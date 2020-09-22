УКР
Зеленський - Боррелю: Україні важливо, щоб з'явився постійно діючий майданчик для повернення окупованого Криму

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Високим представником Європейського Союзу з закордонних справ і безпекової політики Жозепом Боррелем. Під час розмови глава держави наголосив на важливості створення майданчика для обговорення питань окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Ключову увагу під час зустрічі було приділено питанням мирного врегулювання на сході України і ситуації в тимчасово окупованому Криму.

Президент підкреслив критичну важливість збереження тематики деокупації Криму в фокусі уваги ООН та ЄС. Також порушувалося питання створення переговорного майданчика для деокупації Кримського півострова.

Читайте також: ЦПК про зустріч із главою дипломатії ЄС Боррелем: Він шокований сумою в $5 млрд, яку Коломойський вивів із "Приватбанку", і очікує на розслідування

"Для нас ключове питання, щоб з'явився постійно діючий майданчик, на якому порушуються насамперед гуманітарні питання, питання прав людей, питання українців на території тимчасово окупованого Криму, загалом питання повернення нашої окупованої території", - заявив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні глава дипломатії ЄС Боррель вперше від моменту вступу на посаду приїхав в Україну.

Топ коментарі
+12
показати весь коментар
22.09.2020 16:40 Відповісти
+6
а Боррель только кивал и фотографировал зе на телефон.
показати весь коментар
22.09.2020 16:33 Відповісти
+5
Площадки - баз НАТО на территории Украины как члена альянса. Вот какие площадки нужны для возвращения Крыма. А еще площадки эмбарго на покупку газа и нефти в Раше и арест всех счетов , бизнес активов, недвижимости каким либо образом связанной с Рашей и режимом путина.все остальное просто слова. Напомнить сколько лет идут переговоры в Минске по поводу Карабаха и территорий Азербайджана
показати весь коментар
22.09.2020 16:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а Боррель только кивал и фотографировал зе на телефон.
показати весь коментар
22.09.2020 16:33 Відповісти
Без штанов тоже?
показати весь коментар
22.09.2020 17:03 Відповісти
Что за площадка, в подъезде между этажами?
показати весь коментар
22.09.2020 16:35 Відповісти
Нє.Отака,тільки зеленішого кольору:
Зеленський - Боррелю: Україні важливо, щоб з'явився постійно діючий майданчик для повернення окупованого Криму - Цензор.НЕТ 3918
показати весь коментар
22.09.2020 18:58 Відповісти
Забалтывает. Токо боюсь Боррель не из 73% зебилов.
показати весь коментар
22.09.2020 16:35 Відповісти
Й точно не з секти казкових свідків 8 відсотків!
показати весь коментар
22.09.2020 16:40 Відповісти
Точно, он из остальных 25% поэтому Крым возвращать не будет. А ваще возврат Крыма - это же зрада, да? Вон, предыдущая власть 2 своих последних года ни слова о Крыме - вот это правильно. А тут опять зрада.
показати весь коментар
22.09.2020 16:40 Відповісти
Поверни. Пам'ятник поставлю бронзовий.
показати весь коментар
22.09.2020 19:17 Відповісти
Очень просто, откажется от ЕС и НАТО вступит в СНГ заключит договор о союзном государстве с РФ по типу Белоруси.....и опа, Крым можно вернуть, а рубли в нем оставить....))
показати весь коментар
22.09.2020 22:04 Відповісти
Не читайте фантастів на ніч.
показати весь коментар
23.09.2020 08:03 Відповісти
Вот интересно было бы если бы все войны проходили не на поле боя а на площадках ТКГ. Спрашивается зачем тогда каждая страна армию содержит. Сели бы на площадке на картанах на площадке и в очко сыграли бы на страну
показати весь коментар
22.09.2020 16:35 Відповісти
Шабунин -молодец!.Напомнил о своём существовании Боррелю,грантожуйка.Однако у Зеленского другие темы затронуты.
показати весь коментар
22.09.2020 16:35 Відповісти
зЕленский : "Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы..."

