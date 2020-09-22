УКР
Генсек ООН збирає світових лідерів для пошуку рішень в епоху коронавірусу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що через тиждень збирає світових лідерів щодо теми фінансування в епоху коронавірусу.

Про це заявив генсек, виступаючи з трибуни Генасамблеї ООН у перший день загальнополітичної дискусії в рамках 75-ї сесії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібна колективна політична воля, щоб уникнути подальшого погіршення ситуації. Через тиждень ми організуємо зустріч світових лідерів для пошуку рішень під час засідання з питання про фінансування розвитку в епоху COVID-19 і в наступний період", - заявив генсек.

Він зазначив, що "розвинуті країни виділили великий обсяг коштів для підтримки своїх товариств, вони можуть собі це дозволити".

"Однак нам необхідно забезпечити, щоб країни, що розвиваються не зіткнулися з фінансовим крахом, зростанням масштабів убогості і борговою кризою", - додав Гутерреш.

карантин (18172) ООН (3418) Гутерріш Антоніу (404) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
+5
Шлите денег - отбатрачу, Я их все прохохотал
22.09.2020 17:52 Відповісти
+4
Держкомстат повідомляє що, за перші 7 місяців ахвігєнной пондемії в Україні померли від:
сердцево-судинних хвороб- 227 858;
туберкульозу- 1855;
СНІД- 1801;
грипу та пневмонії- 3497;
COVID-19 - 1556 чоловік.
Ну, там ще 45000+ від раку і таке інше.
Недумаю що, світ чимось особливо відрізняється, хібащо, від туберкульозу там мруть менше.
22.09.2020 17:55 Відповісти
+3
Нєх було роздувати до пандемії Світового рівня. Це усе навсього ще одна форма грипу. А від грипу кожен рік куча людей загинається.
22.09.2020 17:52 Відповісти
Потрібно все закрити на карантин.а в Європу декілька десятків мігрантів пустити.
22.09.2020 17:49 Відповісти
Через неделю мы организуем встречу мировых лидеров для поиска решений в ходе заседания по вопросу о финансировании развития в эпоху COVID-19....

Ой і що, найвеличезнішого ЗЕлідера у всій галактиці теж запросять???
22.09.2020 17:52 Відповісти
Не свисти. Уже много людей загнулись именно от вируса.
22.09.2020 18:16 Відповісти
Пункт первый-разогнать ВОЗ с тем эфиопом, дающее противоречивые рекомендации.
22.09.2020 18:00 Відповісти
Генсек ООН собирает мировых лидеров/ Кто будет главным-понятно. "Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель. Влиятельному есть что сказать миру: Мы готовы ко второй волне коронавируса, Зеленский. - Мы это Зеленский и Мендель : Зеленский посоветовал в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".
22.09.2020 18:00 Відповісти
Решение есть. Просто нужно собрать ТКГ по вирусу и договориться просто перестать лечиться
22.09.2020 18:15 Відповісти
До тих пір,до поки не заборонять програму «Gain of function"-ніяких покращень в ситуації з Ковідом не буде.Якщо вчені-вірусологи і дальше будуть продовжувати свої дебільні експерименти по модифікації вірусів,то Ковід-це «квіточка»,за якою обов'язково буде «ягідка».І ось ці збирання на високому рівні-це іпокризія вищого ґатунку.
22.09.2020 18:29 Відповісти
Ну и что, что лидеры? Ну и что, что средства? Ну и что, что решения?
Важен результат, а его нет. Пока вы не понимаете природу и динамику этих взаимосвязанных событий, а коронавирус лишь часть их!, вам не помогут ни лидеры, ни совещания, ни средства.
Грустно или смешно - без разницы. А факт есть факт.
22.09.2020 18:53 Відповісти
Те, що вони зробили, це, напевне, потягне на злочин проти людства.
У нас вчора офіційно оголосили 2-гу хвилю (Квебек) ніби збільшення к-ті випадків.
Люди в коментах писали: за кого ви нас тримаєте ? Ви це робите лише на підставі позитивних результатів тестів. Не йдеться ні про радикальне збільшення госпіталізації, ні про смертність.
Зараз подивилася: у Квебеку нових 489 позитивних. Ніхто ж не каже, що вони захворіють. Вони можуть пересидіти вдома без симптомів. 1 помер. Всього зараз госпіталізовано 128. Але це не з цих 489 позитивних, а з попередніх днів. Нових додалося 20. В інтенсивній терапії 28 чоловік з попередніх. Від учора двох перевели в звичайне відділення.
І це означає другу хвилю.

Невже якісь випадки інфікування інших хвороб теж так рахували колись і мордували та тероризували людей ? В Квебеку 8 млн населення. Істерика і ґвалт стоять - і все.
Я на цю нашу мавпу - еквівалентку Ляшка - вже дивитися не можу. І Арудо наш задовбав у Квебеку. Вже теж вкидають про носіння масок на вулиці.
Моральні уроди.
22.09.2020 19:03 Відповісти
Генсек ООН собирает мировых лидеров

Создатели в СМИ мировой "пандемии"начали терпеть убытки и решили сделать красивое лицо...
22.09.2020 20:50 Відповісти
 
 