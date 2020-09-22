УКР
За 4,5 місяці на опонентів Лукашенка та учасників протестів у Білорусі завели понад 250 кримінальних справ, - правозахисники

Від початку кампанії з виборів президента Білорусі 2020 року в країні заведено понад 250 кримінальних справ проти учасників президентських перегонів, активістів їхніх штабів, учасників мирних акцій протесту, що відбулися після виборів.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисної організації "Вясна".

Найпоширеніші статті Кримінального кодексу, за якими були порушені кримінальні справи, це - масові заворушення (мінімум 87 фігурантів); організація або активна участь у групових діях, що грубо порушують громадський порядок; опір співробітникові органів внутрішніх справ або іншій особі, що охороняє громадський порядок; насильство або загроза застосування насильства щодо співробітника органів внутрішніх справ; ухилення від сплати податків (за цією статтею затримано активістів штабу Віктора Бабарика та співробітників компаній; наклеп і хуліганство.

Читайте також: Марш справедливості в Мінську: 100 тисяч учасників, 167 затриманих

"Правозахисний центр "Вясна" збирає відомості про людей, чиє кримінальне переслідування пов'язане з подіями виборчої кампанії і після неї. Станом на 22 вересня зібрано 200 імен і прізвищ таких людей з різних міст країни. 68 осіб із цього списку вже визнані політичними в'язнями. Список буде оновлюватись і доповнюватись", - наголошується в повідомленні.

Білорусь (8027) Лукашенко Олександр (2685) правозахисники (377) репресії (1629) кримінальна справа (521)
+1
ох не зря там бутылка под хлипким стульчаком,ох не зря ...

22.09.2020 19:47 Відповісти
+1
Він вже давно на ній сидить.
22.09.2020 20:44 Відповісти
+1
22.09.2020 21:18 Відповісти
Красиво раша подыхает . С Востока и Запада .
22.09.2020 18:58 Відповісти
22.09.2020 19:01 Відповісти
22.09.2020 19:10 Відповісти
На Луку заведут одно, и оно будет последним..
22.09.2020 19:16 Відповісти
У нас на Порошенко только 68 завели....Слабо!
22.09.2020 19:33 Відповісти
ох не зря там бутылка под хлипким стульчаком,ох не зря ...

22.09.2020 19:47 Відповісти
Він вже давно на ній сидить.
22.09.2020 20:44 Відповісти
22.09.2020 21:18 Відповісти
А у нас на одного Порошенко - больше тридцати. Тоже, кстати, с подачи ныне действующего президента и его комплекса неполноценности перед прежним.
22.09.2020 19:51 Відповісти
в традициях западной дипломатии не принято убивать лидеров стран, хотя все возможности для этого есть. но для России и Беларуси можно сделать исключение...
22.09.2020 19:52 Відповісти
 
 