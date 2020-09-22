УКР
Євросоюз готовий надати Києву €1,2 млрд допомоги, але потрібно виконати вимоги МВФ щодо верховенства права, - Боррель

Європейський Союз готовий надати Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, але для цього їй треба конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і виконати вимоги, що стосуються верховенства права.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Ми також готові надати 1,2 млрд макрофінансової допомоги для того, щоб допомогти вирішенню проблем, які пов'язані з економічним спадом, який був викликаний коронавірусною пандемією, але для цього Україні необхідно конструктивно взаємодіяти з МВФ, а також виконати всі ті вимоги, які стосуються посилення верховенства права в Україні", - сказав він на спільній з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою пресконференції в Києві у вівторок.

Читайте також: Зеленський - Боррелю: Україні важливо, щоб з'явився постійно діючий майданчик для повернення окупованого Криму

+17
22.09.2020 17:32 Відповісти
+14
Не давайте нічого!
22.09.2020 17:02 Відповісти
+11
Евросоюз Коломойскому не указ.
И ваще - дефолт так дефолт!
22.09.2020 17:01 Відповісти
Распилят сто пудово!
22.09.2020 16:59 Відповісти
https://youtu.be/yI1lnR2OfKo?t=15 Зеленський - МВФ: "Идите в жопу!"
22.09.2020 17:02 Відповісти
Что у клоуна на устах,то в головах 73 % быдлоты!
22.09.2020 19:26 Відповісти
Евросоюз Коломойскому не указ.
И ваще - дефолт так дефолт!
22.09.2020 17:01 Відповісти
Не давайте нічого!
22.09.2020 17:02 Відповісти
================так у нас и так верховенство права-кто верховенствует тот и прав На сегодня это главторчок ЗЕлюк.
22.09.2020 19:07 Відповісти
Он же главнюх и писюноид рояльный
22.09.2020 19:27 Відповісти
И это правильно! Только Порошенку можна давать, эму нужно возмещать расходы, которые понесло государство за порошенковский кредит ленинской кузни!
22.09.2020 19:14 Відповісти
Це з області як Порошенко вбив брата Єрмака , діло закрито зє владою. Давай якусь нову зраду.
22.09.2020 19:24 Відповісти
Та в твои сказки тут уже точно ни кто не верит)))) Кому ты пишешь свои коменты?! Кто их тут читает?! Кто крым просрал?! Хахахахах))))
23.09.2020 11:19 Відповісти
ти.
23.09.2020 14:44 Відповісти
таке поняття як верховенство права, явно не про зедегенератів
22.09.2020 17:04 Відповісти
Мост лучше хрустальный нам постройте.
22.09.2020 17:05 Відповісти
возможно вначале человеческие ТУАЛЕТЫ вдоль дорог...- ну тех, что из "большого строительства"
22.09.2020 17:12 Відповісти
Ага с паркингами и душами как в Швеции 😁
22.09.2020 19:29 Відповісти
Там еще ))) не был- но вот Австрийские -впечатлили ..., факт...
Один раз "нарвался" на французском в кабине для инвалидов с горячей водой- а в общем , у франчиков - кроме платных, и автобанов, с этим слабовато...
23.09.2020 18:01 Відповісти
Это по 30 евро каждому, йохохо...
22.09.2020 17:06 Відповісти
Не по 4к💶каждому педагогу!
22.09.2020 17:07 Відповісти
а кто-то сказал что это деньги на коммунизм?
22.09.2020 17:08 Відповісти
Это деньги на обслуживание долга, они даже не приходят в Украину.
22.09.2020 19:00 Відповісти
Да ты шоооо ,сказал что перднул
22.09.2020 19:30 Відповісти
Верховенства Права у нас....- "влада" із цього просто сміеться...
22.09.2020 17:08 Відповісти
Выгодное дело, это верховенство права. Петрушка хер знает сколько бабла получил, исполнял тут борьбу лютую. непримиримую. Результат мы видим. Теперь Зеля подхватил выпавшее знамя. Тоже бабла хочет.
22.09.2020 17:08 Відповісти
А ти чиїх будеш? Зажоп?))
22.09.2020 17:11 Відповісти
Рузьге курва?
22.09.2020 17:14 Відповісти
Похоже он из ... петушария
Евросоюз готов предоставить Киеву €1,2 млрд помощи, но нужно выполнить требования МВФ относительно верховенства права, - Боррель - Цензор.НЕТ 2071
22.09.2020 17:17 Відповісти
Только конченные дебилы коверкают чужие ники. Потому как дегенератам больше ничего не остается
22.09.2020 17:49 Відповісти
О, ещё один один.
22.09.2020 17:18 Відповісти
