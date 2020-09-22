Під час ремонту доріг у Чернівецькій області чиновники і підприємці привласнили 700 тис. грн, - Нацполіція

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області та слідчі обласного управління поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури викрили злочинну схему привласнення коштів, виділених на ремонт доріг регіону.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

У 2017 році одна з сільрад Чернівецької області уклала договір з приватним товариством: за 1,12 млн грн компанія повинна була здійснити капітальний ремонт дороги Хотинського району Чернівецької області. У листопаді 2018 сторони договору підписали акти прийому робіт у повному обсязі, хоча фактично зобов'язання підрядника були виконані на 30 відсотків.

Бюджетні кошти, присвоєні за рахунок завищення обсягів виконаних робіт учасники злочинної групи розподілили між собою.

Сума завданих збитків державному бюджету становить 700 тис. грн.

Зараз організатору та учасникам угруповання повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Читайте також: На ремонт і будівництво доріг із "коронавірусного фонду" витратили менше 10 мільярдів гривень, - Марченко. ВIДЕО