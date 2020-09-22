УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7651 відвідувач онлайн
Новини
2 859 58

Шахтарі у Кривому Розі не домовилися з керівництвом підприємства і повернулися під землю далі страйкувати

Шахтарі у Кривому Розі не домовилися з керівництвом підприємства і повернулися під землю далі страйкувати

У Кривому Розі переговори між шахтарямстрайкарями й адміністрацією Криворізького залізорудного комбінату (КЗРК) тривали лише 5 хвилин, далі шахтарі знову повернулися під землю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

"Сьогоднішні перемовини між адміністрацією КЗРК та протестувальниками шахт "Октябрська", "Родіна", "Тернівська", "Гвардійська" завершились через 5 хвилин після початку. Шахтарі озвучили свої компромісні вимоги – підняття заробітної плати на 30%. Не отримавши позитивної відповіді від представників керівництва комбінату, гірники повернулися в шахту", - повідомив Волинець.

Він зазначив, що якщо адміністрація підприємства планує взяти шахтарів на змор, довести їх до фізичного виснаження, щоб змусити їх виїхати на поверхню і почати роботу шахт - інші гірники, які зараз перебувають на поверхні, вже домовляються знову залягти під землею, але вже в іншому складі.

"Розгортається справжня підземна війна. Ні адміністрація, ні влада, ні власники не бажають зняти шори і подивитися, що там за межею. З будь-якої тупикової ситуації завжди є вихід", - запевняє Волинець.

Читайте також: Страйк шахтарів КЗРК триває - 156 осіб під землею вже 17-й день

Автор: 

Кривий Ріг (1394) шахтарі (538)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Бубочке напишите в фисбучек. Он же обещал порешать
показати весь коментар
22.09.2020 16:24 Відповісти
+5
Вангую, скоро вiслюк самолично спустится в шахту в белой рубашке и черных очках ( а-ля Том Круз ) , чтобы поднять рейтинг среди идиотов. Юзик , как спец по Кривому , тоже бы с шефом пошел , но , **** , в клеть не поместится , жирный ублюдок
показати весь коментар
22.09.2020 16:44 Відповісти
+4
На Домбассе кроты раньше тоже бастовали. Сейчас почему-то не бастуют, видимо их устраивает зарплата в 12 тысяч ржублей.
показати весь коментар
22.09.2020 16:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А где Вова Ростовский?
показати весь коментар
22.09.2020 16:23 Відповісти
Бубочке напишите в фисбучек. Он же обещал порешать
показати весь коментар
22.09.2020 16:24 Відповісти
А шо он может порешать если предприятие частное. Каким образом он может заставить владельцев на 30% увеличить зарплату?
показати весь коментар
22.09.2020 16:26 Відповісти
Хотя... В принципе может. Только для этого нужно пересматривать налоговую систему.
показати весь коментар
22.09.2020 16:27 Відповісти
О тож!!! А, головне, клепку треба мати, не відосіки з шаурмою і не всіляка шваль у владі. І кокс потрібен не колумбійський, а свій, для металургії. Економіка країни летить в прірву не без його співучасті, а тому нах кому ті шахтарі скоро взагалі будуть потрібні.
показати весь коментар
22.09.2020 16:36 Відповісти
А економыка летить у прірву? Судячи з того, що в бюджет 2021 року заклали аж 150 млрд. на будування доріг, такого не скажеш.
показати весь коментар
22.09.2020 16:41 Відповісти
Ти ідіот чи просто по-приколу?
показати весь коментар
22.09.2020 17:28 Відповісти
Не, погоди. Я его за язык не тянул.

