Найманці РФ не порушували режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС
Штаб операції Об'єднаних сил повідомив, що від початку вівторка, 22 вересня, найманці РФ не порушували режим припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж поточної доби, 22 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстріли з боку супротивника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою", - сказано в повідомленні.
Також наголошується, що українські підрозділи дотримуються режиму припинення вогню в повному обсязі, але в разі будь-якої зміни оперативної обстановки готові дати ворогу відсіч.
А коль шмаляют неприцельно, спасибо партии отдельно!
ДиниРі розкупили всі блюдечка з голубою кайомочкою.
На них ординці і сепари будуть Зебілу повертати землю.