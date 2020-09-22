УКР
Новини Окуповані території
Майже 40% переселенців не збираються повертатися на Донбас і в Крим навіть після їх звільнення, - опитування Міжнародної організації міграції

39% опитаних Міжнародною організацією міграції українських переселенців не бажають повертатися додому навіть після завершення війни.

Результати опитування оприлюднено на сайті Міжнародної організації міграції, інформує Цензор.НЕТ.

"Частка внутрішньо переміщених осіб, які повідомили про намір повернутися після завершення конфлікту в місце свого проживання, становить 19%. З іншого боку, 39% ВПО висловили намір не повертатися навіть після завершення конфлікту. Частка ВПО, які обрали відповідь "важко відповісти", становила 25%", - сказано в результатах опитування.

Серед тих, хто має намір повернутися в Донбас і Крим, зробити це найближчим часом готові 1%, після завершення конфлікту - 19%. 15% відповіли, що, ймовірно, повернуться, в майбутньому.

Рівно половина переселенців вважають себе інтегрованими в нову місцеву громаду, 39% - частково інтегрованими.

Крім того, 20% опитаних респондентів заявили, що вони вже повернулися на окуповані території. В основному це були особи похилого віку з доходом нижче 3000 грн.

46% переселенців розповіли, що у них є робота, але їхній середній дохід на одного члена сім'ї становив 3350 грн - це на 26% нижче за фактичний прожитковий мінімум, розрахований Міністерством соцполітики.

Основними проблемами для переселенців, згідно з результатами опитування, є відсутність власного житла, неможливість повернутися до місця свого постійного проживання і безробіття.

За даними Міністерства соціальної політики, станом на липень в Україні налічувалося 1,45 мільйона переселенців, майже 50% з яких переїхали на контрольовані території Донбасу. 161 тис. переселенців переїхали до Києва.

Опитування проводилося у квітні-червні 2020 серед 6 100 переселенців у телефонному режимі.

Крим (14217) опитування (2013) Донбас (22359) переселенці (995)
+17
А кто туда вернется в разворованный и заминированный регион заселенный бурятами и кизяками. ОРДЛО нужно колючей проволокой огородить и дать им не особый статус а зону особого режима.
22.09.2020 19:23 Відповісти
+12
Там и не надо много народа. Нужны не столько жители, сколько базы НАТО, комплексы ПРО и ПВО, а также ударные ракеты и беспилотники, нацеленные на }{уйло.
22.09.2020 19:29 Відповісти
+12
В Крим точно зараз їхати не треба.
22.09.2020 20:22 Відповісти
Эт понятно
22.09.2020 19:17 Відповісти
В Крим точно зараз їхати не треба.
22.09.2020 20:22 Відповісти
Рідна говінь!)

