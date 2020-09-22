Євросоюз готовий надати Києву €1,2 млрд допомоги, але потрібно виконати вимоги МВФ щодо верховенства права, - Боррель

Європейський Союз готовий надати Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, але для цього їй треба конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і виконати вимоги, що стосуються верховенства права.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Ми також готові надати 1,2 млрд макрофінансової допомоги для того, щоб допомогти вирішенню проблем, які пов'язані з економічним спадом, який був викликаний коронавірусною пандемією, але для цього Україні необхідно конструктивно взаємодіяти з МВФ, а також виконати всі ті вимоги, які стосуються посилення верховенства права в Україні", - сказав він на спільній з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою пресконференції в Києві у вівторок.

