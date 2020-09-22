Президент Євроради Мішель, який повинен був приїхати в Україну, пішов на карантин через COVID-19

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вимушено пішов на карантин через контакт із хворим на коронавірус співробітником охорони. Його візит в Україну тепер під питанням.

Про це повідомив прессекретар Шарля Мішеля Баренди Лейтсо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні президент Євроради дізнався, що офіцер безпеки, з яким у нього був тісний контакт раніше минулого тижня, був протестований позитивно на COVID. Президент регулярно проходить тест, і вчора його тест був негативним. Поважаючи правила Бельгії, від сьогодні він пішов на карантин", - написав Лейтсо у Твіттері.

Він також повідомив про рішення президента Євроради перенести спеціальний саміт ЄС з 24 і 25 вересня на 1 і 2 жовтня.

Наразі невідомо, чи відбудеться поїздка Мішеля в Україну, як про це раніше, під час візиту в Україну 22 вересня, на пресконференції в Києві повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Читайте також: За тиждень у світі зафіксовано рекордну кількість випадків інфікування коронавірусом, - ВООЗ