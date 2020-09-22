УКР
Найманці РФ не порушували режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Найманці РФ не порушували режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Штаб операції Об'єднаних сил повідомив, що від початку вівторка, 22 вересня, найманці РФ не порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Упродовж поточної доби, 22 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстріли з боку супротивника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що українські підрозділи дотримуються режиму припинення вогню в повному обсязі, але в разі будь-якої зміни оперативної обстановки готові дати ворогу відсіч.

Читайте також: Від початку доби окупанти тричі порушили режим припинення вогню, бойових втрат немає, - штаб ОС. ВIДЕО

22.09.2020 17:57 Відповісти
вау!!!
22.09.2020 18:24 Відповісти
На фронте щас у нас покой - спасибо партии родной!
А коль шмаляют неприцельно, спасибо партии отдельно!
22.09.2020 18:28 Відповісти
Та не може бути, щоб лапті воду пропускали!
22.09.2020 18:43 Відповісти
Звучит как то не убедительно. И вообще, как бы не начали нам глаза промывать новыми договорняками.
22.09.2020 18:52 Відповісти
На всьому неосяжному просторі
ДиниРі розкупили всі блюдечка з голубою кайомочкою.

На них ординці і сепари будуть Зебілу повертати землю.

22.09.2020 19:25 Відповісти
Им пока некогда - укрепления новые строят!
22.09.2020 19:54 Відповісти
"Наемники РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС" - какие Наемники РФ? Зеленский и старец Фокин сказали повстанцы, значит повстанцы. Зеленский ведь не лох?
22.09.2020 20:46 Відповісти
в це хто-небудь вірить??? Я - НІ.
22.09.2020 21:39 Відповісти
 
 