"Президент Украины Владимир Зеленский обещает шахтерам решить проблемы угольной отрасли, задолженностей по зарплатам и перспектив работы шахт." (C) интерфакс
Или вы хотите сказать, что президент Зеленский - киздун? Вы что, порохобот?
показати весь коментар
22.09.2020 16:31 Відповісти
Ну раз обещал - пусть решает. Но по-моему его обещание не относится к увеличению зарплаты как требуют того шахтеры, если судить из сказанного Вами.
показати весь коментар
22.09.2020 16:40 Відповісти
Это ж не угольная шахта
показати весь коментар
22.09.2020 16:42 Відповісти
Во дела! Всё, пацаны, расходимся. Это не угольная шахта, пусть сидят дальше...
показати весь коментар
22.09.2020 16:44 Відповісти
Так пусть и сидят. Дело ихнее и их профсоюзов. Пусть профсоюзы свои деньги отрабатывают.
показати весь коментар
22.09.2020 16:45 Відповісти
Кстати таки да. Железная руда. Так что Зеля в отношении их ничего не обещал.
показати весь коментар
22.09.2020 16:44 Відповісти
Нужно хотя бы освещать это (весьма важное) событие по телевидению. Давно телик смотрели? Только в бегущей строке... Никакой!!! Ни 1+1, ни Прямой, ни 112, ни icty.... Всё куплено, все шахты, все телеканалы, ВСЁ!!!
показати весь коментар
22.09.2020 16:40 Відповісти
А в чем важность такого события? Банальный трудовой спор между владельцами шахт и шахтерами. Мы уже нянчились с одними, которые, по их словам, Украину кормили. Результат видим.
показати весь коментар
22.09.2020 16:43 Відповісти
Нет. Это больше чем трудовой спор! Шахтеры начинают требовать у собственников справедливой оплаты! Слышал я что собственник там Коломойский. Поэтому если для тебя судьба десятков тысяч граждан Украины не важна это твоё дело, я же считаю наоборот.
показати весь коментар
22.09.2020 16:47 Відповісти
Сфигасе меня это должно беспокоить? Чем этот шахтер лучше/хуже меня. Если не устраивают условия труда все решается довольно таки просто. У нас не крепостное право и не рабство. Труд вольнонаемный. И потом - понятие справедливой оплаты есть суть относительное понятие. Посему я предпочитаю, продавая свой труд, руководствоваться иным понятием - меня устраивает или нет. Если нет просто меняю работодателя. Ну или меняю профессию. Как собственно в свое время и сделал, сменив профессию учителя на профессию программиста. Уровень оплаты несколько стал иным. Пока по крайней мере меня устраивает.
показати весь коментар
22.09.2020 16:52 Відповісти
Ну молодец, что тут скажешь. Вы так решили вопрос, а люди хотят побороться иначе. Не все могут быть программистами. Почему работники немецкой авиалинии Lufthansa уволились все и не стали программистами не понятно... наверное потому что наивные...
показати весь коментар
22.09.2020 16:59 Відповісти
Почему работники немецкой авиалинии Lufthansa не уволились..
показати весь коментар
22.09.2020 17:00 Відповісти
Нет, Вы неправильно меня поняли. Меня просто не должны беспокоить их трудовые споры. Равно как и их мои. Пусть себе решают в своей отрасли сами. Или бастуют и их профсоюзы договариваются с владельцами, или меняют профессию. Но это их проблемы. И именно поэтому меня не беспокоит судьба десятков тысяч граждан в плане их трудоустройства и отношений с их работодателями. Равно собственно как не волнует эти десятки тысяч граждан моя судьба в плане моих отношений с моим работодателем.
показати весь коментар
22.09.2020 17:05 Відповісти
Так в чем проблема? Что Вам до этого? Храни Вас Бог!
показати весь коментар
22.09.2020 17:07 Відповісти
Просто несколько напрягает цацканье с шахтерами. Одни уже кормили Украину....
показати весь коментар
22.09.2020 17:10 Відповісти
Ну а программистом не так уж просто стать. Тут ИМХО особый склад ума и натуры. Программист это как мент - это не профессия, а состояние души. Собственно равно то же самое можно сказать о практически любой профессии, если она тебе нравится и ты себя отдаешь ей полностью, а не просто отхаживаешь на работу.
показати весь коментар
22.09.2020 17:09 Відповісти
Ви видно далі свого носа не бачите. Подивітся зарплати у всих галузях. Мізер,найнижча в Європі. В той же час керівники всіх рівней отримують в десятки,сотні раз більше робітників які іх обробляють...
показати весь коментар
22.09.2020 17:41 Відповісти
На Прямом обсуждали это и Волынец несколько раз выступал.
показати весь коментар
23.09.2020 01:32 Відповісти
Тогда приношу извинения, пропустил.
показати весь коментар
23.09.2020 11:05 Відповісти
В этой стране можно все было бы желание,а нахрена налоговая и СБУ!?но СБУ при Зеблане может только шахтеров щимить.30% это мизер от зарплаты 10000 и даже на этот мизер не хотят раскошелиться жадные твари.
показати весь коментар
22.09.2020 19:52 Відповісти
Вы предлагаете СБУ вмешаться в формирование ЕФОТ частного предпринимателя? Это прерогатива СБУ?
показати весь коментар
22.09.2020 20:07 Відповісти
нет конечно но как инструмент для достижения цели можно было поюзать.
https://censor.net/ru/news/3219775/predstaviteli_sbu_spustilis_v_shahty_krivbassjelezrudkom_dlya_doprosa_protestuyuschih_prohodchik_potapenkohttps://censor.net/ru/news/3219775/predstaviteli_sbu_spustilis_v_shahty_krivbassjelezrudkom_dlya_doprosa_protestuyuschih_prohodchik_potapenkohttps://censor.net/ru/n3220675
этих поцев содержим как бы тоже не для допросов шахтеров
показати весь коментар
22.09.2020 23:45 Відповісти
и вернулись под землю продолжать забастовку



