Кабмін і далі планує, що Україна співпрацюватиме з оборонними підприємствами Білорусі

Кабмін і далі планує, що Україна співпрацюватиме з оборонними підприємствами Білорусі

План пріоритетних дій уряду України в 2020 році включає експорт і імпорт з білоруськими підприємствами оборонних галузей промисловості.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Індикатором виконання в документі, затвердженому розпорядженням Кабміну №113 від 9 вересня, названо здійснення "експортно-імпортних поставок товарів військового призначення вітчизняними підприємствами у відповідності з переліками (близько 50 товарних позицій)".

Серед інших пунктів плану, де вказана Білорусь, міститься також підготовка проєктів міжнародних угод з питань внутрішнього водного транспорту (а також із Молдовою і Сербією) і завершення правового оформлення стику державних кордонів України, Польщі та Білорусі.

Як повідомлялося, після проведення в Білорусі президентських виборів 9 серпня українсько-білоруські відносини загострилися.

Топ коментарі
+6
Де-би-лы !!!!
показати весь коментар
22.09.2020 19:30 Відповісти
+2
А потом мы удивляемся "глубокой обеспокоенности" , а не реальной военной помощи .
показати весь коментар
22.09.2020 19:28 Відповісти
+2
А как же импортозащение? А как же замкнутый цыкл?
показати весь коментар
22.09.2020 19:30 Відповісти
Причем наглухо упоротые дэбилы
показати весь коментар
22.09.2020 19:33 Відповісти
через полгода раиська в возмещение позыченного лукомудиле заберет государственные оборонные предприятия себе- и картина репина "приплыли"...где запчасти на мазы брать будете?
показати весь коментар
22.09.2020 19:32 Відповісти
Свинарчук?-Нє, нє слішал!
показати весь коментар
22.09.2020 19:38 Відповісти
А каг насчьод Ерефії? До 2018 року 23% експортних поставок Укроборонпромторгу з гідністю відправлялися братнім агресорам.
показати весь коментар
22.09.2020 19:40 Відповісти
отака гибритка
показати весь коментар
22.09.2020 20:06 Відповісти
Потому что кабмин состоит из рыгов, включая Укроборонпром (или как он там щас зовётся), а Минобороны и СНБУ руководят пенсионеры и пацифисты
показати весь коментар
22.09.2020 20:13 Відповісти
Тоесть по факту уже с росийскими предприятиями Украина будет сотрудничать? Маразм крепчал
показати весь коментар
22.09.2020 20:21 Відповісти
я так понимаю что пора уже эту зеленую правящюю мразь пинками в зад гнать нафиг. ничего удивительного, какой ********** , такая и у него шобла в кабмине
показати весь коментар
22.09.2020 20:35 Відповісти
тож нехай готуються до зриву контрактів...
показати весь коментар
22.09.2020 21:06 Відповісти
Для обороны русского мира от Польши, Литвы, Украинской хунты и прочих пиндосов президентушка поддерживает сотрудничество непосредственно с оборонными структурами бацьки Лукашенка, а значит опосредовано с структурами Вовы Питуна.
показати весь коментар
23.09.2020 12:42 Відповісти
 
 