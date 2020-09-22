Якщо Зеленський не звільняє Фокіна після його заяв про Донбас, значить він поділяє таку риторику, – Геращенко

Не існує ніяких "заяв Фокіна", ТКГ працює за чіткими директивами президента України. І якщо Зеленський не звільняє Фокіна за його висловлювання – це означає, що він поділяє таку риторику.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардеп Ірина Геращенко.

"В черговий раз суспільство перезбуджено обговорює чергові недолугі заяви Фокіна, який додумався вже сказати як представник української переговорної сторони в Тристоронній контактній групі про те, що Україна напала на Україну через українську мову. В цей час, коли суспільство справедливо критикує ці недолугі заяви, українська влада, яка стоїть за цими заявами, ще раз демонструє, що вона не має жодної стратегії і тактики звільнення окупованих територій Донбасу", – підкреслила парламентарій.

"Перше. Не існує ніяких заяв Фокіна. В ТКГ не може бути самодіяльності. Всі учасники цих перемовин отримують дуже чіткі директиви, особисто від президента Зеленського і від МЗС. І ми не бачимо, насправді, реакції самого Зеленського на ці чергові заяви "дедушки Фокіна", якого делегувала до ТКГ його внучка. А це означає, що Зеленський поділяє цю риторику. В інакшому випадку він давно мав звільнити Фокіна", – переконана Геращенко.

За словами нардепа, щоразу говориться тільки про те, що Україна мусить щось зробити, а зобов'язання Росії пішли з порядку денного.

"Це Російська Федерація не виконує Мінські угоди. Вона не виконує ключовий безпековий блок, вона не виконує домовленості саміту в Нормандському форматі минулого грудня, щодо допуску міжнародних гуманітарних місій, зокрема, і комітету Червоного хреста до окупованих територій. Росія не звільнила всіх заручників. І Україна, коли сьогодні говорить, що бореться за звільнення всіх на всіх і говорить про сто людей, навіть не називає жодного прізвища", - підкреслила Геращенко.

Чому? Чому п’ять попередніх років вся країна знала прізвища героїв? Ми всі вболівали, боролися за Сенцова, Кольченка, Сущенка, Асєєва, Жемчугова, Варфоломеєву. Ми знали всіх заручників на окупованих територіях в окупованому Криму і тюрмах РФ. А сьогодні це обезличений список. Нам говорять про 100 осіб. Чому ви не називаєте прізвища. Хто сьогодні взагалі цим займається?", – зауважує Геращенко.

Співголова фракції "Європейська Солідарність" зазначила, що переговорна група з українського боку забула про вимоги до РФ - про необхідність блоку безпеки, як ключового у виконанні мінських угод.

"Перше: поверніться до дорожньої карти, яка була узгоджена в рамках консультацій нормандського формату на рівні радників президентів і канцлера. Саме в цій дорожній карті дуже чітко прописано почерговість блоків виконання мінських угод. Перший – це безпековий. Потім гуманітарний, і тільки після того можна переходити до політичного", – нагадує Геращенко.

"Друге: це ненормально, що сьогодні міністерство закордонних справ і парламент взагалі виключені з політичного процесу, з того, що відбувається у Мінську. А директиви, як ми бачимо, Фокіну узгоджуються десь на кухні з його онучкою", – підкреслила нардепка.

"Третє: абсолютно ненормально, коли українська сторона щодня набирає на себе все нові й нові зобов’язання по мінським угодам. Вже підписали формулу Штайнмаєра, якою зобов’язують на безстроковій основі прийняти особливості місцевого самоврядування на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Хоча ми приймали цей закон лише на три роки. Вже говорять про весь Донбас, а не тільки про окуповані території. Власне все це неприпустимо", – переконана Геращенко.

"Ну і ключове. Насправді ми чекаємо від Зеленського в рамках ювілейної зараз сесії Генеральної асамблеї ООН, що в своїй промові ви, пане Зеленський, згадаєте про вимогу до світу направити миротворчу місію на окуповані території Донбасу. Більше того, президент Порошенко вже узгодив свого часу з Генеральним секретарем ООН направлення оціночної місії на Донбас для того, щоб пришвидшити процес направлення туди миротворців", – нагадала співголова фракції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін упевнений, що війна на Сході України почалася через мовне питання, а "мовний закон" суперечить Конституції. Крім того, Фокін назвав терористів на Донбасі "повстанцями" та заговорив про формування там "міжнародного тимчасового уряду"