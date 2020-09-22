Енергоексперт Чех пояснив, чому рейтинг України в Doing Business залежить від НКРЕКП

Офіс реформ при Офісі Президента України шукає шляхи спрощення і здешевлення підключення до електромереж.

Від цього залежить поліпшення позиції України в рейтингу Doing Business, прем'єр-міністр Денис Шмигаль визначив це як пріоритетне завдання в серпні 2020. Про це пише на своїй сторінці в мережі Facebook енергоексперт, ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Сергій Чех.

Сергій Чех повідомив, що зараз Україна на 64 позиції серед 190 країн світу в рейтингу легкості ведення бізнесу. На його думку, підвищити рейтинг можна шляхом спрощення і здешевлення процедури підключення до мереж.

"Офіс реформ при Офісі Президента України вже працює над створенням більш комфортної і простої системи – з єдиним вікном прийому документів та відмовою від погодження одного приєднання десятком держслужб. Але ці зміни потребують зміни законодавства і регламентів, що, звісно, займе багато часу. З питанням вартості – дещо простіше. Кожен споживач, що підключає будинок чи бізнес-об’єкт до мереж, сплачує дві складові вартості: фіксований тариф на потужність приєднання (підстанційна складова) і розрахункову вартість робіт з будівництва ліній потрібних для під’єднання споживача (лінійна складова)", - зазначає Сергій Чех.

За його словами, зараз експерти ринку пропонують знизити вартість приєднання саме за рахунок підстанційної складової - ліквідувати її сплату замовником. Однак це означає, що фінансування розвитку всіх існуючих мереж, в тому числі і тих, які дійсно потрібні для приєднання конкретного замовника, покладається на оператора системи передачі.

"Головне питання полягає в тому, чи здатний оператор системи розподілу за сучасних умов, або за умови стимулюючих тарифів з показниками, оприлюдненими Регулятором, виконувати надважливу для здешевлення і прискорення приєднання місію – забезпечувати випереджаючий розвиток існуючих мереж, збільшення потужності і пропускної здатності та створювати умови для прискореного зростання економіки України? Відповідь на перше питання – ні! На друге – також ні! Дохідність на стару базу активів повинна складати щонайменше 7%", - упевнений Сергій Чех.

Експерт зазначив, що в результаті підвищення ставки до 7% дозволить вирішити кілька завдань - поліпшити загальний стан електромереж, а значить і якість електропостачання; здешевити підключення для нових споживачів; підвищити вартість державних обленерго для приватизації.

"Зараз питання вартості приєднань залежить виключно від рішення НКРЕКП збільшити ставку доходності на стару базу активів обленерго. Зважитись на це рішення означає успішне завершення реформи покращення якості послуги приєднання", - резюмував Сергій Чех.

Як раніше повідомлялося, народний депутат Людмила Буймістер заявила, що НКРЕКП повинні переглянути ставку прибутковості на існуючу базу активів і підвищити її до 6-7%. Від цього залежить зниження вартості підключення до електромереж.

Нагадаємо, експерти впевнені, що прийняті НКРЕКП ставки стимулюючих RAB-тарифів для операторів систем розподілу на рівні 3% для "старих" і 16,74% для "нових" активів не приведуть до зростання інвестицій в модернізацію мереж.