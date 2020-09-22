Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом
Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу України щодо протидії незаконному заволодінню транспортним засобом" № 875-IX, який Верховна Рада ухвалила 3 вересня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому у вівторок ввечері на сайті президента.
"Згідно зі змінами, за незаконне заволодіння транспортним засобом більше не передбачено покарання у вигляді штрафу – такі дії караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк", - сказано в інформації.
Також встановлюється покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такого за незаконне заволодіння автівкою з використанням електронних пристроїв для втручання в роботу технічних засобів охорони, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого становить від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
"Такі самі дії, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 12 років з конфіскацією майна або без такої", - сказано в інформації.
Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
всегда интересовало - что, даже хату и все дела забирают у нарушившего?
т.е. он выходит по сути в одной одежде?
и так еще где есть то? да это готовый криминальник - где жить, что жрать и что пить?
даже террорист готовый - куда еще пойдет то?
можно еще аналогично по людям сделать, официально, типа, замочил алкаша - условно, ну, а если "слугу народа", то на 15 лет ... и всякие плюшки к убийцам, если депутат\мажор - то год максимум домашнего ареста, ну а если пенсионер с голодухи - то на полную. все равно все так есть, так зачем заставлять кучу людей врать\надеяться и не исполнять "законы".