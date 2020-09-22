УКР
Новини
6 570 42

Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом

Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу України щодо протидії незаконному заволодінню транспортним засобом" № 875-IX, який Верховна Рада ухвалила 3 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому у вівторок ввечері на сайті президента.

"Згідно зі змінами, за незаконне заволодіння транспортним засобом більше не передбачено покарання у вигляді штрафу – такі дії караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк", - сказано в інформації.

Також встановлюється покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такого за незаконне заволодіння автівкою з використанням електронних пристроїв для втручання в роботу технічних засобів охорони, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого становить від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Такі самі дії, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 12 років з конфіскацією майна або без такої", - сказано в інформації.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Автор: 

Топ коментарі
+10
Опять ограничение свободы или лишение свободы... . Тоесть опять лазейка для коррупции взятки. Если денюжка есть судьям заплатить то отделаешься испугом. А если ты начинающий вор и денег на взятки не скопил то на всю катушку злые судьи и прокурворы тебе впаяют...
22.09.2020 19:21 Відповісти
+9
+9
Коментувати
Сортувати:
Ето типо как сегодня мусора в патрульных машинах взятки как брали так и берут (правда теперь меньше 400гривень и не заикайся, рехвормы все таки) только выписывают символический штраф типо все же видели как мы тебя остановили значит нужно хоть что то в протокол записать по минимальному наказанию..
показати весь коментар
22.09.2020 19:47 Відповісти
Брехня,устроился за 300 грн.
показати весь коментар
22.09.2020 21:29 Відповісти
Ну, почему же... если стоимость авто больше 262750 грн (на 2020г), или группой --- загремишь от 8 до 12 лет
показати весь коментар
22.09.2020 19:57 Відповісти
Тоесть дорогие машины п***ть низзя а у нищебродов можно? А не кажется ето дискриминацией мало обеспеченных? Может еще за убийство нищеброда ввести условное наказание? Или чем отличается дорогая машина от дешовой? Только тем что дорогая машина была куплена на украденные деньги, а дешовая заработанная своим горбом?
показати весь коментар
22.09.2020 20:04 Відповісти
согласен с Вами... ну, пока --- хоть что-то.. и сдается для владельцев дорогих авто, и придумано... а если украл что-то дешевое, на ограничение свободы можно натянуть --- ну, так нельзя же судей совсем нищими оставить!
показати весь коментар
22.09.2020 20:32 Відповісти
этот закон они сделали для себя, теперь жигули с ланосами или как они там нацарапали выше 100 минимумов)) тоесть грабить нельзя авто с 350000 грн. то шо 349000 грн грабить можно смело))
показати весь коментар
23.09.2020 10:32 Відповісти
И если от 105100 грн до 262750 , будьте любезны --- от 5 до 8 лет, и никаких ограничений свободы --- только заключение
показати весь коментар
22.09.2020 20:02 Відповісти
Ето аналогия типо я тебе вечером дал молотком по голове и отобрал 500 гривень и получил условный срок. А если бы я тебе дал молотком по голове и отобрал $5000 то получил бы на всю катушку. Законы писанные для господ.
показати весь коментар
22.09.2020 20:07 Відповісти
ну... до этого закона, вообще, можно сказать, пожурили бы, и все --- гуляй Вася...и не попадайся!
показати весь коментар
22.09.2020 20:12 Відповісти
и да, в какой-то среднеазиатской республике (не помню точно, в какой) за любой угон --- 20 лет, пожалуйте бриться!)
показати весь коментар
22.09.2020 20:16 Відповісти
Ему скучно ? Когда-то отдал ключи и документы на "Славуту" . Теперь можно объявить , что этот дед незаконно завладел транспортным средством . Я не зверь , но найдутся уроды , которые припаяют такому деду 5 лет .
показати весь коментар
22.09.2020 19:21 Відповісти
А от країни, де дають 10-15 років за угон- мають ддуже малий відсоток викрадень авто.
показати весь коментар
22.09.2020 19:21 Відповісти
Да, но там за убийство дают от 15 до пожизненного. А у нас за убийство 5, и то не всегда и не всем, и за угон тачки 5-8 )))))
показати весь коментар
23.09.2020 09:39 Відповісти
А усиливающий ответственность за незаконное обогащение и коррупцию в высших органах власти не попадался на глаза для подписи?
показати весь коментар
22.09.2020 19:21 Відповісти
был! вот только здесь лежал!! ты не брал ?©
показати весь коментар
22.09.2020 20:18 Відповісти
Не брал, не гони беса.
показати весь коментар
23.09.2020 11:09 Відповісти
Ну, не брал -- так не брал... Значит, и не было никакого ордена!
показати весь коментар
23.09.2020 16:57 Відповісти
Жоден з можновладців не подасть, не проголосує та не підпише такий закон))
показати весь коментар
23.09.2020 09:56 Відповісти
Также устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества Источник: https://censor.net/ru/n3220722\\\\\\\

