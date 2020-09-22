УКР
За застосування фізичної сили до затриманого на "ХарківПрайді" судитимуть поліцейського, - Офіс Генпрокурора

За застосування фізичної сили до затриманого на

Офіс Генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно працівника патрульної поліції Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області за фактом перевищення службових повноважень вартовим, що супроводжувалося насильством.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, під час забезпечення громадського порядку при проведенні мирної ходи ХарківПрайд відбулися сутички між правоохоронцями та противниками цього заходу, в ході яких працівники поліції застосували заходи фізичного впливу з метою подолання супротиву. Внаслідок цього кілька осіб опинилися на землі й перебували під повним контролем поліцейських. У цей час, один з правоохоронців підбіг до фактично затриманої особи, яка лежала та жодним чином не чинила опору, і умисно наніс їй удар ногою в область колінного суглобу.

У разі доведення вини правоохоронця у вчиненні цього кримінального правопорушення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главу Харківського окружного адмінсуду затримано під час передачі $3 тис. хабаря, - СБУ. ФОТОрепортаж

побиття (991) Нацполіція (15423) суд (11812) Харків (5842) Офіс Генпрокурора (3391)
ХарьковПрайд. Вроде и звучит гордо, и мощно. Прайд это семья львов и львиц, мужественных кошачьих, царей зверей. А тут просто гомосеков каких-то побили
22.09.2020 17:06 Відповісти
вернее не гомосеков, а их противников, но какая разница
22.09.2020 17:07 Відповісти
Прайд - pride (=гордость) значит у них за себя
22.09.2020 18:22 Відповісти
Эти что-ли цари? Геи потому и назвали свое сборище прайд! Потому что среди львов неев дохрена!
За застосування фізичної сили до затриманого на "ХарківПрайді" судитимуть поліцейського, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 320
22.09.2020 18:29 Відповісти
а что страшнее для украины гомики или зебилы?
22.09.2020 18:44 Відповісти
Зебилы страшней! Гомики вобще существа безобидные!
22.09.2020 19:13 Відповісти
Еще страшнее зебилы-пи.оры и в хорошем и в плохом смысле.
22.09.2020 20:53 Відповісти
Шопопало.
22.09.2020 17:09 Відповісти
правильно что если посадят. Ну так он же активиста с цытатками сказочек пнул, а не какого-то гея.
бо если бы гея, то можно мента и повысить на бутылку то)
по-максимуму ему, ибо он позорит нашего Авакова. хотя..... кого там позорить то?
22.09.2020 17:16 Відповісти
без них пускают, не пускают с теми, кто их бьет...)
22.09.2020 17:25 Відповісти
Тебя точно без намордника в Европу не надо пускать .
22.09.2020 17:28 Відповісти
Мне насрать на геев, но мне не насрать что они пропагандируют свое гейство.
22.09.2020 17:38 Відповісти
Ты уже поддался пропаганде?
22.09.2020 17:58 Відповісти
До добра это не доведет. Скоро менты будут ползать на коленях перед бандитами.

За застосування фізичної сили до затриманого на "ХарківПрайді" судитимуть поліцейського, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4308
22.09.2020 17:58 Відповісти
Надо же. Вопрос уничтожения украинского народа в концлагере психосоциальной дегенерации не меряется отдельным мусоренком. Это вопрос исчисляется миллионами людей. Останется ли численность народа хотя бы 25 миллионов или либерастам удастся превратить народ в индейцев с численностью 5-10 миллионов и заселить территорию мигрантами из стран со здоровой половой моралью.
22.09.2020 18:16 Відповісти
Бред детей не рожают потому что рождение ребенка экономически не выгодно. Это раньше ребенка можно было в 10 леи в шахту отправить а ещё раньше в лет пять в рабство продать! Кстати у мигрантов с о здоровой роловой моралью тоже6 самое будет как только станет детей экономически не выгодно рожать они тоже прекращают!
22.09.2020 18:32 Відповісти
Какую экономическую выгоду принесло родителям твое рождение?
22.09.2020 20:19 Відповісти
Возможность остаться в Харькове а не уехать в какой-то Усть-Зажопинск по распределению!
22.09.2020 20:40 Відповісти
Дети это радость и полнота жизни. Если бы люди плодились подобными выгодами, на местах городов давно бы выли волки.
22.09.2020 21:04 Відповісти
И по этой радости и полноте бьют механизаторы скотного двора, превращая полноту понятий мама и папа в репродуктивный элемент №1 и №2, устанавливая над душой ювенальную юстицию, присваивая детей государственной машиной.
23.09.2020 05:08 Відповісти
Оправдают, нога просто рефлекторно дернулась, он не хотел ударить.
22.09.2020 18:23 Відповісти
Да насадить етого мусора на бутылку и пуска пару суток сидит наказанный посреди улицы.
22.09.2020 18:44 Відповісти
Ничего геи, лесби, транс.. не пропагандируют. Они хотят быть собой, как все мы, и шобы за это до них не доЪбывались. А вот ватные пид@расы своей пропагандой мухосранских скреп достали.
Харків - українське європейське місто.
22.09.2020 18:59 Відповісти
Они хотят быть собой, как все мы,

Джон, что за шум на улице?
Люди требуют свободной любви.
А им кто-то запрещает?
Нет.
А почему они шумят?
******** , сэр!
22.09.2020 21:21 Відповісти
Шаманка вуду случайно проткнула маникюром кулек с мусором. Постраждал целый полицейский экипаж
22.09.2020 20:04 Відповісти
надеюсь мусораренка посадят на несколько лет. ментовская мразь, нех подымать руку на своих кормильцев.я смотрю в мусарню набирают реально дебилов.
22.09.2020 20:47 Відповісти
если бы голубого бил, как то можно еще понять,
а нормальных за что ? озверел?
22.09.2020 22:27 Відповісти
 
 