І дим отєчєства нам сладок!(С)))))))))))))))))
23.09.2020 10:40 Відповісти
Дурних нема.
22.09.2020 19:18 Відповісти
А кто туда вернется в разворованный и заминированный регион заселенный бурятами и кизяками. ОРДЛО нужно колючей проволокой огородить и дать им не особый статус а зону особого режима.
22.09.2020 19:23 Відповісти
Особого или нет(режима), но зону по восстановлению региона, из которой сепаркам, кто не успеет сбежать, ни шагу в сторону, до полного восстановления региона от скрепы всеобщего кацап коллапса и разрухи, нужно объявить. Понятно , шо после - обязательный экзамен, на предмет знания государственного языка, бо незнайку как к выборам допускать, если он не сможет даже бюллетень прочесть на языке государства , в котором проживает... Пусть надолужуют упущенное. опосля, если захотят переселяться , только в регион Западной Украины, https://www.youtube.com/watch?v=8-9dtNvb3tk пусть наконец-то там научатся быть украинцами-бравими гандзями.
22.09.2020 19:40 Відповісти
Й на біса вони на заході потрібні?
23.09.2020 10:41 Відповісти
Ну не буде звільнення.В Криму так точно.
22.09.2020 19:25 Відповісти
собираются,не собираются...кто наперед может сказать? опрос ниачом.
евреи после второй мировой тоже зарекались в германию ездить.и шо там сейчас,мало евреев?
22.09.2020 19:26 Відповісти
Там и не надо много народа. Нужны не столько жители, сколько базы НАТО, комплексы ПРО и ПВО, а также ударные ракеты и беспилотники, нацеленные на }{уйло.
22.09.2020 19:29 Відповісти
Я из Германии не вижу. А ты из Эстонии видишь?
22.09.2020 20:06 Відповісти
А зачем очереди? Когда нужно было очереди стояли в 2014-м. Сейчас такой надобности нет. Армия укомплектована, накормлена, вооружена.
22.09.2020 20:42 Відповісти
Ага,вже зібрав валізи та чекаю звільнення!Нехай запливе лайном той ,,павлінарій,,! Я майже 50 років прожив там, серед дебілів і ні за яких обставин туди не повернуся ,навіть якщо там наступить земний рай
22.09.2020 19:39 Відповісти
Багато так говорить.
23.09.2020 11:08 Відповісти
С каждым годом их будет все меньше ( желающих вернуться). Во первых потому что люди обживутся на новом месте ( уже прошло больше 6 лет) а пройдет еще бог весть сколько, вон даже наш представитель на переговорах, говорит что при благоприятных условиях понадобится 25 лет , ну это он оптимист конечно ( такое время на чемоданах жить не получится) И во вторых куда возвращаться и это не только о депрессивном, разграбленном и убитом регионе, без работы и нормальных условий жизни напичканном наркотой и криминалом под завязку, это главное к кому возвращаться.. к тем людям которые за эти долгие годы превратились в рашен зомби.. И как жить в этой среде, как общаться, как в конце концов растить там своих детей. Единственное что заставит часть людей вернуться и то малую ( как и то что там значительное число осталось) это жилье.. Но каким оно будет к тому времени. Да и как говорится "дом это не стены, дом это люди".Кроме этого молодежь с тех территорий будет стремительно уезжать кто куда, в основном в Рашу ( тем паче что паспорта там раздают даже уборщице ЖЭКа под обязаловку) Вот и будут доживать пенсионеры ( получая по две пенсии), да боевики коллаборанты с семьями ( на содержании РФерии и за счет разграбления того что осталось) По сути это уже почти " Дикое поле" или "кладбище погибших кораблей" самое место для "фокиных" " сивох" " кравчуков" и "опзжопсов"
22.09.2020 19:43 Відповісти
Туда поедут, но только тогда, когда эти регионы будут полностью деоккупированы и там начнётся обширное восстановление с вливанием кучи бабла. То есть, будет начало с чистого листа. Но это из области фантастики, как по мне.
23.09.2020 09:20 Відповісти
Спочатку нехай даунбасята з тих листів гімно вилижуть до чистого стану. А потім уже бабло.
23.09.2020 11:11 Відповісти
Ну їздять же ж туристи в чорнобильську зону, чом би й у Луганськ не з'їздити із такою самою метою
22.09.2020 19:46 Відповісти
Угу согласен и школьников туда возить типа показать что такое русский мир сначала в Европу а потом в Луганду!
22.09.2020 19:59 Відповісти
У меня предложение там раздавать землю ветеранам. Строить ветеранские проукраинские города и поселки. Ну и второй вариант дать этим бандустаном автономию без принятия политических решений! Можно даже паспорта отдельные выдать что-бы было сразу видно что чел из Бандустана!
22.09.2020 19:58 Відповісти
И по два раба. Только так!
23.09.2020 10:47 Відповісти
Як поїхав я в Донбас
Вугілля копати,
А воно таке тверде,-
В рот його іпати.
Вдарив раз, вдарив два,
Зламалась лопата,-
