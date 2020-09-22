Євросоюз готовий надати Києву €1,2 млрд допомоги, але потрібно виконати вимоги МВФ щодо верховенства права, - Боррель
Європейський Союз готовий надати Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, але для цього їй треба конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і виконати вимоги, що стосуються верховенства права.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
"Ми також готові надати 1,2 млрд макрофінансової допомоги для того, щоб допомогти вирішенню проблем, які пов'язані з економічним спадом, який був викликаний коронавірусною пандемією, але для цього Україні необхідно конструктивно взаємодіяти з МВФ, а також виконати всі ті вимоги, які стосуються посилення верховенства права в Україні", - сказав він на спільній з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою пресконференції в Києві у вівторок.
И ваще - дефолт так дефолт!
================так у нас и так верховенство права-кто верховенствует тот и прав На сегодня это главторчок ЗЕлюк.
Один раз "нарвался" на французском в кабине для инвалидов с горячей водой- а в общем , у франчиков - кроме платных, и автобанов, с этим слабовато...
Выгодное дело, это верховенство права. Петрушка хер знает сколько бабла получил, исполнял тут борьбу лютую. непримиримую. Результат мы видим. Теперь Зеля подхватил выпавшее знамя. Тоже бабла хочет.
Короче, без МВФ зебілам і цих мільянрд двісті не бачити, ні євро, ні цента.