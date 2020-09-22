За тиждень у світі зафіксовано рекордну кількість випадків інфікування коронавірусом, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила про рекордне зростання кількості випадків коронавірусної інфекції за тиждень - майже 2 млн хворих COVID-19, що на 6% більше, ніж тиждень тому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті ВООЗ.

"У період з 14 по 20 вересня зареєстровано майже 2 мільйони нових випадків захворювання COVID-19, що на 6% більше порівняно з попереднім тижнем і є найбільшою кількістю зареєстрованих випадків за один тиждень від початку епідемії", - сказано в публікації.

Водночас зазначається, що кількість нових летальних випадків скорочується. Минулого тижня від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 36 764 особи, що на 10% менше, ніж за попередні сім днів.

У ВООЗ повідомляють, що приріст нових випадків зараження спостерігався майже у всіх регіонах світу, крім Африки. Зокрема, в Європі та Америці кількість хворих COVID-19 збільшилася на 11% і 10% відповідно. На Америку, як і раніше, припадає половина всіх зареєстрованих випадків зараження і смертей. У США і Бразилії, які найбільше постраждали від пандемії, за останній тиждень померло понад 5 тис. пацієнтів із COVID-19.