Ну, судячи з поста, ти і є той самий «хєр», який щось знає скільки «бабла палучіл Пєтрушка». Чому ти ще не в прокуратурі з такою інфою?
22.09.2020 17:13 Відповісти
Єдиний (поки що) був розумний коментар,а ви,холуї Бариги,налетіли на нього з ідіотськими звинуваченнями і чомусь приплели сюди Шарія...Не доходить до ваших курячих голів,що тільки робите шарію рекламу...Хочеш когось скомпроментувати - не приєднуй його до хорошого,приєднуй до паскудного - ази гівнотворчості...
22.09.2020 17:32 Відповісти
Знавець калу?)
22.09.2020 17:54 Відповісти
Дурень, а ты с такой убойной логикой, почему не в прокуратуре с исками против зели, медведчука и пр., а здесь копытами стучишь?
22.09.2020 17:47 Відповісти
Шариковець аль заЖОПовецЬ?
22.09.2020 17:15 Відповісти
Уважаемые европейские партнеры, не давайте больше кредиты Украине. ведь пока при власти квартальные наркоманы, ваши деньги будут украдены олигархами и их слугами, а народ только останется должен.
22.09.2020 17:16 Відповісти
Верховенство права... Ха! Именно этого бандиты и грабители категорически не хотят!
22.09.2020 17:29 Відповісти
да здравствует самый справедливый суд в мире - суд Украины!
22.09.2020 17:30 Відповісти
требования МВФ относительно верховенства права
22.09.2020 17:31 Відповісти
22.09.2020 17:32 Відповісти
Верховне право в Україні засіло в офісі президента.
22.09.2020 17:36 Відповісти
Интересно, что скрыто под верховенством права, как его понимают в МВФ?
22.09.2020 17:38 Відповісти
Такие деньги предлагают. Надо соглашаться.
22.09.2020 17:53 Відповісти
А не подскажите, рынок земли и частная собственность на землю уже есть в Украине или я как-то не в курсе? Латифундистов покажете?
22.09.2020 17:54 Відповісти
Кредити пани владарі проїдять, розікрадуть і профукають, самі втечуть в теплі країни на їх потрійні паспорти, а борг завжди буде з громадянами по життю йти разом під управлінням кредиторів в темне майбутнє.
22.09.2020 17:59 Відповісти
Боррель похоже не в курсе, что к этой власти нужно обращаться только в письменной форме. Иначе они считают себя в праве игнорировать любые заявления.
22.09.2020 18:14 Відповісти
Верховенство права в Украине? Смешной анекдот
22.09.2020 18:30 Відповісти
Ну что ж они предлагают такие невыполнимые условия! Неужто не видно, что все законы сводятся к брифингам и "ермаковским хотелкам". Равносильно заявлению Кислицы, что воду подадут в Крым в случае, когда Рассея признает, что оккупировала полуостров.
22.09.2020 18:32 Відповісти
А чего, выгодное дело оказывается получать деньги за рехвормы которых никто не проводит. Сколько уже Украине дали десятков миллиардов на рехвормы а воз и ныне в болоте...
22.09.2020 18:33 Відповісти
Судья Вовк самый крутой президент Украины
22.09.2020 18:40 Відповісти
Усі гроші заберуть беня із рудим, трохи відкладуть мальчонці
22.09.2020 19:05 Відповісти
десь так і буде..традиції непорушні..
22.09.2020 19:45 Відповісти
Нет,только не это!Мы лучше тарифы повысим,пенсов голодом заморим,но верховенства права у нас не будет!
22.09.2020 19:52 Відповісти
Жозеп Боррель заявив, що ЄС готовий надати Україні 1,2 млрд євро кредиту. Однак він озвучив умову для отримання цих коштів. Про це Боррель сказав у ході спільного брифінгу з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Він нагадав про надання безпрецедентної підтримки Україні для боротьби з пандемією.

"Це майже 200 млн євро. І це найбільша допомога, яка була надана наших східним партнерам. Ми також готові надати 1,2 млрд макрофінансової допомоги для того, щоб допомогти вирішенню проблем, які пов'язані з економічним спадом, що був спричинений коронавірусною пандемією", - сказав високий представник ЄС.

Дипломат назвав умову, яку Україні слід виконати, аби отримати кошти. "Але для цього Україні необхідно конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і також виконати усі ті вимоги, які стосуються посилення верховенства права в Україні", - заявив Боррель.

Короче, без МВФ зебілам і цих мільянрд двісті не бачити, ні євро, ні цента.
22.09.2020 22:38 Відповісти
 
 