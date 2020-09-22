Боррель про можливий перегляд безвізу: Це складне питання, на сьогодні Україна відповідає всім вимогам. ВIДЕО

На сьогодні загроза для безвізового режиму України з Євросоюзом відсутня, оскільки Київ відповідає всім необхідним вимогам. Ситуація навколо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) може вплинути на це не раніше наступного звіту про дотримання вимог для безвізу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на пресконференції в Києві заявив високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель.

"Це складне питання. Що стосується призупинення безвізового режиму, то в ЄС є відповідний механізм, в рамках якого готуються регулярні звіти про дотримання вимог. Останній такий звіт був датований 20 липня 2020. Згідно з цим звітом було підтверджено, що Україна відповідає всім орієнтирам, пов'язаним з безвізовим режимом. До цього дня так є, це було підтверджено", - заявив Боррель.

Він додав, що у звіті також зверталася увага на важливість подальшої ефективної та незалежної роботи антикорупційних органів та утримання від політизації правоохоронних органів.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада прийняла постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від нинішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

ЄС і США спільно заявили, що від прозорості обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП) буде залежати подальша підтримка України.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо інформації про можливе скасування безвізу з ЄС для українців, Зеленський заявив, що це Порошенко лякає втратою безвізу, оскільки "вважає себе монархом".

У МЗС повідомили, що Україна не отримувала від ЄС інформації про можливий перегляд безвізу.