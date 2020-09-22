УКР
Під час ремонту доріг у Чернівецькій області чиновники і підприємці привласнили 700 тис. грн, - Нацполіція

Під час ремонту доріг у Чернівецькій області чиновники і підприємці привласнили 700 тис. грн, - Нацполіція

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області та слідчі обласного управління поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури викрили злочинну схему привласнення коштів, виділених на ремонт доріг регіону.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

У 2017 році одна з сільрад Чернівецької області уклала договір з приватним товариством: за 1,12 млн грн компанія повинна була здійснити капітальний ремонт дороги Хотинського району Чернівецької області. У листопаді 2018 сторони договору підписали акти прийому робіт у повному обсязі, хоча фактично зобов'язання підрядника були виконані на 30 відсотків.

Бюджетні кошти, присвоєні за рахунок завищення обсягів виконаних робіт учасники злочинної групи розподілили між собою.

Сума завданих збитків державному бюджету становить 700 тис. грн.

Зараз організатору та учасникам угруповання повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

+8
Во время ремонта дорог в Черновицкой области чиновники и предприниматели присвоили 700 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 299
показати весь коментар
22.09.2020 19:48 Відповісти
+5
Ви колись чули, щоб сцикло правду казало?
показати весь коментар
22.09.2020 19:57 Відповісти
+4
Може у дитинстві: "Мама, я уписялся"...
показати весь коментар
22.09.2020 19:58 Відповісти
Во время ремонта дорог в Черновицкой области чиновники и предприниматели присвоили 700 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 299
показати весь коментар
22.09.2020 19:48 Відповісти
Это в день или за неделю?
показати весь коментар
22.09.2020 19:54 Відповісти
А бубачка ж гаварииил, што ани чееесньіе...
показати весь коментар
22.09.2020 19:56 Відповісти
Ви колись чули, щоб сцикло правду казало?
показати весь коментар
22.09.2020 19:57 Відповісти
Може у дитинстві: "Мама, я уписялся"...
показати весь коментар
22.09.2020 19:58 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2020 20:00 Відповісти
Текст читал? Или только заголовок? Речь идёт о хищениях при Порошенко в 2017-2018 годах.
показати весь коментар
22.09.2020 20:14 Відповісти
Я мав на увазі, що НЕ БРЕХАТИМУТЬ.
показати весь коментар
22.09.2020 20:18 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2020 20:40 Відповісти
Тобто Порошенко особисто допомагав красти?
показати весь коментар
23.09.2020 09:23 Відповісти
После "Слуг" ещё осталось, что воровать?
Недорабатывают!
показати весь коментар
22.09.2020 19:56 Відповісти
Стыдоба, позорят нормальных взяточников.
показати весь коментар
22.09.2020 19:56 Відповісти
хiба це грошi? копiйки...
показати весь коментар
22.09.2020 19:58 Відповісти
Они просто из ляма 70% скиздили... И небось еще и не поделились... Вот и попали "под показательную порку"
показати весь коментар
22.09.2020 20:45 Відповісти
Откупятся.
показати весь коментар
22.09.2020 20:00 Відповісти
безбожники всегда найдут способ своровать и поделиться
показати весь коментар
22.09.2020 22:19 Відповісти
Дэн Сяопина на них нет..
показати весь коментар
22.09.2020 20:17 Відповісти
А це ж тільки в одній області і можливо в межах одного району, А потім дивуємся чому після приїзду президента "пливе" асфальт з грошима Бюджету, причому з тими, які виділені на боротьбу з короновірусом.
показати весь коментар
22.09.2020 20:40 Відповісти
Кидалово! Норма - 20%, 7 себе, 13 - в ОПУ. При Порохе, по словам Шабунина, была норма 7% себе, и качественные дороги делай! Сейчас, знакомый в отделе контроля работает, если покрытие по качеству не прошло, просто шлют в другую лабораторию. Был случай возмутительный, когда совсем фуфло вместо асфальта положили. Поступил "звонок с верху", и заставили закрыть глаза! Зебилы, вы сделали всех вместе! Поздравляю!
показати весь коментар
22.09.2020 20:44 Відповісти
Обычная практика....
показати весь коментар
22.09.2020 22:06 Відповісти
это система
показати весь коментар
22.09.2020 22:20 Відповісти
Во время ремонта дорог в Черновицкой области чиновники и предприниматели присвоили 700 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6372
показати весь коментар
22.09.2020 22:30 Відповісти
Из ковидного фонда, полагаю....
показати весь коментар
22.09.2020 22:51 Відповісти
58 % из 1,2 миллн.грн. украли попередники, а почему не проверяют не целевое использование денег из бюджета в настоящее время на бизнес проэкт по предоставлению транспортных услуг по средствам дорог, например по строящейся дороге Киев -Одесса , где деньги с акциза ?,которые заплачены за дороги автомобилистами ?- понятно где , а где результат , где возврат денег в бюджет или дело, как обычно в суде рассыпится и подозреваемые станут добропорядочными гражданами и переведены на более высокую должность с "освоением" больших объмов финансирования бюджета ?
показати весь коментар
23.09.2020 11:23 Відповісти
 
 