За 4,5 місяці на опонентів Лукашенка та учасників протестів у Білорусі завели понад 250 кримінальних справ, - правозахисники

Від початку кампанії з виборів президента Білорусі 2020 року в країні заведено понад 250 кримінальних справ проти учасників президентських перегонів, активістів їхніх штабів, учасників мирних акцій протесту, що відбулися після виборів.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисної організації "Вясна".

Найпоширеніші статті Кримінального кодексу, за якими були порушені кримінальні справи, це - масові заворушення (мінімум 87 фігурантів); організація або активна участь у групових діях, що грубо порушують громадський порядок; опір співробітникові органів внутрішніх справ або іншій особі, що охороняє громадський порядок; насильство або загроза застосування насильства щодо співробітника органів внутрішніх справ; ухилення від сплати податків (за цією статтею затримано активістів штабу Віктора Бабарика та співробітників компаній; наклеп і хуліганство.

"Правозахисний центр "Вясна" збирає відомості про людей, чиє кримінальне переслідування пов'язане з подіями виборчої кампанії і після неї. Станом на 22 вересня зібрано 200 імен і прізвищ таких людей з різних міст країни. 68 осіб із цього списку вже визнані політичними в'язнями. Список буде оновлюватись і доповнюватись", - наголошується в повідомленні.