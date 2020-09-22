УКР
Якщо Зеленський не звільняє Фокіна після його заяв про Донбас, значить він поділяє таку риторику, – Геращенко

Якщо Зеленський не звільняє Фокіна після його заяв про Донбас, значить він поділяє таку риторику, – Геращенко

Не існує ніяких "заяв Фокіна", ТКГ працює за чіткими директивами президента України. І якщо Зеленський не звільняє Фокіна за його висловлювання – це означає, що він поділяє таку риторику.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардеп Ірина Геращенко.

"В черговий раз суспільство перезбуджено обговорює чергові недолугі заяви Фокіна, який додумався вже сказати як представник української переговорної сторони в Тристоронній контактній групі про те, що Україна напала на Україну через українську мову. В цей час, коли суспільство справедливо критикує ці недолугі заяви, українська влада, яка стоїть за цими заявами, ще раз демонструє, що вона не має жодної стратегії і тактики звільнення окупованих територій Донбасу", – підкреслила парламентарій.

"Перше. Не існує ніяких заяв Фокіна. В ТКГ не може бути самодіяльності. Всі учасники цих перемовин отримують дуже чіткі директиви, особисто від президента Зеленського і від МЗС. І ми не бачимо, насправді, реакції самого Зеленського на ці чергові заяви "дедушки Фокіна", якого делегувала до ТКГ його внучка. А це означає, що Зеленський поділяє цю риторику. В інакшому випадку він давно мав звільнити Фокіна", – переконана Геращенко.

За словами нардепа, щоразу говориться тільки про те, що Україна мусить щось зробити, а зобов'язання Росії пішли з порядку денного.

"Це Російська Федерація не виконує Мінські угоди. Вона не виконує ключовий безпековий блок, вона не виконує домовленості саміту в Нормандському форматі минулого грудня, щодо допуску міжнародних гуманітарних місій, зокрема, і комітету Червоного хреста до окупованих територій. Росія не звільнила всіх заручників. І Україна, коли сьогодні говорить, що бореться за звільнення всіх на всіх і говорить про сто людей, навіть не називає жодного прізвища", - підкреслила Геращенко.

Чому? Чому п’ять попередніх років вся країна знала прізвища героїв? Ми всі вболівали, боролися за Сенцова, Кольченка, Сущенка, Асєєва, Жемчугова, Варфоломеєву. Ми знали всіх заручників на окупованих територіях в окупованому Криму і тюрмах РФ. А сьогодні це обезличений список. Нам говорять про 100 осіб. Чому ви не називаєте прізвища. Хто сьогодні взагалі цим займається?", – зауважує Геращенко.

Співголова фракції "Європейська Солідарність" зазначила, що переговорна група з українського боку забула про вимоги до РФ - про необхідність блоку безпеки, як ключового у виконанні мінських угод.

Читайте також: "Голос" направить Зеленському запит із вимогою звільнити Фокіна з ТКГ

"Перше: поверніться до дорожньої карти, яка була узгоджена в рамках консультацій нормандського формату на рівні радників президентів і канцлера. Саме в цій дорожній карті дуже чітко прописано почерговість блоків виконання мінських угод. Перший – це безпековий. Потім гуманітарний, і тільки після того можна переходити до політичного", – нагадує Геращенко.

"Друге: це ненормально, що сьогодні міністерство закордонних справ і парламент взагалі виключені з політичного процесу, з того, що відбувається у Мінську. А директиви, як ми бачимо, Фокіну узгоджуються десь на кухні з його онучкою", – підкреслила нардепка.

"Третє: абсолютно ненормально, коли українська сторона щодня набирає на себе все нові й нові зобов’язання по мінським угодам. Вже підписали формулу Штайнмаєра, якою зобов’язують на безстроковій основі прийняти особливості місцевого самоврядування на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Хоча ми приймали цей закон лише на три роки. Вже говорять про весь Донбас, а не тільки про окуповані території. Власне все це неприпустимо", – переконана Геращенко.

"Ну і ключове. Насправді ми чекаємо від Зеленського в рамках ювілейної зараз сесії Генеральної асамблеї ООН, що в своїй промові ви, пане Зеленський, згадаєте про вимогу до світу направити миротворчу місію на окуповані території Донбасу. Більше того, президент Порошенко вже узгодив свого часу з Генеральним секретарем ООН направлення оціночної місії на Донбас для того, щоб пришвидшити процес направлення туди миротворців", – нагадала співголова фракції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін упевнений, що війна на Сході України почалася через мовне питання, а "мовний закон" суперечить Конституції. Крім того, Фокін назвав терористів на Донбасі "повстанцями" та заговорив про формування там "міжнародного тимчасового уряду"

