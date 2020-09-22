УКР
Білорусь не відповідала на ноту через обшук автомобіля посла України в РБ Кизима, - МЗС

Білорусь не відповідала на ноту через обшук автомобіля посла України в РБ Кизима, - МЗС

Білорусь не відповідала на ноту через обшук автомобіля посла України в Мінську Ігоря Кизима.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомили в МЗС України.

"Після інциденту навколо обшуку автомобіля посла України в Республіці Білорусь українська сторона направила ноту на МЗС РБ з вимогою надати пояснення та кваліфікувати дії білоруських прикордонників, на яку наразі відповіді не отримано. Україна залишає за собою право у зв’язку із цим інцидентом діяти на основі взаємності", - зазначають у міністерстві.

Нагадаємо, під час перетину послом кордону співробітники пункту пропуску "Нова Гута" провели огляд автомобіля дипломата. На оприлюдненому відео огляду Кизим заявив, що вважає дії прикордонників порушенням пункту Віденської конвенції, що забороняє огляд особистого багажу дипломата, і пообіцяв направити відповідну ноту.

Читайте також: Український посол у Мінську Кизим, машину якого обшукали прикордонники, направив у МЗС Білорусі ноту про порушення Віденської конвенції

Пізніше посол України в Білорусі Ігор Кизим направив до Міністерства закордонних справ Білорусі ноту в зв'язку з порушенням Віденської конвенції співробітниками Державного прикордонного комітету Білорусі.

Білорусь (8025) МЗС (4245) нота протесту (105) Кизим Ігор (25)
+11
НУ И?!!!
Белоруссия проигнорировала нашу ноту и ЧТО ДАЛЬШЕ?!
Зе-наркоман, как обычно, сделает вид, что им никто не подтерся?
22.09.2020 17:39 Відповісти
+11
Ну так обыщите послюка белоруси, с личным досмотром.
22.09.2020 17:40 Відповісти
+6
Ноль реакции. Спокойно даёт об Украину ноги вытирать.
22.09.2020 17:50 Відповісти
Во время обыска белопутинцы запросто могли жучков подкинуть.
22.09.2020 17:26 Відповісти
Они его попросили открыть багажник всего то,никакого обыска не было.
22.09.2020 22:09 Відповісти
По логике должно быть обращение в ООН и их реакция, поскольку это конвенция ООН.
Но от Зе-лоха я ожидаю, что он опять сделает вид, что не усрался
22.09.2020 22:09 Відповісти
Лучше Лукашенко - пригласить на какую нибудь гуйню он обрадуется, что его признают, припрется.....и обыскать на камеру его неприкосновенность гарантируется той же конвенцией и дип паспортом, так что все будет вполне зеркально, да и белорусы одобрят
22.09.2020 22:13 Відповісти
Смотря на каких номерах был автомобиль и какой паспорт был предъявлен , если на дипномерах и диппаспорт - тогда беспредел.
22.09.2020 17:43 Відповісти
"єслі"? ти дибіл, чи не в темі?
22.09.2020 19:08 Відповісти
Советую при осмотре ,на основе взаимности посла Беларуси,пригласить проктолога, некоторые лучше через жопу понимаю
22.09.2020 17:50 Відповісти
Захватившие власть в Беларашке бандиты во главе с Лукой уже пустились во все тяжкие. Уже нужно вводить санкции против них и перекрывать границы пока с Черниговской областью не случилось то что с крымом и дамбасом
22.09.2020 18:40 Відповісти
украінец Лукашенка нават сваю гістарычную радзіму не паважае... жах! манкурт
22.09.2020 18:55 Відповісти
а він що, українець???
22.09.2020 19:09 Відповісти
та не, ну які ЛукашенкО украінец?! відавочна ж ЛукашэнкО - бурат альбо эскімос
22.09.2020 21:30 Відповісти
примітивно міркуєш... тоді януковича чого ж не забрали ви, білоруси?
22.09.2020 21:56 Відповісти
як у вас там гаваряц? па своім усьодам? чи як?
22.09.2020 21:58 Відповісти
позаяк я з Чернігова, не ліпи мені тут кривого
22.09.2020 22:02 Відповісти
Значит нада наказывать этого усатого контрацептива.Хватит с ним играться.
22.09.2020 20:46 Відповісти
Так повиганяйте нахєр білоруськи послів і своїх заберіть.
22.09.2020 21:02 Відповісти
"И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними"
(Лук.6:31)
22.09.2020 22:24 Відповісти
 
 