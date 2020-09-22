Генсек ООН збирає світових лідерів для пошуку рішень в епоху коронавірусу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що через тиждень збирає світових лідерів щодо теми фінансування в епоху коронавірусу.

Про це заявив генсек, виступаючи з трибуни Генасамблеї ООН у перший день загальнополітичної дискусії в рамках 75-ї сесії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібна колективна політична воля, щоб уникнути подальшого погіршення ситуації. Через тиждень ми організуємо зустріч світових лідерів для пошуку рішень під час засідання з питання про фінансування розвитку в епоху COVID-19 і в наступний період", - заявив генсек.

Він зазначив, що "розвинуті країни виділили великий обсяг коштів для підтримки своїх товариств, вони можуть собі це дозволити".

"Однак нам необхідно забезпечити, щоб країни, що розвиваються не зіткнулися з фінансовим крахом, зростанням масштабів убогості і борговою кризою", - додав Гутерреш.

