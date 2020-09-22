Максимальна кількість ліжок у лікарнях для інфікованих коронавірусом не перевищує 52 тисячі, - Степанов

УКР
Максимальна кількість ліжок, яку в українських лікарнях можна відвести для лікування хворих на коронавірус, становить 50-52 тисячі. Зараз виділено вже 36 тисяч, МОЗ хоче збільшити цю кількість ще на 16 тис.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua  повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Коли переобладнана лікарня, то змінюються маршрути пацієнта. Ми чітко знаємо, в якому регіоні як ми можемо змінити маршрут. Щоб там було кардіологічне відділення, куди можна привезти хворих, і так далі. Тому ми і говоримо, що максимальна кількість ліжок, яку можемо розгорнути під ковід, це 50-52 000. Більше не можна. А ці всі фантазії, можна десь розгорнути ліжка ... Я ж кажу, що у нас в країні багато вигадників", - заявив він.

Степанов додав, що в Україні немає необхідності розгортати польові госпіталі, як це робилося в інших країнах.

"Якщо у нас заповняться всі ліжка, які відведені під ковід, то можемо розглянути питання, на яких стадіонах нам ургентно розгортати ліжка. Але це буде дуже тимчасовий захід", - зазначив він.

Степанов підкреслив, що кількість заповнених ліжок є найбільш критичним показником.

"Тому що це показник того, чи здатні ми надавати медичну допомогу. Здатність, звичайно, обмежена", - додав він.

зеленым мразям осталось только найти медиков, которые за 4000 гривен будут обхаживать эти койки с больными. Поскольку судя по ситуации в стране, лечить короновирусных больных скоро будет некому.
22.09.2020 17:49 Відповісти
Цифра интересная. Получается примерно 1 койка на 1тыс населения.
Понятно что на случай эпидемии эта система накроется медным тазом и 90+% будут "лечиться" дома
22.09.2020 18:32 Відповісти
Ой степа, кто ж так кровати то считает? Навесил не хило. Округлил наверно)
22.09.2020 18:58 Відповісти
Збл своими "койками"!
Может все таки "количество мест в больнице"?

Или давай "количество шконок в лазарете"...
22.09.2020 20:45 Відповісти
 
 