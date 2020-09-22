Зеленський - Боррелю: Україні важливо, щоб з'явився постійно діючий майданчик для повернення окупованого Криму

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Високим представником Європейського Союзу з закордонних справ і безпекової політики Жозепом Боррелем. Під час розмови глава держави наголосив на важливості створення майданчика для обговорення питань окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Ключову увагу під час зустрічі було приділено питанням мирного врегулювання на сході України і ситуації в тимчасово окупованому Криму.

Президент підкреслив критичну важливість збереження тематики деокупації Криму в фокусі уваги ООН та ЄС. Також порушувалося питання створення переговорного майданчика для деокупації Кримського півострова.

Читайте також: ЦПК про зустріч із главою дипломатії ЄС Боррелем: Він шокований сумою в $5 млрд, яку Коломойський вивів із "Приватбанку", і очікує на розслідування

"Для нас ключове питання, щоб з'явився постійно діючий майданчик, на якому порушуються насамперед гуманітарні питання, питання прав людей, питання українців на території тимчасово окупованого Криму, загалом питання повернення нашої окупованої території", - заявив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні глава дипломатії ЄС Боррель вперше від моменту вступу на посаду приїхав в Україну.