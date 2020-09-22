Кислиця про подачу води в окупований Крим: РФ має визнати себе окупантом і звернутися з офіційним проханням, а не з істериками
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця вважає, що обговорювати відновлення поставок дніпровської води в окупований Крим можна лише в тому випадку, якщо Росія офіційно звернеться з таким проханням до влади України і при цьому визнає себе країною-окупантом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Крим.Реалії".
"Для того щоб почати розмову про постачання води, вона (влада Росії. - Ред.), по-перше, має визнати, що вона країна-окупант і офіційно звернутися як країна-окупант, згідно з гуманітарним правом. Вона має звернутися до влади України з офіційним проханням, а не з погрозами, з істериками, розумієте. І тоді будемо дивитися, тоді відповідні міністерства і відомства будуть дивитися, якою має бути наша реакція", - зазначив посол.
За його словами, на сьогодні країна-окупант ніколи не зверталася до України з проханням почати діалог про цю проблему.
"Замість цього ми бачимо багато суєти й істерик за лаштунками цієї проблеми", - додав Кислиця.
Нагадаємо, раніше МЗС України звинуватив російських пропагандистів у спотворенні позиції ООН щодо постачання води в окупований Крим.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вот по буквам. И-д-и Н-А Х-У-Й!
Урод зеленый.
ДОРАГА? Так нехер было красть чужое.
Пишут в коментах такую ДИЧЬ!
Все он правильно говорит:
Рашка должна официально признать себя агрессором и оккупантов, что бы ПРОСИТЬ воду.
А мы уж потом рассмотрим эту просьбу... когда нибуть... если время найдётся...
Или вы думаете, что "просто так" Рашка этого делать не хочет?
И думаете "просто так" у нас даже Зе-наркомана не хочет говорить слова "агрессор" и "оккупация"?