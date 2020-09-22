За застосування фізичної сили до затриманого на "ХарківПрайді" судитимуть поліцейського, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно працівника патрульної поліції Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області за фактом перевищення службових повноважень вартовим, що супроводжувалося насильством.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, під час забезпечення громадського порядку при проведенні мирної ходи ХарківПрайд відбулися сутички між правоохоронцями та противниками цього заходу, в ході яких працівники поліції застосували заходи фізичного впливу з метою подолання супротиву. Внаслідок цього кілька осіб опинилися на землі й перебували під повним контролем поліцейських. У цей час, один з правоохоронців підбіг до фактично затриманої особи, яка лежала та жодним чином не чинила опору, і умисно наніс їй удар ногою в область колінного суглобу.



У разі доведення вини правоохоронця у вчиненні цього кримінального правопорушення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років позбавлення волі.

