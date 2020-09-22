Кабмін і далі планує, що Україна співпрацюватиме з оборонними підприємствами Білорусі

План пріоритетних дій уряду України в 2020 році включає експорт і імпорт з білоруськими підприємствами оборонних галузей промисловості.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Індикатором виконання в документі, затвердженому розпорядженням Кабміну №113 від 9 вересня, названо здійснення "експортно-імпортних поставок товарів військового призначення вітчизняними підприємствами у відповідності з переліками (близько 50 товарних позицій)".

Серед інших пунктів плану, де вказана Білорусь, міститься також підготовка проєктів міжнародних угод з питань внутрішнього водного транспорту (а також із Молдовою і Сербією) і завершення правового оформлення стику державних кордонів України, Польщі та Білорусі.

Як повідомлялося, після проведення в Білорусі президентських виборів 9 серпня українсько-білоруські відносини загострилися.

Читайте також: Білорусь не відповідала на ноту через обшук автомобіля посла України в РБ Кизима, - МЗС