мухахахахахахах
показати весь коментар
22.09.2020 16:24 Відповісти
у них там недопитое осталось
показати весь коментар
22.09.2020 16:32 Відповісти
а, ну тогда другое дело, а я то подумал
показати весь коментар
22.09.2020 16:32 Відповісти
Не тим думав. Залізь хоч на пару годин в шахту. Подихай, чим шахтарі дихають ,походи в резинових чоботях,подивися як обідає шахтар-під землею ідалень немає....
показати весь коментар
22.09.2020 17:47 Відповісти
с чего им з\п повышать? благодаря их выбору экономика страны летит в жопу, тут по нормальному их сокращать нужно, чтобы шахта не закрылась.
показати весь коментар
22.09.2020 16:28 Відповісти
На Домбассе кроты раньше тоже бастовали. Сейчас почему-то не бастуют, видимо их устраивает зарплата в 12 тысяч ржублей.
показати весь коментар
22.09.2020 16:28 Відповісти
зато без бандер
показати весь коментар
22.09.2020 16:33 Відповісти
В забое все на одно лицо .
показати весь коментар
22.09.2020 17:07 Відповісти
Да едьте уже в Польшу на заработки, зачем вам тот Кривойрог?
показати весь коментар
22.09.2020 16:29 Відповісти
Лучше в Воркуту.
показати весь коментар
22.09.2020 16:40 Відповісти
Да скоро поедут. А кто налоги на армию, медицину и образование будет платить? Ты? Боюсь ты один не вытянешь.
показати весь коментар
22.09.2020 16:42 Відповісти
Я вообще гражданин РФ и налоги плачу исправно.
показати весь коментар
22.09.2020 16:43 Відповісти
Получишь благодарность от Сечина.
показати весь коментар
22.09.2020 16:55 Відповісти
Станьте ще на коліна і зверніться до сцикла.
показати весь коментар
22.09.2020 16:31 Відповісти
Люди, какие Вы злые!!! Всё понятно почему Украина катится в пропасть... моя хата з краю я нічого не знаю... да?
показати весь коментар
22.09.2020 16:43 Відповісти
Моя хота с краю -- я первый стреляю.
показати весь коментар
22.09.2020 16:44 Відповісти
Не поранься только.
показати весь коментар
22.09.2020 16:48 Відповісти
Шахтарі у Кривому Розі не домовилися з керівництвом підприємства і повернулися під землю далі страйкувати - Цензор.НЕТ 3573
показати весь коментар
22.09.2020 17:20 Відповісти
Last one / https://offer.ebay.com.my/ws/eBayISAPI.dll?ViewBidsLogin&item=263315458244&rt=nc&_trksid=p2047675.l2564 1 sold
показати весь коментар
22.09.2020 17:22 Відповісти
Ребята, держитесь! Крепкого здоровья!!!
показати весь коментар
22.09.2020 16:44 Відповісти
Вангую, скоро вiслюк самолично спустится в шахту в белой рубашке и черных очках ( а-ля Том Круз ) , чтобы поднять рейтинг среди идиотов. Юзик , как спец по Кривому , тоже бы с шефом пошел , но , **** , в клеть не поместится , жирный ублюдок
показати весь коментар
22.09.2020 16:44 Відповісти
Без смотрящего за Кривым Рогом ничего не решат.
показати весь коментар
22.09.2020 16:57 Відповісти
С Ренатом Ахметовым и Коломойским вы не о чём не договоритесь. Это не государство, которое вам можно было доить ещё 10 лет назад. А сейчас его только олигархи доят.
показати весь коментар
22.09.2020 16:46 Відповісти
Юзик договорится
показати весь коментар
22.09.2020 17:06 Відповісти
Пять минут это...сильно.

Дайте денег!
Авотфиг!
Ну и вам фиг!)))
показати весь коментар
22.09.2020 17:05 Відповісти
Навіщо Зелє криворізькі шахтарі, якщо йому потрібен ремонт державної дачі в Києві і довічна стипендія своєму криворізькому татусю?
показати весь коментар
22.09.2020 17:08 Відповісти
Там вроді і рішала є - Юзік, але видно його послали нафіг.
показати весь коментар
22.09.2020 18:05 Відповісти
чья шахта, рахметовская?
ишь чего захотели? а на что виллы по 200 млн евро покупать?
показати весь коментар
22.09.2020 22:26 Відповісти
 
 