всегда интересовало - что, даже хату и все дела забирают у нарушившего?
т.е. он выходит по сути в одной одежде?
и так еще где есть то? да это готовый криминальник - где жить, что жрать и что пить?
даже террорист готовый - куда еще пойдет то?
показати весь коментар
22.09.2020 19:22 Відповісти
есть перечень, что не конфисковывается... единственную хату --- не отберут...
показати весь коментар
22.09.2020 20:21 Відповісти
Зайцева за убийство шести человек получила 10 лет...И сидит с комфортом.... И выйдет гораздо раньше конца срока.... А за кражу у такой мрази автомобиля можно получить такой же срок....Это нормально7 Это адекватно? Шесть жизней стоят дешевле железяки? Где мы живём? Зеленский читал закон? Хотя.... какая разница...
показати весь коментар
22.09.2020 19:22 Відповісти
судя по твоему коментарию зайцева сбила тебя, все 6 раз
показати весь коментар
22.09.2020 19:40 Відповісти
интересно, от чего зависит срок - от цены авто? интересный подход ... (и где расценки? там, сколько за запорожец, к примеру)
можно еще аналогично по людям сделать, официально, типа, замочил алкаша - условно, ну, а если "слугу народа", то на 15 лет ... и всякие плюшки к убийцам, если депутат\мажор - то год максимум домашнего ареста, ну а если пенсионер с голодухи - то на полную. все равно все так есть, так зачем заставлять кучу людей врать\надеяться и не исполнять "законы".
показати весь коментар
22.09.2020 19:41 Відповісти
Скажи, вот допустим человек копил на машину 10 лет горбом своим на стройках. Ведь в нищей Украине машина роскошь на которую семьями копят годами во всем себе отказывая. И ее у него украл какой то урод одним прекрасным днем. Как можно оценить ущерб нанесенный пострадавшему человеку, который 10 лет жизни потратил на ету машину? Другое дело что в Украине еще гуманнее законы для убийц. Ето просто смешно посадить человека в тюрьму на 10 лет за отобранные 10 жизней. Как говорит Старый Завет *Жизнь за Жизнь, Око за Око*. И только потом продажные евреи перепеисали ету Божью заповедь что нужно всем все прощать и подставить нападавшему еще и вторую щеку
показати весь коментар
22.09.2020 19:55 Відповісти
Согласен - за кражу любого авто надо давать 10 - 15 лет...А зайцевой и ей подобным - смертная казнь самым мучительным способом...
показати весь коментар
22.09.2020 20:06 Відповісти
Поступок справжнього мужика. Мабуть, більше нічим зайнятися президенту.
показати весь коментар
22.09.2020 19:23 Відповісти
Зеля уже людей по классам разделил? У богатых нельзя воровать Автомобили дороже, больше дадут.
показати весь коментар
22.09.2020 19:40 Відповісти
Тогда уже и штрафы за нарушение ПДД привязали бы к стоимости автомобиля.но нет...
показати весь коментар
22.09.2020 20:01 Відповісти
Тока сказали что тюрьмы будут закрывать а тут на тебе опять открывать приходиться
показати весь коментар
22.09.2020 19:42 Відповісти
Це вже закон один для всіх, чи ще ні?
показати весь коментар
22.09.2020 20:07 Відповісти
Пока еще нет. Дорогие машины воровать низзя а дешовые можно. Судя с етого закона.
показати весь коментар
22.09.2020 20:35 Відповісти
Также устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового за незаконное завладение автомобилем с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны Источник: https://censor.net/ru/n3220722
показати весь коментар
22.09.2020 20:49 Відповісти
"Согласно изменениям, за незаконное завладение транспортным средством больше не предусмотрено наказание в виде штрафа - такие действия наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок" Источник: https://censor.net/ru/n3220722
показати весь коментар
22.09.2020 20:51 Відповісти
Во дают, сроки больше чем за умышленное убийство. Для власти их тачки стоимостью "от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан" дороже чем жизнь человека, жизнь гражданина!!!!...... уже нет цензурных слов))))) сцуки
показати весь коментар
23.09.2020 10:35 Відповісти
 
 