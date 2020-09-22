УКР
Терористи в окупованому Луганську затримали трьох осіб за підозрою у співпраці з СБУ

Терористи в окупованому Луганську затримали трьох осіб за підозрою у співпраці з СБУ
Фото: novosti.dn.ua, Владислав Лилипа

Представники "МГБ ЛНР" затримали 21-річного жителя Луганська. Його звинувачують у співпраці зі Службою безпеки України.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інформаційні ресурси угруповання "ЛНР", інформує Цензор.НЕТ.

За даними так названого "МГБ", співробітники СБУ нібито завербували Владислава Лілипу при перетині контрольного пункту "Станиця Луганська" на лінії розмежування в 2015 році, коли хлопцю було 16 років. Там йому нібито дали завдання зі збору відомостей, що становлять інтерес для української розвідки.

Хлопцеві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук вимагає пустити Червоний Хрест до полонених українців у Донецьку

Крім того, так зване "МВС ЛНР" затримало двох чоловіків, яких також звинувачують "у диверсійній роботі на Службу безпеки України". За словами "глави МВС ЛНР" Ігоря Корнета, вони нібито готували викрадення громадянина Італії Андреа Пальмері, який воював проти ЗСУ та який зараз живе в окупованому Луганську.

Затримані – Сергій Лук’яненко і Ярослав Калістратов. Лук’яненко, за словами Корнета, в 2016 році воював в угрупованні "ДНР", пізніше влаштувався на роботу в "військову прокуратуру" в Донецьку.

Нагадаємо, за інформацією СБУ, бойовики незаконних збройних формувань "ДНР" і "ЛНР" станом на 14 серпня 2020 року незаконно утримують 235 осіб.

Журналіст Роман Сущенко повідомив 22 вересня, що в списки на обмін полоненими з терористичними організаціями "ДНР і" ЛНР "недавно додали двох осіб. Зараз в переліку всього 134 людини.

Нужно в Украине задержать четверых за сотрудничество с ФСБ,только так нужно готовить кадры для будущего обмена равных на таксиста ,ой не так равных на равных.
Ви пропонуєте їм самих себе затримувати? Це ж якийсь мазохізм.
Есть волонтёры партизаны ,вот пусть наловят и сдают,сейчас в каждом городе возле штаба ОПЗЖ возле дверей по пять человек стоят,наверное охраняют московских холуёв
А єрмак, хіба не підходить? Он який жирний. На нього можна десяток наших хлопців виміняти.
А чому тільки чотирьох??? починаем з дЄрьмака, а дали буде такий список що мати негорюй.
А кого задерживать? Вас?
Их ни их
https://www.youtube.com/watch?v=SEiYEj2DWCM

Братская любовь по-российски: Кремль наехал на на террористов Донбасса за долги по газу
Дерьмака в обменный фонд! Да там списочек порядочный наберётся всех этих русских решал в ОП(Г).
А как после реинтеграции ,будет можно ездить в Лугандон зi Львова чи вiдразу на пiдвал за спiвпрацю з СБУ? Чи може тодi вже i СБУ не буде ,як такого.Що з цього приводу скажуть Кравчук-Фокин?
Набирают массив для обмена.
Єрмак із зелею поздавали
