Максимальна кількість ліжок у лікарнях для інфікованих коронавірусом не перевищує 52 тисячі, - Степанов

Максимальна кількість ліжок, яку в українських лікарнях можна відвести для лікування хворих на коронавірус, становить 50-52 тисячі. Зараз виділено вже 36 тисяч, МОЗ хоче збільшити цю кількість ще на 16 тис.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Коли переобладнана лікарня, то змінюються маршрути пацієнта. Ми чітко знаємо, в якому регіоні як ми можемо змінити маршрут. Щоб там було кардіологічне відділення, куди можна привезти хворих, і так далі. Тому ми і говоримо, що максимальна кількість ліжок, яку можемо розгорнути під ковід, це 50-52 000. Більше не можна. А ці всі фантазії, можна десь розгорнути ліжка ... Я ж кажу, що у нас в країні багато вигадників", - заявив він.

Степанов додав, що в Україні немає необхідності розгортати польові госпіталі, як це робилося в інших країнах.

"Якщо у нас заповняться всі ліжка, які відведені під ковід, то можемо розглянути питання, на яких стадіонах нам ургентно розгортати ліжка. Але це буде дуже тимчасовий захід", - зазначив він.

Також читайте: "Пишуть заяви, бо їм страшно": з опорної лікарні в Харкові почали масово звільнятися медики

Степанов підкреслив, що кількість заповнених ліжок є найбільш критичним показником.

"Тому що це показник того, чи здатні ми надавати медичну допомогу. Здатність, звичайно, обмежена", - додав він.