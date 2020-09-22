Терористи в окупованому Луганську затримали трьох осіб за підозрою у співпраці з СБУ

Представники "МГБ ЛНР" затримали 21-річного жителя Луганська. Його звинувачують у співпраці зі Службою безпеки України.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інформаційні ресурси угруповання "ЛНР", інформує Цензор.НЕТ.

За даними так названого "МГБ", співробітники СБУ нібито завербували Владислава Лілипу при перетині контрольного пункту "Станиця Луганська" на лінії розмежування в 2015 році, коли хлопцю було 16 років. Там йому нібито дали завдання зі збору відомостей, що становлять інтерес для української розвідки.

Хлопцеві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років з конфіскацією майна.

Крім того, так зване "МВС ЛНР" затримало двох чоловіків, яких також звинувачують "у диверсійній роботі на Службу безпеки України". За словами "глави МВС ЛНР" Ігоря Корнета, вони нібито готували викрадення громадянина Італії Андреа Пальмері, який воював проти ЗСУ та який зараз живе в окупованому Луганську.

Затримані – Сергій Лук’яненко і Ярослав Калістратов. Лук’яненко, за словами Корнета, в 2016 році воював в угрупованні "ДНР", пізніше влаштувався на роботу в "військову прокуратуру" в Донецьку.

Нагадаємо, за інформацією СБУ, бойовики незаконних збройних формувань "ДНР" і "ЛНР" станом на 14 серпня 2020 року незаконно утримують 235 осіб.

Журналіст Роман Сущенко повідомив 22 вересня, що в списки на обмін полоненими з терористичними організаціями "ДНР і" ЛНР "недавно додали двох осіб. Зараз в переліку всього 134 людини.