Я іпу тебе Донбас,
І твою зарплату
22.09.2020 20:27 Відповісти
Да там все 95 не собираются обратно, беда в том,что это не лучшие представтели и так быдловатого региона.
22.09.2020 20:50 Відповісти
Хоч грубо, ну вірно. Питання - навіщо вони тут потрібні? Вони якісь "не такі". У нас їх на роботі насильно повпихували кучами. Звичайно, на керівні посади.
23.09.2020 11:14 Відповісти
За то Фокину и всей этой компании из Кривого Рога, очень хочется там выборы провести, вроде они не знают, что тот кто имеет расейский паспорт голосует только за путина, даже если находится в коме...
22.09.2020 21:13 Відповісти
Зі мною у лікарні одна жінка лежала, переселенка. Казала що не уявляє, як вони у тому долбасі раніше жили, і як там взагалі можна жити!
Я так зрозуміла, що для них Київ, центральна та західна Україна це як для нас Польща, інший світ, про який вони мали хибне уявлення, а поживши в ньому очманіли.
Звичайно, назад вони не поїдуть. Жинка та навіть українською говорити почала, казала, що хоче забути все своє життя там.
22.09.2020 21:17 Відповісти
Саме так. Всі мої знайомі переселенці зараз жалкують лише про те що не втекли з того регіону раніше і вдячні ***** лише за те що їх діти зараз попри все живуть в Києві...
22.09.2020 21:50 Відповісти
Это ничего в плане дэокупации и уничтожении свинособак для нас не меняет
22.09.2020 21:31 Відповісти
Якби Україна відразу зайняла жорстку позицію стосовно окупованих територій і ні за яких обставин не постачала їм енергоносіїв, води та соціальних виплат і заблокувала цей регіон наглухо він вже був би безлюдним без жодного пострілу. Всі ці кошти мали бути спрямовані на реінтеграцію та забезпечення житлом переселенців. Сором і ганьба і Пєті і Зегенерату і виникає лише одне питання чому ці суки законсервували окупацію яку ми самі ж і утримуємо. Що вони особисто з цього мають? Ну не маю я жодних підстав вірити в порядність і патріотизм бариг і клоунів...
22.09.2020 21:48 Відповісти
Забудьте! Освобождения Крыма НЕ БУДЕТ. А бодяга с Донбассом на десятилетия, если Украина выживет. Есть вероятность, что "Мудрий нАрід" выберет очередного президента, который сдаст Украину татаро-московской орде, или же всякие коломойские ограбят Украину дочиста, а "Мудрий нАрід" будет пахать за кусок хлеба и ложку каши.
22.09.2020 22:02 Відповісти
А кто допустит сдачу Украины кацапам?! У нас уже 400000 ветеранов войны с москолями, да и добровольцы подтянутся в случае опасности...Тут уж деваться некуда-або ВОЛЯ,або СМЕРТЬ! После этих семи лет, позволить московитам топтать нашу землю...
23.09.2020 11:15 Відповісти
А за крым и лугондон....Конечно нельзя отказываться от своей территории, но лично я предерживаюсь такого мнения - отгородиться и забыть на неопределеное время....
23.09.2020 11:19 Відповісти
Дедушке Фокину об этом рассказывали?
23.09.2020 09:29 Відповісти
Тому що переселившись в Україну вони побачили в якій сраці жили до цього. Тепер назад ви їх ніякими палками не загонете.
23.09.2020 10:38 Відповісти
Таке в них життя - у кротів. Поліз в нору, виліз - добре, забухав на радощах, що виліз. І так кожен день. Тут претензії до "мудрих" совєцьких керівників, що свідомо довели регіон до такого стану. Не маючи ніякої альтернативи, люди повинні були лізти під землю. Ну і плюс генетика, звичайно. Всі ж ми знаємо, ким був заселений цей бамбас.
23.09.2020 11:21 Відповісти
Спасибо товарищу Путлеру за такое "щасливое" децтво ...
Популярный в ДНРе анекдот:
спрашивает червячок-сын червячка-папу:
- Папа, а почему другие червячки живут в яблочках и вишенках, а мы в навозной куче ?
- Понимаешь, сынок, есть такое слово - Родина !
23.09.2020 12:30 Відповісти
ну как бы уже должно быть понятно, что через 6 лет войны возвращаться в жопу дурных нет.
23.09.2020 12:32 Відповісти
Мещане возвращаться не будут. А романтики со всей стороны с удовольствием поедут осваивать новые территории.
23.09.2020 12:49 Відповісти
Дык и не надо их заселять. И без них найдутся люди готовые после возврата оккупированных территорий ехать их осваивать. С Западной Украины ради земельки немало хозяйственных вуек подтянется. Диаспоре Канадской землю раздать можно будет.
23.09.2020 12:48 Відповісти
Все уже видели, как вы, нулевки окровавленные, чешете территорию других государств не имея мужества навести порядок в своём собственном государстве.
23.09.2020 13:30 Відповісти
Оборудование заводов вывезено в Мордор, шахты (и ранее дотационные с украинского бюджета) затоплены... Там разве что полигон сделать для войск Украины и НАТО.
23.09.2020 13:14 Відповісти
 
 