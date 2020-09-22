Шахтарі у Кривому Розі не домовилися з керівництвом підприємства і повернулися під землю далі страйкувати
У Кривому Розі переговори між шахтарямстрайкарями й адміністрацією Криворізького залізорудного комбінату (КЗРК) тривали лише 5 хвилин, далі шахтарі знову повернулися під землю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.
"Сьогоднішні перемовини між адміністрацією КЗРК та протестувальниками шахт "Октябрська", "Родіна", "Тернівська", "Гвардійська" завершились через 5 хвилин після початку. Шахтарі озвучили свої компромісні вимоги – підняття заробітної плати на 30%. Не отримавши позитивної відповіді від представників керівництва комбінату, гірники повернулися в шахту", - повідомив Волинець.
Він зазначив, що якщо адміністрація підприємства планує взяти шахтарів на змор, довести їх до фізичного виснаження, щоб змусити їх виїхати на поверхню і почати роботу шахт - інші гірники, які зараз перебувають на поверхні, вже домовляються знову залягти під землею, але вже в іншому складі.
"Розгортається справжня підземна війна. Ні адміністрація, ні влада, ні власники не бажають зняти шори і подивитися, що там за межею. З будь-якої тупикової ситуації завжди є вихід", - запевняє Волинець.