Геращенко Ірина (1153) Зеленський Володимир (25118) Фокін Вітольд (98) Донбас (22359)
+38
Зеленский - это украинский президент, в котором нет ничего украинского. И ничего европейского. От слова "совсем".
показати весь коментар
22.09.2020 18:00
+38
зелена шмаркля не просто поддерживает, он и поставил фокина именно для такой проросийской политики легализации боевиков и отмены санкций для рашки..
показати весь коментар
22.09.2020 18:08
+20
Ну не Порошенка ж сциклу підтримувати
показати весь коментар
22.09.2020 17:58
Брат и сестра по вере, или все таки поцелуй Иуды. ( кстати за 2020 год Новинский 4 место по богатству в Украине Медведчук - 7 Беня - 8... Вот так у нас процветают представители русского мира. ( Ну и еще это еще одно доказательство того что в Украине после ДВУХ "революций" все поголовно" ребята " из когорты неприкасаемых целы и невредимы и чувствуют себя превосходно или прямо в Украине или в других странах за украинские деньги независимо от смен власти, революций, войн, кризисов, пандемий.. Да уж народную мудрость ни чему и не кому не перешибить " Ворон ворону глаз не выклюет".
показати весь коментар
22.09.2020 20:05
Для этого старого пенька и брали.. что бы использовать как прокладку подачи ( тестирования) капитуляционных идей и еще как громоотвод для Кравчука ( на первом этапе,что и раньше было понятно, знаете манеру использования агента в слепую.. вот это тот самый случай) ну и по ходу для Зе и Ермака. на втором этапе ,когда его с позором сольют. Хитрец и лицемер Кравчук на такую роль для себя не согласился, для этого понадобился простофиля .
показати весь коментар
22.09.2020 19:54
Геращенко - капітан безсумнівність.
Зєля - російський шпигун. Але ПЄС досі цього не каже. Чому? Тому, що Пєця - теж російський шпигун? Шпигун-шпигуна прикриває? Пєця очолив протестні настрої, але дострокових не вимагає. Бо це все одна шобла?
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
показати весь коментар
22.09.2020 20:19
Геращенко? Треба пані провести аудит. Де вона бере гроші? Коли був Іловайськ її Пєця ховав гроші в Панамі, а вона грілась в Черногорії. Поцріоти такі.
показати весь коментар
22.09.2020 20:21
Де-де гроші бере...У тумбочкі

Якщо Зеленський не звільняє Фокіна після його заяв про Донбас, значить він поділяє таку риторику, – Геращенко - Цензор.НЕТ 891
показати весь коментар
22.09.2020 20:28
Уже подписали формулу Штайнмайера, которой обязывают на бессрочной основе принять особенности местного самоуправления на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Хотя мы принимали этот закон только на три года.Источник: https://censor.net/ru/n3220702

Тю, а казали, що "формулу Штанмайера" придумали зеленые агенты Кремля...А здесь целое "чистосердечное признание"...А "чистосердечное признание" хотя и смягчает вину, но увеличивает срок...
показати весь коментар
22.09.2020 20:23
І все-таки винувата тупа бидлмаса, яка вибрала цього завідомо бездарного коміка, малороса і безхребетного дурня. На фоні Порошенка - це іванушка-дурачок. Ні одної стратегічної ініциативи чи проекту. Він просто пересиджує свій термін. Нуль!
показати весь коментар
22.09.2020 20:26
"Він просто пересиджує свій термін." - Ни черта не просто! Украл у Украины время. Предатель и враг. Грабит с олигархами Украину.
показати весь коментар
22.09.2020 21:04
Та да. Навіть Пєцю не посадив.
показати весь коментар
22.09.2020 21:47
фокин такой же 3.14дар как и тот кто его назначил. хочу посмотреть на рожу *********** после местных выборов .членограй, лисапет уже приготовил , пора на ростов
показати весь коментар
22.09.2020 20:41
Зеленського і фокіна в тюрьму з повною конфіскацією майна. Це посібники російських окупантів.
показати весь коментар
22.09.2020 20:42
Значит он такой же гандон.
показати весь коментар
22.09.2020 22:00
Якщо Зеленський не звільняє Фокіна після його заяв про Донбас, значить він поділяє таку риторику, – Геращенко - Цензор.НЕТ 8039
показати весь коментар
22.09.2020 23:03
Я уже купил салют, что бы отметить день, когда сдохнет эта тварь.
показати весь коментар
23.09.2020 06:09
Прочтите что такое ОКНО ОВЕРТОНА и вы поймёте, что происходит в Украине, почему у нас постоянно возникают ФОКИНЫ, СИВОХИ, МЕНДЕЛИ, КРАВЧУКИ, ЗЕЛЕСКИЕ и другие русские животные
показати весь коментар
23.09.2020 07:00
Сторінка 2 з 2
 
 