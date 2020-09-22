Білорусь не відповідала на ноту через обшук автомобіля посла України в РБ Кизима, - МЗС

Білорусь не відповідала на ноту через обшук автомобіля посла України в Мінську Ігоря Кизима.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомили в МЗС України.

"Після інциденту навколо обшуку автомобіля посла України в Республіці Білорусь українська сторона направила ноту на МЗС РБ з вимогою надати пояснення та кваліфікувати дії білоруських прикордонників, на яку наразі відповіді не отримано. Україна залишає за собою право у зв’язку із цим інцидентом діяти на основі взаємності", - зазначають у міністерстві.

Нагадаємо, під час перетину послом кордону співробітники пункту пропуску "Нова Гута" провели огляд автомобіля дипломата. На оприлюдненому відео огляду Кизим заявив, що вважає дії прикордонників порушенням пункту Віденської конвенції, що забороняє огляд особистого багажу дипломата, і пообіцяв направити відповідну ноту.

Пізніше посол України в Білорусі Ігор Кизим направив до Міністерства закордонних справ Білорусі ноту в зв'язку з порушенням Віденської конвенції співробітниками Державного прикордонного комітету Білорусі.