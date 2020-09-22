Майже 40% переселенців не збираються повертатися на Донбас і в Крим навіть після їх звільнення, - опитування Міжнародної організації міграції

39% опитаних Міжнародною організацією міграції українських переселенців не бажають повертатися додому навіть після завершення війни.

Результати опитування оприлюднено на сайті Міжнародної організації міграції, інформує Цензор.НЕТ.

"Частка внутрішньо переміщених осіб, які повідомили про намір повернутися після завершення конфлікту в місце свого проживання, становить 19%. З іншого боку, 39% ВПО висловили намір не повертатися навіть після завершення конфлікту. Частка ВПО, які обрали відповідь "важко відповісти", становила 25%", - сказано в результатах опитування.

Серед тих, хто має намір повернутися в Донбас і Крим, зробити це найближчим часом готові 1%, після завершення конфлікту - 19%. 15% відповіли, що, ймовірно, повернуться, в майбутньому.

Рівно половина переселенців вважають себе інтегрованими в нову місцеву громаду, 39% - частково інтегрованими.

Крім того, 20% опитаних респондентів заявили, що вони вже повернулися на окуповані території. В основному це були особи похилого віку з доходом нижче 3000 грн.

46% переселенців розповіли, що у них є робота, але їхній середній дохід на одного члена сім'ї становив 3350 грн - це на 26% нижче за фактичний прожитковий мінімум, розрахований Міністерством соцполітики.

Основними проблемами для переселенців, згідно з результатами опитування, є відсутність власного житла, неможливість повернутися до місця свого постійного проживання і безробіття.

За даними Міністерства соціальної політики, станом на липень в Україні налічувалося 1,45 мільйона переселенців, майже 50% з яких переїхали на контрольовані території Донбасу. 161 тис. переселенців переїхали до Києва.

Опитування проводилося у квітні-червні 2020 серед 6 100 переселенців у телефонному режимі.