. Вывод - срать они хотели на международное право и прочее, что ущемляет их вяличие.
показати весь коментар
23.09.2020 09:39 Відповісти
Признает не признает - сначала пускай уберётся с Крыма и погасит долги за пребывание, а потом поговорим о возврате Кубани.
показати весь коментар
23.09.2020 17:03 Відповісти