Це про воду в Крим для наших людей?
показати весь коментар
22.09.2020 16:36 Відповісти
А что так режем фразы, давайте до конца
"Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в целом вопрос возвращения нашей оккупированной территории", - заявил глава государства.Источник: https://censor.net/ru/n3220678
показати весь коментар
22.09.2020 16:41 Відповісти
Это человек за наши деньги такой фуйнёй занимается !
показати весь коментар
22.09.2020 16:39 Відповісти
Вот **** Боррель, к Зеленскому приехал, а не к Порошенко.
показати весь коментар
22.09.2020 16:40 Відповісти
А навіщо йому до політичних лузерів їздити?
показати весь коментар
22.09.2020 16:41 Відповісти
Ну как, чтобы в пояс поклонится "Сивочолому ГЕТЬману"
показати весь коментар
22.09.2020 16:43 Відповісти
Тебе з дурки випустили?
показати весь коментар
22.09.2020 16:44 Відповісти
А ты что до сих пор там?
показати весь коментар
22.09.2020 16:44 Відповісти
Вау! Питанням на питання! Кацап шолє?
показати весь коментар
22.09.2020 16:45 Відповісти
Я так понял еще нет
показати весь коментар
22.09.2020 16:51 Відповісти
Мы также готовы предоставить 1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, которые связаны с экономическим спадом, который был вызван коронавирусной пандемией, но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ а также выполнить все те требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине", - сказал Источник: https://censor.net/ru/n3220685
показати весь коментар
22.09.2020 17:04 Відповісти
Ой, а шож такоє?! Це до Порошенко з такою заявою треба було їхати?
показати весь коментар
22.09.2020 17:05 Відповісти
показати весь коментар
В Петра Олексійовича манія величності- він себе у ролі Голобородька бачить?
показати весь коментар
22.09.2020 16:42 Відповісти
Коли Порох знову буде президентом, потім будеш прискіпуватись.
показати весь коментар
22.09.2020 17:01 Відповісти
Галабародька у нас один.Його скоро в підручники з політології ,і психіатрії й наркології здоровенними літерами впишуть.
Зеленський - Боррелю: Україні важливо, щоб з'явився постійно діючий майданчик для повернення окупованого Криму - Цензор.НЕТ 2919
показати весь коментар
22.09.2020 19:09 Відповісти
Ого, морда в нього побільшала, покращення настало.
показати весь коментар
23.09.2020 08:33 Відповісти
Площадки - баз НАТО на территории Украины как члена альянса. Вот какие площадки нужны для возвращения Крыма. А еще площадки эмбарго на покупку газа и нефти в Раше и арест всех счетов , бизнес активов, недвижимости каким либо образом связанной с Рашей и режимом путина.все остальное просто слова. Напомнить сколько лет идут переговоры в Минске по поводу Карабаха и территорий Азербайджана
показати весь коментар
22.09.2020 16:42 Відповісти
І поставити керувати цією площадкою Саакашвілі!
показати весь коментар
22.09.2020 16:42 Відповісти
Нарешті шось розумне почув від кримчанина.
показати весь коментар
23.09.2020 04:37 Відповісти
cjukfcty...согласен... тока не в 95 квартале
показати весь коментар
22.09.2020 16:52 Відповісти
Зеленський - Боррелю: Україні важливо, щоб з'явився постійно діючий майданчик для повернення окупованого Криму - Цензор.НЕТ 5463
показати весь коментар
22.09.2020 18:00 Відповісти
Поможити чем можити
показати весь коментар
22.09.2020 18:24 Відповісти
Зеленський - Боррелю: Україні важливо, щоб з'явився постійно діючий майданчик для повернення окупованого Криму - Цензор.НЕТ 1383
показати весь коментар
22.09.2020 18:33 Відповісти
А Боррель такой думает: зачем нам такая постоянно действующая площадка? Что бы она нам всем постоянно мозги выносила?
показати весь коментар
22.09.2020 18:51 Відповісти
"Ой дурак..."
показати весь коментар
22.09.2020 18:54 Відповісти
Единою такою площадкою може бути ядерний випробувальний полігон.
показати весь коментар
22.09.2020 19:21 Відповісти
Кто там у них ещё из старых советских пердунов остался? Площадка готовится...
показати весь коментар
22.09.2020 23:22 Відповісти
"...Украине важно, чтобы появилась постоянно действующая площадка..." Такие площадки давно существуют. Зазвичай вони звуться "дитячи майданчики". Но есть и другая, более зрелая их форма, именуемая МАЙДАН. Судя по действиям нынешней власти, кто-то из ее руководства урок на тему "Майдан" или прогулял или проснимал. В соседней стране.
показати весь коментар
22.09.2020 23:44 Відповісти
 
 