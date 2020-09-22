УКР
Президент Євроради Мішель, який повинен був приїхати в Україну, пішов на карантин через COVID-19

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вимушено пішов на карантин через контакт із хворим на коронавірус співробітником охорони. Його візит в Україну тепер під питанням.

Про це повідомив прессекретар Шарля Мішеля Баренди Лейтсо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні президент Євроради дізнався, що офіцер безпеки, з яким у нього був тісний контакт раніше минулого тижня, був протестований позитивно на COVID. Президент регулярно проходить тест, і вчора його тест був негативним. Поважаючи правила Бельгії, від сьогодні він пішов на карантин", - написав Лейтсо у Твіттері.

Він також повідомив про рішення президента Євроради перенести спеціальний саміт ЄС з 24 і 25 вересня на 1 і 2 жовтня.

Наразі невідомо, чи відбудеться поїздка Мішеля в Україну, як про це раніше, під час візиту в Україну 22 вересня, на пресконференції в Києві повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Отмазался
22.09.2020 18:58 Відповісти
Они держат паузу . У них антракт . Они тоже понимают , что их "глубокая обеспокоенность" уже раздражает не только США , а и все страны европейских ценностей .
22.09.2020 19:02 Відповісти
Бубонька, это тебе сигнал!
22.09.2020 19:07 Відповісти
ну, если контакт был близким, то анализ надо тна спид сдавать, а не на ковид
22.09.2020 19:51 Відповісти
И шо? Это его личное дело.
22.09.2020 20:08 Відповісти
бубу42годовую"НЕ"Лоховскую, Европа відправляє у піше еротичне СХОДЖЕННЯ !
22.09.2020 21:20 Відповісти
 
 